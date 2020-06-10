У сміттєвому контейнері за 30 метрів від житлової багатоповерхівки в Харкові виявили мінометну міну, - ДСНС. ФОТО

У Харкові в сміттєвому контейнері за 30 метрів від житлового 9-поверхового будинку на Московському проспекті, 264, виявлено мінометну міну калібру 81 мм часів Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

"Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Харкiвськiй області зазначений боєприпас вилучено та знешкоджено шляхом контрольованого підриву поза межами міста на спеціальному підривному майданчику… Постраждалих немає", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Місце знахідки було обстежено, але інших вибухонебезпечних предметів там не виявили.

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Фото: пресслужба ДСНС