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У сміттєвому контейнері за 30 метрів від житлової багатоповерхівки в Харкові виявили мінометну міну, - ДСНС. ФОТО

У Харкові в сміттєвому контейнері за 30 метрів від житлового 9-поверхового будинку на Московському проспекті, 264, виявлено мінометну міну калібру 81 мм часів Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

"Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Харкiвськiй області зазначений боєприпас вилучено та знешкоджено шляхом контрольованого підриву поза межами міста на спеціальному підривному майданчику… Постраждалих немає", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Місце знахідки було обстежено, але інших вибухонебезпечних предметів там не виявили.

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У сміттєвому контейнері за 30 метрів від житлової багатоповерхівки в Харкові виявили мінометну міну, - ДСНС 01
У сміттєвому контейнері за 30 метрів від житлової багатоповерхівки в Харкові виявили мінометну міну, - ДСНС 02
Фото: пресслужба ДСНС

Автор: 

боєприпаси (2272) Харків (5605) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+1
Какие затейники в Харькове живут. Умышленный выброс боеприпаса в мусорный банк можно расценивать как теракт
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10.06.2020 08:05
+1
Почему сразу бомжи? Эпоха бедности же закончилась. Возможно какой-та зебобик побирался в мусорном баке
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10.06.2020 08:13
+1
Почему же. Представим, что черный археолог с металоискателем нашел мину при копе. С мыслью, а чо в доме пригодится - притащил ее домой. Но потом понял, что в хозяйстве она не пригодится. Пошел и выкинул на мусорку, как вариант =)
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10.06.2020 08:17
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Какие затейники в Харькове живут. Умышленный выброс боеприпаса в мусорный банк можно расценивать как теракт
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10.06.2020 08:05 Відповісти
Что-то мне кажется, это какая-то хрень. Инфоповод по-геповски.
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10.06.2020 08:12 Відповісти
Почему же. Представим, что черный археолог с металоискателем нашел мину при копе. С мыслью, а чо в доме пригодится - притащил ее домой. Но потом понял, что в хозяйстве она не пригодится. Пошел и выкинул на мусорку, как вариант =)
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10.06.2020 08:17 Відповісти
в детстве игрался такой . а мины разбирали на тол . бомбу авиационную толпой затягивали на обрыв и вниз скидывали взорвать пытались. как оно всё обходилось
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10.06.2020 09:18 Відповісти
у нас тоже всякое было в детстве. без летальных исходов, даже глаза у всех на месте, у всех кого помню на раене. фартануло наверное
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10.06.2020 09:24 Відповісти
Интересно, а кто и как обнаружил? Неужели бомжи сообщили? Чтоб найти что-то в мусорном контейнере, надо туда залезть и хорошо покопаться. И вообще понять,что это мина.
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10.06.2020 08:11 Відповісти
Почему сразу бомжи? Эпоха бедности же закончилась. Возможно какой-та зебобик побирался в мусорном баке
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10.06.2020 08:13 Відповісти
порошенко, там прятался от допроса, он и обнаружил...
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10.06.2020 08:20 Відповісти
Сам то веришь в тобой написанное? А то что там действительно побирался зебобик, то вероятность этого большая
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10.06.2020 08:23 Відповісти
Надя готовится.
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10.06.2020 08:12 Відповісти
Это надо с головой нырнуть в м. бак, чтобы мину найти.
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10.06.2020 08:26 Відповісти
на фото - чуть не пинком мину передает, мол - прими подачу.
возможно шо да - Гепка чет задумал - типо если взорвут чет, высрет - Ну у нас же мины в контейнерах, подумаешь, взорвали чет.
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10.06.2020 08:29 Відповісти
С Донбасса прилетела.
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10.06.2020 10:14 Відповісти
 
 