У сміттєвому контейнері за 30 метрів від житлової багатоповерхівки в Харкові виявили мінометну міну, - ДСНС. ФОТО
У Харкові в сміттєвому контейнері за 30 метрів від житлового 9-поверхового будинку на Московському проспекті, 264, виявлено мінометну міну калібру 81 мм часів Другої світової війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.
"Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Харкiвськiй області зазначений боєприпас вилучено та знешкоджено шляхом контрольованого підриву поза межами міста на спеціальному підривному майданчику… Постраждалих немає", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Місце знахідки було обстежено, але інших вибухонебезпечних предметів там не виявили.
Топ коментарі
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возможно шо да - Гепка чет задумал - типо если взорвут чет, высрет - Ну у нас же мины в контейнерах, подумаешь, взорвали чет.