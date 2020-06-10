Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Чернівецькій області затримали чоловіка, який, намагаючись втекти, відстрілювався від поліцейських.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань НПУ, передає Цензор.НЕТ.
В результаті стрілок поранив двох правоохоронців, які застосували зброю у відповідь. Підозрюваний і поліцейські перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.
Оперативники управління стратегічних розслідувань отримали інформацію про те, що готується розбійний напад на приватний будинок місцевого мешканця. Під час її відпрацювання інформація підтвердилася. З’ясувалося, що 36-річний громадянин іншої країни, який у 2010 році був засуджений до 11-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, у тому числі і розбійного нападу.
У ході слідства встановлено, що зловмисник готується до злочину, зокрема - розбійного нападу на приватний будинок.
За інформацією правоохоронців, чоловік міг бути озброєний, тому для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД.
Затримання нападника проводилося у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області та за силової підтримки КОРД влаштували засідку в будинку місцевого мешканця.
Вночі, із 9 на 10 червня, нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення. Коли він почув фразу "Працює поліція", відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців, внаслідок чого двоє отримали вогнепальні поранення. Щоби затримати нападника, поліцейським довелося застосувати зброю: правопорушник отримав поранення стегна.
Наразі поліцейських з вогнепальними пораненнями голови та гомілки, зловмисника з пораненням стегна госпіталізовано, їм надається медична допомога.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
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