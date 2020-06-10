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Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області затримали чоловіка, який, намагаючись втекти, відстрілювався від поліцейських.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань НПУ, передає Цензор.НЕТ.

В результаті стрілок поранив двох правоохоронців, які застосували зброю у відповідь. Підозрюваний і поліцейські перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ 01
Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ 02
Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ 03
Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ 04
Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ 05
Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ 06
Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ 07

Оперативники управління стратегічних розслідувань отримали інформацію про те, що готується розбійний напад на приватний будинок місцевого мешканця. Під час її відпрацювання інформація підтвердилася. З’ясувалося, що 36-річний громадянин іншої країни, який у 2010 році був засуджений до 11-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, у тому числі і розбійного нападу.

У ході слідства встановлено, що зловмисник готується до злочину, зокрема - розбійного нападу на приватний будинок.

За інформацією правоохоронців, чоловік міг бути озброєний, тому для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД.

Затримання нападника проводилося у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Читайте також: Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області та за силової підтримки КОРД влаштували засідку в будинку місцевого мешканця.

Вночі, із 9 на 10 червня, нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення. Коли він почув фразу "Працює поліція", відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців, внаслідок чого двоє отримали вогнепальні поранення. Щоби затримати нападника, поліцейським довелося застосувати зброю: правопорушник отримав поранення стегна.

Наразі поліцейських з вогнепальними пораненнями голови та гомілки, зловмисника з пораненням стегна госпіталізовано, їм надається медична допомога.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Також дивіться: Вихідці із Сирії влаштували стрілянину та бійку на ринку "7-й кілометр" через місця на парковці, затримано 10 осіб, - поліція. ВIДЕО

Автор: 

Буковина (848) Нацполіція (15173) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+38
Прямо хитман какой-то... Вслепую выстрелив, из дряхлого макара навскидку подсёк двух спецназовцев (!!!), сидевших в засаде (!!!).
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10.06.2020 09:41
+14
Проффесионалы.......Готовились-готовились и чуть не обкакались....Хотя ,обкакались !
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10.06.2020 09:51
+10
Після лікарні, завдяки Малюсьці, він має можливість опинитись в камері підвищеного комфорту, та лікувати його будуть за наш з вами рахунок.
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10.06.2020 09:51
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Прямо хитман какой-то... Вслепую выстрелив, из дряхлого макара навскидку подсёк двух спецназовцев (!!!), сидевших в засаде (!!!).
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10.06.2020 09:41 Відповісти
Так Анатолий Захаренко, который завалил 7 человек тоже какой-то Джон Уик. С них получился бы не плохой отряд самоубийц для зачисток на Домбасе. А еще если бы к ним в команду Мазурка, то было б ваще чотко
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10.06.2020 11:41 Відповісти
А якби поліція не знала про цей напад на будинок? Цей вбивця вбив би господарів будинку! Потрібно надати громадянам України дозвіл на володіння та вільне носіння зброї, в тому числі і автоматичної!
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10.06.2020 13:55 Відповісти
Та есть там у хазяин зброя. Думаю там вцелый арсенал в подвальном помещении у него и камера для пыток с винным погребом. В таких хоромах, то с мраморной плиткой и винажными лесницами кованными =)
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10.06.2020 14:03 Відповісти
Наприклад в мене немає питочної а зброя в сейфі, якщо на мене нападе вбивця з пістолетом, як не встигну добігти до сейфа зі зброєю! Потрібні дозволи на носіння зброї, щоб в машині можна було перевозити пістолет або автомат і не боятись бандитів! Хай бандити бояться добропорядних громадян з автоматами!
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10.06.2020 14:07 Відповісти
Не волнуйся, к тебе не придут среди ночи с целью отобрать твои кредиты за Ланос и новый телевизор. Спи спокойно, Неуловимый Джо
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10.06.2020 19:23 Відповісти
Анатолий Захаренко покрывает 1-2 подельников, возможно родственников
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10.06.2020 14:00 Відповісти
ну дык сказано же "он готовился". этим и отличаются финны, линия Маннергейма, Лига Наций без кацапов и т.п. от мирного плана, торговли с оккупантами и ООН с кацапским ветом
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10.06.2020 13:16 Відповісти
Кацап?
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10.06.2020 09:41 Відповісти
Звичайно кацап, чи ще реформатор із Грузії.
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10.06.2020 09:50 Відповісти
Может и помидор.
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10.06.2020 10:59 Відповісти
Добить надо было гада, теперь лечить, кормить его...
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10.06.2020 09:50 Відповісти
Після лікарні, завдяки Малюсьці, він має можливість опинитись в камері підвищеного комфорту, та лікувати його будуть за наш з вами рахунок.
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10.06.2020 09:51 Відповісти
за твои американские деньги?
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10.06.2020 10:34 Відповісти
За мої податки!
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10.06.2020 13:03 Відповісти
Проффесионалы.......Готовились-готовились и чуть не обкакались....Хотя ,обкакались !
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10.06.2020 09:51 Відповісти
Два выстрела и два попадания, - что то не так с Корд или полицейскими , не понятно кого Подстрелили. Думаю будит разбор Полетов.Сохранили здоровье Ушлепку , а свое потеряли.Ранение , а как оно будит дальше по Жизни , никто не знает.
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10.06.2020 09:53 Відповісти
так пресупник или подозреваемый?
лажа какая-то
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10.06.2020 10:03 Відповісти
преСупник..
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10.06.2020 10:35 Відповісти
представляю что было бы без засады - перестреллял бы всех
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10.06.2020 10:24 Відповісти
люксембуржец, должно быть
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10.06.2020 10:24 Відповісти
От що ще цікавить - отой Власник тої Хатинки - сплатив ВСІ податки - чи він як наш зЄ-през...
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10.06.2020 10:25 Відповісти
Умеют на Буковине строить красивые дома!!!
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10.06.2020 11:02 Відповісти
Добычу не поделили?
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10.06.2020 11:32 Відповісти
"в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы" - 100% вышел из тюрьмы и сразу пошёл мстить сдавшему его подельнику.
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10.06.2020 11:34 Відповісти
2010+11 = 2021.. хотя наверное закон Савченко + срок в сизо сделали свое дело
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10.06.2020 13:18 Відповісти
Пистолет ржавый, он вообще с этой оперы или сами по друг другу палили а домушнику старье подбросили.
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10.06.2020 11:35 Відповісти
Фрэндлифаер? Бывает..
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10.06.2020 18:05 Відповісти
жаль у парня не было прикрытия с флангов, пару зушек перекрошили бы бандитов из корда на солому
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10.06.2020 12:54 Відповісти
бандиты при власти умеют поставить лохов на место
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10.06.2020 12:56 Відповісти
Коли звичайна людина приходить в лікарню без грошей, то їй випишуть ліки, а далі хоть вмирай, якщо бабосіків не має. Зато злочинця будуть лікувати за наш рахунок.
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10.06.2020 13:07 Відповісти
непрофессионально. по сути это проваленная операция.
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10.06.2020 13:36 Відповісти
иностранец, это черно... усый?
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10.06.2020 14:03 Відповісти
То что он защищал свою свободу с оружием в руках, говорит о нем как о СВОБОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, не как большиество - безоружные и послушные РАБЫ! А вот, "бандит он" или нет не знаю, веры сАбаковцам никакой нет, они уж тожно БАНДИТЫ при власти!
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10.06.2020 17:29 Відповісти
А как же простоперестатьстрелять етоженашилюди? Или по полицаям низзя безнаказанно стрелять а по наших солдатах можно?
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10.06.2020 20:15 Відповісти
Це ж яким бовдуром треба бути, щоб полізти "бомбити" таку жирну хату? І де? - в мєнтовських Чернівцях! Пощастило зальотному, що не грохнули. Премія Дарвіна пройшла мимо .
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10.06.2020 22:02 Відповісти
Профи, ничего не скажешь. КОРД во время спецоперации застал врасплох человека с ПМом, и получил люлей, сам обезвредил преступника ранением в бедро.
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10.06.2020 23:25 Відповісти
Дом прокурора, судьи или таможенника?
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11.06.2020 05:13 Відповісти
Цензор цнотливо написав "ґражданіна друґой страни". Кажіть конкретно: молдавана, румуна чи взагалі довбаного цигана.
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11.06.2020 08:00 Відповісти
Якщо йому дали 11 років у 2010-му, то чому він на волі у 2020?
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11.06.2020 09:26 Відповісти
 
 