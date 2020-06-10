З початку року у світі через коронавірус померло більше людей, ніж від малярії, грипу, алкоголізму і наркотиків. ІНФОГРАФІКА

Для порівняння смертності були взяті грип (influenza), вбивства (homicide), утоплення (drowning), алкоголізм, тероризм, наркотики та інші причини смертей.

Як співвідноситься глобальна кількість смертей від нової хвороби COVID-19 з деякими іншими летальними факторами світової смертності, показав на анімованому графіку Марк Дж. Перрі, професор економіки і фінансів в Школі менеджменту в кампусі Флінта Мічиганського університету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автор взяв період з початку січня по кінець травня 2020 року і показав, з якою швидкістю за цей період йшло накопичення смертей від тієї чи іншої хвороби/причини.

За винятком COVID-19, на зазначені причини смерті доводиться ~ 7% смертей у світі щорічно.

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