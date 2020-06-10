З початку року у світі через коронавірус померло більше людей, ніж від малярії, грипу, алкоголізму і наркотиків. ІНФОГРАФІКА
Для порівняння смертності були взяті грип (influenza), вбивства (homicide), утоплення (drowning), алкоголізм, тероризм, наркотики та інші причини смертей.
Як співвідноситься глобальна кількість смертей від нової хвороби COVID-19 з деякими іншими летальними факторами світової смертності, показав на анімованому графіку Марк Дж. Перрі, професор економіки і фінансів в Школі менеджменту в кампусі Флінта Мічиганського університету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Автор взяв період з початку січня по кінець травня 2020 року і показав, з якою швидкістю за цей період йшло накопичення смертей від тієї чи іншої хвороби/причини.
За винятком COVID-19, на зазначені причини смерті доводиться ~ 7% смертей у світі щорічно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Более чем уверен, что смертность по остальным причинам (кроме как СОВИД19) чудным образом уменьшилась. А все потому, что если ты умер от сердечного приступа или от оторвавшегося тромба, но при вскрытии деагностируют короновирус, то тебя запишут в статистику по короновирусу полагая, что он есть причина вызвавшая осложнения приведшие к смерти (что конечно не так)
Где дебаты вирусологов? Боятся показываться.
Если человек умер от инсульта, вызванного короновирусом - он умер ОТ ЧЕГО?
Сама манипуляция в том, что вы начинаете искать причину за пределами организма и медицины в частности
https://censor.net/user/137888
О идиоты бесчисленные, мнящие сибя анал-литиками!
Если человек умер от инсульта, вызванного короновирусом - он умер ОТ ЧЕГО?
https://censor.net/comments/locate/3201015/019214e5-56e5-7260-b497-03eceb090118Ответить Мне нравится 1
ответил?
Тут однозначно сказать сложно. Нужно сравнивать статистику по инсультам за прошлые периоды и если произошло "снижение" смертности то очевидно, что часть смертей просто были приписаны короновирусу
PS. Кстати, почему если больной умер от инсульта и у него был грипп, то в причинах смерти ему напишут "инсульт", а не "грипп"?! Чем, в данном случае короновирус, лучше гриппа, который точно так же вызывает осложнения (причем такие же)!!!
А эту диаграмму
своими мантрами ты безвозвратно опроверг.
Мои слова никак не опровергают эту диаграмму, от слова вообще!
Я лишь говорю, что она без Статистики СМЕРТНОСТИ ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (не только вирусных) за ЭТОТ ПЕРИОД и за АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД прошлого года, просто БЕССМЫСЛЕННА и МАНИПУЛЯТИВНА!!!
Но решается это просто - нужно сравнить статистику по смертям отличным от короновируса за прошлые года и грубо говоря отнять ее (с учетом роста с ростом населения) от аналогичной статистики по тем же болезням (+короновирус) за текущий период. В результате останутся только смерти от короновируса
ОТ СКАЗАНО Ж ЩОБ КОЖНИЙ ЗАЙМАВСЯ СВОЄЮ СПРАВОЮ - ЛІКАР ЛІКУВАВ, ЕКОНОМІСТ ЕКОНОМІКОЮ ЗАЙМАВСЯ, А ТУТ ЯК В ТОМУ ПРИКОЛІ КОЖЕН СУСЛІК АГРОНОМ
БРЄД СИВОЮ КОБИЛИ - ВІД ОДНИХ АВТОКАТАСТРОФ У СВІТІ КОЖЕН ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ГИНЕ БІЛЬШЕ НІЖ ВІД РОЗДУТОГО ЗМІ "КОРОНОВІРУСУ".
Зробимо увесь світ брехнею
І це при тому що не показують не переповнених лікарняних палат, ні купи хворих на "короновірус" знайомих. За те статистика гарна і можна ще гайки закрутити усім держорганам для громадян.