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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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94 українські політв'язні перебувають у тюрмах Росії та окупованого Криму, 71 з них - кримський татарин, - правозахисники. ІНФОГРАФІКА

Правозахисники "ZMINA. Центр прав людини" нарахували 96 українських політв'язнів, які перебувають у в'язницях Росії та окупованого нею Криму.

За інформацією правозахисників, 71 особа з 96 - кримські татари, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Найновіший "вирок" винесли Артему Герасимову, члену "Свідків Єгови", якого засудили на 6 років за його віросповідання", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія продовжує геноцид кримських татар, - Денісова

94 українські політвязні перебувають у тюрмах Росії та окупованого Криму, 71 з них - кримський татарин, - правозахисники 01
94 українські політвязні перебувають у тюрмах Росії та окупованого Криму, 71 з них - кримський татарин, - правозахисники 02

Автор: 

Крим (14153) правозахисники (377) репресії (1622) політв’язні (1355) кримські татари (2004)


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Всех на всех говорите...
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10.06.2020 13:30 Відповісти
Дії України повинні бути сіметричні.
Треба створювати обмінний фонд.
Медведчук перший в черзі.
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10.06.2020 19:22 Відповісти
 
 