94 українські політв'язні перебувають у тюрмах Росії та окупованого Криму, 71 з них - кримський татарин, - правозахисники. ІНФОГРАФІКА

Правозахисники "ZMINA. Центр прав людини" нарахували 96 українських політв'язнів, які перебувають у в'язницях Росії та окупованого нею Криму.

За інформацією правозахисників, 71 особа з 96 - кримські татари, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Найновіший "вирок" винесли Артему Герасимову, члену "Свідків Єгови", якого засудили на 6 років за його віросповідання", - йдеться в повідомленні.

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