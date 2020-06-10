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Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі в Києві в будівлі Головного слідчого управління МВС виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"Сьогодні, ближче до ранку, загорілася будівля за адресою Набережне шосе, 25". Злі язики "кажуть, що горіло слідче управління МВС", - йдеться в коментарі до відео.

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Пізніше інформація підтвердилася.

"За нашою інформацією, попередня версія причини пожежі на Набережному шосе, 25, де розташовується Головне слідче управління, - підпал у кімнаті з речовими доказами", - повідомили в "КО".

Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ 01
Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ 02
Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ 03
Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ 04

Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ 05

Автор: 

МВС (3501) пожежа (4330)


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Топ коментарі
+28
Аваков - лучший министр МВД всех времен и народов!
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10.06.2020 13:46
+19
"если вещдоки зажигают, значит это кому-нибудь нужно" )
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10.06.2020 13:52
+17
Ха-ха-ха.Бандиьська поліція замітає сліди.Ще хтось тих бандюків тут захищатиме?
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10.06.2020 14:01
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Аваков - лучший министр МВД всех времен и народов!
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10.06.2020 13:46 Відповісти
ну так - он же живого зЭлю видел....
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10.06.2020 13:52 Відповісти
Скурили все вещдоки ?
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10.06.2020 14:25 Відповісти
шо скурили, шо на продажу пойдёт
нал и более-менееценное там поделили
а чо добру пропадать
да + много дел, видимо, закроют - ещё навар, обратно ж.
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10.06.2020 14:38 Відповісти
эта тема у них вечная - особенно рыжуха-камушки и зЭлень ...- там вообще проблем нет.... все мЫши уничтожают...
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10.06.2020 14:48 Відповісти
Аваков стайл!
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10.06.2020 13:47 Відповісти
із вєщдоков остался тока старий ламповий тілівізор
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10.06.2020 13:47 Відповісти
а изята была 107-ми дюймовая Плазма
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10.06.2020 13:51 Відповісти
две штуки
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10.06.2020 14:41 Відповісти
а хтось чекав повернення - вЭщдока ...- а воно обана ы згорыло
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10.06.2020 14:49 Відповісти
Сами и подпалили.
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10.06.2020 13:47 Відповісти
ну это клевета!
шоб такое, да реформована нова полиция?
не клевещите!
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10.06.2020 14:40 Відповісти
ну що не розуміти ...- віват хАваковщині
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10.06.2020 13:49 Відповісти
бабло перемагає..
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10.06.2020 13:50 Відповісти
простая случайность
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10.06.2020 13:50 Відповісти
Не проста, а дуже випадкова випадковість. І головне - не обурені прості громадяни це робили. Бо тоді горів бы весь главк. 😁
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10.06.2020 13:57 Відповісти
"если вещдоки зажигают, значит это кому-нибудь нужно" )
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10.06.2020 13:52 Відповісти
З вещьдоками !?!?)))))
Там миші погризли тонни зерна, а тут огонь з"їв вєщьдоки))))))))))))))
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10.06.2020 13:58 Відповісти
Єпа?ть нам не фартить))))))
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10.06.2020 13:58 Відповісти
Ха-ха-ха.Бандиьська поліція замітає сліди.Ще хтось тих бандюків тут захищатиме?
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10.06.2020 14:01 Відповісти
Мыши кончились или объелись - приходится палить.
Ай да Рюкзаков, ай да Фейсбучный!!!
Креатив, мамой кланус!
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10.06.2020 14:04 Відповісти
Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9933
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10.06.2020 14:07 Відповісти
і кого зараз суперсищик акаків відпустить за відсутністю доказів ?
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10.06.2020 14:24 Відповісти
а какого-нибудь наркомана с сигаретой рядом с пожаром уже поймали?
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10.06.2020 14:27 Відповісти
Знайти наркомана - діло нехитре. Тут цікавшим є питання: чи не настав час на місці згарища відшукати візитку Яроша?
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10.06.2020 15:03 Відповісти
не удивили
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10.06.2020 14:31 Відповісти
Конфискованные у поджигателей лесов спички самовозгорелись.
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10.06.2020 14:35 Відповісти
Скорее всего сгоревшие вещдоки: лям баксов, золото и т.д.
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10.06.2020 14:37 Відповісти
А вам разве не видно,что сгорело?
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10.06.2020 16:36 Відповісти
Смешно и рассчитано на зебилов...Комната с вещдоками или сама загорелась... или мышки подожгли 😄
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10.06.2020 14:40 Відповісти
ну хорошо, допустим вы не зебил
шо это изменит?
или протестовать выйдете?
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10.06.2020 14:43 Відповісти
О-о-о!!! Очєнь-дуже-сильно-надзвичайно ефективний міністр макаков працює! І, головно, як працює - аж дим іде! А робота горить - земля дрижить!
Слава макакову!
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10.06.2020 14:52 Відповісти
от чего же не горела хата собакова вместе с собаковым?
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10.06.2020 15:00 Відповісти
Шо скажет антин? Брдибилдера трусы остались целы, дело будет раскрыто, остальное к сожалению сгорело до тла
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10.06.2020 15:04 Відповісти
Хм. От вороги Авакова стараються Уже і речові докази про злочини, напевно, зелених служок спалили.
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10.06.2020 15:17 Відповісти
вже писали---речові докази ніколи не повертають.
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10.06.2020 15:56 Відповісти
сами все и спалили...менты=мафия...реХформы от потужного авакова.
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10.06.2020 16:20 Відповісти
Шо за хипишь,на пожар в комнате вещ доков никак не тянет.
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10.06.2020 16:38 Відповісти
Арсенали злітають у повітря, а тут такий дріб*язок.
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10.06.2020 17:29 Відповісти
Комусь добре повезло!!!
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10.06.2020 17:29 Відповісти
шо згорить то не зiдять мишi
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10.06.2020 18:16 Відповісти
 
 