Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі в Києві в будівлі Головного слідчого управління МВС виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"Сьогодні, ближче до ранку, загорілася будівля за адресою Набережне шосе, 25". Злі язики "кажуть, що горіло слідче управління МВС", - йдеться в коментарі до відео.

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Пізніше інформація підтвердилася.

"За нашою інформацією, попередня версія причини пожежі на Набережному шосе, 25, де розташовується Головне слідче управління, - підпал у кімнаті з речовими доказами", - повідомили в "КО".







