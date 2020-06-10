Головне слідче управління МВС горіло в Києві: пожежа виникла в кімнаті з речовими доказами, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі в Києві в будівлі Головного слідчого управління МВС виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".
"Сьогодні, ближче до ранку, загорілася будівля за адресою Набережне шосе, 25". Злі язики "кажуть, що горіло слідче управління МВС", - йдеться в коментарі до відео.
Пізніше інформація підтвердилася.
"За нашою інформацією, попередня версія причини пожежі на Набережному шосе, 25, де розташовується Головне слідче управління, - підпал у кімнаті з речовими доказами", - повідомили в "КО".
Топ коментарі
+28 serh
показати весь коментар10.06.2020 13:46
+19 Fjall_Raven
показати весь коментар10.06.2020 13:52
+17 Mariia Orlovska
показати весь коментар10.06.2020 14:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нал и более-менееценное там поделили
а чо добру пропадать
да + много дел, видимо, закроют - ещё навар, обратно ж.
шоб такое, да реформована нова полиция?
не клевещите!
Там миші погризли тонни зерна, а тут огонь з"їв вєщьдоки))))))))))))))
Ай да Рюкзаков, ай да Фейсбучный!!!
Креатив, мамой кланус!
шо это изменит?
или протестовать выйдете?
Слава макакову!