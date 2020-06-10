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СБУ блокувала контрабанду з РФ уражаючих елементів до бронебійних снарядів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала контрабандне ввезення комплектуючих до танкових боєприпасів російського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, незаконні оборудки налагодили четверо переселенців із Луганської області. На підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ зловмисники закуповували комплектуючі до військових засобів ураження та через низку підконтрольних фірм-нерезидентів ввозили в Україну як металобрухт. Імпорт відбувався без отримання передбачених законодавством дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю.

В Україні деталі транспортували до одного з міст Луганщини і на власних виробничих потужностях здійснювали їхню переробку та повернення на оборонні підприємства країни-агресора. Днями правоохоронці припинили на Дніпропетровщині спробу контрабанди в Україну російських військових деталей на понад 2,5 мільйона гривень.

СБУ блокувала контрабанду з РФ уражаючих елементів до бронебійних снарядів 01

Зазначається, що відбулися обшуки в офісах підконтрольних ділкам фірмах у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях, а також за місцями проживання учасників оборудки та їхніх транспортних засобах.

Також дивіться: СБУ за місяць викрила на Луганщині три схрони з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Вилучено цифрову та обчислювальну техніку, бухгалтерську звітність фірм-імпортерів, уставні документи та печатки фірм-нерезидентів, а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

СБУ блокувала контрабанду з РФ уражаючих елементів до бронебійних снарядів 02

У межах провадження, розпочатого за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та співпраці зловмисників із підприємствами ВПК РФ та проросійськими терористами на Донбасі. 

СБУ блокувала контрабанду з РФ уражаючих елементів до бронебійних снарядів 03

Заходи із викриття проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

СБУ блокувала контрабанду з РФ уражаючих елементів до бронебійних снарядів 04

Фото: сайт СБУ

Автор: 

боєприпаси (2272) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3677) росія (65191) СБУ (12821) силовики (2514) танк (2067)


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Топ коментарі
+8
це детонатор на танковий снаряд? А що, в ******** немає потужностей, щоб виробляти подібні деталі?!! мутна якась історія..
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10.06.2020 14:03
+4
і головне: а як же ж це ввозили-вивозили? Прикордонники та таможня в долі чи в темі?
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10.06.2020 14:04
+4
победили снабжение зсу?
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10.06.2020 14:19
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контрабанды нет, торговли с окупантом нет, ****!
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10.06.2020 14:03 Відповісти
це детонатор на танковий снаряд? А що, в ******** немає потужностей, щоб виробляти подібні деталі?!! мутна якась історія..
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10.06.2020 14:03 Відповісти
Схоже на заготовки під сердечник.
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10.06.2020 14:28 Відповісти
щоб не було, все одно якась дурня. Або нам не все кажуть, або в ******** зовсім справи кепські, якщо вони підрядників шукають таким чином..
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10.06.2020 14:59 Відповісти
Ви статью читаете ? Чем отличается "контрабандє ввезення " від "вивезення" различаете?
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10.06.2020 15:03 Відповісти
а Ви? Там було як везення, так й вивезення..
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10.06.2020 15:07 Відповісти
На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили их в Украину как металлолом. Импорт происходил без получения предусмотренных законодательством разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля. - це ввоз (без дозвілу, тобто контрабанда).
В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора. - а це - вивіз, і теж - контрабандний.
Хто погано читає?
Источник: https://censor.net/p3201111
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10.06.2020 15:09 Відповісти
За второе надо яйца отрывать,согласен частично.
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10.06.2020 15:09 Відповісти
і головне: а як же ж це ввозили-вивозили? Прикордонники та таможня в долі чи в темі?
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10.06.2020 14:04 Відповісти
идиоты?
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10.06.2020 14:10 Відповісти
Т.е., понизили боеготовность вооруженных сил?
Офигеть!
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10.06.2020 14:10 Відповісти
То не боєготовність, що залежить від контрабанди.
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10.06.2020 15:45 Відповісти
победили снабжение зсу?
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10.06.2020 14:19 Відповісти
Это что прикол? Ввозили к нам восстанавливали и завозили к оркам, какой цинизм и продажность у нас что они даже напрямую завозить не захотели а еще и использовали наши мощности для производства оружия которое убивает и калечит наших бойцов.
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10.06.2020 14:19 Відповісти
Странно что поймали на импорте, а не экспорте. Так как по факту это и есть металлолом, а вот на экспорте товара военного назначения это уже была бы другая статья.
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10.06.2020 14:20 Відповісти
"наладили четверо переселенцев из Луганской области Источник: https://censor.net/p3201111" луганда она есть луганда, а эти лугандонские орки!!
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10.06.2020 14:23 Відповісти
Эта история напоминает старый анекдотец.
Один еврей покупал куриные яйца по 1,5 гривны, затем варил их в воде и продавал тоже по 1,5 гривны.
Его спрашивают, а какая ему выгода в этом.
Ответ: - Как таки какая вигода? А навар в воде после их варки!!
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10.06.2020 15:03 Відповісти
- навар остайоцца і йа прі дєлє
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10.06.2020 19:36 Відповісти
За что арестовали? Они же завозили то, чем убивать оккупанта. Раньше этим волонтеры постоянно занимались,и им спасибо говорили,а теперь уже арестовывают.
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10.06.2020 15:06 Відповісти
статью внимательно читайте
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10.06.2020 15:07 Відповісти
ну повезли бы они это обратно - то бабка надвое сказала
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10.06.2020 15:19 Відповісти
Тю! Нужно было продолжать, только делать боеприпасы непригодными. Украине баблишко, а рашке дуля. И всё было бы замечательно.)
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10.06.2020 15:07 Відповісти
как-то тупо.. или что-то не договаривают в ведомстве ватника-йурыста Бакланова
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10.06.2020 15:20 Відповісти
А потом спрашивают, откуда у сепаров снаряды.
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10.06.2020 15:24 Відповісти
СБУ сама должна доставать эти детали для заводов, если сами не могут сделать.
Не поймёшь .... где саботаж, а где идиотство.
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10.06.2020 18:29 Відповісти
це шо? субпідрядчик ВПК московії ???
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10.06.2020 19:38 Відповісти
Не такое это простое дело делать подкалиберные снаряды, да и возить через границу по два раза нету смысла. В рашке таких снарядов еще со времен СССР очень много. И что-что, а снаряды они сами умеют делать.
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10.06.2020 20:50 Відповісти
Дык это во вред или на пользу Нэнэчке ??????
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10.06.2020 23:01 Відповісти
В танковых бронебойных снарядах НЕТ никаких поражающих элементов. У бронебойного снаряда единственный поражающий элемент - это он сам.

Ну и железки на фото не являются частью ни танковых снарядов, ни артиллерии, ни какого-либо оружия вообще. Это просто формованные куски железа, они могут использоваться где угодно.

СБУ распотраняет какие-то фейки и занимается непойми чем.
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11.06.2020 16:18 Відповісти
"Служба безопасности Украины блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства."

А в украинских снарядах их нельзя использовать?
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11.06.2020 16:27 Відповісти
 
 