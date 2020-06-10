СБУ блокувала контрабанду з РФ уражаючих елементів до бронебійних снарядів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала контрабандне ввезення комплектуючих до танкових боєприпасів російського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, незаконні оборудки налагодили четверо переселенців із Луганської області. На підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ зловмисники закуповували комплектуючі до військових засобів ураження та через низку підконтрольних фірм-нерезидентів ввозили в Україну як металобрухт. Імпорт відбувався без отримання передбачених законодавством дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю.

В Україні деталі транспортували до одного з міст Луганщини і на власних виробничих потужностях здійснювали їхню переробку та повернення на оборонні підприємства країни-агресора. Днями правоохоронці припинили на Дніпропетровщині спробу контрабанди в Україну російських військових деталей на понад 2,5 мільйона гривень.

Зазначається, що відбулися обшуки в офісах підконтрольних ділкам фірмах у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях, а також за місцями проживання учасників оборудки та їхніх транспортних засобах.

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Вилучено цифрову та обчислювальну техніку, бухгалтерську звітність фірм-імпортерів, уставні документи та печатки фірм-нерезидентів, а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах провадження, розпочатого за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та співпраці зловмисників із підприємствами ВПК РФ та проросійськими терористами на Донбасі.

Заходи із викриття проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Фото: сайт СБУ