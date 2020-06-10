Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу. ФОТО

Начальником закарпатського управління ДСНС став Мирослав Щербей. Його люстрували в 2015 році, але в 2020 році суд поновив його на посаді.

Мирослава Щербея представили колективу закарпатського управління ДСНС у середу, 10 червня, йдеться на сайті служби, передає Цензор.НЕТ.

"Мирослав Щербей подякував за високу довіру і запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб завдання, які стоять перед Службою порятунку, виконувалися якісно, ​​своєчасно та результативно", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє місцеве видання 0312, Щербей через суд довів незаконність свого звільнення в 2015 році і поновився на посаді від 2 липня 2015 року.

У рішенні Закарпатського окружного адміністративного суду від 25 травня 2020 року зазначено, що наказ голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій №348 від 1 липня 2015 року про звільнення Щербея був протиправним, оскільки чиновник у цей час перебував на лікарняному, і скасований.

Рішення ще не набуло чинності, але ДСНС не стала його чекати, пише lb.ua.

Щербей очолював облуправління МНС і ДСНС у 2010-2015 роках.

Він був активним функціонером Партії регіонів на Закарпатті та був звільнений у межах процесу люстрації за підсумками Революції Гідності.

Зараз він представляє проросійську партію ОПЗЖ.