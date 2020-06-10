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Новини Фото Люстрація
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Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу. ФОТО

Начальником закарпатського управління ДСНС став Мирослав Щербей. Його люстрували в 2015 році, але в 2020 році суд поновив його на посаді.

Мирослава Щербея представили колективу закарпатського управління ДСНС у середу, 10 червня, йдеться на сайті служби, передає Цензор.НЕТ.

"Мирослав Щербей подякував за високу довіру і запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб завдання, які стоять перед Службою порятунку, виконувалися якісно, ​​своєчасно та результативно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст планує скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів: Люстрація комуністів - більше популізм, ніж боротьба із системою

Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу 01

Як повідомляє місцеве видання 0312, Щербей через суд довів незаконність свого звільнення в 2015 році і поновився на посаді від 2 липня 2015 року.

Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу 02

У рішенні Закарпатського окружного адміністративного суду від 25 травня 2020 року зазначено, що наказ голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій №348 від 1 липня 2015 року про звільнення Щербея був протиправним, оскільки чиновник у цей час перебував на лікарняному, і скасований.

Рішення ще не набуло чинності, але ДСНС не стала його чекати, пише lb.ua.

Щербей очолював облуправління МНС і ДСНС у 2010-2015 роках.

Він був активним функціонером Партії регіонів на Закарпатті та був звільнений у межах процесу люстрації за підсумками Революції Гідності.

Зараз він представляє проросійську партію ОПЗЖ.

Автор: 

люстрація (273) ПР (1043) ДСНС (5110) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+20
Зебилы возвратили Украину во времена рыговской падали.
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10.06.2020 15:38
+17
Любителям преЗедента, членам 95 квартала и всем слугам народа срочно собраться на центральном вокзале для почетной встречи (с шапкой и йолкой) донецкого Вити Ростовского!!!
Паравоз уже в пути.....
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10.06.2020 15:37
+16
Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу - Цензор.НЕТ 8097
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10.06.2020 16:14
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Здесь тоже рука Порошенко...вездесущий
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10.06.2020 15:36 Відповісти
З штанами...😃
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10.06.2020 16:11 Відповісти
Не.не. Если вездессущий, то в штаны
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10.06.2020 16:53 Відповісти
хорошо отбашлял - факт... Всем ...
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10.06.2020 15:37 Відповісти
А за часів Порошенка не вийшло.
Пачімуто.
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10.06.2020 16:03 Відповісти
все елементарно - мЕртвечук договорився - зЄлі ОПЖЗ скоро ой як потрібна буде - все елементарно Доктор Ватсон...
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10.06.2020 16:05 Відповісти
Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу - Цензор.НЕТ 8097
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10.06.2020 16:14 Відповісти
зЄлене погано закінчить А Мама Рімма потім буде плакати...- алеж попереджали...
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10.06.2020 17:44 Відповісти
Любителям преЗедента, членам 95 квартала и всем слугам народа срочно собраться на центральном вокзале для почетной встречи (с шапкой и йолкой) донецкого Вити Ростовского!!!
Паравоз уже в пути.....
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10.06.2020 15:37 Відповісти
Два лєгітімних прєзіка.
Прікольно.
В октагон їх, хто переможе, той прєз.
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10.06.2020 16:05 Відповісти
Кацапы работают в наглую не то что трусливые малороссы
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10.06.2020 15:38 Відповісти
Зебилы возвратили Украину во времена рыговской падали.
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10.06.2020 15:38 Відповісти
_3Енукович же! Иного от него и ждать безумно. Системно и упорно ведёт войну против Украины, украинской государственности.
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10.06.2020 15:39 Відповісти
Зелебобики, вы где?
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10.06.2020 15:40 Відповісти
А их все устраивает.
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10.06.2020 15:51 Відповісти
Гы "восстановился в должности с 2 июля 2015 года" ему ещё и зарплату за 5 лет выплатят.
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10.06.2020 15:40 Відповісти
за время правления зеленой орды, все вернется во времена януковича
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10.06.2020 15:43 Відповісти
о да,кругом парашенка вінават...куди не кинь стомленим оком...кругом ліба барига лібо подбарижніки
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10.06.2020 15:44 Відповісти
када вже хвьодорич взад?
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10.06.2020 15:45 Відповісти
люстрировать нужно было по методу "Чечетова".. тогда рЫги не возвращаются..
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10.06.2020 15:45 Відповісти
Та и с Бузиной неплохо вышло....
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10.06.2020 15:58 Відповісти
новое **лицо!
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10.06.2020 15:49 Відповісти
снова все дерьмо всплывает на старые места...тьху.
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10.06.2020 15:49 Відповісти
Каких еще новых лиц вам не хватает?
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10.06.2020 15:51 Відповісти
зедно
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10.06.2020 15:57 Відповісти
новыйе лицца не иначе
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10.06.2020 16:00 Відповісти
рашисты делают реванш в Украине при помощи "зеленных слуг"
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10.06.2020 16:06 Відповісти
Люстрований у 2015 році начальник управління ДСНС на Закарпатті часів Януковича Щербей поновився на посаді: сьогодні його представили колективу - Цензор.НЕТ 4244
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10.06.2020 16:16 Відповісти
ДаЗдра наш, рехформированный Суд!!
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10.06.2020 16:09 Відповісти
Настоящий спасатель! Ради того, чтоб и в огонь и в воду, он прошел все суды!
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10.06.2020 16:20 Відповісти
Осталось Килю Бимбу Азарова поновыть и дело в шляпе. Раньше все было Дамбас, а теперь все 95 квартал, безмозгло, тупо и примитивно.
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10.06.2020 16:45 Відповісти
Совсем забыл, зарплату за 5 лет, я так поланаю, за вынужденный прогул, ему тоже выплатили?
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10.06.2020 16:46 Відповісти
Уже выплатили и он уже не первый такой.
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10.06.2020 19:08 Відповісти
А тепер порахуйте, скільки він ще отримає "компенсації" за 5 років
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10.06.2020 18:22 Відповісти
ска Порошенко скільки ти ше будеш бубочку змушувати відновлювати на роботі люстровані кадри. Скілько можна!!! Нашо так бубочку підставляти?!
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10.06.2020 18:37 Відповісти
Ему ещё зарплату за 5 лет выплатят.
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10.06.2020 19:07 Відповісти
Вот это придурки наголосовали за Зебилов.
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10.06.2020 19:07 Відповісти
Служить бы рад, прислуживаться тошно!!! Все твари!!!!
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10.06.2020 22:51 Відповісти
ну и что, что он при Федрыче работал?
кстати, как оказалось он был не самым худшим...
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11.06.2020 08:53 Відповісти
Ну, так це так і для цього й була організована "люстрація". Виключно для втихомирювання "розпоясавшогося бидла".
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11.06.2020 09:01 Відповісти
 
 