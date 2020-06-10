Українця, який працював на військову розвідку РФ, затримали в Харкові, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Харкові громадянина України, який працював на 74-й Розвідувальний центр Головного Управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агент був завербований спецслужбами країни-агресора під час виїзду до РФ.

Російські куратори обрали йому псевдонім "Сумрак" та відпрацювали завдання зі збору інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються на Харківщині.

У межах кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували факт збирання "Сумраком" інформації з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення операції Об’єднаних сил.

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Правоохоронці затримали зрадника у центральній частині Харкова під час спроби одержання таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання в повітряних радіомережах авіації Збройних Сил України та державної авіації України, яка має гриф обмеження доступу "таємно".

У ході затримання та обшуку правоохоронці вилучили у зрадника носії інформації із відомостями з обмеженим доступом.

Наразі затриманому зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання судом стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

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