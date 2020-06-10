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Українця, який працював на військову розвідку РФ, затримали в Харкові, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українця, який працював на військову розвідку РФ, затримали в Харкові, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Харкові громадянина України, який працював на 74-й Розвідувальний центр Головного Управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агент був завербований спецслужбами країни-агресора під час виїзду до РФ.

Російські куратори обрали йому псевдонім "Сумрак" та відпрацювали завдання зі збору інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються на Харківщині.

У межах кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували факт збирання "Сумраком" інформації з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення операції Об’єднаних сил.

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Правоохоронці затримали зрадника у центральній частині Харкова під час спроби одержання таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання в повітряних радіомережах авіації Збройних Сил України та державної авіації України, яка має гриф обмеження доступу "таємно". 

У ході затримання та обшуку правоохоронці вилучили у зрадника носії інформації із відомостями з обмеженим доступом.

Наразі затриманому зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання судом стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

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Українця, який працював на військову розвідку РФ, затримали в Харкові, - контррозвідка СБУ 01
Українця, який працював на військову розвідку РФ, затримали в Харкові, - контррозвідка СБУ 02
Українця, який працював на військову розвідку РФ, затримали в Харкові, - контррозвідка СБУ 03

Автор: 

контррозвідка (470) росія (65191) СБУ (12821) Харків (5605) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+9
лапти
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10.06.2020 15:54
+8
А все ж класна емблема у контррозвідки СБУ якщо до гадини придивитися.
Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9418
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10.06.2020 15:55
+6
Это-не украинец . Манкурт- подх@йловник☝️☝️☝️он же население, он же 73%й фанат педошария
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10.06.2020 16:15
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а шо за тапки у него странные...старые и не по размеру...
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10.06.2020 15:53 Відповісти
лапти
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10.06.2020 15:54 Відповісти
видимо роль агента должен был играть чел по крупнее, а старые так реквизит износился, кризис однако! и вообще, чего придираться к мало бюджетной постановке.
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10.06.2020 16:32 Відповісти
Отправьте его в рашу . Пожизненно . Жестоко , согласен .
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10.06.2020 15:53 Відповісти
Сегодня мощные телеобъективы журналистов на балконах Рады запечатлеют, как депутаты одной из партий отправляют такую СМС-ку в Кремль:
- Сумрак - всё.
И получают ответ:
- Ой!
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10.06.2020 15:53 Відповісти
Каждый день пачками задерживаю российских агентов, но ни одной фамилии не звучит. Постановка 95 квартала, чтоб показать патриотичность Баканова.
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10.06.2020 15:55 Відповісти
А все ж класна емблема у контррозвідки СБУ якщо до гадини придивитися.
Работавший на военную разведку РФ украинец задержан в Харькове, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9418
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10.06.2020 15:55 Відповісти
Если умеешь читать латынь, поймешь, что "Орёл не ловит мух". К сожалению, наши орлы пока знамениты только тем, что ловят именно мух. Ни одну крупную птицу им поймать не получается. Или не хотят, или не дают. Ведь все эти птицы известны - от Медведчука, до Кучмы...
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10.06.2020 15:57 Відповісти
Вс это слова, поймали бы хоть одну зеленую муху.
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10.06.2020 15:59 Відповісти
Лэйтенант я, младшой!
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10.06.2020 15:57 Відповісти
Это-не украинец . Манкурт- подх@йловник☝️☝️☝️он же население, он же 73%й фанат педошария
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10.06.2020 16:15 Відповісти
цирк и клоунада филиала фсб продолжается 👎👎👎
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10.06.2020 16:41 Відповісти
гівнюк тепер присяде
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10.06.2020 16:43 Відповісти
З 1997 року СБУ влізло в економіку ... отруїлось і здохло. Сьогодні це якась тупа контора зайнята висмоктуванням хабарів з підприємців. Все. Нічим дійсно корисним ці особи під час війни давно не займаються. Під кервництвом жидобільшовиків У них, як мені здається, уже давно "мірь і дрючьба" з кацапами і безкінечний "дерибан". Інакше навіть бути не може коли під час війни з кацапами на посади в СБУ призначаються саме кацапи (саботують на користь *****) та жиди з громадянством декількох країн (продають всі секрети "на дорогу")...
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10.06.2020 16:46 Відповісти
А Гордона когда брать будете???
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10.06.2020 19:18 Відповісти
На палю зрадника.
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10.06.2020 19:34 Відповісти
Типовий московський жирний козел,
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10.06.2020 22:05 Відповісти
Теперь республика у этого жирного гондона будет у тюремной параши...))

Готовься, жирный петушарий.)))
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17.06.2020 16:44 Відповісти
 
 