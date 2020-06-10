УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13523 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 855 24

Чеські фермери готові оплачувати працівникам з України тести на COVID-19. ФОТОрепортаж

У сезон літніх польових робіт чеські фермери готові на все, щоб якомога швидше повернути українських заробітчан.

Кореспонденти "Радіо Свобода" побували на підприємстві, де вирощують овочі, за 40 км від Праги. Зараз його працівники збирають моркву. Більшість тих, хто трудиться на полі, - громадяни України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Світлана Івасюк з Івано-Франківської області розповіла журналістам, що співпрацює з цією фірмою вже майже 20 років.

"Ми сюди приїхали на початку березня, нас завжди просили так приїздити. Ще цього карантину не було. Нам просто пощастило, що ми вчасно приїхали. Мало би бути трошки більше людей. Але, сподіваємося, що цей карантин вже скінчиться, і наші люди сюди приїдуть", – розповідає пані Світлана.

Чеські фермери готові оплачувати працівникам з України тести на COVID-19 01

Світлана Івасюк, заробітчанка

Підприємство в найближчі дні чекає ще кількох працівників з України. Дістатися до Чехії для заробітчан - непросте завдання. Адже регулярного авіасполучення як і раніше немає, і потрапити в країну з України можна тільки автотранзитом через Польщу, Угорщину чи Австрію.

Крім цього, українцям, які приїжджають до Чехії потрібно або привезти з собою довідку про негативний результат тесту на COVID-19, або пройти 2 тижні обсервації.

Читайте: До Польщі через "Шегині" з початку червня пройшли понад 13 тис. осіб, - польські прикордонники

"Якщо в Україні нашому працівнику зробити тест не вдалося, його можна зробити тут у Чехії. Щоправда, на це є 72 години. Проходження тесту не означає, що людина може вільно пересуватися. Робітник мусить перечекати у карантині до моменту, поки не буде відомий результат", – розповіла менеджерка.

Спеціально для цього на території фірми поставили вагончик для працівників, які очікують результатів тесту. Усередині - три ліжка, холодильник, чайник, мікрохвильова піч, туалет і душ.

Чеські фермери готові оплачувати працівникам з України тести на COVID-19 02Чеські фермери готові оплачувати працівникам з України тести на COVID-19 03

Тест на коронавірус коштує в Чехії 1800 крон (приблизно 2000 гривень). За українських заробітчан платять чеські наймачі.

Тільки за офіційною статистикою щорічно на сезонні роботи в Чехії приїжджає близько 20 000 працівників, більшість з них - з України. Станом на 2019 рік квоти на залучення на роботу в Чехії українців різних професії були збільшені вдвічі і досягли 40 000 осіб.

Також дивіться: Українці вистоюють по 7-9 годин на кордоні, щоб виїхати на заробітки в Польщу: "Привіт президенту. Їду не від хорошого життя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чеські фермери готові оплачувати працівникам з України тести на COVID-19 04


Чеські фермери готові оплачувати працівникам з України тести на COVID-19 05

Автор: 

Чехія (1612) заробітчани (673) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
В нас є все.
==
Брехня. В нас нема головного - глузду.
показати весь коментар
10.06.2020 16:55
+2
З однієї сторони це нормально.що люди заробляють гроші.А з другої це ганьба для країни.Тому що наша країна,багатіша від любої європейської країни надрами.В нас є все.
показати весь коментар
10.06.2020 16:47
+1
А наши фермеры на Днепропетроовщине сбиваются в группы, шоб давать отпор рейдерам!!! Вот где уровень
показати весь коментар
10.06.2020 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А наши фермеры на Днепропетроовщине сбиваются в группы, шоб давать отпор рейдерам!!! Вот где уровень
показати весь коментар
10.06.2020 16:44 Відповісти
Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4618
показати весь коментар
10.06.2020 16:44 Відповісти


Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4868
показати весь коментар
10.06.2020 16:45 Відповісти
Чешские фермеры готовы оплачивать работникам из Украины тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3378
показати весь коментар
10.06.2020 16:47 Відповісти
так не только єти условия проблема, а то, что вдруг у одного из єтих трех будет тест положительньім, остальньіе два автоматические считаются положительньіми даже при негативном тесте, потому что тест бьіл сделан до контакта с больньім. ну конечно, если они уже добирались до места работьі вместе около 2 дней, тогда ожидание вместе результата не проблема.
показати весь коментар
10.06.2020 18:11 Відповісти
може тест роблять не довго. але без матрасів якось діко смотрітся.
показати весь коментар
10.06.2020 18:14 Відповісти
З однієї сторони це нормально.що люди заробляють гроші.А з другої це ганьба для країни.Тому що наша країна,багатіша від любої європейської країни надрами.В нас є все.
показати весь коментар
10.06.2020 16:47 Відповісти
В нас є все.
==
Брехня. В нас нема головного - глузду.
показати весь коментар
10.06.2020 16:55 Відповісти
Шо у тебе э ? кроме нихуа? Бабушкин дом в силе и дедушкин лисапет?
показати весь коментар
10.06.2020 16:59 Відповісти
https://censor.net/user/406193 Ти звідки вилізло,сміття?
показати весь коментар
10.06.2020 17:01 Відповісти
О, а ты нам тут байкы травишь..
показати весь коментар
10.06.2020 17:05 Відповісти
https://censor.net/user/406193 Ти московський педофіл?
показати весь коментар
10.06.2020 17:13 Відповісти
Ты что за чмо ?
показати весь коментар
10.06.2020 18:17 Відповісти
Ще й людей мучають не потрібними тестами. Здоровий глузд втратив сенс. Цікаво в кого закупляють тести і хто подучає надприбуток на цій лапші?
показати весь коментар
10.06.2020 16:58 Відповісти
Гастери позорнi.
показати весь коментар
10.06.2020 17:01 Відповісти
тебе на блюдечке принести, а дупу не вытереть за тебя? Почему у меня гидная зарплата а у тебя нет, сказать?
показати весь коментар
10.06.2020 20:59 Відповісти
Болван, русскоязычному ветерану АТО сможешь это же сказать?
показати весь коментар
10.06.2020 21:51 Відповісти
Морковку убирать тяжело.
показати весь коментар
10.06.2020 17:16 Відповісти
Батрачить на кого-то вообще тяжело. Но все не могут быть работодателями.
показати весь коментар
10.06.2020 17:35 Відповісти
а кацапи виють, що українці їздять горшки драїть. щось поки жодного рейсу на ці горшки не було. мабуть то кацапи себе так пркривають бо самі горшки миють, а за іншими ховаються.
показати весь коментар
10.06.2020 18:16 Відповісти
 
 