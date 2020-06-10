Чеські фермери готові оплачувати працівникам з України тести на COVID-19. ФОТОрепортаж

У сезон літніх польових робіт чеські фермери готові на все, щоб якомога швидше повернути українських заробітчан.

Кореспонденти "Радіо Свобода" побували на підприємстві, де вирощують овочі, за 40 км від Праги. Зараз його працівники збирають моркву. Більшість тих, хто трудиться на полі, - громадяни України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Світлана Івасюк з Івано-Франківської області розповіла журналістам, що співпрацює з цією фірмою вже майже 20 років.

"Ми сюди приїхали на початку березня, нас завжди просили так приїздити. Ще цього карантину не було. Нам просто пощастило, що ми вчасно приїхали. Мало би бути трошки більше людей. Але, сподіваємося, що цей карантин вже скінчиться, і наші люди сюди приїдуть", – розповідає пані Світлана.

Світлана Івасюк, заробітчанка

Підприємство в найближчі дні чекає ще кількох працівників з України. Дістатися до Чехії для заробітчан - непросте завдання. Адже регулярного авіасполучення як і раніше немає, і потрапити в країну з України можна тільки автотранзитом через Польщу, Угорщину чи Австрію.

Крім цього, українцям, які приїжджають до Чехії потрібно або привезти з собою довідку про негативний результат тесту на COVID-19, або пройти 2 тижні обсервації.

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"Якщо в Україні нашому працівнику зробити тест не вдалося, його можна зробити тут у Чехії. Щоправда, на це є 72 години. Проходження тесту не означає, що людина може вільно пересуватися. Робітник мусить перечекати у карантині до моменту, поки не буде відомий результат", – розповіла менеджерка.

Спеціально для цього на території фірми поставили вагончик для працівників, які очікують результатів тесту. Усередині - три ліжка, холодильник, чайник, мікрохвильова піч, туалет і душ.

Тест на коронавірус коштує в Чехії 1800 крон (приблизно 2000 гривень). За українських заробітчан платять чеські наймачі.

Тільки за офіційною статистикою щорічно на сезонні роботи в Чехії приїжджає близько 20 000 працівників, більшість з них - з України. Станом на 2019 рік квоти на залучення на роботу в Чехії українців різних професії були збільшені вдвічі і досягли 40 000 осіб.

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