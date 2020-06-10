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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 червня 2020 року на виїзді з міста Авдіївка на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль Національної гвардії України, в якому було 10 воїнів. У результаті українські воїни отримали контузії різного ступеня.

Кореспонденту Цензор.НЕТ, який постійно перебуває в зоні бойових дій, сьогодні вдалося побувати на місці події.

Внаслідок підриву утворилася яма діаметром три метри. Глибина приблизно метр. Залишки запчастин розкидано в радіусі двадцяти метрів. Він зазначає, що зараз на місці події вільно гуляє місцеве населення і фотографує наслідки вибуху.

Разом із Михайлом Ухманом місце підриву автомобіля відвідав один із українських воїнів, який із 2014 року на війні і займається мінно-підривною діяльністю. Ось його коментар:

- Міну встановили в траві біля дороги, щоб не було видно, як копали. Працювали професіонали, які чітко розуміли, що відбуватиметься. Вони знали, хто сюди їздить, не пощастило воїнам НГУ... Що це за вибуховий пристрій, важко сказати, офіційну версію нехай озвучать офіційні структури. Але з цього всього можна зрозуміти одне: окупанти почали війну з обох боків лінії розмежування. Вони кинули нам виклик, якщо ми на нього не відреагуємо - програємо. І "треба просто перестати стріляти" вже не вийде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів 01

Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів 02
Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів 03

Нагадаємо, 9 червня Офіс генпрокурора повідомив, що автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових.

Автор: 

вибух (4461) Національна гвардія (1532) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+107
А чем занимается СБУ? Фальсификацией дел против Порошенко?
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10.06.2020 17:19
+74
Або шукають досягнення Зеленського. Ну, зокрім пошуку Бакановим чортів.
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10.06.2020 17:24
+44
шиють справу проти Стерненка
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10.06.2020 17:24
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А чем занимается СБУ? Фальсификацией дел против Порошенко?
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10.06.2020 17:19 Відповісти
Або шукають досягнення Зеленського. Ну, зокрім пошуку Бакановим чортів.
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10.06.2020 17:24 Відповісти
Я знаю одно досягнення зеленского!
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10.06.2020 18:16 Відповісти
шиють справу проти Стерненка
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10.06.2020 17:24 Відповісти
Путін нєгодуєт, что Порошенко до сіх пор на волє.
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10.06.2020 17:34 Відповісти
Как это чем,СБУ занимается стратегичными для страны делами отлавливая по городам бомжей и гоняя проституток.
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10.06.2020 17:50 Відповісти
как чем? сегодня утром пришли Стерненко арестовывать!
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11.06.2020 09:27 Відповісти
кто же вас так учил снимать видео, нет мл*ть перевернуть телефон
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10.06.2020 17:24 Відповісти
За вертикальную сьемку оператора нужно хоронить стоя...
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10.06.2020 17:25 Відповісти
живйом
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10.06.2020 18:40 Відповісти
баная мразота,скорей бы уже мужик с яйцами у руля стал..
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10.06.2020 17:25 Відповісти
Скорішого одужання, і хай сгинуть наші вороги.
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10.06.2020 17:25 Відповісти
Кугуар то что надо, спас наших Воинов.
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10.06.2020 17:30 Відповісти
"Спартан"
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10.06.2020 19:07 Відповісти
жаль, у игореши в дурке вайфай отключили, сейчас бы объяснил, что машина говно, надо на уазиках ездить. Помните, сколько было воя по поводу этих бронеавтомобилей?
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11.06.2020 11:40 Відповісти
К счастью, я Вам сообщаю))))
Я точно на таком-же "Спартане" имел "счастье" получить РПГ в "нос" и ещё подорваться на ПТМ.
Матюков и иносказаний, мы, находившиеся внутри наслушались.
Однако, все, остались живы.
Шишки и гематомы, в расчёт брать не будем))))
Игорок L..... это отдельная эпическая история дебила))))
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11.06.2020 22:06 Відповісти
Какие остатки запчастей? Грузовик запчасти перевозил?
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10.06.2020 17:32 Відповісти
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10.06.2020 17:41 Відповісти
Уцелевшие детали автоматически становятся запчастями)
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10.06.2020 17:49 Відповісти
Текст писала женщина или трансгендер.
Не ребёнок. Тогда были бы детальки.
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10.06.2020 18:37 Відповісти
#Ливия. Там, где ступает нога #русского - там смерть, разруха, подлость, кровь,. Убегая, русские из банды #Вагнера заложили большое кол-во мин-ловушек чтобы подрывать мирных жителей. Сегодня на юге #Триполи на русской мине подрвались трое крестьян - двое погибли, один ранен
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10.06.2020 17:42 Відповісти
Восени будуть вибори, за участю цього Лугандона.
Ото заживемо.
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10.06.2020 17:45 Відповісти
Не будуть.
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10.06.2020 19:09 Відповісти
И "надо просто перестать стрелять" уже не получится.
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10.06.2020 17:47 Відповісти
а що, у ваше 73/43%зебільне "хуженебудет" вам вже самим не віриться?
А ми рік-півтора тому попереджали...
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10.06.2020 17:58 Відповісти
И все, кто внутри, живы остались (в соседней новости вроде писали)? А некислый такой пепелац...
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10.06.2020 18:05 Відповісти
Пепелац реально крутой. Представьте что осталось бы от Газона или Камаза после такого взрыва.
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10.06.2020 21:01 Відповісти
а шо, уже и бронеКамазы есть в природе?... а шо скажешь за немецкий Порш Панамеро - ведь тоже бы разорвало в лоскуты...вот ведь ведро с болтами...
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11.06.2020 17:16 Відповісти
так части машины разбросаны или запчасти?...)
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10.06.2020 18:41 Відповісти
БМ із задачею впоралась- усі живі.
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10.06.2020 19:02 Відповісти
Хлопці, насипте цим лугандонам так, щоб від них місця мокрого не залишилось! І так кожного дня, поки рачки не прилізуть.
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10.06.2020 19:11 Відповісти
Как-та ни панятна, эта што палучаецца?, шакаладнакрававые порахи и пастары не успели все намарадёржнишчаи накрави 100500 лярдав бахрейнских динарав перекинуть на липецк?
P.S. После таково подрыва совдеповского БТРа от водилы остались бы фрагменты.
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10.06.2020 19:13 Відповісти
После таково подрыва совдеповского БТРа от водилы остались бы фрагменты.
Судя по размеру воронки, было 0,5-1 кг в толе. При подрыве такого заряда под БТР повреждения были бы похожие.
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10.06.2020 20:13 Відповісти
Про що це говорить ? На лінії розмежування -- дірки ! Або педики проникли на підконтрольну нам територію і заклали вибухівку, або мають своїх і нашому тилу. І те і інше не надає "плюсів" генштабу , коли орки вільно почуваються в наших тилах.
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10.06.2020 19:20 Відповісти
Ставлю на "своїх в тилу".
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10.06.2020 21:02 Відповісти
Суцільної лінії немає, є тільки опорники та патрулі. При бажанні можна інфільтрувати ворожі диверсійні групи. Що й відбувається регулярно. Як правило обстріли з локальними сутичками пов'язані якраз з намаганням проникнення диверсантів сюди чи назад.
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11.06.2020 09:51 Відповісти
Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів - Цензор.НЕТ 2045
А разницу ему подсказал ЗЕК: разница в том родной ты мой колега -...резидент Вова - ЗЕбил капитулянт, в том что я предал -продал Украину но успел и с@******, а ты не успеешь.
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10.06.2020 19:27 Відповісти
Фьодрич. А тобі ні краплі не соромно, що ти зрадник?
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10.06.2020 19:33 Відповісти
Джип выдержал ребята живые.
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10.06.2020 19:28 Відповісти
Треба просто не стріляти.
_______________________
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм кандидата в президенти на дострокові цього літа від демсил
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10.06.2020 19:30 Відповісти
Хорошая машина значит. Спасла парням жизнь. А если бы опять Шишига или урал то все трупы были бы
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10.06.2020 20:02 Відповісти
На фото явно видно: воронка глубиной парню меньше чем по колено, те с полметра, диамерт куда меньше роста - метр - 1,2м. похожий размер воронки дает 500-800 г тола. Полагаю, такое завышение размера воронки в статье - чтоб через преувеличенное количество взрывчатки оправдать разрушение бронеавтомобиля Казак - разбросаны не запчасти, а оторванные части бронеавто, в нем разрушен передок. А обещали, что выдержит подрыв на противотанковой мине, а та ВВ ого - в ТМ-62М около 8 кг.
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10.06.2020 20:10 Відповісти
Ну, у Зеленского враги - это Порошенко и патриоты Украины, а никак не Путин.
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10.06.2020 20:28 Відповісти
уклонисту-рецидивисту было бы полезно хотя бы раз в месяц проезжать там, где оно запретило стрелять ВСУ, как он любит, на велосипеде, в треуголке, с оператором Г+Г, и можна сразу в памперсе, для стрима.. чтобы зебилы сполна насладились мужеством своего ссыкливого мачи..
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10.06.2020 21:30 Відповісти
любители руцкаго мира не дремлют
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10.06.2020 22:07 Відповісти
ипать ямище , по ходу фугасик был , и не слабый , обычная тарелка такого не сделает , но машина спасла жизнь экипажу , респект конструкторам
бойцы пристегнутыми ( пасками ) были , или нет
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10.06.2020 22:52 Відповісти
Гарна машина раз бойцов от такого мощного заряда уберегла Ну а контрразведка наша сопли жуёт Да **** с них толку Их самих в машинах в мирных городах подрывают
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10.06.2020 23:05 Відповісти
На вопрос, что он будете делать, если в итоге ничего не выйдет из переговоров, президент Украины ответил: "В любом случае я не начну войну на Донбассе". Правильно, війну по новій вже почали орки з москалями а не ЗЄля

Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів - Цензор.НЕТ 9267
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10.06.2020 23:40 Відповісти
Що на це скаже Зебубочка?
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11.06.2020 09:52 Відповісти
минная война в нашем тылу...вот он результат разведения....А где СБУ??
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11.06.2020 09:58 Відповісти
ЗЕ, чего молчишь???

Ты главнокомандующий или клоун??? Хотя ответ очевиден...….

Уклоняться от армии, жрать шаурму, бегать по фонтанам, отдыхать в Омане за счет народа, стрелять из лука - вот и вся деятельность Прызыдента из клоунов.
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11.06.2020 10:00 Відповісти
Может в этом месте надо строчно отвести войска на 3 км вглубь территории? А по сути: Трамп зовет на G7 человека, который минирует дороги в стране ассоциированной с ЕС.
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11.06.2020 10:57 Відповісти
 
 