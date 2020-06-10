Кадри з місця підриву автомобіля з нацгвардійцями в Авдіївці: Яма діаметром три метри і метр глибиною, запчастини розкидано в радіусі 20 метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 червня 2020 року на виїзді з міста Авдіївка на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль Національної гвардії України, в якому було 10 воїнів. У результаті українські воїни отримали контузії різного ступеня.

Кореспонденту Цензор.НЕТ, який постійно перебуває в зоні бойових дій, сьогодні вдалося побувати на місці події.

Внаслідок підриву утворилася яма діаметром три метри. Глибина приблизно метр. Залишки запчастин розкидано в радіусі двадцяти метрів. Він зазначає, що зараз на місці події вільно гуляє місцеве населення і фотографує наслідки вибуху.

Разом із Михайлом Ухманом місце підриву автомобіля відвідав один із українських воїнів, який із 2014 року на війні і займається мінно-підривною діяльністю. Ось його коментар:

- Міну встановили в траві біля дороги, щоб не було видно, як копали. Працювали професіонали, які чітко розуміли, що відбуватиметься. Вони знали, хто сюди їздить, не пощастило воїнам НГУ... Що це за вибуховий пристрій, важко сказати, офіційну версію нехай озвучать офіційні структури. Але з цього всього можна зрозуміти одне: окупанти почали війну з обох боків лінії розмежування. Вони кинули нам виклик, якщо ми на нього не відреагуємо - програємо. І "треба просто перестати стріляти" вже не вийде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО









Нагадаємо, 9 червня Офіс генпрокурора повідомив, що автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових.