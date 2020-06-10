Глобальный индекс миролюбия: Украина поднялась на 148 место из 163, США остались на 121-м, Россия - в десятке наименее миролюбивых стран. ИНФОГРАФИКА

Уровень миролюбия на планете снижается, однако за год 81 страна стала более миролюбивой, а 80 - менее.

"Глобальный индекс миролюбия" за 2020 год (Global Peace Index) обнародован 10 июня Институтом экономики и мира (IEP), сообщает Цензор.НЕТ.

Наиболее миролюбивыми государствами ("очень высокая" оценка) признаны 14 стран. Лидирует в перечне Исландия. За ней идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония, Швейцария, Словения, Ирландия, Австралия и Финляндия. Германия по сравнению с 2019 годом немного улучшила свои показатели (с 22 до 16 места).

Беларусь (94-я строка) и почти все центральноазиатские страны удостоились "средней" оценки: в этой категории расположились, например, Молдавия (71-е) и Казахстан (70-е место). Сюда же попали и Соединенные Штаты (121), при этом они заняли позицию после Гондураса и Азербайджана.

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"Очень низкую" оценку в рейтинге получила Украина (148-я строчка), однако по сравнению с показателями 2018 года она улучшила свои результаты на 6 позиций и находится теперь на грани перехода в более высокую категорию.

Россия заняла 154 место из 163 возможных, расположившись между Суданом и ЦАР. Специалисты подчеркивают, что одной из основных проблем в РФ продолжает оставаться политическая нестабильность.

По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация, чем в РФ, сложилась лишь в Демократической Республике Конго, Ливии, Сомали, Йемене, Южном Судане, Ираке, Сирии и Афганистане.

В общем и целом уровень миролюбия на планете снизился, при этом это уже девятое ухудшение за минувшие 12 лет, отмечает основатель Института экономики и мира Стив Киллелеа, передает DW.

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При составлении рейтинга учитываются 23 индикатора в трех различных категориях, включая "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация". В первой категории, в частности, обращается внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия. Аналитики оценивают ситуацию более чем в 160 странах мира.









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