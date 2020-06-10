УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13710 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
24 527 101

Круті Зе!досягнення, порада "легітимного", генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Круті Зе!досягнення, порада легітимного, генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Порада "легітимного"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри

Круті Зе!досягнення, порада легітимного, генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Даремно передумав...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор. ВIДЕО

Круті Зе!досягнення, порада легітимного, генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

... тому, що страшно

Круті Зе!досягнення, порада легітимного, генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Слабо?

Круті Зе!досягнення, порада легітимного, генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Круті Зе!досягнення

Круті Зе!досягнення, порада легітимного, генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Здалося...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер

Круті Зе!досягнення, порада легітимного, генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Генератор випадкових ідей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов'язки першої леді мають бути закріплені в законодавстві, - Зеленський

Круті Зе!досягнення, порада легітимного, генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Все найкраще - дітям

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: "Робимо рідне місто комфортним". ФОТОрепортаж

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) фотожаба (13864) Янукович Віктор (10779) ДБР (3494) Єрмак Андрій (1377) Тищенко Микола (351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+86
Крутые Зе!достижения, совет "легитимного", генератор случайных идей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9784
показати весь коментар
10.06.2020 21:15
+72
Крутые Зе!достижения, совет "легитимного", генератор случайных идей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6806
показати весь коментар
10.06.2020 21:32
+65
Круті Зе!досягнення, порада "легітимного", генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6514
показати весь коментар
10.06.2020 22:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А у КАЦАПІВ завжди хвороба одна - перехід на особистості
показати весь коментар
15.06.2020 00:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 