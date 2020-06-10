Круті Зе!досягнення, порада "легітимного", генератор випадкових ідей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Порада "легітимного"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському варто зателефонувати Януковичу і запитати, чим закінчиться політичне переслідування опозиції, - Порошенко. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри

Даремно передумав...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор. ВIДЕО

... тому, що страшно

Слабо?

Круті Зе!досягнення

Здалося...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер

Генератор випадкових ідей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов'язки першої леді мають бути закріплені в законодавстві, - Зеленський

Все найкраще - дітям

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: "Робимо рідне місто комфортним". ФОТОрепортаж

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