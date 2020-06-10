Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП. ВІДЕО+ФОТО

Побратими убитого добровольця Віталія Олешка (Сармата) продовжують голодування під Офісом президента. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких нещодавно відпустили під домашній арешт, а також покарати колегію суддів, які ухвалили таке рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у даний момент голодують на знак протесту п'ятеро ветеранів, і мають намір стояти до кінця.

"У нас дві головні умови. Перше - посадити вбивць назад у СІЗО. А також розібратися, яким чином вийшло таке безпрецедентне судове рішення від колегії бердянських суддів у складі Дністрян, Вірченко та Богомолової. Ніхто не може зрозуміти мотивації, яка написана в рішенні, - ні ми як головні свідки обвинувачення, ні люди з юридичним досвідом. Наприклад, вони посилаються на коронавірус, кажучи, що вбивці мають бути під домашнім арештом, а фактично на волі. Ми не хочемо чути відмовок. Хочемо виконання двох вимог, і тільки тоді припинимо голодування", - сказав побратим загиблого Антон Пшеничний.

Керівник ГО "Сармат", колишній керівник штурмової групи батальйону "Донбас" Тарас Костанчук припускає, що обвинувачених у вбивстві відпустили, розраховуючи на те, що його побратими влаштують над ними самосуд, що у результаті дестабілізує ситуацію в Україні:

"Для чого це було зроблено? Щоб ми влаштували суд Лінча? Можливо, і для цього. Нас загнали в кут: або ми йдемо до кінця цим шляхом, щоб відновити справедливість (шляхом голодування - Ред), або ми візьмемося за зброю. Ми не хочемо братися за зброю, тому що це працюватиме на Росію. Тому пішли іншим шляхом. Це крок відчаю, і ми підемо до кінця".

Дивіться також: Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: "Нас провокують на суд Лінча". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

При цьому як юрист він називає рішення про домашній арешт для вбивць на тому етапі, коли справа дійшла до суду, небезпечним.

"Розслідування закінчено за статтею "вбивство на замовлення, вчинене групою осіб", справа в суді. І людям дають можливість втекти, впливати на свідків і їхні сім'ї. Адже навіть якщо обвинувачені вдома, то можуть спілкуватися з ким завгодно, зокрема із рештою своєї банди. Можуть замовити вбивство свідка, тощо. Тобто, ці люди знають, що вони під статтею, яка передбачає від 10 років тюрми, їм втрачати нічого. При цьому один із обвинувачених, Обухов, погрожував у суді прокурорам, суддям, дружині Сармата, нам як свідкам. Це є на відеофіксації. І після цього його відпускають.

Це рішення може розв'язати руки всім учасникам убивств - мовляв, не страшно, можна виходити на свободу. Або ж країна має піти шляхом державності", - сказав Костанчук.





Також він підкреслює, що влада може виконати їхні вимоги:

"Ми знаємо точно, що коли влада хоче, то робить все, що завгодно, щоб вирішити питання. Я як юрист точно знаю, що суддів можна покарати. Президент або хтось із його команди, або прокуратура може написати скаргу до Вищої ради правосуддя. Не ми повинні про це турбуватися. Рік тому щодо Сигиди, організатора, був прецедент. Його випустили, ми прийшли до суду, заблокували суддю, і відразу ж було вирішено питання - Сигиду закрили назад. Тобто правоохоронна система знає, як врегулювати всі нюанси. Коли вони хочуть, то миттю роблять нові кримінальні справи, навіть порушуючи ЄРДР".

Побратими, що були свідками вбивства, підтвердили, що бачили кілера, з яким були пов'язані обвинувачені.

"Ми бачили кілера - Матюшина. Він зараз перебуває за ґратами. Обухов вивозив їх на своїй Мазді. Сигида - організатор. Решта - група спостереження. За словами кілера Матюшина, Сигида зустрів його в Бердянську, поселив у готелі, дав Таврію, яка належить бердянському управлінню Держгеокадастру. Про зникнення автомобіля бердянський Держгеокадастр заявив майже через добу після вбивства Сармата. Також Сигида йому дав обріз і патрони, дав фотографію Сармата і розповів про його переміщення", - пояснив Олександр Печніков.

Андрій Маджар нагадав, що активісти і побратими висловлювали припущення з приводу можливого замовника - Сергія Валентіра, який був правою рукою тогочасного нардепа Олександра Пономарьова:

"До всіх трьох у Сармата були питання. Він заважав їм грабувати наш запорізький край - викривав їхні корупційні схеми. У Валентірова був тісний контакт із Сигидою, вони дружать сім'ями".

При цьому керівник ГО "Сармат" Костанчук наполягає, що вбивство Олешка було частиною спланованої РФ операції:

"Тоді буквально за кілька днів, тобто одномоментно, відбулося кілька замахів на громадських активістів та ветеранів, зокрема на Катю Ганзюк. Одеса, Херсон, Харків, Дніпро, Бердянськ - у тих регіонах, які ерефія вважала Новоросією. Алгоритм замахів був схожим: є замовник, кримінальний авторитет, який дає вказівку своїй банді. Це була спецоперація РФ. Така версія не озвучується СБУ, тому що це був величезний прокол української контррозвідки, яка допустила виконання цих замахів".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.