Медведчук задекларував частку в телеканалах "1+1" і "2+2", якою раніше володів Суркіс. ДОКУМЕНТ
Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Відповідно до інформації, яку вказав Віктор Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.
Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.
Іншим великим співвласником "1+1" є олігарх Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу.
Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно"). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з "1+1", на офіційному сайті телеканалу "2+2" вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.
В той же час, у структурі власності іншого телеканалу, що входить у групу, "ПлюсПлюс" (ТОВ "УніанТБ"), Bolvik Ventures не фігурує. Телеканал ТЕТ (ПрАТ "ТК "ТЕТ") структуру власності не оприлюднив.
"Схеми" звернулися для отримання коментаря до співвласника групи каналів "1+1" бізнесмена Ігоря Коломойського.
Під час телефонної розмови Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчуків у структурі "Студії 1+1" для нього новина: "Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?", – зазначив бізнесмен.
На уточнювальне запитання, чи комфортно Ігорю Коломойському бути партнером родини Медведчуків, бізнесмен зазначив: "А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати – комфортно чи не комфортно, якщо це від мене не залежить? Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з’ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого… До речі, я ніколи не розділяв Медведчука та Суркісів. Я завжди вважав, що вони разом. По яким активам та в якому співвідношенні – це вже інше питання".
Журналісти також звернулися із запитаннями до прессекретаря організації "Український вибір – Право народу" Олега Бабаніна, який наразі не відповів.
До самого Віктора Медведчука додзвонитись не вдалось, він не відповідав на телефонні дзвінки. Не відповідала на дзвінки і його дружина Оксана Марченко.
За номером телефону бізнесмена Ігоря Суркіса відповів його охоронець, який порадив звертатись у його приймальню, де не відповіли на дзвінки. За номером його брата, народного депутата Григорія Суркіса, відповів його охоронець, який пообіцяв передати запитання журналістів "Схем" щодо обставин передачі частки в "1+1" Віктору Медведчуку, але станом на момент публікації Григорій Суркіс не вийшов на зворотній зв’язок з редакцією.
Журналісти відправили прохання про коментар також у пресслужбу телеканалу "1+1", але на момент публікації новини відповіді не отримали.
Водночас у пресслужбі "1+1" на прохання іншого ЗМІ – "Детектор медіа" – прокоментувати стосунок до власності каналу Віктора Медведчука зазначили: "Ми наразі не можемо коментувати цю інформацію, оскільки для нас вона теж є новою. Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, й очікуємо відповідь".
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а чи не пора тій "еліті" летіти, пердіти та кашляти?
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визначення слова "Ідіот": людина, що своїми вчинками шкодить іншим, не маючи від того користі, або, навіть на свою шкоду.
І навіть примусив Зеленського покласти ті гроші від торгівлі на крові на офшорний рахунок!
ютюб его знает.
инстаграм его знает.
яху его знает.
https://twitter.com/food__junta Починаємо о 10.05 am https://twitter.com/food__junta @food__junta https://twitter.com/food__junta/status/1270775128650113024 1 ч
Мосійчук на хліб не намажеш.
А з підошв треба ретельно відмити, бажано щіточкою.
Знаєте точно, про що йшлося?
"Він (Зеленський, - ред.) просто не знає, що у нас є рішення, які приймаються колегіальним органом …", - зазначила вона.
73 процентным кричали во весь голос, думайте дебилы что творите, это реванш, но они с затуманенным разумом собственноручно, словно зомби сделали себя и свою страну вместе.
Сторонникам Зеленского, по всей видимости, это нравится.
Был бы Зеленский хоть чуть-чуть проукраинским президентом, уже давно был бы принят закон "слугами народа", пресекающий деятельность пророссийских медиа в Украине, тем более монополизацию телевизионного рынка ставленниками Москвы. Это вопрос национальной безопасности, а вовсе не свободы слова. Но, увы, пока что зе-команда гнобит и старается закрыть исключительно патриотические украинские телеканалы.
Забудьте о Майдане, о европейском выборе, о цивилизованной стране, правовом государстве и независимости Украины. Видимо, украинский народ создан для того, чтобы быть холопами Москвы. Увы.
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Так. Тільки ЗіК, 112 і Ньюс-ван Медведчук скупив ще при Порошенкові.
В цьому плані клоун лише продовжує традиції Петра Олексійовича.
А клоун, - взагалі пусте місце, нуль без палички.
Багато бажань, - ніяких діянь (Spei permultum, sed rei nihil).
Вам же казали, що бубАчка проект бені та фуйла
Хотя дебилов из 73 процента всего процентов 50, остальные 23% вата, электорат Медведчука сразу почувствовали что бубочка их человек, ну и россми агитировали за клоуна.
Вот 50% из 73% - действительно дебилы.
А если убрать кухарок и каких разниц, и выделить оттуда патриотическую часть заблудших овец, которые собственноручно выбрали кандидата Медведчука под крики, что Порошенко им не подходит, потому что по телеку рассказали, что Порошенко это типа друг Медведчука, то можно сделать вывод, что они просто дебильнейшие лохи.
Выкиньте телевизор на помойку и проснитесь...от зомбоящика 24 часа в сутки промывает мозги стаду баранам.
Хотя с другой стороны, это и возможность наладить экспорт телеканалов в Россию. Надо создавать больше телеканалов, раскручивать их - и Рашка будет посылать Кащея с мешком денег чтобы купить. Пусть спускают все свои бабки на это говно
Именно благодаря им мы имеем возможность видеть декларации таких тварей как Медведчук, который усиливает свои позиции при Зеленском, концентрируя в своих руках огромный медийный ресурс.
Телеканал "1+1" в последнее время показывает по вечерам треш в стиле "Надзвичайних Новин" ICTV, а ток-шоу "Право на Владу" с дебилкой Мосейчук превращается в шоу Коломойского. Чего стоит последний выпуск, где в студии собрались ручные шлюхи Коломойского (Тимошенко, Палица, Дубинский и т.д.) и всю передачу посвятили истерике против МВФ.