Тіло зниклого нацгвардійця Богдана Хамаздіра виявили на узбіччі дороги на Київщині: подробиці трагедії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили тіло зниклого 24-річного бійця Національної гвардії України, який брав участь у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні відчуження, мешканця Кагарлика Богдана Хамаздіра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції в Київській області.

"9 червня до поліції звернулися родичі 24-річного жителя Кагарлика та повідомили про його зникнення. Відомо, що молодий чоловік у ніч на 7 червня поїхав на власному мотоциклі в невідомому напрямку та додому не повернувся.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Одразу розпочато проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцеперебування хлопця", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив т.в.о. начальника Кагарлицького відділення поліції Дмитро Литвин, на його пошуки був піднятий по тривозі весь особовий склад районної поліції, орієнтовані усі мобільні поліцейські наряди, задіяні бійці Нацгвардії України та полку "Миротворець", громадськість, усі небайдужі жителі району та літальний апарат – квадрокоптер.

"За допомогою камер відеоспостереження працівники поліції встановили напрямок, в якому рухався мотоцикліст та почали детально прочісувати всі дороги.

Знайшли тіло молодого чоловіка на узбіччі, у кущах, на відстані близько 30 км від того місця, де він був зафіксований камерами спостереження. Також виявлено мотоцикл з характерними для ДТП пошкодженнями.

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За попередніми даними, хлопець загинув унаслідок дорожньої аварії. Тіло його направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", - повідомили у відомстві.



Фото: сайт поліції

Наразі поліція встановлює всі обставини та причини страшної трагедії.

Водночас у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України у Facebook уточнили, що загиблим є саме Хамаздір, і висловили співчуття його рідним і близьким.

"У нашій частині жахлива втрата: внаслідок ДТП в районі Кагарлика загинув наш боєць з пожежного взводу батальйону забезпечення, солдат Богдан Хамаздір. Він був водієм-пожежним, цього року брав участь у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні, завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Був гідним і професійним воїном, не боявся перешкод і ніколи не відступав у складних ситуаціях. Життя 24-річного Богдана трагічно обірвалося на дорозі, за кермом улюбленого мотоцикла... ", - йдеться в повідомленні.

"Уся наша частина висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Богдана. Вічна пам'ять нашому побратиму", - зазначено в повідомленні бригади.





Фото: Бригада швидкого реагування Нацгвардії/Facebook