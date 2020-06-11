Контррозвідка СБУ в районі проведення ООС "прикрила" роботу call-центру, який обслуговував російський бізнес. ФОТО

Діяльність нелегального call-центру, який обслуговував кілька провідних російських операторів мобільного зв'язку та одну з торгових мереж країни-агресора, блокували контррозвідники Служби безпеки України в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, підпільну фірму організував приватний підприємець із Сєверодонецька.

Сall-центр протягом кількох місяців діяв в обхід податкового законодавства. Тіньова структура надавала послуги диспетчерського зв`язку та забезпечувала роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які причетні до фінансування терористів та окупаційної адміністрації в ОРДЛО. Під час обшуків у приміщенні call-центру правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Фото: сайт СБУ

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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Перевіряється причетність співробітників та організаторів call-центру до діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.

Припинення незаконної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.