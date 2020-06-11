Контррозвідка СБУ в районі проведення ООС "прикрила" роботу call-центру, який обслуговував російський бізнес. ФОТО
Діяльність нелегального call-центру, який обслуговував кілька провідних російських операторів мобільного зв'язку та одну з торгових мереж країни-агресора, блокували контррозвідники Служби безпеки України в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними досудового слідства, підпільну фірму організував приватний підприємець із Сєверодонецька.
Сall-центр протягом кількох місяців діяв в обхід податкового законодавства. Тіньова структура надавала послуги диспетчерського зв`язку та забезпечувала роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які причетні до фінансування терористів та окупаційної адміністрації в ОРДЛО. Під час обшуків у приміщенні call-центру правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.
Фото: сайт СБУ
Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Перевіряється причетність співробітників та організаторів call-центру до діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.
Припинення незаконної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.
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Те газ и уголь покупать у страны агрессора - это норм, а вот обрабатывать телефонные звонки - страшное преступление...
Вообще-то можно прицитировать текст статьи:
услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО
А то так как-то некрассиво получается - одним можно (и это гут), а другие рожей не вышли...
Для незрячих ещё раз напишу:
услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО
Вот вы газ, уголь, нефнепродукты и электричество покупаете у тех, кто ************ кормит?
Я - нет. выпячиваю грудь, горжусь. и не трындю по поводу ограничания связеф с расисянами. Горять вони у пеклі.
Вернёмся к истокам.
По тексту - СБУ взяла за яйца контору обслуживавшую расисянские шайки которые (как утверждает СБУ) финансируют ************ с усчемлённым руским езыком.
Что именно в тексте этой статьи вызывает ваше возмущение?
А если позвать юристов, то окажется, что люди просто создали рабочие места и создали колцентр на аутсорсе, обслуживали всех кто мог платить. И, конечно, русских клиетов, тк они платят, а знающих английский на нормальном уровне мало - эту нишу плотно заняли индусы. И за это (создание нескольких рабочих мест) людям шьют финансирование терроризма. Надо быть полным мудаком, чтоб такое делать. И полнейшим лохом, чтоб на это вестись.