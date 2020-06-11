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Контррозвідка СБУ в районі проведення ООС "прикрила" роботу call-центру, який обслуговував російський бізнес. ФОТО

Контррозвідка СБУ в районі проведення ООС

Діяльність нелегального call-центру, який обслуговував кілька провідних російських операторів мобільного зв'язку та одну з торгових мереж країни-агресора, блокували контррозвідники Служби безпеки України в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, підпільну фірму організував приватний підприємець із Сєверодонецька.

Сall-центр протягом кількох місяців діяв в обхід податкового законодавства. Тіньова структура надавала послуги диспетчерського зв`язку та забезпечувала роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які причетні до фінансування терористів та окупаційної адміністрації в ОРДЛО. Під час обшуків у приміщенні call-центру правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Контррозвідка СБУ в районі проведення ООС прикрила роботу call-центру, який обслуговував російський бізнес 01

Фото: сайт СБУ

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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Перевіряється причетність співробітників та організаторів call-центру до діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.

Припинення незаконної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Автор: 

росія (65360) СБУ (12847) Сєверодонецьк (508)


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Я не совсем понял - это преступление? Я понимаю от налогов уклонялись (хотя только ли они?), но впаивать как преступление "службу клиентской разведки"....
Те газ и уголь покупать у страны агрессора - это норм, а вот обрабатывать телефонные звонки - страшное преступление...
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11.06.2020 10:44 Відповісти
Прикольно. Всегда восхищался мнениями "раз не только они одни - значит наверное можно?"
Вообще-то можно прицитировать текст статьи:
услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО
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11.06.2020 11:40 Відповісти
Не возражаю, но тогда давайте одинаковое отношение ко всем. Включая покупку газа, угля, нефтепродуктов и электричества (что тоже периодически случается).
А то так как-то некрассиво получается - одним можно (и это гут), а другие рожей не вышли...
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11.06.2020 11:44 Відповісти
А чо, давайте!
Для незрячих ещё раз напишу:
услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО

Вот вы газ, уголь, нефнепродукты и электричество покупаете у тех, кто ************ кормит?
Я - нет. выпячиваю грудь, горжусь. и не трындю по поводу ограничания связеф с расисянами. Горять вони у пеклі.
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22.06.2020 02:36 Відповісти
Напишу еще раз для тугоумных и жителей крайнего севера. Газпром финансирует терроризм и войну в Украине. Нефтепродукты завезенные из Беларуси изготовлены из российской нефти, которые вы заливаете в бак, финансируют терроризм. Если это не доходит и вы думаете, что террористов финансирют торгаши с базара, то подумайте еще раз, и посчитайте сколько стоит оккупация Украины и ведение военных действий.
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22.06.2020 02:50 Відповісти
Гмм...
Вернёмся к истокам.
По тексту - СБУ взяла за яйца контору обслуживавшую расисянские шайки которые (как утверждает СБУ) финансируют ************ с усчемлённым руским езыком.
Что именно в тексте этой статьи вызывает ваше возмущение?
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22.06.2020 09:48 Відповісти
Меня в этой новости возмущают двойные стандарты и развод лохов. Когда десяток - другой людей работающих в колцентре и обслуживающих звонки для торгашей угрожают нацбезопасности. А эти торгаши, якобы, финансируют терроризм, а покупка нефтепродуктов, газа, удобрений, битумов для строительства дорог не финансирует, только потому, что там есть крыша, там делятся. А тут не поделились, не договорились, не занесли... Меня тошнит от этого лицемерия. Напомните, сколько уголовных дел открыто за продажу нефтепродуктов финансирующих терроризм? Откровенные сепары гуляют по Киеву и рассказывают как нам жить с экранов телевизора (и рассказывали до смены власти). А нам говорят, что, оказывается, это колцентр финансирует терроризм.

А если позвать юристов, то окажется, что люди просто создали рабочие места и создали колцентр на аутсорсе, обслуживали всех кто мог платить. И, конечно, русских клиетов, тк они платят, а знающих английский на нормальном уровне мало - эту нишу плотно заняли индусы. И за это (создание нескольких рабочих мест) людям шьют финансирование терроризма. Надо быть полным мудаком, чтоб такое делать. И полнейшим лохом, чтоб на это вестись.
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22.06.2020 13:37 Відповісти
 
 