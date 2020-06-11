На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик. ФОТОрепортаж

Ванти, які почали встановлювати на аркову конструкцію Подільсько-Воскресенського моста в Києві, покриті іржею і були раніше забраковані виробником.

Про це повідомляє активіст Віталій Селик, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз підвішують старі, закуплені ще в 2010 році ванти, які пролежали весь цей час під відкритим небом і які забракував сам виробник: "Для розуміння, ніхто інший, крім заводу-виготовлювача, не має права ухвалити рішення про можливість експлуатації вантів. Все - вони металобрухт!"

Селик спеціально вирушив на місце будівництва моста, щоб показати установлення іржавих вант.

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Ось такими були нові ванти, які прибули з Німеччини в січні 2020 року. Вони постійно були прикриті і досі в такому стані.

А отакий анкер ванти, яку зараз вішають на арку моста. Ця іржа виникла через грубе поводження з вантами. Банально, їх пошкодили при транспортуванні. А потім вони лежали просто неба. Гарантія заводу на них вже не діє. Їх потрібно замінити без розмов.

Всього повинні підвісити 68 вант - по 34 з кожного боку проїжджої частини.

Жили канатів на більшій частині вант мають сліди корозії. Тобто вони були пошкоджені при транспортуванні, а потім зберігалися у вологому середовищі. На нових вантах слідів пошкоджень немає і не може бути.

Щоб іржа була менш помітною, ванти обмотали стрейч-плівкою.

Іржа на сколах досить стара, але є і багато свіжих подряпин (там де блищить). Це говорить про те, що установка вант проводиться дуже грубо. Слід враховувати, що такі подряпини знищують захисне цинкове покриття.

Дерево, на якому зберігали ванти, дуже старе. У нинішніх тросів пакувальних дерево досі має світлий тон.

Матеріал, який проводився між витками вант згнив за роки у вологому середовищі.

Гніздо, яке оси побудували між вант.





На верхніх анкерах, які закручують безпосередньо в арку, сліди багаторічної іржі і цвілі. З огляду на, що ванта буде постійно перебувати під тиском проїжджої частини, в якийсь момент різьблення може остаточно згнити і ця болванка вистрілить в автомобіль або автобус, які проїжджатиме.

Селик зазначає, що за словами фахівців, через корозію ванти слугуватимуть не 100 гарантованих заводом років, а 30-40. Крім того, додає він, ванти не можна довго бути в скрученому стані, вони просочені спеціальним антикорозійним герметиком (протектор-заповнювач), який згодом дубішає: "І якщо ванта буде скручена, то вона так і задубіє. І коли ванти розгорнути, то антикорозійне покриття полопаються і вона зсередини стане негерметичною і непридатною до використання".

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"Припускаю, що підвішування забракованих вант - це тимчасове рішення, щоб прискорити відкриття моста, але навіщо в часи кризи і державної економії витрачати зайві кошти киян на додаткову заміну вант?" - резюмує Селик.





