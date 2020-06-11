На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик. ФОТОрепортаж
Ванти, які почали встановлювати на аркову конструкцію Подільсько-Воскресенського моста в Києві, покриті іржею і були раніше забраковані виробником.
Про це повідомляє активіст Віталій Селик, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз підвішують старі, закуплені ще в 2010 році ванти, які пролежали весь цей час під відкритим небом і які забракував сам виробник: "Для розуміння, ніхто інший, крім заводу-виготовлювача, не має права ухвалити рішення про можливість експлуатації вантів. Все - вони металобрухт!"
Селик спеціально вирушив на місце будівництва моста, щоб показати установлення іржавих вант.
Ось такими були нові ванти, які прибули з Німеччини в січні 2020 року. Вони постійно були прикриті і досі в такому стані.
А отакий анкер ванти, яку зараз вішають на арку моста. Ця іржа виникла через грубе поводження з вантами. Банально, їх пошкодили при транспортуванні. А потім вони лежали просто неба. Гарантія заводу на них вже не діє. Їх потрібно замінити без розмов.
Всього повинні підвісити 68 вант - по 34 з кожного боку проїжджої частини.
Жили канатів на більшій частині вант мають сліди корозії. Тобто вони були пошкоджені при транспортуванні, а потім зберігалися у вологому середовищі. На нових вантах слідів пошкоджень немає і не може бути.
Щоб іржа була менш помітною, ванти обмотали стрейч-плівкою.
Іржа на сколах досить стара, але є і багато свіжих подряпин (там де блищить). Це говорить про те, що установка вант проводиться дуже грубо. Слід враховувати, що такі подряпини знищують захисне цинкове покриття.
Дерево, на якому зберігали ванти, дуже старе. У нинішніх тросів пакувальних дерево досі має світлий тон.
Матеріал, який проводився між витками вант згнив за роки у вологому середовищі.
Гніздо, яке оси побудували між вант.
На верхніх анкерах, які закручують безпосередньо в арку, сліди багаторічної іржі і цвілі. З огляду на, що ванта буде постійно перебувати під тиском проїжджої частини, в якийсь момент різьблення може остаточно згнити і ця болванка вистрілить в автомобіль або автобус, які проїжджатиме.
Селик зазначає, що за словами фахівців, через корозію ванти слугуватимуть не 100 гарантованих заводом років, а 30-40. Крім того, додає він, ванти не можна довго бути в скрученому стані, вони просочені спеціальним антикорозійним герметиком (протектор-заповнювач), який згодом дубішає: "І якщо ванта буде скручена, то вона так і задубіє. І коли ванти розгорнути, то антикорозійне покриття полопаються і вона зсередини стане негерметичною і непридатною до використання".
"Припускаю, що підвішування забракованих вант - це тимчасове рішення, щоб прискорити відкриття моста, але навіщо в часи кризи і державної економії витрачати зайві кошти киян на додаткову заміну вант?" - резюмує Селик.
Будь ласка, зачекайте...
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Я посмотрел эти фотки, но экспертом-мостостроителем у нас является какой-то блоггер.
А президентом у нас является клоун.
А .....
Ну вы поняли, что в первом коменте моем был сарказм)))
Там він розгледів плісняву на вантах!
Все!
Ванти тепер в їжу не пригодні!
Опять надо бабла на новых отмыть?
и в лондоне и сан-франциско и нью-йорке такая же картина...
и только мост через амур не такой
не, ну, борись, конечно с этим, - пей вовнутрь, мажь снаружи
Просто....
Если вы хотите хорошего мера и вы киевлянин, то при въезде в Киев со стороны болванов, на метро черниговская перпендикулярно направо метров через четыреста соевой стороны перед магазином фора детский кукольный театр.
Там есть честные искренние.
За Артемона проголосует?
Есть два варианта:
один для вас неприемлем, а другой вы уже сделали.
Усє бубачкіни корефани!
Ой як невдобно получілась...
Какой-то чудак на букву "м" разгоняет зраду, может надеясь что-то срубить.
На последнем фото не полный кизлец!
Ближайший бизнеспартнер педалика святош - такая редкая скотина, что даже Портнова ещё надо долго стремиться.
КРЩАТик - мостобудівник..
Чекаю АнаЛіз від профффесіОнала..
🤗
https://www.facebook.com/selykv
Человек, не имеющий никакого технического образования.
Увидел ржавчину - и в крик.
А он не видел только что изготовленного морского судна, еще не защищенного покрытиями? Оно всё ржавое!
Обыкновенный самопиарщик.
" Гарантия завода на них уже не действует. Их следует заменить без разговоров."
Откуда подобные заключения?
Он читал ТУ на эти ванты?
Хреново, когда за дело берутся неучи, но еще хуже, когда неучи начинают поучать.
Источник: https://censor.net/p3201349
Учись Шарий как надо вбрасывать!
п.4.2. "Если блогер-недоучка где-то увидел ржавчину - то вс' пропало!"
Интересно. Похоже, автор полагает что ванты должны работать в спец помещении, сухом и с кондиционером, а не на открытом воздухе.
Жилы канатов на большей части вант имеют следы коррозии.
На фото 2 и 3 нет следов коррозии на жилах канатов, есть коррозия на оплетке канатов, а это - не силовая часть, на прочность не влияет, нагрузку не несет. Факт нужна только при скрутке каната в бухту и транспортировке.
На верхних анкерах, которые закручивают непосредственно в арку, следы многолетней ржавчины
Это - явный бардак при хранении, нужно или заменять или обеспечить, чтоб заржавленная часть резьбы (если это резьба) не участвовала в работе. Ну и предотвратить дальнейшую коррозию.
и плесени.
Плесень на оцинкованной стали - это открытие.
Те бардак, требуется осмотр спецами перед монтажом, но автор - явно не спец. За неравнодушие автору - респект.
Как же люди тысячелетиями не знали этот факт?))
Или автор разгона этой зрады всех считает за зебилов либо сам в школе не учился и не знает, что любой металл покрывается окислом даже золото, не говоря уже о серебре, меди и железе. Железо может покрыться ржавчиной уже за сутки. Опасна не поверхностная ржавчина, а сквозная глубинная. Да и эти ванты будут работать под открытым небом, под дождем, снегом, обледенением, а не лежать под стеклом в музее.