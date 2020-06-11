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На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик. ФОТОрепортаж

Ванти, які почали встановлювати на аркову конструкцію Подільсько-Воскресенського моста в Києві, покриті іржею і були раніше забраковані виробником.

Про це повідомляє активіст Віталій Селик, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз підвішують старі, закуплені ще в 2010 році ванти, які пролежали весь цей час під відкритим небом і які забракував сам виробник: "Для розуміння, ніхто інший, крім заводу-виготовлювача, не має права ухвалити рішення про можливість експлуатації вантів. Все - вони металобрухт!"

Селик спеціально вирушив на місце будівництва моста, щоб показати установлення  іржавих вант.

Також дивіться: Кличко показав хід будівництва Подільсько-Воскресенського моста: Робимо все, щоб до кінця року запустити через нього автомобільний рух. ВIДЕО

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 01

Ось такими були нові ванти, які прибули з Німеччини в січні 2020 року. Вони постійно були прикриті і досі в такому стані.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 02

А отакий анкер ванти, яку зараз вішають на арку моста. Ця іржа виникла через грубе поводження з вантами. Банально, їх пошкодили при транспортуванні. А потім вони лежали просто неба. Гарантія заводу на них вже не діє. Їх потрібно замінити без розмов.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 03

Всього повинні підвісити 68 вант - по 34 з кожного боку проїжджої частини.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 04

Жили канатів на більшій частині вант мають сліди корозії. Тобто вони були пошкоджені при транспортуванні, а потім зберігалися у вологому середовищі. На нових вантах слідів пошкоджень немає і не може бути.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 05

Щоб іржа була менш помітною, ванти обмотали стрейч-плівкою.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 06

Іржа на сколах досить стара, але є і багато свіжих подряпин (там де блищить). Це говорить про те, що установка вант проводиться дуже грубо. Слід враховувати, що такі подряпини знищують захисне цинкове покриття.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 07

Дерево, на якому зберігали ванти, дуже старе. У нинішніх тросів пакувальних дерево досі має світлий тон.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 08На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 09

Матеріал, який проводився між витками вант згнив за роки у вологому середовищі.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 10

Гніздо, яке оси побудували між вант.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 11
На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 12

На верхніх анкерах, які закручують безпосередньо в арку, сліди багаторічної іржі і цвілі. З огляду на, що ванта буде постійно перебувати під тиском проїжджої частини, в якийсь момент різьблення може остаточно згнити і ця болванка вистрілить в автомобіль або автобус, які проїжджатиме.

Селик зазначає, що за словами фахівців, через корозію ванти слугуватимуть не 100 гарантованих заводом років, а 30-40. Крім того, додає він, ванти не можна довго бути в скрученому стані, вони просочені спеціальним антикорозійним герметиком (протектор-заповнювач), який згодом дубішає: "І якщо ванта буде скручена, то вона так і задубіє. І коли ванти розгорнути, то антикорозійне покриття полопаються і вона зсередини стане негерметичною і непридатною до використання".

Також дивіться: Блогер показав, як "розв’язали" проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків. ФОТО

"Припускаю, що підвішування забракованих вант - це тимчасове рішення, щоб прискорити відкриття моста, але навіщо в часи кризи і державної економії витрачати зайві кошти киян на додаткову заміну вант?" - резюмує Селик.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 13
На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 14
На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик 15

Автор: 

Київ (19528) міст (1234) будівництво (3021)


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Топ коментарі
+17
Сколько не смотрел фото, так и не увидел, где же там проржавевшие насквозь ванты. Легкие локальный налет ржавчины, который вообще ни о чем.
Какой-то чудак на букву "м" разгоняет зраду, может надеясь что-то срубить.
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11.06.2020 12:34
+10
Для вантів ця іржа некритична, пофарбують зверху після монтажу і будуть кожен рік перевіряти і фарбувати і замінять якщо буде механічний розрив проволоки вантів! На пустому місці крик!
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11.06.2020 12:48
+9
легкий налет ржавчины это ржавые???
Опять надо бабла на новых отмыть?
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11.06.2020 12:25
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А ну, киевляне, давай слугу народа в меры!
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11.06.2020 12:23 Відповісти
Для вантів ця іржа некритична, пофарбують зверху після монтажу і будуть кожен рік перевіряти і фарбувати і замінять якщо буде механічний розрив проволоки вантів! На пустому місці крик!
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11.06.2020 12:48 Відповісти
Я думаю не на пустом месте, а к выборам под боксера.
Я посмотрел эти фотки, но экспертом-мостостроителем у нас является какой-то блоггер.
А президентом у нас является клоун.
А .....
Ну вы поняли, что в первом коменте моем был сарказм)))
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11.06.2020 12:54 Відповісти
ісчо би.
Там він розгледів плісняву на вантах!
Все!
Ванти тепер в їжу не пригодні!
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11.06.2020 20:53 Відповісти
Слесарь мостостроения 18-го разряда)))
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11.06.2020 21:28 Відповісти
Вообще-то только в Киеве Гидрант не віиграл 2-ой тур...
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11.06.2020 13:30 Відповісти
Ты со Львовом не путаешь?
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11.06.2020 14:27 Відповісти
ой зелох и настроит мосты!
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11.06.2020 12:24 Відповісти
ага, дороги строять зараз успішно тому він піариться дорогами, хоча не має до них відношення, вони будуватимуться і без нього і його відосіків. а чого моста не піарить собою? ось у чому суть.
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11.06.2020 13:29 Відповісти
легкий налет ржавчины это ржавые???
Опять надо бабла на новых отмыть?
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11.06.2020 12:25 Відповісти
А ржавчина только снаружи?
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11.06.2020 12:39 Відповісти
для того они и предназначены - быть под открытым небом...и в стужу и в зной, и ночью и днем...
и в лондоне и сан-франциско и нью-йорке такая же картина...
и только мост через амур не такой
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11.06.2020 13:02 Відповісти
Ты хоть сам слышишь то, что пишешь? Они, мол, предназначены для того, чтобы ржаветь...
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11.06.2020 15:24 Відповісти
не меньше, чем ты живешь, чтобы стареть...
не, ну, борись, конечно с этим, - пей вовнутрь, мажь снаружи
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11.06.2020 21:45 Відповісти
Пидалик голимый казнокрад поэтому для зе он тоже свой.
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11.06.2020 12:27 Відповісти
Тищенко крепкий хозяйственник?)))
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11.06.2020 12:28 Відповісти
Такая же мразота.
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11.06.2020 12:38 Відповісти
Простите, а вы не из электората зеленского?
Просто....
Если вы хотите хорошего мера и вы киевлянин, то при въезде в Киев со стороны болванов, на метро черниговская перпендикулярно направо метров через четыреста соевой стороны перед магазином фора детский кукольный театр.
Там есть честные искренние.
За Артемона проголосует?
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11.06.2020 12:47 Відповісти
Вот это надо было такой опус строчить? И да - я хочу, чтоб в Украине коррупция была на уровне плинтуса, а за коррупцию была смертная кара.
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11.06.2020 18:53 Відповісти
Хотите коррупцию в Украине ниже плинтуса - делайте.
Есть два варианта:
один для вас неприемлем, а другой вы уже сделали.
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11.06.2020 20:41 Відповісти
У меня есть только один вариант - давно и осмысленно, но главное этого желает украинский народ, а значит произойдёт.
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11.06.2020 21:20 Відповісти
А..... Кукольный театр, так кукольный театр!)))
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11.06.2020 21:29 Відповісти
Да, кукловодов готовят, но думаю всё закончится без них.
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11.06.2020 22:34 Відповісти
Мудрый нарИд многое придумывал)))
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12.06.2020 02:10 Відповісти
Украинский мудрый народ только в 21 веке уже неединыжды удивлял и восхищал весь мир, и дальше так же будет.
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12.06.2020 08:52 Відповісти
и здесь облажались, ни хранить не установить ни рук ни мозга у людей нет, капец
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11.06.2020 12:30 Відповісти
Вообще-то хранили с 2010 года - это сколько мэров сменилось?
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11.06.2020 12:51 Відповісти
сумели, сохранили, не просрали...
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11.06.2020 13:03 Відповісти
ой а хто у нас в той час був в президентах, прем'єрах і у мерах Києва?


Усє бубачкіни корефани!
Ой як невдобно получілась...
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11.06.2020 20:55 Відповісти
Мери були гарні й різні - і помаранчеві, і риговські. Президент - вже третій з того часу. А ванти іржавіють.
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11.06.2020 23:44 Відповісти
якщо ви про Черновецького, то він не помаранчевий, а ждвський - а що ті що ригі для українців однакові
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15.06.2020 08:30 Відповісти
Я про Омельченка. А вас, як антисеміта - в спам.
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16.06.2020 01:49 Відповісти
ну то наймись до богоізбраних підбирати крихти з їхнього столу
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16.06.2020 12:45 Відповісти
тебе пора в родную говень
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11.06.2020 12:35 Відповісти
Одним словом - активист!
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11.06.2020 12:33 Відповісти
а когда поставят они ржаветь не будут?
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11.06.2020 12:34 Відповісти
Сколько не смотрел фото, так и не увидел, где же там проржавевшие насквозь ванты. Легкие локальный налет ржавчины, который вообще ни о чем.
Какой-то чудак на букву "м" разгоняет зраду, может надеясь что-то срубить.
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11.06.2020 12:34 Відповісти
Серьезно?
На последнем фото не полный кизлец!
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11.06.2020 12:36 Відповісти
нє, слєгка повєрхносная коррозія
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11.06.2020 13:00 Відповісти
Видимо у его знакомого есть новые ванты, которые "совершенно случайно" подходят к этому мосту и стоят не так дорого.
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11.06.2020 12:39 Відповісти
Как говорил Александр Масляков, тут у нас в кустах случайно оказался рояль.
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11.06.2020 12:52 Відповісти
Вы смеетесь, а я реально такое наблюдал 7 лет назад. В моем городе ставили платный проезд со шлагбаумом и спустя несколько дней после запуска оказалось, что шлагбаум не выдерживает нагрузки из-за частых открытий-закрытий. Приехал зам. мэра, посмотрел и сказал, что у него в гараже валяется (!) шлагбаум. Со временем шлагбаумы заменили на нормальные, но вот только был ли среди них "гаражный" я уже не в курсе)
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11.06.2020 12:57 Відповісти
То они проржавели под тем снегом, за вывоз которого педалик заплатил 400 лимонов
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11.06.2020 12:34 Відповісти
Чушь высосаная из пальца. А ещё они серые, а должны быть розовые и блестящие.
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11.06.2020 12:36 Відповісти
краще б виглядала новина: на Подільсько-Воскресенському мості почали вішати колаборантів: поряд вісять шуфрич, королевська, єфрємов, мураєв, бойко, медвечук, рабінович, добкін, кернес та інші видатні просувачи *********
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11.06.2020 12:37 Відповісти
І не ходіть по мосту бо вони можуть обірватися з бракованих вантів.
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11.06.2020 13:06 Відповісти
Педалик со святашем ещё умудрились взять кредит на транспорт под такой процент, которого в природе не бывает
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11.06.2020 12:37 Відповісти
Для жителей глухих хуторов докладаю.
Ближайший бизнеспартнер педалика святош - такая редкая скотина, что даже Портнова ещё надо долго стремиться.
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11.06.2020 12:43 Відповісти
Шо маємо те маємо...
КРЩАТик - мостобудівник..
Чекаю АнаЛіз від профффесіОнала..
🤗
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11.06.2020 12:45 Відповісти
Селик , ты безграмотный абсолютно...
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11.06.2020 12:48 Відповісти
На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик - Цензор.НЕТ 2584
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11.06.2020 12:50 Відповісти
особой ржавчіни нє замєтіл. Нада бумагу гдє проізводітєль запєчатлєл брак
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11.06.2020 12:56 Відповісти
Ты не там смотрел, нужно в голове у него. То он пишет нужно менять без разговоров, то 30-40 лет прослужат.
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11.06.2020 12:59 Відповісти
Лише виробник може дати добро на використання? Це щось нове у будівництві, а я думав має бути стороння експертиза, бо виробнику лише дай волю, він такого наробить...
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11.06.2020 13:02 Відповісти
ну, да...дає добро, вказує умови використання, несе відповідальність за якість, подовжує терміни експлуатації
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11.06.2020 13:07 Відповісти
Кто такой этот Виталий Селик?
https://www.facebook.com/selykv

Человек, не имеющий никакого технического образования.
Увидел ржавчину - и в крик.
А он не видел только что изготовленного морского судна, еще не защищенного покрытиями? Оно всё ржавое!
Обыкновенный самопиарщик.
" Гарантия завода на них уже не действует. Их следует заменить без разговоров."
Откуда подобные заключения?
Он читал ТУ на эти ванты?
Хреново, когда за дело берутся неучи, но еще хуже, когда неучи начинают поучать.

Источник: https://censor.net/p3201349
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11.06.2020 13:06 Відповісти
а от на найвищу владну гілку можна і нєучєй...
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11.06.2020 13:09 Відповісти
Це не Селік це тупий малоосвіченний СЕЛЮК ! Хай візьме металеву щітку і ржи як не було. Що з рагуля взяти?
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12.06.2020 12:10 Відповісти
Самый безмозглый вброс 2020 года!
Учись Шарий как надо вбрасывать!
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11.06.2020 13:08 Відповісти
По его словам, сейчас подвешивают старые, закупленные еще в 2010 году ванты, в 2010 году мером до ноября был Я и моя молодая команда.
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11.06.2020 13:10 Відповісти
А де був цей активіст коли десятиліттями там взагалі нічого не робилося на мосту???????
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11.06.2020 13:11 Відповісти
ДБН В.2.3-22:2009

п.4.2. "Если блогер-недоучка где-то увидел ржавчину - то вс' пропало!"
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11.06.2020 13:20 Відповісти
Мені здається що ці ванти, які називають ржавими ще прослужать років з 200
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11.06.2020 13:22 Відповісти
Чекайте, справа тут не зовсім у іржі. Коли міст після довгого простою, почали відновлювати, старі ванти (які майже десять років пролежали скрученими невідомо в яких умовах) визнали непридатними і закупили у виробника в Німеччині нові і деяка їх частина вже, начебто, навіть прибула у Київ і скоро мала навішуватись. А питання в мене таке: чому (як видно із фото) навішуються старі ванти і де нові?
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11.06.2020 13:48 Відповісти
Так они же все равно на открытом воздухе будут висеть.
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11.06.2020 13:57 Відповісти
Не зовсім так, вони майже десять років пролежали у скрученому стані, деформувались і втратили свої проєктні несучі властивості, адже розраховані інженерами на тримання навантаження розпрямленими.
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11.06.2020 14:12 Відповісти
Смотрел передачу - взгляд изнутри про сталь. И там показывали вантовый мост в Бруклине и говорят ванты из стали хотели повесить и была одна проблема - это коррозия. И они ее решили - сделав гальванизацию от коррозии. Это когда добавляются к стали цинк и сталь не ржавеет после этого. И там показали, что мост с этими вантами построили хер знает сколько и на вантах нету коррозии даже после десятков лет. И там сказали, если бы не гальванизация, то этот мост давно бы уже не стоял. вот такие и нам нужно делать ванты!
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11.06.2020 14:17 Відповісти
если заглянуть на тормозные диски нового автомобиля, который месяц стоял на стоянке автосалона, можно обнаружить ржавщину. в принципе новость от активиста из этой серии
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11.06.2020 14:54 Відповісти
Быть этому активисту депутатом от клоунов.
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11.06.2020 18:20 Відповісти
Эта ржавчина возникла из-за грубого обращения с вантами. Банально, их повредили при транспортировке. А потом они лежали под открытым небом.
Интересно. Похоже, автор полагает что ванты должны работать в спец помещении, сухом и с кондиционером, а не на открытом воздухе.
Жилы канатов на большей части вант имеют следы коррозии.

На фото 2 и 3 нет следов коррозии на жилах канатов, есть коррозия на оплетке канатов, а это - не силовая часть, на прочность не влияет, нагрузку не несет. Факт нужна только при скрутке каната в бухту и транспортировке.
На верхних анкерах, которые закручивают непосредственно в арку, следы многолетней ржавчины
Это - явный бардак при хранении, нужно или заменять или обеспечить, чтоб заржавленная часть резьбы (если это резьба) не участвовала в работе. Ну и предотвратить дальнейшую коррозию.

и плесени.

Плесень на оцинкованной стали - это открытие.

Те бардак, требуется осмотр спецами перед монтажом, но автор - явно не спец. За неравнодушие автору - респект.
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11.06.2020 21:11 Відповісти
А ванты, на мост повешенные не будут случайно подвергаться воздействию дождей?
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11.06.2020 21:12 Відповісти
а ше глобальне потепління
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11.06.2020 23:14 Відповісти
кому то отката походу не дали на лапу наверняка
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11.06.2020 21:17 Відповісти
WD-шкой брызнуть и будет гуд...
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11.06.2020 23:55 Відповісти
Страх, оказывается железо может покрыться окислом!!!
Как же люди тысячелетиями не знали этот факт?))
Или автор разгона этой зрады всех считает за зебилов либо сам в школе не учился и не знает, что любой металл покрывается окислом даже золото, не говоря уже о серебре, меди и железе. Железо может покрыться ржавчиной уже за сутки. Опасна не поверхностная ржавчина, а сквозная глубинная. Да и эти ванты будут работать под открытым небом, под дождем, снегом, обледенением, а не лежать под стеклом в музее.
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18.06.2020 18:52 Відповісти
 
 