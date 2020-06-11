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Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: "Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під головком СБУ, де сьогодні мають вручити підозру одеському активісту Сергію Стерненку, триває акція протесту, учасники якої говорять про можливі наслідки його арешту. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сам Стерненко вже прибув під будівлю СБУ.

Також дивіться: "Ви тут проживаєте? Мета заїзду?" - поліція перекрила під'їзди до главку СБУ, де Стерненку мають вручити підозру. ВIДЕО

Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 01
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 02
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 03
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 04
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 05
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 06
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 07
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 08Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють 09

Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 

Київ (19528) СБУ (12847) Стерненко Сергій (393) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+20
Антоненко, Клименко та Дугар не в счет ?
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11.06.2020 12:51
+14
ПЕРШИЙ???
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11.06.2020 12:48
+10
Так вона української не розуміє. Ось Петро Олексійович і говоріт з нею шоб вона понімала
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11.06.2020 12:55
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ПЕРШИЙ???
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11.06.2020 12:48 Відповісти
і єдінствєнний... увесь світ крутиться навколо сірожи...
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11.06.2020 12:50 Відповісти
Ні, весь світ крутиться навколо тебе. 😁
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11.06.2020 13:05 Відповісти
Зеленський заграє з бидловиборцями які ненавидять Майдан, щоб отримати перемогу на місцевих виборах цього року! Для цього саджають "вбивць Шеремета" волонетрів та добровольців, для цього посадять Стерненка, для цього посадять ще з десяток знакових активістів, майданівців, волонтерів, добровольців! Кожна влада саджає активних громадян! Під час правління порошенка більше 8000 АТОвців сиділо по тюрмах - так влада порошенка загравала з проросійськими виборцями - антимайданівцями! Тепер чергові говно-політтехнологі районного рівня, тільки вже друзі Зеленського, формують політичний порядок денний - кого посадити і арештувати! Шкода що робиться це все по безпределу і за це буде кримінальна відповідальність для Зеленського в першу чергу, бо тюрма його вже не мине, забагато порушень Конституції та прав людини за рік правління! Тепер тільки вперед - вигравати наступні вибори, щоб не посадили, тепер Зеленський точно такий як порошенко!
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11.06.2020 13:11 Відповісти
Не маскуйся, для тебе Зеленский кращий і викликає повагу, бо його прізвище пишеш з великої літери, а Порошенка - з малої. 😊 Але відповісти за дії Зеленского тобі доведеться, як його виборцю. 😊
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11.06.2020 13:24 Відповісти
порошенко не викликає повагу як мародер та моральний урод, тому його прізвище тільки з малої літери, завжди!
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11.06.2020 13:27 Відповісти
Зате Зеленский викликає повагу, як мародер. 😊 Я тебе зрозумів. Мародер и вони є різні - придкюумані чужі і справжні, але свої. Отож свої, зелені викликають повагу тому, що справжні, чи тому що свої? Хоча яка різниця, що Центренерго розграбували, головне, що це зробив Коломойський, тому це - хороше мародерство. Нє?
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11.06.2020 13:34 Відповісти
Зеленський чи порошенко, какая разніца, вже обох можна викидати на звалище історії! Після незаконної підозри Стерненку - немає різниці, обидві влади поза законом і обидві антиукраїнські!
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11.06.2020 16:32 Відповісти
А від Порошенка теж Стерненку підозра була. І Антоненку, і Дугар. Нє? Не було? То вони одинакові з Порошенком, чині?
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11.06.2020 17:06 Відповісти
Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: "Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють" - Цензор.НЕТ 9394 https://censor.net/user/336463 Під час правління порошенка більше 8000 АТОвців сиділо по тюрмах

Тобто Зеро їх відпустив? Коли? Навіщо ж так брехати?
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11.06.2020 13:28 Відповісти
Досі сидять в кого термін не вийшов і вже сидять нові волонтери, активісти та добровольці і їх кількість постійно збільшується! Боротьба з активістами це те що не змінюється за жодної влади, бо реально це влада мафії!
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11.06.2020 13:30 Відповісти
давайно список тих over 8000 і конкретно де хто і за що. чи ти брехло?
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11.06.2020 14:19 Відповісти
Список батальйону Торнадо написати, який сидить за гратами вже п'ятий рік?
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11.06.2020 16:31 Відповісти
їх більше 8000, тоді пиши, брехло паршиве.
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11.06.2020 22:19 Відповісти
- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
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11.06.2020 13:06 Відповісти
Антоненко, Клименко та Дугар не в счет ?
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11.06.2020 12:51 Відповісти
Антоненко, Клименко, Дугар, Стерненко - це кровні вороги Зеленського і найбільша загроза його владі. Ага, пиши ще.
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11.06.2020 12:56 Відповісти
Ты так думаєш? 🤔 Тепер зрозуміло, чому людей тримають без жодних доказів. 🙄
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11.06.2020 13:07 Відповісти
Зеленський заграє з бидловиборцями які ненавидять Майдан, щоб отримати перемогу на місцевих виборах цього року! Для цього саджають "вбивць Шеремета" волонетрів та добровольців, для цього посадять Стерненка, для цього посадять ще з десяток знакових активістів, майданівців, волонтерів, добровольців! Кожна влада саджає активних громадян! Під час правління порошенка більше 8000 АТОвців сиділо по тюрмах - так влада порошенка загравала з проросійськими виборцями - антимайданівцями! Тепер чергові говно-політтехнологі районного рівня, тільки вже друзі Зеленського, формують політичний порядок денний - кого посадити і арештувати! Шкода що робиться це все по безпределу і за це буде кримінальна відповідальність для Зеленського в першу чергу, бо тюрма його вже не мине, забагато порушень Конституції та прав людини за рік правління! Тепер тільки вперед - вигравати наступні вибори, щоб не посадили, тепер Зеленський точно такий як порошенко!
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11.06.2020 12:53 Відповісти
Під час правління порошенка більше 8000 АТОвців сиділо по тюрмах
Після приходу до влади Зеленського тисяч АТОвців по тюрмах не знайшли
Да їх іхто не шукав.......
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11.06.2020 13:06 Відповісти
АТОвці продовжують сидіти в тюрмах, вироки судів ніхто не відміняв, хіба вже звільнились ті хто відсидів свій термін! Бійці батальйону Торнадо досі за гратами! Тепер до них приєднуються нові і нові активісти, волонтери, добровольці та майданівці! Мафія яку не знищили після Майдану, буде переслідувати активних громадян поки не вб'є, бо активісти і мафія несумісні в межах однієї країни! Мафія вбиває активістів, а активісти поки що граються в толерантність! А потім буде вже пізно, коли на вікнах будуть грати і термін буде довічний!
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11.06.2020 13:10 Відповісти
Вот вам и патриот, Порошенко перешел на родной для него кацапский язык при споре с генпрорурором.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=mhlHY_M5W48&feature=emb_logo
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11.06.2020 12:50 Відповісти
Гражданскіх атсечь! Армия Вира Мова!!!
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11.06.2020 12:52 Відповісти
Так вона української не розуміє. Ось Петро Олексійович і говоріт з нею шоб вона понімала
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11.06.2020 12:55 Відповісти
Видео глянь она с ним на украинском а он на русском шпарит.
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11.06.2020 12:56 Відповісти
а как вы думаете, почему его сын по-украински не умеет говорить?
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11.06.2020 12:57 Відповісти
Потому что в патриотичной семье Порошенко патриотами обычно становятся годам к 45-ти. А по молодости они ходят в футболках кацапской сборной и клянут агрессивную НАТУ с трибуны ВР
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11.06.2020 13:05 Відповісти
а как вы думаете, на каком языке они дома разговаривают, когда посторонние не слышат?
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11.06.2020 13:08 Відповісти
И на английском тоже.Не нервируйся зайчик.
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11.06.2020 13:12 Відповісти
думаете, на английском?
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11.06.2020 13:13 Відповісти
Как на каком? Несомненно, что на патриотичном и проевропейском. Ну и реформаторском само собой разумеется
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11.06.2020 13:14 Відповісти
идеальные люди.
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11.06.2020 13:18 Відповісти
якого фуя генбаба по кацапськи шпарить?
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11.06.2020 13:32 Відповісти
Я думаю за Стерненка выйдут люди. Это же не пеця и не таня черновол
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11.06.2020 12:51 Відповісти
ага, пособники..
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11.06.2020 12:55 Відповісти
Natural Brumby и Иннокентий beer два представителя разных сил, и обеим не нравиться Стерненко. Совпадение? Не думаю 😷
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11.06.2020 13:03 Відповісти
конечно выйдут, все 73%
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11.06.2020 12:55 Відповісти
Natural Brumby и Иннокентий beer два представителя разных сил, и обеим не нравиться Стерненко. Совпадение? Не думаю 😷
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11.06.2020 13:05 Відповісти
а чем петя и таня хуже сырожи?
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11.06.2020 12:58 Відповісти
А чем лучше?
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11.06.2020 13:00 Відповісти
ну, так я ж интересуюсь, почему такое разное отношение. разные покровители, чи шо?
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11.06.2020 13:05 Відповісти
Ну не знаю, может быть потому что пеця и таня 314доболы? Не?
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11.06.2020 13:07 Відповісти
ну таня тоже вроде трубой по башке инженера захарова (чи как его там) навеки вырубила. не?
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11.06.2020 13:09 Відповісти
люди вже не вийдуть ні за кого - тіко за себе
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11.06.2020 13:06 Відповісти
думаете за себя выйдут?
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11.06.2020 13:10 Відповісти
не хвакт, але коли припре, то нєкоторийє брикатимуцця. Безуспішно. Досвід ЄвроМайдану показав, шо жертви напрасні - риги-падонки вернулись ше в гіршому вигляді. Хведорович проти цих маладих і наглих - ягнятко
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11.06.2020 13:15 Відповісти
Я вийшов із себе))
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11.06.2020 14:14 Відповісти
Следствие обязано вручить подозрение, но без всякого ареста, а суд уже разберется была ли это самооборона. Но нет им даже вручение подозрения вручать это уже зрада.
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11.06.2020 12:53 Відповісти
не активисты, а анархисты....
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11.06.2020 12:54 Відповісти
Большинству уже надоели эти протесты, там журналистов больше чем протестующих.
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11.06.2020 12:55 Відповісти
Чисто гипотетически - ежели вдруг суд признает виновным Стерненко и его посодют, а Порох это поддержит - как быстро активисты превратятся в титушек, а Стерненко в кремлевскую консерву?
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11.06.2020 12:59 Відповісти
бггг
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11.06.2020 13:05 Відповісти
почему "політв'язень"? разве ему предъявляют политическую статью? ему вроде как уголовное подозрение предъявляют. человека-то он убил, как не крути. при чем здесь политика?
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11.06.2020 13:03 Відповісти
Людина 2 роки ні від кого не ховається, чому зараз потрібно утримання під вартою? Як щоб він загинув, то було би два трупа і один свідок. Мрія слідчого ОГП та Венідіктовой!
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11.06.2020 13:14 Відповісти
вот и дымовая завеса от власти - примитвно считается на 123 а Срёге который топил во всю проитив теперь прийдётся получать результат своего полезного идиотизма
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11.06.2020 13:14 Відповісти
Да ні панове патріоти,щось вам не віриться,знов покричите побіснуєтесь і так воно все залишиться.Нема вам віри,крикуни горлопаки а далі знов всралися,Де Ярош,де патріот Тягнибок Корчинський Фаріон,чого чекають, панове, щоб сіромахи перед вами землю лобом потовкли,ні не будуть нема перед ким.Краще без вас без надіі на добро,бо з вами щось воно не виходить,доки ви губи надуваєте та між собою чубитеся,москалі і ж.. вже керують в краіні і деруть іі на шмаття,а ві лупавками кліпаете і знов горлопаните ганьба.То кому ганьба?вам ганьба бо як завжди всралися а дупу витерти розуму не маєте.Зеленського собі ізьміть най вас до себе в квартал запише там ще погорлопаньте бо більше ні на що не здатні злидні
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11.06.2020 13:17 Відповісти
Російські найманці зеленський і його прокурорша з огидною російською пикою мають отримати сьогодні річуший опір... Це добре!
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11.06.2020 13:17 Відповісти
А скільки нині платять за послуги "ахтивістів"?
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11.06.2020 13:19 Відповісти
мусорылое,тебе не понять
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11.06.2020 13:41 Відповісти
Кожару теж хтось взяв??
Свинота рівніше...
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11.06.2020 13:28 Відповісти
Будет Стерненко-Майдан. Это уже интересно.
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11.06.2020 13:54 Відповісти
а я бы даже хотел, чтобы на время закрыли Пороха
1. развод Запада с режимом Зе обеспечен - сантиментов уже не будет. совсем
2. из окружения Пороха выдвинется новый лидер - и, будем надеяться, он будет потолковее
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11.06.2020 14:36 Відповісти
Толковее пороха нет. Порох игрок а не долбо@б, который ломится на амбразуру.
Вспомни как он клоуна сделал с картинами. Это же спецоперация для учебников )
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11.06.2020 15:56 Відповісти
 
 