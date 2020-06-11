Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: "Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під головком СБУ, де сьогодні мають вручити підозру одеському активісту Сергію Стерненку, триває акція протесту, учасники якої говорять про можливі наслідки його арешту. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сам Стерненко вже прибув під будівлю СБУ.

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Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.