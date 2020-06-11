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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Електричка "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок. ФОТО

Користувачі оприлюднили фотографії з переповненої приміської електрички "Київ-Ніжин". Водночас в Україні сьогодні зафіксовано "рекордну" кількість виявлених за добу випадків COVID-19.

1 червня в Україні відновилися приміські залізничні пасажироперевезення. В "Укрзалізниці" опублікували умови, за яких пасажирів допускатимуть у поїзди. Основними правилами, зокрема, є такі: пасажири будуть допускатися в поїзди лише в захисних масках; вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час посадки у вагон. Крім того, залишається чинною рекомендація МОЗ про дотримання дистанції в 1,5 м, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас у мережі опубліковано кадри з переповненої електрички "Київ-Ніжин". На фотографіях видно, що пасажирів значно більше, ніж місць для сидіння. Також значна частина пасажирів перебуває в поїзді без маски або зі спущеною на підборіддя маскою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і вісім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Електричка Київ-Ніжин у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок 01
Електричка Київ-Ніжин у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок 02

Нагадаємо, сьогодні в Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 людина, загалом зафіксували 29 070 випадків. Крім того, у столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок.

Автор: 

залізниця (1508) карантин (18172) Київ (19528) Ніжин (58) Укрзалізниця (6864) електричка (205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Естественный отбор ещё никто не отменял.
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11.06.2020 12:52
+14
Правда? Я тоже так думал пока двое роственников не умерли за 5 дней.
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11.06.2020 13:14
+13
есть предложение,дуй в инфекционную больницу где лечат пациентов с коронавирусом без каких либо средств защиты поешь с ними с одной ложки,расцелуй их и докажи всем что все это враньё, идёт?
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11.06.2020 13:08
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Естественный отбор ещё никто не отменял.
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11.06.2020 12:52 Відповісти
Влада Зеленського неспроможна управляти державою, рішення влади ніхто не виконує, тому Зеленському потрібно припинити слухати ідіотів-радників, ідіотів-міністрів та ідіотів-говноекспертів! Всі ці нікчемні заходи нічого не дають! Потрібна медична сертифікація, тільки людина яка здала тест на коронавірус і отримала негативний результат може їхати у всіх видах транспорту! Медичний сертифікат має діяти 15 діб, потім його потрібно поновлювати знову здаючи ПЛР тест на коронавірус і аналізи на туберкульоз та інші небезпечні хвороби! Тільки так можна зупинити епідемію! А для цього потрібні нові лабораторії, які будуть робити сотні тисяч тестів щодня! А для цього потрібно державне фінансування - не на будівництво 100 стадіонів а на будівництво 100 лабораторій по всій країні!
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11.06.2020 12:58 Відповісти
давай що через день тести здавати.ЇБАНЬКО НЕВЖЕ ТИ НЕ РОЗУМІЄШ ,ЩО НЕ ІСНУЄ НІЯКОГО "ВІРУСУ" І ЦЕ ВСЕ АФЕРА!!!!
НАЗВИ МЕНІ ХОТЬ ОДНОГО ДЕПУТАТА ,ЩО ПОМЕР ВІД ТАК ЗВАНОГО "КОРОНАВІРУСУ"!
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11.06.2020 13:00 Відповісти
Правда? Я тоже так думал пока двое роственников не умерли за 5 дней.
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11.06.2020 13:14 Відповісти
бояры перепил?
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11.06.2020 14:27 Відповісти
Какой сертификат, как тестировать миллионы людей, и где гарантия что он не заразится на второй день после теста.
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11.06.2020 13:03 Відповісти
Сертифікат дає підтвердження що вірусу немає в тілі людини, навіть якщо вірус потрапить в тіло людини, для того щоб людина стала носієм вірусу, потрібно 10-15 діб, через 15 діб людина перездає тест і продовжує свій сертифікат здоров'я! Це єдиний спосіб зупинити епідемію. Так діяв Китай і це правильна стратегія яка дозволила перемогти хворобу! Ми вже три місяці граємось в дебільний карантин, тоді як потрібно масово тестувати людей!
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11.06.2020 13:19 Відповісти
К сожалению это из области фантастики. Ну нет у нас столько тестов (тем более качественных), а самое главное - нет столько лабораторий и специалистов. В этом основная причина ваедения массового карантина. Могли бы ещё ввести глобальный комендантский час (как в некоторых азиатских странах), но тогда пришлось бы ещё и армию привлекать (как в Израиле)
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11.06.2020 13:31 Відповісти
Зеленському потрібно припинити слухати ідіотів))))))))))) Ему давно пора общаться с санитарами в наркологическом диспансере!
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11.06.2020 13:40 Відповісти
у вас какая-то картинка из раздела хвантастика......
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11.06.2020 15:28 Відповісти
а вы пробовали ехать в електричке в жару 33+?
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11.06.2020 13:14 Відповісти
да не позавидуешь....
в 33+ хорошо в тени на берегу водоёма с прохладным белым винцом, разведённым пополам с водой....
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11.06.2020 15:32 Відповісти
тому .що людям надоїла ця щоденна "коронавірусна" брехня.
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11.06.2020 12:53 Відповісти
Скільки літрів надоїла?
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11.06.2020 12:55 Відповісти
нехай буде "остогидла" суті це не змінить.
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11.06.2020 12:58 Відповісти
ок суті не змінить! а надої виростуть?
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11.06.2020 13:15 Відповісти
есть предложение,дуй в инфекционную больницу где лечат пациентов с коронавирусом без каких либо средств защиты поешь с ними с одной ложки,расцелуй их и докажи всем что все это враньё, идёт?
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11.06.2020 13:08 Відповісти
при жаре 30 в закрытом помещении в маске это бульон из бактерий под маской. не надо было тогда транспорт открывать, это ваше решение
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11.06.2020 12:54 Відповісти
ой, не смешите мои тапочки.
снимая маску НИКТО о "бульонах бактерий" не думает!
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11.06.2020 12:57 Відповісти
"Привет Беларусь - МЫ С ВАМИ!"
скоро тоже по 1к+ заболевших в день будет.
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11.06.2020 12:55 Відповісти
Недели через 2-3.
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11.06.2020 13:02 Відповісти
вирусный рай
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11.06.2020 12:55 Відповісти
Это не хуже чем преЗЕдент-идиот.
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11.06.2020 12:55 Відповісти
Как бы там ни уродовались отцы-эпидемиологи, но площадь под кривой не изменится.
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11.06.2020 12:56 Відповісти
да пифуй. нехай щастить.
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11.06.2020 12:57 Відповісти
А як людям добиратись до роботи, до родичів похилого віку?
В них кортежів та літаків немає.
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11.06.2020 12:59 Відповісти
На самокатах. Гончарук їм в приклад.
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11.06.2020 13:02 Відповісти
Екс-луДший прем'єр Зєлі катався по кабінету.
Хотіла би я побачити його після 20-30 км на самокаті при +28 тепла.
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11.06.2020 13:06 Відповісти
+28 ще так-сяк. У нас зараз на сонці +43.
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11.06.2020 13:19 Відповісти
проблема карантинів..

ВСІХ КРАЇН СВІТУ.

АЛЕ СУСПІЛЬСТВО З МЕТОЮ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ПОВИННО ІГНОРУВАТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ.
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11.06.2020 13:20 Відповісти
В цивілізованому світі більшість людей мають свій транспорт.
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11.06.2020 13:53 Відповісти
Надеюсь эта электричка - повышенного комфорта
А тем временем: Лучанку, яка перебувала на зупинці без маски в 00.19 , оштрафували на 17 тисяч гривень http://bug.org.ua/news/luchanku-iaka-perebuvala-na-zupyntsi-bez-masky-oshtrafuvaly-na-17-tysiach-hryven-435900/
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11.06.2020 13:00 Відповісти
кого жалієм ? :

За останні роки це не перше адміністративне правопорушення лучанки. Рік тому, коли вона ще працювала комплектувальницею на заводі "Кромберг енд Шуберт Україна", цей же суд визнав її винною у вчиненні іншого адмінпорушення - зберіганні наркотичних речовин. Тоді на жінку відкрили і кримінальне провадження, яке згодом просто закрили.

Саму ж Кульчецьку хоч і визнали винною в адмінпорушенні, але штрафувати не стали через закінчення строків накладення адмінстягнення. До того ж, суд взяв до уваги, що жінка перебувала на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні м. Луцька.
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11.06.2020 13:23 Відповісти
йдеть не про жалість. А про вибіркове правосуддя. Закон лише для рабів. Самі муніципали і патрульні, через одного у масках. Якщо цей штраф - для напонення бюджету, то задійте армію для тотального контролю за носінням масок. А так, це просто мішура і галочка для протоколу.
Цікаво чи судді пройшли тестування?
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11.06.2020 14:05 Відповісти
Віруса не існує, то всьо брехня. Як дехто писав на форумі.
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11.06.2020 13:00 Відповісти
назви бодай одного депутата чи високопосадовця. що помер від страшного "вірусу".
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11.06.2020 13:01 Відповісти
У них бабла неміряно і їх вилікують, а у тебе воно є?
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11.06.2020 13:03 Відповісти
чим вилікують? коли таким як ти. щодня з зомбоящика сруть в голову що "ліків немає вакцини немає".а вони якимось чином виздоровлюють .ти не задавався цим питанням ? як взагалі "виздоровлюють" коли це такий "страшнийсмертельний" вірус?) Почни думати нарешті своєю головою .а не тезами з зомбоящика!
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11.06.2020 17:08 Відповісти
Власть скрывает! ручки дверей в инфекционках содержат витамины! Достаточно один раз лизнуть и оздоровишься на три с половиной года! Власть специально придумала сказки про коронавирус, чтоб отпугнуть простой народ от дверных ручек с витаминами! Не слушайте их! Вперёд и вместе за здоровьем!
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11.06.2020 13:36 Відповісти
Ну вот а потом мы виним власти в том что у нас по 700 заражений.
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11.06.2020 13:01 Відповісти
Да , именно власть в этом и виновата .

Она не разговаривает с народом , не объясняет , не инвестирует в развитие этого народа как это есть в той Дании например , где даже Королева выступала с обращением к народу и четко и ясно все людям объясняла .
Примьер-министр тоже почти каждый день выступала и говорила , что и как надо делать .
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11.06.2020 13:08 Відповісти
Каждый день брифинг минздрава, все там обьясняют.
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11.06.2020 13:26 Відповісти
Фирменный электропоезд "Паштет" Нежин-Киев известен далеко за пределами Украины.
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11.06.2020 13:02 Відповісти
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11.06.2020 13:04 Відповісти
Яке обирало, такого і обрало. Селяві.
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11.06.2020 13:05 Відповісти
чого страждаєш? -ти вже у Данії
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11.06.2020 13:18 Відповісти
А вот таким особенно остро и болит за Украину)))
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11.06.2020 13:28 Відповісти
Ну людей тоже можно понять, попробуй в маске пару часов в духоте постоять.
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11.06.2020 13:05 Відповісти
Правильно. Лучше в гробу под землей отдыхать. Там прохладнее.
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12.06.2020 11:38 Відповісти
зато презедент сегодня на велоЗЕПЕД АХ катался...
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11.06.2020 13:09 Відповісти
Этот "вагон" не предназначен для перевозки людей.
Там даже поручней нет. Если, не дай Бог, будет экстренное торможение - масса народу покалечится.
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11.06.2020 13:09 Відповісти
Електричка "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок - Цензор.НЕТ 8498

Електричка "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок - Цензор.НЕТ 1856

Електричка "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок - Цензор.НЕТ 7433
показати весь коментар
11.06.2020 13:11 Відповісти
у порохофілів
страждання ,сум і біль нерозуміння
застиг в очах..
вже другий рік..
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11.06.2020 13:17 Відповісти
Електричка "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок - Цензор.НЕТ 4194
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11.06.2020 13:13 Відповісти
Для Моники Оманской не хватает бутылки на сидении.
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11.06.2020 13:45 Відповісти
вона зняла маску..
Їй жарко і сумно в електричці..
і навіть пожалів би..
але маю підозру,що повернувшись додому ,за тиждень більшість її родини отримає позитивні
Ковід-тести (((
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11.06.2020 13:16 Відповісти
"за тиждень більшість її родини отримає позитивні
Ковід-тести (((" - может и да, а может и нет( 50/50 (с)). Но то, что ее семье нечего будет есть, если она не будет ездить на работу - наверняка.
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11.06.2020 13:56 Відповісти
укрзалізниця поліпшує комфортність)
Електричка "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок - Цензор.НЕТ 9503
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11.06.2020 13:18 Відповісти
так безопаснее.можно и без маски
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11.06.2020 13:31 Відповісти
І цим похер будь які віруси. Вони свмі віруси...
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12.06.2020 10:25 Відповісти
подъезд на работу
количество электричек сокращено в двое
работающих не сократилось в двое
люди по неделе жили в вагоначиках
нанимали квартиры на 3-4 человека
в половине населённых пунктах нет аптек
надо купить самое элементарное /вот и едут /
многие жили с продаж на привокзальных рыночках
надо продать пучок зелени редиски
у них нет как депутатов три дня работы в неделю
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11.06.2020 13:21 Відповісти
Власть скрывает! ручки дверей в инфекционках содержат витамины! Достаточно один раз лизнуть и оздоровишься на три с половиной года! Власть специально придумала сказки про коронавирус, чтоб отпугнуть простой народ от дверных ручек с витаминами! Не слушайте их! Вперёд и вместе за здоровьем!
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11.06.2020 13:36 Відповісти
Диванные "эксперты - вирусологи" вот вам хорошо обливать людей г ном с ваших диванов, а вы не подумали что людям НАДО ехать, чтобы заработать хоть какие-то деньги чтобы жить. Вы над этим не задумывались? Или вам только дай тему кого-то обо рать, и вы сразу всех и все обливаете г ном. И эти "пользователи", что выложили эти фото как ни странно, едут в этой же электричке.
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11.06.2020 13:29 Відповісти
Как "надо ехать" оправдывает отсутствие масок на морде? Погуглите фотки японского или Ю.корейского метро. Там все в масках. А этим дэбилам кто мешает? Порошенко?
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11.06.2020 13:38 Відповісти
Ну давайте, расскажите нам о температуре воздуха в метро и времени поездки.
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11.06.2020 13:58 Відповісти
Я ждал этого комента. Ну как это так, чтоб никто не прибежал оправдывать дебилов
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11.06.2020 14:05 Відповісти
Ну да, ну да.... Исключительно "талантливые" сравнивают корейское метро с электричкой Киев-Нежин.
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11.06.2020 15:33 Відповісти
Продолжайте оправдывать дебилов. Местами у вас хорошо получается
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11.06.2020 22:17 Відповісти
А ты сейчас в маске? А то твоя слюна по всему инету летит??? Видно как обгадить человека ты на большее и не способно. Я почитал твои коммены и инете - ты просто диванная шавка.
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11.06.2020 14:06 Відповісти
Какой мысл обгаживать уже обгаженых? Глубже чем они (вы?) сами себя в жопу запихнули я запихнуть не смогу при всём желании
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11.06.2020 14:09 Відповісти
"Бойтесь своих желаний" (с)
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11.06.2020 15:34 Відповісти
пламенный привет всем кто не платит за проезд.
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11.06.2020 13:30 Відповісти
Там завжди так.
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11.06.2020 13:40 Відповісти
Нашому янеЛоху потрібно подавати у відставку поки не пізно та тікати з країни!!
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11.06.2020 13:58 Відповісти
Некуда бежать, разве что в Антарктиду, пришельцы приютят.
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11.06.2020 14:13 Відповісти
супер!!! красавцы!!! всегда восхищался менталитетом народа!!!)))
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11.06.2020 14:13 Відповісти
Потрібно розділити вагони, для тих хто в масці і хто без. Не хочеш носити маску, іди до однодумців.
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11.06.2020 14:19 Відповісти
А чему здесь удивляться, Страна Дураков во всей красе !!
Так было, есть и будет !
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11.06.2020 14:32 Відповісти
100%
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11.06.2020 17:42 Відповісти
хорошо что я не в этом поезде )))
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11.06.2020 14:54 Відповісти
шмыгаль-носом, твои обещаные полмиллиона рабочих раскидай-трудоустрой по районам, а лучше, если не способны со своим инфальтильным Вошьдьом-маниловым - отойдите лет на пять в сторону (раз уж так сложилось с вирусом природным и зебильным) - и местные предприниматели с радостью сами трудоустроят, ваших насейчас, крипаков, хотя бы часть, на Местах..
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11.06.2020 15:54 Відповісти
Міський транспорт - усіх змушують їхати сидячі. Бо кількість пасажирів не мусить перебільшувати кількості сидячих місць. Відстань один від одного менше за метр. Усі в масках.
Метрополітен - ранковий інтервал складає 6-7 хвилин (червона гілка). На перонах й у вагонах скупчення людей. Більшість у масках. Іноді закривають на вхід - утворюють скупчення біля входу.
Київ. Й не понятно чого росте кількість інфікованих...
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11.06.2020 16:35 Відповісти
автор редкосный дебил ( дебилка )
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11.06.2020 19:15 Відповісти
Маска не захищає від віруса! Це офіційно підтвердженно. То навіщо вона потрібна і хто на цьому гарно зараз заробляє?
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12.06.2020 10:24 Відповісти
Имя Эдуард - оно канечно красивое, но всё равно ты идиот!
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12.06.2020 11:18 Відповісти
Эй ! Управители ! Руко(блуды)водители аууууууууууууууууу! Штож вы твАрите ??????
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12.06.2020 10:53 Відповісти
Усі, хто вважає що карантин переміг чи переможе вірус - помиляються. Обмеження послабили тому, що лікарні спорожніли. Зараз знову нагребуть чахликів для ШВЛ, а решті запровадять повну самоізоляцію. І так до тих пір, поки не встановиться колективний імунітет.
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12.06.2020 11:42 Відповісти
Електричка "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок - Цензор.НЕТ 6043
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12.06.2020 11:58 Відповісти
 
 