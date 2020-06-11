Електричка "Київ-Ніжин" у розпал пандемії коронавірусу: переповнені вагони і пасажири без масок. ФОТО

Користувачі оприлюднили фотографії з переповненої приміської електрички "Київ-Ніжин". Водночас в Україні сьогодні зафіксовано "рекордну" кількість виявлених за добу випадків COVID-19.

1 червня в Україні відновилися приміські залізничні пасажироперевезення. В "Укрзалізниці" опублікували умови, за яких пасажирів допускатимуть у поїзди. Основними правилами, зокрема, є такі: пасажири будуть допускатися в поїзди лише в захисних масках; вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час посадки у вагон. Крім того, залишається чинною рекомендація МОЗ про дотримання дистанції в 1,5 м, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас у мережі опубліковано кадри з переповненої електрички "Київ-Ніжин". На фотографіях видно, що пасажирів значно більше, ніж місць для сидіння. Також значна частина пасажирів перебуває в поїзді без маски або зі спущеною на підборіддя маскою.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 людина, загалом зафіксували 29 070 випадків. Крім того, у столиці рекорд добової захворюваності на COVID-19: зафіксовано 91 новий випадок.