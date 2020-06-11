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КОРД затримав у Вінниці банду із семи осіб за вимагання 50 тис. грн неіснуючого боргу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 червня у Вінниці слідчі-детективи ГУ Нацполіції у Вінницькій області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували протиправні дії учасників злочинного угруповання, які вимагали неіснуючий борг в розмірі 50 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зловмисників затримали бійці спецпідрозділу КОРД у дворі багатоповерхівок на вулиці Андрія Первозванного.

За словами начальника поліції Вінниччини Івана Іщенка, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання) в процесуальному порядку затримані сім зловмисників, віком від 21 до 27 років, за підозрою у вимаганні коштів у 23-річного вінничанина.

Затримання відбулося під час зустрічі зловмисників з потерпілим, під час якої останній передав вимагачам частину зазначеної суми.
На місці події проведені першочергові слідчі дії, у зловмисників вилучені грошові кошти.

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КОРД затримав у Вінниці банду із семи осіб за вимагання 50 тис. грн неіснуючого боргу 01

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. За таке правопорушення передбачено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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КОРД затримав у Вінниці банду із семи осіб за вимагання 50 тис. грн неіснуючого боргу 02

Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів.

КОРД затримав у Вінниці банду із семи осіб за вимагання 50 тис. грн неіснуючого боргу 03
КОРД затримав у Вінниці банду із семи осіб за вимагання 50 тис. грн неіснуючого боргу 04
КОРД затримав у Вінниці банду із семи осіб за вимагання 50 тис. грн неіснуючого боргу 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

Вінниця (621) Вінницька область (1017) здирство (284) Нацполіція (15198) КОРД (137)


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Топ коментарі
+2
Судя по последнему фото, нехилые задницы отъели себе вымогатели.
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11.06.2020 13:59
+1
Це той Іван Іщенко, що 2 травня був зафіксований поруч із заколотниками, що стріляють з-за спин поліції в бік українських активістів
КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга - Цензор.НЕТ 3262

Тоді не вірю
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11.06.2020 13:18
+1
Какой-то мелкий вымогатель пошел, полтос гривень на семерых как-то маловато
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11.06.2020 14:00
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Грося фулюганить?
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11.06.2020 13:13 Відповісти
Це той Іван Іщенко, що 2 травня був зафіксований поруч із заколотниками, що стріляють з-за спин поліції в бік українських активістів
КОРД задержал в Виннице банду из семи человек за вымогательство 50 тыс. грн несуществующего долга - Цензор.НЕТ 3262

Тоді не вірю
показати весь коментар
11.06.2020 13:18 Відповісти
Судя по последнему фото, нехилые задницы отъели себе вымогатели.
показати весь коментар
11.06.2020 13:59 Відповісти
Какой-то мелкий вымогатель пошел, полтос гривень на семерых как-то маловато
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11.06.2020 14:00 Відповісти
головпес перестав платити своїм ботам? швидко перекваліфікувались!
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11.06.2020 14:04 Відповісти
ну если все действительно как написано, тогда мусорам зачет. так глядишь в будущем и полицейскими станут.
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11.06.2020 16:10 Відповісти
Ну і нормально . По десяточці впаяти кожному , нехай будівельникам рукавиці шиють .
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11.06.2020 18:23 Відповісти
Виталий , нет , по 10ке не дадут при любом раскладе , что есть плохо
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11.06.2020 19:12 Відповісти
Всі затримані поліцаї ?
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11.06.2020 20:28 Відповісти
все смешило когда при задержании кричат одновременно "руки за спину" и "руки за голову"
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12.06.2020 10:12 Відповісти
ублюдки , коллекторы
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12.06.2020 11:37 Відповісти
 
 