КОРД затримав у Вінниці банду із семи осіб за вимагання 50 тис. грн неіснуючого боргу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 червня у Вінниці слідчі-детективи ГУ Нацполіції у Вінницькій області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували протиправні дії учасників злочинного угруповання, які вимагали неіснуючий борг в розмірі 50 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зловмисників затримали бійці спецпідрозділу КОРД у дворі багатоповерхівок на вулиці Андрія Первозванного.

За словами начальника поліції Вінниччини Івана Іщенка, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання) в процесуальному порядку затримані сім зловмисників, віком від 21 до 27 років, за підозрою у вимаганні коштів у 23-річного вінничанина.

Затримання відбулося під час зустрічі зловмисників з потерпілим, під час якої останній передав вимагачам частину зазначеної суми.

На місці події проведені першочергові слідчі дії, у зловмисників вилучені грошові кошти.

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Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. За таке правопорушення передбачено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів.







Фото: сайт поліції