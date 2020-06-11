Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеський активіст Сергій Стерненко прибув до Головного управління СБУ в Києві, де йому мають вручити підозру.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У своєму виступі перед входом у будівлю він зазначив, що "Аваков і Венедіктова хочуть відібрати у нас право на захист нашого життя".

За його словами, показовим є те, що один з нападників на Стерненка втік з України, і його досі не оголосили в розшук, незважаючи на клопотання зробити це.

"Якщо ця влада хоче пограти в диктатуру, то вона дуже про це пошкодує. Якщо ця влада бере приклад з Віктора Януковича, вона має знати, що братиме цей приклад до кінця", - сказав Стерненко.

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Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.