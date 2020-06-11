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Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеський активіст Сергій Стерненко прибув до Головного управління СБУ в Києві, де йому мають вручити підозру.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У своєму виступі перед входом у будівлю він зазначив, що "Аваков і Венедіктова хочуть відібрати у нас право на захист нашого життя".

За його словами, показовим є те, що один з нападників на Стерненка втік з України, і його досі не оголосили в розшук, незважаючи на клопотання зробити це.

"Якщо ця влада хоче пограти в диктатуру, то вона дуже про це пошкодує. Якщо ця влада бере приклад з Віктора Януковича, вона має знати, що братиме цей приклад до кінця", - сказав Стерненко.

Також дивіться: Активісти прийшли під главк СБУ підтримати Стерненка: "Буде жарко, буде горіти. Дуже ху#ово буде, якщо Сергія закриють". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ 01
Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ 02
Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ 03
Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ 04
Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ 05
Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ 06
Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ 07

Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 

СБУ (12847) Стерненко Сергій (393) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+18
До конца не получиться,Ростов не резиновый
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11.06.2020 13:16
+12
в тебе VPN не спрацював! Відклеївся, касап ти ольгінський!
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11.06.2020 13:27
+11
До самого Ростова!
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11.06.2020 13:15
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До самого Ростова!
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11.06.2020 13:15 Відповісти
До конца не получиться,Ростов не резиновый
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11.06.2020 13:16 Відповісти
Може то до Ростова і не вийде, а до якогось кінця - запросто! Можливо, до чеченського "кінця". 🤔
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11.06.2020 13:31 Відповісти
ой, ой 100500 больных! только что! да антирекорд! срочно карантин и комендантский час!
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11.06.2020 13:17 Відповісти
Стерненко розумний, він наш українець, патріот. Якщо вбережемо його - це наш новий Степан Бандера, впевнений.
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11.06.2020 13:18 Відповісти
Чет я не припомню чтоб Бандера крышевал наркоту и бардели, да и в АТО этого Стерненко никто не видел.
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11.06.2020 13:20 Відповісти
Про наркоту, яку він кришував в 18 років, це тобі пітушарій розповів, даун ти?
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11.06.2020 13:37 Відповісти
Есть дело, есть прослушка. шарий здесь при чем?
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11.06.2020 14:36 Відповісти
януковощ наивный ребенок с совковой партией регионов ...
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11.06.2020 13:18 Відповісти
а 4 тис беркутні це жовтенята?
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11.06.2020 14:16 Відповісти
Да задолбал, получил бы подозрения и ждал суда чтоб доказать правоту, вот к чему весь этот пафос.
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11.06.2020 13:18 Відповісти
Суд - то для звичайних громадян. Активісти мають бути звільнені від слідства і суду у будь-якому випадку що б вони не зробили. Перед законом усі рівні, але деякі - рівніші.
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11.06.2020 13:22 Відповісти
А че то поменялось??
Наступники роблять Все , чого боялися вПОПУредники..
Таки вже 30(!!!) років!
🤣
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11.06.2020 13:20 Відповісти
він не визнає цього... Бо він - 73/43%зебіл, Дебіл, короче.

А мені - боляче... я не переконав сусідів...
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11.06.2020 13:28 Відповісти
Система та сама, що і за часів хама та петрика..що ж він хотів..?
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11.06.2020 13:21 Відповісти
в тебе VPN не спрацював! Відклеївся, касап ти ольгінський!
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11.06.2020 13:27 Відповісти
Отримую інструкуції у масквабаді..я ти як думав..?
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11.06.2020 13:34 Відповісти
якби тільки петрика
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ - Цензор.НЕТ 4016
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11.06.2020 13:27 Відповісти
Это пять.
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11.06.2020 14:05 Відповісти
Як це ти пропхався на Цензор з аквафрешем?
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11.06.2020 13:29 Відповісти
а что, в паРашке ЦН запрещен?
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11.06.2020 13:34 Відповісти
Бандерівський Цензор за паребріком заблокований.
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11.06.2020 13:45 Відповісти
вона чо. не знал.
терзают меня смутные сомнения....а ты откудова знаешь?
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11.06.2020 13:53 Відповісти
От верблюда.
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11.06.2020 13:54 Відповісти
а шас он напишет - шо в разведку ходил)))
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11.06.2020 13:35 Відповісти
Кажу ж, за інструкціями мотався..
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11.06.2020 13:49 Відповісти
Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ - Цензор.НЕТ 6874
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11.06.2020 13:50 Відповісти
а мавзолей видел ,а дедушку ленина в нем - а водку пил и на балалайке поиграл вдоволь -да уж )))
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11.06.2020 14:07 Відповісти
Не забувайте про приємний сморід лаптей..це можна відчути тільки в реалі..
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11.06.2020 14:32 Відповісти
До провайдера питання..вай хвай такий упіймав..
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11.06.2020 13:51 Відповісти
а почему СБУ занимается обычной уголовкой?
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11.06.2020 13:25 Відповісти
ты что - действительно не понимаешь? Это же сам СТЕРНЕНКО!!!
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11.06.2020 13:27 Відповісти
Если эта власть хочет последовать примеру Януковича, она должна будет последовать ему до конца, - Стерненко под главком СБУ - Цензор.НЕТ 2734
ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
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11.06.2020 13:33 Відповісти
Отпустите его, он всего навсего шлялся по улице с ножом, а потом догнал убегавшего хулигана и в целях самообороны его зарезал. Это нормально же
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11.06.2020 13:34 Відповісти
Премія Дарвіна твоя
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11.06.2020 13:36 Відповісти
Дарвин - по твоей части, животное
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11.06.2020 14:00 Відповісти
Быдлу смешно.
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11.06.2020 13:44 Відповісти
А что сказать то хотел, аристократ?
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11.06.2020 13:46 Відповісти
хароший мальчік - подивимось шо з нього виросте. Дай Бог, шось добре получиця
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11.06.2020 13:51 Відповісти
КОгда он говорит "эта власть" - он должен бить себя по башке. Сам и привел эту банду к власти а теперь ему эта власть "не такая".
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11.06.2020 14:02 Відповісти
на четвертой фотке снизу - чувак в розовой футболке. карл, мужик в розовой футболке! розовый цвет - женский цвет. а хотя, это ж представитель петушария. ему можно. у них все там пассивные гомосеки.
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11.06.2020 15:00 Відповісти
це колись закінчиться?як тільки в чомусь обвинувачують,зараз же погрози.де ми живемо?
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11.06.2020 17:28 Відповісти
Шо то ми за виродків вибрали - хєр його знає .
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11.06.2020 18:29 Відповісти
Якщо влада піде по дорозі януковича, нікому з них втекти вже не вдасться. Бо вже навчані люди, що ворогів потрібно знищувати до кінця, а не лімітуватися полумірами
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11.06.2020 19:04 Відповісти
 
 