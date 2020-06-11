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Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster. ФОТОрепортаж

Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster. ФОТОрепортаж

Глава Національної поліції України Ігор Клименко вручив поліцейським офіцерам громад Рівненщини ключі від 23 службових автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Зазначається, що 30 поліцейських офіцерів громад із 23 ОТГ області отримали нові кросовери Renault Duster.

Ігор Клименко зазначив, що наразі посади поліцейських офіцерів громад запроваджено вже у 207-ми створених в Україні ОТГ.

"Меседж цього проєкту – я тут. Тут, коли є горе, тут, коли є проблема, тут, коли є злочин, коли треба надавати допомогу. Але найголовніше – поліцейський офіцер громади завжди перебуває в населеному пункті. Крім того, він обслуговує території поруч із місцем дислокації. Також із керівництвом ОТГ вирішує ті питання, які стоять перед кожним жителем краю, і виконує поставлені перед поліцією завдання", – наголосив він.

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Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster 01
Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster 02
Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster 03
Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster 04
Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster 05
Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster 06

Автор: 

Нацполіція (15202) машина (35) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+4
Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster.

Ну шо, принимаем ставки? На сколько их хватит?
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11.06.2020 15:13
+2
Фсьо...
Кріміналу канєц!
🤣
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11.06.2020 15:20
+2
"Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко вручил полицейским офицерам общин"
ГОСПОДИ!
Сколько лет тянется это непонятка!!

officer - в переводе с англ. не "офицер" в нашем понимании, как начальник над солдатами, а "должностное лицо"!
В этом смысле РЯДОВОЙ полицейский является ОФИЦЕРОМ!!!
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11.06.2020 15:28
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Полицейские офицеры общин Ривненщины получили 23 служебных Renault Duster.

Ну шо, принимаем ставки? На сколько их хватит?
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11.06.2020 15:13 Відповісти
Злые языки говорят, что в укромных уголках нашей страны стоят на вечной стоянке несколько сот почти убитых полицейских авто. На ремонты денег не выделяется (а после дурантина их просто нет). Что делать с аварийными авто не знает никто. Зеленский не в курсе (от слова вообще).
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11.06.2020 17:00 Відповісти
А кто там озвучивал парой лет раньше цифирь в виде процента разбитых машин в полиции?
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11.06.2020 15:14 Відповісти
что б пешеходов сбивать .. у нас один на Дастере перевернулся его попросили на биржу труда
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11.06.2020 15:15 Відповісти
Показувалась, знявши хмари пилюки, машина і тут же зникала в куряві, шмигали велосипеди (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 110)
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11.06.2020 15:19 Відповісти
Фсьо...
Кріміналу канєц!
🤣
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11.06.2020 15:20 Відповісти
А чё только Рено "дастер"?Я думал сабаков им вертолеты купит?
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11.06.2020 15:21 Відповісти
Их очень много в Германии - самая дешёвая из возможных.
Простой пакет: 11000 евро, с кондиционером и парочкой люксов: 13000 евро.
Кто-то может рассказать, что за машина?
Есть там качество - или полный шротт?
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11.06.2020 15:24 Відповісти
Продажи Дастеров в Украине на первом месте вроде как. Отличный автомобиль за свои деньги. Тут другой вопрос, где он собирался?
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11.06.2020 15:40 Відповісти
Та, я вижу, цена такая, что немцы его тоже гребут...
Другое дело, как там кузов, мотор, ходовая себя показывают?
Интересно послушать человека, кто пару лет уже на ней поездил...
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11.06.2020 15:50 Відповісти
Прошу прощения, в Германии Duster от производителя Dacia (не Рено) продаётся.
Я, вот, про Dacia хотел спросить...
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11.06.2020 15:54 Відповісти
Не скажу ничего, хотел я Дастер но купил Шкоду Йети в результате. Можно в нете отзывы поискать, например
https://carexpert.ru/review/dacia/
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11.06.2020 18:32 Відповісти
В Renault Duster они наверное ещё насиловать и убивать не пробовали)=
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11.06.2020 15:27 Відповісти
"Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко вручил полицейским офицерам общин"
ГОСПОДИ!
Сколько лет тянется это непонятка!!

officer - в переводе с англ. не "офицер" в нашем понимании, как начальник над солдатами, а "должностное лицо"!
В этом смысле РЯДОВОЙ полицейский является ОФИЦЕРОМ!!!
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11.06.2020 15:28 Відповісти
ты слишком умен для страны где правит Зебил. Береги себя, тут таких не любят
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11.06.2020 17:00 Відповісти
Поэтому я сохраняю анонимность и не общаюсь в реале.
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11.06.2020 20:37 Відповісти
Лучше бы им , за эти деньги, выдали машины производства ЗАЗа !
У них бы было машин в 10 - 20 раз больше
и не так бы было жалко будущих расхреначенных...
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11.06.2020 15:34 Відповісти
"Бентлі" краще ...
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11.06.2020 15:36 Відповісти
Як мило..ось вони, пріоритети держави в час епідемії і прірви в бюджеті. А ти, токар, столяр, будівельник... в'ябуй за офіційну мінімалку паразитам на гарне життя.
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11.06.2020 19:50 Відповісти
рукожопы мусорские один хрен их побьют и угробят .а побюджетнее разве нельзя было .нехотят экономить кто то и сорвал с этой закупки куш ..наверняка.даже можно догадатся кто это
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11.06.2020 19:57 Відповісти
 
 