Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster. ФОТОрепортаж

Глава Національної поліції України Ігор Клименко вручив поліцейським офіцерам громад Рівненщини ключі від 23 службових автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Зазначається, що 30 поліцейських офіцерів громад із 23 ОТГ області отримали нові кросовери Renault Duster.

Ігор Клименко зазначив, що наразі посади поліцейських офіцерів громад запроваджено вже у 207-ми створених в Україні ОТГ.

"Меседж цього проєкту – я тут. Тут, коли є горе, тут, коли є проблема, тут, коли є злочин, коли треба надавати допомогу. Але найголовніше – поліцейський офіцер громади завжди перебуває в населеному пункті. Крім того, він обслуговує території поруч із місцем дислокації. Також із керівництвом ОТГ вирішує ті питання, які стоять перед кожним жителем краю, і виконує поставлені перед поліцією завдання", – наголосив він.

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