Поліцейські офіцери громад Рівненщини отримали 23 службові Renault Duster. ФОТОрепортаж
Глава Національної поліції України Ігор Клименко вручив поліцейським офіцерам громад Рівненщини ключі від 23 службових автомобілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.
Зазначається, що 30 поліцейських офіцерів громад із 23 ОТГ області отримали нові кросовери Renault Duster.
Ігор Клименко зазначив, що наразі посади поліцейських офіцерів громад запроваджено вже у 207-ми створених в Україні ОТГ.
"Меседж цього проєкту – я тут. Тут, коли є горе, тут, коли є проблема, тут, коли є злочин, коли треба надавати допомогу. Але найголовніше – поліцейський офіцер громади завжди перебуває в населеному пункті. Крім того, він обслуговує території поруч із місцем дислокації. Також із керівництвом ОТГ вирішує ті питання, які стоять перед кожним жителем краю, і виконує поставлені перед поліцією завдання", – наголосив він.
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Ну шо, принимаем ставки? На сколько их хватит?
Кріміналу канєц!
🤣
Простой пакет: 11000 евро, с кондиционером и парочкой люксов: 13000 евро.
Кто-то может рассказать, что за машина?
Есть там качество - или полный шротт?
Другое дело, как там кузов, мотор, ходовая себя показывают?
Интересно послушать человека, кто пару лет уже на ней поездил...
Я, вот, про Dacia хотел спросить...
https://carexpert.ru/review/dacia/
ГОСПОДИ!
Сколько лет тянется это непонятка!!
officer - в переводе с англ. не "офицер" в нашем понимании, как начальник над солдатами, а "должностное лицо"!
В этом смысле РЯДОВОЙ полицейский является ОФИЦЕРОМ!!!
У них бы было машин в 10 - 20 раз больше
и не так бы было жалко будущих расхреначенных...