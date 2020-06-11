СБУ припинила діяльність в Одеській області конвертаційного центру з оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління Служби безпеки України в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру, який переказував гроші клієнтів у Росію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори "конверту" з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. Серед "користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення "клієнтів" зловмисники переводили кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки", - сказано в повідомленні.

Крім того, конвертаційний центр надавав послуги з переведення грошей в інші країни, в тому числі до Російської Федерації.

Загальний оборот центру становив понад 500 млн грн.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Також виявлено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансування тероризму та зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.









