"Слуга народу" Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води. ФОТО
Один з можливих кандидатів у мери Києва від "Слуги народу" Микола Тищенко з помічниками принесли хворим дітям книги і кілька упаковок води.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє користувач Валерія Такса, інформує Цензор.НЕТ.
"Коля Тищенко (на фото праворуч) вирішив попіаритися на хворих дітках і виставив фото. Фото дуже примітне. На ньому Коля несе віялом 4 (!) книги та його помічники 3 (!) упаковки води. Така вона Коліна благодійність, безглузда і нещадна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці.
Топ коментарі
+34 Коцапам Тут Не Место
показати весь коментар12.06.2020 10:35
+31 Прощай немытая раССея
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+27 саша паламарчук
показати весь коментар12.06.2020 10:40
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Порошенко работал, как умел, много сделал ошибок и нехорошего,
но это прошлое,
а зеленский слыгался с охметовым и прокидал лохобанов-избирателей
Теперь, можно и баиньки
чи на солодку воду розкошелився
Тищенко, лучше бронируй место на Ростов!"
Умного не посоветуют
дай ему Бог вырасти умным и сильным,чтобы воплотить в жизнь то,что этот взгляд выражает..
https://censor.net/photo_news/3199405/marina_poroshenko_peredala_shveyitsarskie_ifatesty_i_oborudovanie_v_detskiyi_reabilitatsionnyyi_tsentr
"Директор Центра Валерий Иваненко отметил, что семья Порошенко системно поддерживает заведение, начиная с 2016 года.
"Автобус, оборудование лифта, компьютерное оборудование - все это благодаря их усилиям. С 2016 года помощь от Фонда является постоянной. А компьютерное оборудование, предоставленное реабилитационному центру, является настоящим требованием современности. Мы уже имеем 4 рабочих места для врачей-реабилитологов в режиме онлайн, в ближайшее время будет обустроено таких рабочих мест еще для 7-х врачей", - рассказал он."
ну Ок, "в автобус, оборудование лифта и проч., и проч.", допустим, Коля не может.
Но!!! три упаковки воды и "Здесь собираются построить бассейн для детей с инвалидностью."
Как говорят в Одессе, это две большие разницы, ну или три-четыре маленькие.
у корытау бюджета. Даже страшно подумать сколько он возьмёт компенсации из бюджета за свою "благотворительность".
Коля деткам воду из самых-самых лучших побуждений понес, угу... Как раз к выборам. Книги веером на груди. Более органично с резиновой женщиной смотрелся бы
лучший комент на ветке
)))
Никакой это не ПиАр.
стверджуєте,що Піар Бариги на засобах захисту куди потужніший і "дохідливий ?
Погоджусь.
вот вилкул младший креативил - печатал школьные дневники с рекламой партии регионов
Дуже ЗАМІТНО... ))
попередня "на піску" була ще геніальніша...)))
МЕР "ВІД БОГА" )))
Чи не розориться тепер благодійник...???