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"Слуга народу" Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води. ФОТО

Один з можливих кандидатів у мери Києва від "Слуги народу" Микола Тищенко з помічниками принесли хворим дітям книги і кілька упаковок води.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє користувач Валерія Такса, інформує Цензор.НЕТ.

"Коля Тищенко (на фото праворуч) вирішив попіаритися на хворих дітках і виставив фото. Фото дуже примітне. На ньому Коля несе віялом 4 (!) книги та його помічники 3 (!) упаковки води. Така вона Коліна благодійність, безглузда і нещадна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці.

Читайте: "Слуга народу" Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: "Робимо рідне місто комфортним". ФОТОрепортаж

Слуга народу Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води 01
Слуга народу Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води 02

Автор: 

діти (5066) Київ (19469) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+34
Все.Можно уже и в мэры идти😂😂
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12.06.2020 10:35
+31
Щедро....как для депутата и владельца модного ресторана, который работал подпольно во время карантина....очень щедро...
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12.06.2020 10:35
+27
Скинь фото де зє пакує гумдопомогу від себе, а то як маски вкрасти чи зерно з держрезерву то зелені мастаки!
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12.06.2020 10:40
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Каждому свое, Петя вон тоже у каждой коробки для больниц фоткается.
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12.06.2020 10:35 Відповісти
ну да. это ж не на фоне Мрии с вантузами для Эпицентра.
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12.06.2020 10:52 Відповісти
вообщем позорное жадное тупое чмо -этот ваш коля
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12.06.2020 11:10 Відповісти
зеленский - охметовский холуй, а его слугинарода - мрази
Порошенко работал, как умел, много сделал ошибок и нехорошего,
но это прошлое,
а зеленский слыгался с охметовым и прокидал лохобанов-избирателей
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12.06.2020 13:28 Відповісти
Все.Можно уже и в мэры идти😂😂
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12.06.2020 10:35 Відповісти
Так, деткам книжки принес, водички, чтобы не сушило.
Теперь, можно и баиньки
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12.06.2020 10:40 Відповісти
коля лох. пирамидки надо было тащить
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12.06.2020 13:53 Відповісти
А чаю по 500 гр. за стакан зажал.
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12.06.2020 10:41 Відповісти
Продал стакан, купил 5 упаковок, две проал, 3 принес в жертву...
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12.06.2020 10:46 Відповісти
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12.06.2020 10:59 Відповісти
Не рано, нужно ещё лавочки поставить . Песочницы уже насыпал, а вот лавочки ещё не поставил . Судя по всему жлоб Коля редкий , уж очень по бюджетному проскочить хочет.
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12.06.2020 11:40 Відповісти
микола "катлєта" вирішив пропіаритися.. Все, що треба про нього знати, написано на обкладинках книжок, які він тримає: "Казки", "тварини"..
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12.06.2020 10:35 Відповісти
та лучше бы он котлеты принес
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12.06.2020 11:11 Відповісти
идиот, детям - мороженое...
чи на солодку воду розкошелився
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12.06.2020 11:15 Відповісти
Щедро....как для депутата и владельца модного ресторана, который работал подпольно во время карантина....очень щедро...
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12.06.2020 10:35 Відповісти
зе дно
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12.06.2020 10:36 Відповісти
Херой нашего врємєні.
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12.06.2020 10:37 Відповісти
Десь я це вже бачив...
"Слуга народа" Тищенко принес больным детям книги и несколько упаковок воды - Цензор.НЕТ 736
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12.06.2020 10:37 Відповісти
Скинь фото де зє пакує гумдопомогу від себе, а то як маски вкрасти чи зерно з держрезерву то зелені мастаки!
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12.06.2020 10:40 Відповісти
Фотка с рекламой "мрии" с товарами для "Эпицентра" тебе не подходит?...балованный ты...
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12.06.2020 10:42 Відповісти
це фото з його роботи. він там експедитором підробляє.
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12.06.2020 10:49 Відповісти
Уже повысили...до PR-менеджера...
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12.06.2020 10:51 Відповісти
на унітази перевели?
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12.06.2020 10:53 Відповісти
Может кацарылый фриц у тебя есть фотка ,погрузки масок из гос.резерва во время пандемии,от зедебилов ,для Германии и Испании?
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12.06.2020 11:18 Відповісти
И книжечка с намёком, "Тварини"
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12.06.2020 10:37 Відповісти
це італійський письменник Тваріні))))
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12.06.2020 10:43 Відповісти
Да какая разница!
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12.06.2020 10:48 Відповісти
А де пісок, коля?
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12.06.2020 10:38 Відповісти
Тищенко - чмо конечно, но разве не стыдно тем, кто его сопровождает??
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12.06.2020 10:39 Відповісти
Ну так чого ж вони маски оділи)
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12.06.2020 10:46 Відповісти
Мощно!!! Как для владельца ресторанов очень щедро и мощно!!!

Тищенко, лучше бронируй место на Ростов!"
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12.06.2020 10:39 Відповісти
А кто его на Ростов то прогонит?Патриотов уже на бамбасе у или,остался мудрий наріт,а ему пофигу-хата з краю.
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12.06.2020 10:49 Відповісти
колина щедрость не знает границ, а мог бы вообще ведро кoтлет из котят
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12.06.2020 10:39 Відповісти
Радует то, что у этого"героя" такие самые помощники и PRменеджеры.
Умного не посоветуют
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12.06.2020 10:47 Відповісти
с котят нельзя - грех , а вот из цуцов - пожалуста
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12.06.2020 17:13 Відповісти
Епаний стид.
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12.06.2020 10:39 Відповісти
Как это уже все з...бало. Каждые пять лет одни дегенераты меняют других, и так по кругу. В этом случае не удивительно. Видимо водичка из унитаза таки начала влиять на кору ГМ. А после все поедут в "велюрный штаб" и накатят за "здоровье" детишек и доедят уже наконец последнего лобстера. Кучка гнойных п...даров.
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12.06.2020 10:39 Відповісти
"Слуга народа" Тищенко принес больным детям книги и несколько упаковок воды - Цензор.НЕТ 4153
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12.06.2020 10:40 Відповісти
Мне эта фотка нравится из-за взгляда малого пацана в стиле "дядя, ты дурак?"...
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12.06.2020 10:43 Відповісти
это взгляд русского,который начал что-то подозревать..
дай ему Бог вырасти умным и сильным,чтобы воплотить в жизнь то,что этот взгляд выражает..
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12.06.2020 11:37 Відповісти
Кобзон дарував відповідно до свого інтелекта.
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12.06.2020 11:02 Відповісти
ПА-БАХГАТОМУ!!! Это путь к успеху - хочется пописать под фото))) Киевляне - не подведите Колю.. а что Космос был, Боксёр был, Повару-качку нельзя?)))
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12.06.2020 10:41 Відповісти
А пару котлет почему не взял, зажал?
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12.06.2020 10:41 Відповісти
Они же больные,а не голодные,они пить хотят и читать.
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12.06.2020 10:45 Відповісти
Настолько больные
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12.06.2020 10:47 Відповісти
А это не пиар на детях?
https://censor.net/photo_news/3199405/marina_poroshenko_peredala_shveyitsarskie_ifatesty_i_oborudovanie_v_detskiyi_reabilitatsionnyyi_tsentr
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12.06.2020 10:43 Відповісти
Вы парахабад
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12.06.2020 10:46 Відповісти
За ссылочку спасибо. Из статьи:
"Директор Центра Валерий Иваненко отметил, что семья Порошенко системно поддерживает заведение, начиная с 2016 года.
"Автобус, оборудование лифта, компьютерное оборудование - все это благодаря их усилиям. С 2016 года помощь от Фонда является постоянной. А компьютерное оборудование, предоставленное реабилитационному центру, является настоящим требованием современности. Мы уже имеем 4 рабочих места для врачей-реабилитологов в режиме онлайн, в ближайшее время будет обустроено таких рабочих мест еще для 7-х врачей", - рассказал он."
ну Ок, "в автобус, оборудование лифта и проч., и проч.", допустим, Коля не может.
Но!!! три упаковки воды и "Здесь собираются построить бассейн для детей с инвалидностью."
Как говорят в Одессе, это две большие разницы, ну или три-четыре маленькие.
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12.06.2020 12:19 Відповісти
Даже страшно подумать сколько Порошенко возьмёт компенсации из бюджета за свою благотворительность, если не дай Бог опять прорвётся к власти.Когда был президентом нужно было делать приоритетом обеспечение лечения больных детей, а не потрошить бюджет.
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12.06.2020 13:29 Відповісти
Сейчас Потерпевший у корыта у бюджета. Даже страшно подумать сколько он возьмёт компенсации из бюджета за свою "благотворительность".
Коля деткам воду из самых-самых лучших побуждений понес, угу... Как раз к выборам. Книги веером на груди. Более органично с резиновой женщиной смотрелся бы
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12.06.2020 14:35 Відповісти
более органично с резиновой женщиной смотрелся бы - ржу немогу
лучший комент на ветке
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12.06.2020 17:18 Відповісти
Меценат,благотворитель
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12.06.2020 10:43 Відповісти
Слуга -молодец.А хозяин слуги на призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом ответил отказом. Считает что и так сделал достаточно для народа. Коломойский построил в Днепре крупнейший в мире еврейский центр «Память еврейского народа и Холокост в Украине» Менора. Менора состоит из семи башен: первые башни семиэтажные, следом за ними две двенадцатиэтажные, далее - семнадцатиэтажные, а замыкает композицию двадцатидвухэтажная башня высотой 77 метров. Общая площадь комплекса - более 50 тыс. квадратных метров.
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12.06.2020 10:44 Відповісти
Кабзон, начало.
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12.06.2020 10:44 Відповісти
Ну хоч шось матеріальне, а не тільки "благую весть"
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12.06.2020 10:47 Відповісти
фоторгаф дороже обошелся
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12.06.2020 10:47 Відповісти
благодетель

"Слуга народу" Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води - Цензор.НЕТ 4879
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12.06.2020 10:47 Відповісти
води?? Хочаб на сік не вистачило депутатської зарплатні?
)))
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12.06.2020 10:48 Відповісти
Часом він не родич Жаботюка?
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12.06.2020 10:49 Відповісти
Пиар во время чумы...пиар асы рвутся в кассы.
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12.06.2020 10:49 Відповісти
"Надєжда. Жлоби проклятиє, я вас нєнавіжу! Я б вас всєх растрєляла!" (с)
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12.06.2020 10:51 Відповісти
Ну, а что, все же нормальные люди носят на улице стопочку книг вот так вот веером
Никакой это не ПиАр.

"Слуга народу" Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води - Цензор.НЕТ 2332
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12.06.2020 10:55 Відповісти
Почалася передвиборна кампанія. Міг би й моркв'яного печива особисто напекти.
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12.06.2020 10:59 Відповісти
а книжки продезинфицировал и бутыли с водой?
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12.06.2020 11:50 Відповісти
Коля-колей, но Валерии Таксе надо очки прикупить, там минимум 10 книг. )
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12.06.2020 11:02 Відповісти
Ні дня без зєтрешу! Мож вже пора добряче подякувати та попрощатися?
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12.06.2020 11:08 Відповісти
Даже страшно представить что будет с детишками, когда закончится вода. Они много лет будут ждать "доброго дядю", а когда поймут, что над ними поглумились, уедут в Польшу или Панаму на ПМЖ..
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12.06.2020 11:09 Відповісти
Страшно будет, если киевляне выберут это дерьмо мэром....После избрания Зеленского я уже ничего хорошего не жду от нашего "мудрого народа"...
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12.06.2020 11:12 Відповісти
господи, як же жалюгідно це виглядає, особливо на фоні того, шо робить Петро Олексійович!
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12.06.2020 11:17 Відповісти

стверджуєте,що Піар Бариги на засобах захисту куди потужніший і "дохідливий ?

Погоджусь.
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12.06.2020 12:20 Відповісти
колян, ты рамсы попутал? мы такое не читаем

"Слуга народу" Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води - Цензор.НЕТ 6311
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12.06.2020 11:47 Відповісти
тю
вот вилкул младший креативил - печатал школьные дневники с рекламой партии регионов
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12.06.2020 12:11 Відповісти
КОля Тищенко сам собі роз робляє піар -компанії...

Дуже ЗАМІТНО... ))

попередня "на піску" була ще геніальніша...)))
МЕР "ВІД БОГА" )))
"Слуга народу" Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води - Цензор.НЕТ 835
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12.06.2020 12:23 Відповісти
А мог бы и песок принести.
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12.06.2020 13:12 Відповісти
клячко, охметов, зеленский лошат лохов
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12.06.2020 13:30 Відповісти
але Ви всі злі. це ж Коля - холодильник він же з ресторанного бізнесу, а там багато холодильників-морозильників. От і морозить. P.S. З такими друзями і ворогів не треба.
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12.06.2020 14:10 Відповісти
А мог ***** и в Велюре покормить детей,жлоб
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12.06.2020 14:17 Відповісти
Від серця відірвав...таке велике пожертвування, така пожертва.

Чи не розориться тепер благодійник...???
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12.06.2020 14:39 Відповісти
 
 