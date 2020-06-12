"Слуга народу" Тищенко приніс хворим дітям книги і кілька упаковок води. ФОТО

Один з можливих кандидатів у мери Києва від "Слуги народу" Микола Тищенко з помічниками принесли хворим дітям книги і кілька упаковок води.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє користувач Валерія Такса, інформує Цензор.НЕТ.

"Коля Тищенко (на фото праворуч) вирішив попіаритися на хворих дітках і виставив фото. Фото дуже примітне. На ньому Коля несе віялом 4 (!) книги та його помічники 3 (!) упаковки води. Така вона Коліна благодійність, безглузда і нещадна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці.

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