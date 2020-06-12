Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні". ФОТОрепортаж
Рідні і близькі українських полонених, утримуваних у полоні найманців РФ на Донбасі, пікетують офіс Президента в центрі Києва.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 12 червня, матері і дружини українських полонених, утримуваних у полоні найманців РФ на Донбасі, проводять лежачий протест під Офісом Президента. Вони вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, бо, за їхніми словами, їхніх рідних навіть не виносили на обмін, хоча вони перебувають у полоні з 2014 року, понад 2100 днів. Крім того, за словами рідних українських полонених, з ними відсутня будь-яка комунікація щодо питання обміну.
Жінки лягли на бруківку під ОП і накрилися плакатами з фотографіями їхніх рідних, утримуваних у полоні найманців РФ. Також вони розклали плакати з їхніми фотографіями.
Фото: Наталія Шаромова, Цензор.НЕТ
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при порохе 3 катера было сбито и арестовано, при ЗЕ - 0.
при порохе 5 взорваных военскладов при ЗЕ - 0.
при порохе индекс мощи армии упал с 30 место до 39. при ЗЕ вырос до 37....
причем россия их не посчитала военнопленными? как так?
большая дружба с россией действовала до марта 2019 года...
https://www.youtube.com/watch?v=kLAfA7Gf1Ig https://www.youtube.com/watch?v=kLAfA7Gf1Ig
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Впечатление такое,что вы из его штанов не вылазите.
"Починаючи з грудня 2019-го року, процес обміну утримуваних осіб просто був перетворений владою на відвертий, примітивний бізнес, коли за включення в список на обмін утримувані особи на території так званих Л/ДНР вони змушені платити чималі гроші. Людина, котра організовує цей обмін добре відома. Це генерал-майор СБУ Генадій Кузнецов", - стверджує Володимир Бойко.
Бойко каже, що за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Ця інформація також підтверджується з інших джерел.
"Це не люди умовного Медведчука, чи ще когось, який розказував, що він своїми каналами когось там міняв. Це люди, які наближені до офіційної переговорної групи. Вони казали, що для того, щоб пришвидшити цей обмін і повернути ваших рідних, треба якась там певна сума", - розповів Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
У програмі зазначають, що в прес-службі СБУ поки не готові коментувати скандал.
"Зрозумійте, просто на кожну публічну заяву СБУ не реагує", - відповідають у відомстві.
"Очевидно, немає сенсу рекламувати цей процес обміну полонених, оскільки іде просто тупе заробляння грошей. Цей процес буде нескінченним. А бійців включають для проформу, щоб це хоча б ззовні трішечки виглядало на реальне звільнення наших бійців ув'язнених", - пояснює Володимир Бойко.
"Мені здається, що СБУ щонайменше повинно цим зацікавитися, провести якесь розслідування і з'ясувати, хто вимагає ці гроші, кому потім вони ідуть", - додав Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html