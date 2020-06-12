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Новини Фото Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні". ФОТОрепортаж

Рідні і близькі українських полонених, утримуваних у полоні найманців РФ на Донбасі, пікетують офіс Президента в центрі Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 12 червня, матері і дружини українських полонених, утримуваних у полоні найманців РФ на Донбасі, проводять лежачий протест під Офісом Президента. Вони вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, бо, за їхніми словами, їхніх рідних навіть не виносили на обмін, хоча вони перебувають у полоні з 2014 року, понад 2100 днів. Крім того, за словами рідних українських полонених, з ними відсутня будь-яка комунікація щодо питання обміну.

Жінки лягли на бруківку під ОП і накрилися плакатами з фотографіями їхніх рідних, утримуваних у полоні найманців РФ. Також вони розклали плакати з їхніми фотографіями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рідні українців, утримуваних у полоні найманців РФ, прийшли під посольство Франції в Києві просити про допомогу у звільненні їхніх близьких. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні 01
Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні 02
Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні 03
Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні 04

Фото: Наталія Шаромова, Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) пікет (322) Донбас (22356) полонені (2266) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+14
Зебил, а почему пока Порох спасал страну от кацапской армии ты вместе с Зелей бегал от военкомата?
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12.06.2020 10:54
+13
Ни один канал в новостях это не покажет. Здобулы...
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12.06.2020 10:51
+13
ОПЗЖневшие с днем расии поздравляют,а мамы пленных на полу лежат,а надо бы спалить этих"народных избранников"
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12.06.2020 10:57
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Ни один канал в новостях это не покажет. Здобулы...
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12.06.2020 10:51 Відповісти
Стоп, стоп, стоп, а як же обміни, які так пафосно висвітлювали ЗМІ? Бубочька вимінює лише таксистів?
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12.06.2020 11:13 Відповісти
Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні" - Цензор.НЕТ 4854
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12.06.2020 11:23 Відповісти
а как обмены при порошенко? тоже забили на них?
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12.06.2020 13:58 Відповісти
Ну, для початку просто поцікавтеся, скільки було осіб поміняно при Порошенку, а скільки при Зєлєнскому. І ще - ви пропонує е цим родичам протестувати під Рошеном? Так Рошен - це кондитерська фірма. Вона випускає цукерки, а не займається обміном. Тому незвй Зєлєнскій робить те, що обіцяв перед виборами. Тим більше, що це - його прямий обов'язок, як президента.
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12.06.2020 14:34 Відповісти
ну так давай продолжай под ростовом при порошенке в плен было взято 500 солдат. при ЗЕ - 0.
при порохе 3 катера было сбито и арестовано, при ЗЕ - 0.
при порохе 5 взорваных военскладов при ЗЕ - 0.
при порохе индекс мощи армии упал с 30 место до 39. при ЗЕ вырос до 37....
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12.06.2020 21:04 Відповісти
Розкпжи, що там, під Ростовом було. Бо я не в курсі. 😁 І про ЗБИТІ?!!! 😮 катери розкажи! 😄 Де вас таких бурптір тіл ки знаходять? 🤥
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12.06.2020 22:11 Відповісти
украинские военные "заблудились" в 2014. и нечаянно перешли границу. их поймали, накормили, отпустили.
причем россия их не посчитала военнопленными? как так?
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12.06.2020 22:17 Відповісти
Це яку історію тобі розповіли у такій інтерпретації? Це перше. І друге. Ти впевнений, кацап, що "заблудилися" аж до Ростова?
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13.06.2020 12:20 Відповісти
Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні" - Цензор.НЕТ 3299
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12.06.2020 10:52 Відповісти
Зебил, а почему пока Порох спасал страну от кацапской армии ты вместе с Зелей бегал от военкомата?
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12.06.2020 10:54 Відповісти
порох присягу украине или ссср давал? начнем с простого.
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12.06.2020 22:19 Відповісти
почему порох сказал, когда он был главой мида при яныке, что в нато при политической воле можно вступить всего за 2 недели? и вот он стал прехидентом..
большая дружба с россией действовала до марта 2019 года...
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12.06.2020 22:22 Відповісти
Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні" - Цензор.НЕТ 4422
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12.06.2020 10:55 Відповісти
Зе! Президент, Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"

https://www.youtube.com/watch?v=kLAfA7Gf1Ig https://www.youtube.com/watch?v=kLAfA7Gf1Ig
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12.06.2020 10:57 Відповісти
Чудовища хелловина!
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12.06.2020 10:57 Відповісти
если в стране ходят на воле такие московские подстилки как сруль габинович и его друг мертвенчук-ДЕЛА НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!
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12.06.2020 11:15 Відповісти
І що? Яке відношення сьогодні має син Пороха до того, що Зеліку не хватає розуму виконувати президентські обовязки? Ви обсиратись від одного імені Петро,а краще заставте своє жалюгіддя працювати , а не урочисто відкривати курятники і зустрічати товар для Епіцентра!
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12.06.2020 11:00 Відповісти
Ви обсиратись від одного імені Петро

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Впечатление такое,что вы из его штанов не вылазите.
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12.06.2020 12:20 Відповісти
казали, що дійство відбувалось на хеловуїн. І що? Ну, не повинен був підліток, не повинен...
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12.06.2020 11:16 Відповісти
А що, в зєбілів більше не получається повертати полонених з ********* рашистів? А так верещали, так собі пятами в груди торохтіли...
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12.06.2020 10:55 Відповісти
У нас війна! Люди ви розумієте, що це таке? Ви розумієте, що таке військовий? Ви розумієте, що терорист та ворог завжди використовує заручників для того, щоб задовольнити свої інтереси, а ви такими діями тільки сприяєте цьому. При чому хтось не свідомо, а хтось свідомо. Кожного заручника агресор використовує для перемоги над вами. Коного дня вони вбивають по одному і калічать по три не тому, що вони такі слабкі чи милосердні, а тому, що такими діями вони порабощають вас мяко так щоб ви прасілі міра. Всі на колінах під завивання агентів та зрадників в середині нас під соусом "благих" намірів, які відомо куди ведуть, на колінах як тут прасілі міра..
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12.06.2020 10:56 Відповісти
при войне действует большой договор о дружбе? можно и дружить и воевать?
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12.06.2020 22:24 Відповісти
ОПЗЖневшие с днем расии поздравляют,а мамы пленных на полу лежат,а надо бы спалить этих"народных избранников"
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12.06.2020 10:57 Відповісти
Извиняюсь за совет. Лежать нужно под посольством РФ....
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12.06.2020 10:59 Відповісти
А кто обещал обмен всех на всех, и видел мир в глазах пуйла?
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12.06.2020 11:01 Відповісти
Чего просят? Капитуляции? Да?
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12.06.2020 11:01 Відповісти
Эко ты проспал, капитулянтов выбрали год назад...
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12.06.2020 11:02 Відповісти
ни фига - не спал я! орал и пытался вразумить... но...
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12.06.2020 11:04 Відповісти
Ты хороший Человек.
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12.06.2020 11:07 Відповісти
...но не услышали.
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12.06.2020 12:21 Відповісти
Нет, это ты все проспал, капитуляция была 5 лет назад, 12 февраля 2015 года.
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12.06.2020 11:13 Відповісти
Дурак ты дядя, бери выше, когда подписали Будапештский меморандум, и отдали за бусы стратегические вооружения. Или даже не так, когда Богдан Хмельницкий решился иметь дела с кацапьем грязножопым 350 лет назад.
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12.06.2020 11:17 Відповісти
Да, даже тогда. Но как это противоречит моим словам о Минской капитуляции 2015 года?
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12.06.2020 11:21 Відповісти
Этот пасквиль подписанный Кучмой, покойным захарастом и плотвой могут считать серьезным документом только ЗЕленые дегенераты. Его цель была просто оттянуть время. У нас куча межгосударственных договоров с рашей о признании границ, и добрососедстве, на которые положили хер. Но про них никто не вспоминает, капитулянтам нужен Минск...
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12.06.2020 12:47 Відповісти
зебіл касапний, я не сумніваюсь, що ти вчора дивився своє Г+Г з мосійчучкою. Тому маєш згадати Дениса Казанського, і його резюме штибу (не дослівно, але по смислу) "Я впрягся в Мінський процес, і зрозумів, що Мінські документи складені так, що їх неможливо виконати". Якщо кому потрібно детальніше - то це розписав розумний єврей https://espreso.tv/article/2020/06/09/vitaliy_portnykov_pereselenci_nichogo_ne_zminyat Віталій Портников в блозі "Переселенці нічого не змінять" на Еспресо . Іншими словами: в Мінських документах (в спільній резолюції та протоколі) жодної зради України нема. Якщо їх, звісно, виконувати на двосторонній основі. А не так, як вимагаєте ви, касапи (і намагаються виконувати гастролери з 95-го кв.) - лише щоб Україна витконувала в односторонньму порядку.
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12.06.2020 12:27 Відповісти
Наоборот, просят не капитулировать, заморозить конфликт, отказаться от Донбасса, оградить его рвом и колючей проволокой и навсегда оставить там украинских пленных и заложников.
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12.06.2020 11:14 Відповісти
Це нагадування тій пороховаті, яка вважає, що конфлікт на Донбасі не треба вирішувати, а треба його законсервувати разом з тими полоненими та заручниками, які там знаходяться.
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12.06.2020 11:08 Відповісти
жебіл касапний, вирішувати "конфлікт на Донбасі" мають "вирішувати" мають зовсім інші люди, не твої зебільнозажопні
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12.06.2020 11:14 Відповісти
Тобто, ти стверджуєш, що Україна не має сама вирішувати справи, які її стосуються? Ти позбавляєш Україну суб'єктності? Добре, так а як же "інші люди" мають вирішити конфлікт на Донбасі? Відокремити Донбас від України назавжди, та залишити там українських полонених?
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12.06.2020 11:19 Відповісти
https://censor.net/ua/user/419136

Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні" - Цензор.НЕТ 307
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12.06.2020 11:26 Відповісти
Коли у людини немає аргументів, вона постить безглузді малюнки. Вата, вона однакова, що проукраїнська, що російська.
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12.06.2020 11:30 Відповісти
Дебіл зебільний, ще раз: ці проблеми України мають вирішувати патріоти України, а не гастролери (за визначенням Оксани Забужко)
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12.06.2020 12:06 Відповісти
В Україні діє злочинна група, яка продає місця в списках на обмін полоненими. За даними журналістів, за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Сенсаційне розслідування провів журналіст-криміналіст Володимир Бойко. Подробиці дивіться в програмі "СтопРеванш".
"Починаючи з грудня 2019-го року, процес обміну утримуваних осіб просто був перетворений владою на відвертий, примітивний бізнес, коли за включення в список на обмін утримувані особи на території так званих Л/ДНР вони змушені платити чималі гроші. Людина, котра організовує цей обмін добре відома. Це генерал-майор СБУ Генадій Кузнецов", - стверджує Володимир Бойко.
Бойко каже, що за місце в списку представники української влади вимагають від 30 до 80 тисяч доларів. Ця інформація також підтверджується з інших джерел.
"Це не люди умовного Медведчука, чи ще когось, який розказував, що він своїми каналами когось там міняв. Це люди, які наближені до офіційної переговорної групи. Вони казали, що для того, щоб пришвидшити цей обмін і повернути ваших рідних, треба якась там певна сума", - розповів Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
У програмі зазначають, що в прес-службі СБУ поки не готові коментувати скандал.
"Зрозумійте, просто на кожну публічну заяву СБУ не реагує", - відповідають у відомстві.
"Очевидно, немає сенсу рекламувати цей процес обміну полонених, оскільки іде просто тупе заробляння грошей. Цей процес буде нескінченним. А бійців включають для проформу, щоб це хоча б ззовні трішечки виглядало на реальне звільнення наших бійців ув'язнених", - пояснює Володимир Бойко.
"Мені здається, що СБУ щонайменше повинно цим зацікавитися, провести якесь розслідування і з'ясувати, хто вимагає ці гроші, кому потім вони ідуть", - додав Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html
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12.06.2020 11:09 Відповісти
С кем из патриотов поспорить что при очередном обмене пленными опять как всегда граждан Украины сепаратистов на граждан Украины украинских силовиков обменяют?
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12.06.2020 11:18 Відповісти
парочку військових (скоріш за все - "замазаних", завербованих касапами) - таки да, повернуть, як і при двох попередніх обмінах. А інші - "таксисти"...
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12.06.2020 12:10 Відповісти
У них хоч є надія.
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12.06.2020 11:30 Відповісти
Тю, а сколько радостных воплей зелебобиков было, что освободили пленных, лалала. А на деле что?
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12.06.2020 11:55 Відповісти
НЕ ПОНИМАЮ, А ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ВЫХОДИЛИ СКОЛЬКО ЛЕТ ПОД ОФИС ПОРОШЕНКА?
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12.06.2020 12:21 Відповісти
тому що при Порошенку https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-diie-zlochynna-hrupa-iaka-prodaie-mistsia-v-spyskakh-na-obmin-polonenymy-stoprevansh-215681.html "місця на обмін" не продавались; і при обмінах повертались військові, а не таксисти.
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12.06.2020 12:30 Відповісти
Ну, теперь то в переговорах есть Гармаш и Казанский, это тебе не какие-то упоротые сепары, с ними можно договориться. Так что жены и матери, не плачьте, теперь уж точно вернут вам ваших родных, ага...
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12.06.2020 12:27 Відповісти
Да у Гармаша папа большой начальник в ЛНР.
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12.06.2020 15:48 Відповісти
Местной? Да еще и "властью"? Это с кем? С "шахтером" Соплёй и "трактористом" Гнилым?
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12.06.2020 14:17 Відповісти
Хотя бы в заголовках ошибки не делали.
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12.06.2020 14:24 Відповісти
При всьому співчутті, під російським посольством це було б логічно.
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12.06.2020 15:04 Відповісти
А Зеленський в цей час буде бойовиків на таксистів вимінювати?
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13.06.2020 00:20 Відповісти
 
 