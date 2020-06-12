Дружини і матері українців, утримуваних у полоні найманців РФ, проводять лежачий протест під ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів в полоні". ФОТОрепортаж

Рідні і близькі українських полонених, утримуваних у полоні найманців РФ на Донбасі, пікетують офіс Президента в центрі Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 12 червня, матері і дружини українських полонених, утримуваних у полоні найманців РФ на Донбасі, проводять лежачий протест під Офісом Президента. Вони вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, бо, за їхніми словами, їхніх рідних навіть не виносили на обмін, хоча вони перебувають у полоні з 2014 року, понад 2100 днів. Крім того, за словами рідних українських полонених, з ними відсутня будь-яка комунікація щодо питання обміну.

Жінки лягли на бруківку під ОП і накрилися плакатами з фотографіями їхніх рідних, утримуваних у полоні найманців РФ. Також вони розклали плакати з їхніми фотографіями.

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Фото: Наталія Шаромова, Цензор.НЕТ