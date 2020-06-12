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Підозрюваний у наркоторгівлі житель Херсона "замовив" чоловіка, який заборгував йому гроші, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські інсценували вбивство потерпілого і затримали замовника після передачі 100 тис. гривень за вчинення злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У рамках документування кримінального провадження за фактом збуту мешканцем Херсона наркотичних засобів та психотропів поліцейські отримали інформацію про організацію замовного вбивства.

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Поліцейські встановили, що підозрюваний у збуті наркотиків через особисті неприязливі стосунки, які виникли на підставі неповернутого боргу, запланував умисне вбивство 27-річного місцевого мешканця.

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу виконавця.

Для здійснення злочину замовник передав виконавцю дані та фото потенційної жертви. Також надав координати "закладки" зі зброєю – бойового пістолета з глушником та 40 набоями. Грошову винагороду визначив у 100 тисяч гривень.

Аби затримати замовника, поліцейські інсценували вбивство жертви. Відтак зловмисник отримав від "виконавця" фото "тіла" потерпілого. Переконавшись у виконанні вбивства, підозрюваний направив на адресу виконавця 100 тисяч гривень.

Одразу після цього його затримали працівники поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, а також за допомогою оперативних служб ГУНП в Херсонській області в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство на замовлення), а також ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (25 фактів збуту наркотичних засобів). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Підозрюваний у наркоторгівлі житель Херсона замовив чоловіка, який заборгував йому гроші, - Нацполіція 01
Підозрюваний у наркоторгівлі житель Херсона замовив чоловіка, який заборгував йому гроші, - Нацполіція 02
Підозрюваний у наркоторгівлі житель Херсона замовив чоловіка, який заборгував йому гроші, - Нацполіція 03
Підозрюваний у наркоторгівлі житель Херсона замовив чоловіка, який заборгував йому гроші, - Нацполіція 04
Підозрюваний у наркоторгівлі житель Херсона замовив чоловіка, який заборгував йому гроші, - Нацполіція 05

Автор: 

замовне вбивство (151) Нацполіція (15173) Херсон (3362)


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12.06.2020 12:02 Відповісти
..ну типа кило...
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12.06.2020 21:38 Відповісти
пестык нулёвый,складской..
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12.06.2020 12:02 Відповісти
Васю так и не вальнули. Будет жить долго.
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12.06.2020 12:35 Відповісти
рідна ти моя україна....амінь
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12.06.2020 12:58 Відповісти
Что за времена, что за нравы...
Раньше гулящих девок себе заказывали, а тут мужик заказал мужчину, задолжавшего ему деньги...
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12.06.2020 13:42 Відповісти
 
 