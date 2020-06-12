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Контррозвідка СБУ затримала в Світлодарську ексспівробітника міліції, який працював на ворожі спецслужби. ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил контррозвідка спільно зі слідчими Служби безпеки України викрили агента терористичної організації "ЛНР", колишнього співробітника міліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідчих органів безпеки, ексспівробітник Дебальцівського міськвідділу міліції був завербований представником так званої розвідки "народної міліції ЛНР", підконтрольної спецслужбам РФ.

За завданням кураторів екссиловик збирав актуальну інформацію про сили та засоби українських військових формувань із району ООС, а також чисельність, особовий склад та маршрути пересування цих підрозділів. Для цього він налагоджував знайомства з військовими та здійснював їх вивчення з метою вербування. Звіти зловмисник мав надсилати кураторам електронними каналами зв’язку.

Контррозвідка СБУ затримала в Світлодарську ексспівробітника міліції, який працював на ворожі спецслужби 01

Викрили екссиловика у Світлодарську. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру. Він перебуває під вартою. Триває слідство.

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Контррозвідка СБУ затримала в Світлодарську ексспівробітника міліції, який працював на ворожі спецслужби 02
Фото: пресслужба СБУ

Автор: 

міліція (79) СБУ (12821) Світлодарськ (22) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+10
Чому затушовано обличчя? Країна повинна знати власних героїв!
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12.06.2020 12:54
+7
мєнт є мєнт... хороший мєнт, мертвий мєнт...
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12.06.2020 12:53
+5
А потом его обменяют на захваченного на улицах Донецка алкаша, который помочился не в положенном месте.
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12.06.2020 13:09
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мєнт є мєнт... хороший мєнт, мертвий мєнт...
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12.06.2020 12:53 Відповісти
Чому затушовано обличчя? Країна повинна знати власних героїв!
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12.06.2020 12:54 Відповісти
Може знову Пеця злодій?
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12.06.2020 12:56 Відповісти
треба питати у Лероса)
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12.06.2020 12:59 Відповісти
а скільки ще замаскованих тварюк ходить по українській землі
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12.06.2020 12:58 Відповісти
мусарня, "суди", прокурватура - 90%.
Як не більше.
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12.06.2020 20:29 Відповісти
Баканов словил черта.
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12.06.2020 13:02 Відповісти
А потом его обменяют на захваченного на улицах Донецка алкаша, который помочился не в положенном месте.
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12.06.2020 13:09 Відповісти
который даже не думал мочиться, а шел что бы устроиться таксистом.
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12.06.2020 13:31 Відповісти
Но имел пад-а неосознанные намерения это сделать.
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12.06.2020 15:19 Відповісти
Почему сразу не расстреляли?
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12.06.2020 16:03 Відповісти
з нього видоять інформацію ,а потім піде тушка на обмін.
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12.06.2020 18:58 Відповісти
 
 