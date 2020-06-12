Камери автофіксації зафіксували порушника швидкісного режиму, що розігнався до 237 км/год. ФОТО

47 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшою швидкість була у автомобіля Volkswagen Touareg ДНЗ АА969 ***, який рухався зі швидкістю 237 км/год. На автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год. А також в авто Audi A6 ДНЗ АВ550 *** - 213 км/год. Камери зафіксували порушника на трасі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Найбільша кількість разів порушував автомобіль Skoda Fabia з номерним знаком ВО 357 ***. Він порушував швидкісний режим аж 10 разів за вчорашній день.

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