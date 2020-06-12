Фракція "ЄС" заявила про незаконне стеження за Порошенком і вимагає пояснень від Зеленського. ФОТОрепортаж

За п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.

Про це під час брифінгу повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на у пресслужбі політсили.

Він оприлюднив фотографії автомобілів з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п'ятого Президента.

Герасимов зазначив, що "Європейська Солідарність" вимагає від президента Зеленського відповіді на питання, хто і з якою метою санкціонує незаконні стеження за лідером партії.

"Вчора неподалік від його дому були зафіксовані невідомі автомобілі марки Toyota та Volkswagen, та мікроавтобус Volkswagen, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися, назвати себе. А що стосується номерів, які були на цих машинах, то таких номерів в природі не існує. І в базі номерів цих номерів немає. Це говорить тільки про одне: це номери прикриття і підтверджує той факт, що за Петром Порошенко ведеться незаконне стеження", – зазначив Герасимов.

Він зауважив, що порушення закону стосовно лідера "Європейської Солідарності" стали системними. "І порушення політично вмотивованих справ правоохоронними органами, і незаконні спроби вручення підозр, які ви бачили цього тижня, і незаконне стеження, про яке ми зараз говоримо. І незаконне прослуховування телефонів лідерів опозиції", – констатував Герасимов.

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"Ми звертаємося до Зеленського, який, як ми всі почули із заяв його соратників, зосередив у себе абсолютну владу в країні: хто веде це незаконне стеження? Бо всі розуміють, що центр цього незаконного стеження, центр незаконного прослуховування телефонів лідерів опозиції, та й пульт від всього цього знаходиться на вулиці Банковій, де знаходиться кабінет Зеленського", – переконаний Артур Герасимов.

Він також наголосив, що питання незаконної діяльності силовиків набагато ширше, аніж тільки переслідування Порошенка.

"Подивіться, що коїться. Позавчора – незаконна спроба вручати підозру п’ятому Президенту України. Після того ви всі бачили вручення підозри патріоту України Стерненку. Ви бачите, що робиться у справі Шеремета, ви бачили незаконне спостереження так само за Національним музеєм Гончара і його керівництвом. Ви бачили обшуки сьогодні вранці у міністра інфраструктури Омеляна. Виникає дуже стійка думка, що всі, хто критикує владу, сьогодні отримують миттєву реакцію правоохоронних органів", – зазначає Герасимов.

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"Європейська Солідарність" жорстко вимагає від пана Зеленського і державної репресивної машини відповісти на три питання. Перше – хто віддав наказ про незаконне стеження за п’ятим Президентом України Петром Порошенком. Друге – хто веде це незаконне стеження за п’ятим Президентом України Петром Порошенком. І третє питання – а кого ще з лідерів опозиції – з тих, хто сьогодні справедливо критикує цю недолугу і непрофесійну владу, також так незаконно "ведуть" і незаконно прослуховують. Оці три питання", – перелічив представник "Європейської Солідарності".