Фракція "ЄС" заявила про незаконне стеження за Порошенком і вимагає пояснень від Зеленського. ФОТОрепортаж
За п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.
Про це під час брифінгу повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на у пресслужбі політсили.
Він оприлюднив фотографії автомобілів з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п'ятого Президента.
Герасимов зазначив, що "Європейська Солідарність" вимагає від президента Зеленського відповіді на питання, хто і з якою метою санкціонує незаконні стеження за лідером партії.
"Вчора неподалік від його дому були зафіксовані невідомі автомобілі марки Toyota та Volkswagen, та мікроавтобус Volkswagen, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися, назвати себе. А що стосується номерів, які були на цих машинах, то таких номерів в природі не існує. І в базі номерів цих номерів немає. Це говорить тільки про одне: це номери прикриття і підтверджує той факт, що за Петром Порошенко ведеться незаконне стеження", – зазначив Герасимов.
Він зауважив, що порушення закону стосовно лідера "Європейської Солідарності" стали системними. "І порушення політично вмотивованих справ правоохоронними органами, і незаконні спроби вручення підозр, які ви бачили цього тижня, і незаконне стеження, про яке ми зараз говоримо. І незаконне прослуховування телефонів лідерів опозиції", – констатував Герасимов.
"Ми звертаємося до Зеленського, який, як ми всі почули із заяв його соратників, зосередив у себе абсолютну владу в країні: хто веде це незаконне стеження? Бо всі розуміють, що центр цього незаконного стеження, центр незаконного прослуховування телефонів лідерів опозиції, та й пульт від всього цього знаходиться на вулиці Банковій, де знаходиться кабінет Зеленського", – переконаний Артур Герасимов.
Він також наголосив, що питання незаконної діяльності силовиків набагато ширше, аніж тільки переслідування Порошенка.
"Подивіться, що коїться. Позавчора – незаконна спроба вручати підозру п’ятому Президенту України. Після того ви всі бачили вручення підозри патріоту України Стерненку. Ви бачите, що робиться у справі Шеремета, ви бачили незаконне спостереження так само за Національним музеєм Гончара і його керівництвом. Ви бачили обшуки сьогодні вранці у міністра інфраструктури Омеляна. Виникає дуже стійка думка, що всі, хто критикує владу, сьогодні отримують миттєву реакцію правоохоронних органів", – зазначає Герасимов.
"Європейська Солідарність" жорстко вимагає від пана Зеленського і державної репресивної машини відповісти на три питання. Перше – хто віддав наказ про незаконне стеження за п’ятим Президентом України Петром Порошенком. Друге – хто веде це незаконне стеження за п’ятим Президентом України Петром Порошенком. І третє питання – а кого ще з лідерів опозиції – з тих, хто сьогодні справедливо критикує цю недолугу і непрофесійну владу, також так незаконно "ведуть" і незаконно прослуховують. Оці три питання", – перелічив представник "Європейської Солідарності".
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Це, по-перше, прагнення домогтися підняття свого рейтингу, зупинити його постійне падіння. По-друге - задовольнити особисту антипатію, яку він і не приховує. По-третє, задовольнити особисту антипатію і спрагу помсти Ігоря Коломойського. Відносини з ним після прийняття "банківського закону" у Зеленського погіршилися і він цілком може розраховувати, що олігарх оцінить його завзяття. По-четверте, задовольнити особисту антипатію Володимира Путіна. Зеленський може сподіватися, що розправа над Порошенком зворушить кремлівського правителя і той піде на поступки - ну, хоча б зволить ще раз зустрітися.
Можливо, є ще якісь, більш дрібні причини. Я їх не хочу навіть перераховувати. Адже ясно головне - що боротьба з Порошенком не має нічого спільного ні з правосуддям, ні - а про це говорить зміст звинувачень - з боротьбою з корупцією.
Найголовніше - не вірним є сам розрахунок. Те, що зараз відбувається - чергова дурість. Рейтинг так не піднімеш. Більш того - цей рейтинг нічим вже не можна підняти. Дуже скоро холодильник здобуде остаточну перемогу над телевізором. Дуже скоро вчорашні прихильники Зеленського його зненавидять. Ось до цього потрібно готуватися - до того, як вижити в атмосфері загальної ненависті.
Порошенку від всієї цієї безглуздої комедії гірше не буде. Своїми переслідуваннями команда Зеленського тільки зміцнює його авторитет як лідера опозиції і національно-демократичного табору. Зміцнює навіть у тих, хто може не любити Порошенка. Своїми переслідуваннями Зеленський "вбиває" Тимошенко і Вакарчука, як колись Янукович своїми переслідуваннями Тимошенко перетворив всіх інших проукраїнських політиків просто на її попутників. Тому задовольнити свою антипатію теж не вийде.
І не вийде задовольнити Коломойського. Інтереси Коломойського і інтереси України зараз є діаметрально протилежними. І якщо ти президент України, тобі з ним не домовитися. Саме тому стався конфлікт Порошенка і Коломойського. Саме тому почалося охолодження із Зеленським.
І не вийде задовольнити Путіна. Путін, як і раніше, має намір воювати. Йому не Порошенко потрібен, йому Україна потрібна. Причому вся.
Нічого не вийде. У цій ситуації президента очікує, по-перше, крах. По-друге, крах. По-третє - крах. І по-четверте - крах. Але ж Зеленський - український президент і ніхто не бажає йому краху. Ніхто не бажає краху Україні.
Саме тому все залежить від самого Зеленського. Він повинен просто спробувати оцінити ситуацію, у якій опинився. І зрозуміти, що без міцного союзу з українськими патріотами і державниками нічого не буде. Якщо ти не знаєш що робити з владою, поділися з професіоналами. І не з олігархами, не з пройдисвітами. Із професіоналами і патріотами.
Януковичу це теж говорили. Він почав думати тільки тоді, коли мільйони вийшли на вулиці - та й тоді нічого не зрозумів. Чим це завершилося для нього і для країни, ми знаємо.
Не варто перетворюватися на Януковича у блазенському ковпаку. https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников
це ваша ідея -фікс,на якій ви прої..али вибори і Владу..
звинувативши виборців України у нелюбові до Порошенко,а значить у любові до путіна..
А, по правді - все стандартно: оскільки це типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/31269, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла.