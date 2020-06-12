Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля входу до Шевченківського райсуду Києва сталася сутичка між правоохоронцями та активістами, які прийшли підтримати Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У Шевченківському райсуді Києва відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку активіста. Мітингувальники намагалися потрапити на засідання суду, проте їх не пропускають. У підсумку між правоохоронцями та мітингувальниками сталася сутичка.

На цей момент мітингувальники палять димові шашки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "П#дор шарієвський, завали хлібало своє", - представників проросійського блогера Шарія прогнали з-під Шевченківського райсуду. ВIДЕО



































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.