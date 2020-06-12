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Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля входу до Шевченківського райсуду Києва сталася сутичка між правоохоронцями та активістами, які прийшли підтримати Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У Шевченківському райсуді Києва відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку активіста. Мітингувальники намагалися потрапити на засідання суду, проте їх не пропускають. У підсумку між правоохоронцями та мітингувальниками сталася сутичка.

На цей момент мітингувальники палять димові шашки.

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Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 01
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 02
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 03
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 04
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 05
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 06
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 07
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 08
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 09
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 10
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 11
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 12
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 13
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 14
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 15
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 16
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 17
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 18
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 19
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 20
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 21
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 22
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 23
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 24
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 25
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 26
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 27
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 28
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 29
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 30
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 31
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 32
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

бійка (739) мітинг (753) Нацполіція (15173) суд (11683) Національна гвардія (1532) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+17
Согласен нада клоуна обратно в Вечерний Квартал отправить или експортировать в камеди клаб к Гаустяну!
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12.06.2020 16:28
+11
Авакяна-в отставку и под суд! согласен.
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12.06.2020 16:28
+6
строчкой ниже митингуют за стерненка тут белецкий и все вместе они "зробили це разом".
А теперь им не нравится...
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12.06.2020 16:17
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строчкой ниже митингуют за стерненка тут белецкий и все вместе они "зробили це разом".
А теперь им не нравится...
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12.06.2020 16:17 Відповісти
пардон, - тут за стерненка там белецкий
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12.06.2020 16:18 Відповісти
Передачки пусть носят!
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12.06.2020 16:20 Відповісти
Берега попутал? "Передачки будем носить"-это на ленте.сру. про Ефремова!
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12.06.2020 16:26 Відповісти
пнх чорт! Будешь так с такими зебилоидами как сам разговаривать!
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12.06.2020 16:28 Відповісти
Когнитивный диссонанс...Ваше послание называется!
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12.06.2020 16:32 Відповісти
Авакяна-в отставку и под суд! согласен.
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12.06.2020 16:28 Відповісти
Согласен нада клоуна обратно в Вечерний Квартал отправить или експортировать в камеди клаб к Гаустяну!
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12.06.2020 16:28 Відповісти
Надеемся, что не долго. Супруга уже подарила надежду!
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12.06.2020 16:28 Відповісти
Как я и предсказываю - всё идёт к тому, что Третий Майдан продлится всего три дня - народ выйдет вооружённый до зубов и в три дня уничтожит всю ту коррумпированную клоаку которая грабит и уничтожает Украину 28 лет.
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12.06.2020 16:24 Відповісти
хахахаха... народ - голимые терпилы! Они если и выйдут то только вперед ногами!
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12.06.2020 16:29 Відповісти
Согласен. Петя только на 3 дня проспонсирует.
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12.06.2020 16:30 Відповісти
есть большие сомнения активные уничтожені в боевіх действиях большая часть деморализована сми пропагандой и гестаповской правоохранительной прокурорской судебной опг еще часть выехала за рубеж а то что сейчас происходит это ГОС система опг олигархи судебно прокурорско ментовская система защищает себя любимых говоря кто защищает себя и свое имущество будет уничтожен без суда и следствия и прекратите называть что у нас существует закон и правопорядок у нас есть криминально политическая система которая просто грабит страну в полный рост
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12.06.2020 16:40 Відповісти
Стерненко зробив усе що від нього залежало, щоб усунути Пороха.
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12.06.2020 16:27 Відповісти
Какая разница! Чтобы шатать ситуацию, любой повод хорош.
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12.06.2020 16:31 Відповісти
;Нє шатайтє лодку, нашу крису ташніт;
Агась?
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12.06.2020 16:33 Відповісти
Давай мухи окремо а Порошенка окремо, наче не ікона .
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12.06.2020 17:07 Відповісти
Нема різниці між Пєцєю і Зєлєю. Двоє російських шпигунів.
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12.06.2020 17:43 Відповісти
час палити
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12.06.2020 16:32 Відповісти
Интересно если дойдет до третьего майдана Закарпатье уйдет в Венгрию?
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12.06.2020 16:38 Відповісти
урал уйдет в Китай, кацап
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12.06.2020 16:50 Відповісти
Не смешно! Крым с Донбассом уже ушли после подобного же события 2014 года! А представь себе что может быть сейчас когда оружия на руках как грязи!
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12.06.2020 16:57 Відповісти
Каие мирные протесты!!.Осталось биты и арматуру в руки и вперёд на защиту демократии!
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12.06.2020 16:46 Відповісти
Молодець. А тепер бери все це і дуй на Червону Площу та рубай всіх наліво і направо з криком "Заіпалі!!"
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12.06.2020 17:45 Відповісти
Під Шевченківським судом Києва відбувається акція на підтримку Стерненка: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички - Цензор.НЕТ 9694
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12.06.2020 16:53 Відповісти
Медведчутско аваковские мрази всё ни как не могут потушить пердаки. Так у них бомбит от Стерненко.
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12.06.2020 17:08 Відповісти
ЗЕ відпрацьову пораду ***** почати громадянську війну, щоб ***** міг ввести танки на вулиці Києва.
Йому мало ОРДЛО ....
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12.06.2020 17:13 Відповісти
Схоже, Вовік Бугіль вже зарезервував собі в кацапстані місце поруч з Родьою Кірєєвим і Натахою Поклонською.
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12.06.2020 17:14 Відповісти
ну з такими "успіхами" Зєльцу не довго.
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12.06.2020 18:26 Відповісти
Геть шмарклю!!!
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12.06.2020 19:49 Відповісти
.....сижу курю ((((
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12.06.2020 19:53 Відповісти
 
 