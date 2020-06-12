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Депутату райради Броварів під час конфлікту сусід вистрілив у ногу, - Нацполіція. ФОТО

У селі Княжичі Київської області місцевий мешканець вистрілив у ногу депутату Броварської районної ради. Конфлікт між ними стався через поведінку малолітніх дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Конфлікт між односельцями виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. Під час інциденту батько дитини вистрілив у бік свого сусіда. Постраждалим виявився депутат Броварської районної ради, у нього поранення нижніх кінцівок.

У стрільця на місці події співробітники поліції вилучили газову зброю, яка була перероблена на травматичну. Пістолет направили на проведення експертизи.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Слідчі видали потерпілому постанову на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеня зазнаних тілесних ушкоджень. За її результатами буде ухвалено остаточну правову кваліфікацію та оголошено про підозру порушнику. Триває слідство.

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Депутату райради Броварів під час конфлікту сусід вистрілив у ногу, - Нацполіція 01
Депутату райради Броварів під час конфлікту сусід вистрілив у ногу, - Нацполіція 02

Автор: 

депутат (1776) Київська область (4026) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+22
Сначала депутат побил детей палкой, за то что они гуляли по присвоеному им озеру, а потом отец правильно сделал, отыгрался на уроде-депутату. Жаль что не завалили этого депутата. Опять, "нищий избранник от народа", останется "на коне".
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12.06.2020 17:52
+15
Ви уточніть інформацію. Конфлікт на фоні побиття дітей цим депутатом!
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12.06.2020 17:47
+12
http://npn.net.ua/17608/na-ki%d1%97vshhini-deputat-pobiv-ditej-paliceyu-bo-voni-kupalisya-v-jogo-ozeri/2938746892549-5432/ Депутату райради Броварів під час конфлікту сусід вистрілив у ногу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9100 У селі Княжичі Броварського району Київської області місцевий депутат накинувся на дітей з палицею, пишуть Факти.Він почав їх бити через те, що ті прийшли на озеро, яке, начебто, є приватним. Діти пояснили, що до озера підійшли з лугу, де немає жодного паркану. Огорожу видно тільки з вулиці.Попри те, що вони вибачилися і збиралися піти, чоловік все одно не відступив. 14-річний підліток розповів, що односелець двічі вдарив його палицею по спині. Діти втекли і одразу повідомили батькам.а я бы сразу в голову выстрелил !!!хозяева жизни прихапали всё .
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12.06.2020 19:25
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12.06.2020 17:43 Відповісти
в морг
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12.06.2020 17:46 Відповісти
http://npn.net.ua/17608/na-ki%d1%97vshhini-deputat-pobiv-ditej-paliceyu-bo-voni-kupalisya-v-jogo-ozeri/2938746892549-5432/ Депутату райради Броварів під час конфлікту сусід вистрілив у ногу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9100 У селі Княжичі Броварського району Київської області місцевий депутат накинувся на дітей з палицею, пишуть Факти.Він почав їх бити через те, що ті прийшли на озеро, яке, начебто, є приватним. Діти пояснили, що до озера підійшли з лугу, де немає жодного паркану. Огорожу видно тільки з вулиці.Попри те, що вони вибачилися і збиралися піти, чоловік все одно не відступив. 14-річний підліток розповів, що односелець двічі вдарив його палицею по спині. Діти втекли і одразу повідомили батькам.а я бы сразу в голову выстрелил !!!хозяева жизни прихапали всё .
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12.06.2020 19:25 Відповісти
А то не ви часом саме їх обирали?
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13.06.2020 13:39 Відповісти
Соседа фамилия не Пашинский случайно ?
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12.06.2020 17:44 Відповісти
Не а, там Глок был, а тут силуминовая пукалка.
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12.06.2020 17:48 Відповісти
так то оно так , но почерк то тот же
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12.06.2020 17:56 Відповісти
Ви уточніть інформацію. Конфлікт на фоні побиття дітей цим депутатом!
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12.06.2020 17:47 Відповісти
Все чьи-то дети. И депутат - тоже чей-то ребенок. Руки прочь от детей!
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12.06.2020 18:23 Відповісти
Я бы некоторых из верховной рады...
Поприветствовал бы и провел бы тест на "боевую живучесть"
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12.06.2020 17:48 Відповісти
https://npn.net.ua/17608/na-ki%D1%97vshhini-deputat-pobiv-ditej-paliceyu-bo-voni-kupalisya-v-jogo-ozeri/
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12.06.2020 17:48 Відповісти
Сначала депутат побил детей палкой, за то что они гуляли по присвоеному им озеру, а потом отец правильно сделал, отыгрался на уроде-депутату. Жаль что не завалили этого депутата. Опять, "нищий избранник от народа", останется "на коне".
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12.06.2020 17:52 Відповісти
Тогда все правильно сделал, но лучше бы конечно просто морду набил.
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12.06.2020 17:55 Відповісти
Даремно стріляв при свідках - наробив собі неприємностей.
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12.06.2020 18:57 Відповісти
не факт что там родители простые работяги
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12.06.2020 19:05 Відповісти
Від якої партії депутат?
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12.06.2020 17:56 Відповісти
да пох какой партии , у нас все депутаты враги народа ( им там привывки ненависти делают )
если не прав - поправте
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12.06.2020 17:59 Відповісти
Згоден. При чому місцеві можуть бути ще більшими бєспрєдєльщіками, ніж народні
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12.06.2020 18:03 Відповісти
та наверное слуги народа еврейского.
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12.06.2020 18:04 Відповісти
Какие слуги, местные выборы только осенью.
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12.06.2020 18:06 Відповісти
Депутати місцевих осередків- це шльондри, що поміняли вже 6-10 партій. Вони лише емблеми міняють, а мотиви ті ж самі.
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12.06.2020 20:13 Відповісти
Очень жаль соседа депутата - пострадает за правое дело...
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12.06.2020 17:59 Відповісти
Соседа обязать посещать тир три раза в неделю.Научите его целится и попадать в голову.
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12.06.2020 18:47 Відповісти
Так голови ж там нема, суцільна дупа.
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12.06.2020 18:52 Відповісти
с этой дряни куда ни попади- толку не будет...ну кроме глаза и в висок в упор...
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12.06.2020 19:06 Відповісти
Стерненко можно, а почему другим нельзя? А может потому, что у стрелявшего нет активистов?
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12.06.2020 18:51 Відповісти
Паршивинский и его адвокатишка подали хороший пример - стреляй и ничего тебе не будет.
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12.06.2020 18:57 Відповісти
не Бровары, а Дикий Запад...
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12.06.2020 20:18 Відповісти
Правильно сделал, что выстрелил, практически все депутаты в нашей стране выродки и зажратые ублюдки ,правда в разной степени, по крайней мере до сегодняшнего дня от 90, мало что изменилось в их наглом поведении
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13.06.2020 00:01 Відповісти
Ехал с таксистом из Княжечей, коротко: редкому ублюдку прострелили ноги, т. к. этот урод схватил не то биту, не то палку и накинулся на детей на детской площадке.
Тезка, фильтруйте инфу более тщательно!
P.S. как говорят местные, этот депутат ещё тот подонок!
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13.06.2020 01:30 Відповісти
страна сплошной козлоты
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13.06.2020 10:58 Відповісти
а фамилия депутато шо, засекречена ?

чьто за блєацкіє стандартьі в журналистике ?
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13.06.2020 14:14 Відповісти
 
 