Депутату райради Броварів під час конфлікту сусід вистрілив у ногу, - Нацполіція. ФОТО

У селі Княжичі Київської області місцевий мешканець вистрілив у ногу депутату Броварської районної ради. Конфлікт між ними стався через поведінку малолітніх дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Конфлікт між односельцями виник на ґрунті поведінки малолітніх дітей. Під час інциденту батько дитини вистрілив у бік свого сусіда. Постраждалим виявився депутат Броварської районної ради, у нього поранення нижніх кінцівок.

У стрільця на місці події співробітники поліції вилучили газову зброю, яка була перероблена на травматичну. Пістолет направили на проведення експертизи.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Слідчі видали потерпілому постанову на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеня зазнаних тілесних ушкоджень. За її результатами буде ухвалено остаточну правову кваліфікацію та оголошено про підозру порушнику. Триває слідство.

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