Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля входу до Шевченківського районного суду Києва сталася чергова сутичка між правоохоронцями та активістами, які прийшли підтримати Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Сутичка виникла під час спроби потрапити до приміщення суду поручителів Стерненка, які заявили про готовність взяти його на поруки. Правоохоронці, які охороняють вхід до суду, завадили цьому.























Пізніше сторони домовилися, що 22 поручителів пропустять у хол будівлі, де співробітник суду прийме в них заяви про взяття на поруки Стерненка.











Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ