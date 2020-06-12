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Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля входу до Шевченківського районного суду Києва сталася чергова сутичка між правоохоронцями та активістами, які прийшли підтримати Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Сутичка виникла під час спроби потрапити до приміщення суду поручителів Стерненка, які заявили про готовність взяти його на поруки. Правоохоронці, які охороняють вхід до суду, завадили цьому.

Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 01
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 02
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 03
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 04
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 05
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 06
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 07
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 08
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 09
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 10
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 11

Пізніше сторони домовилися, що 22 поручителів пропустять у хол будівлі, де співробітник суду прийме в них заяви про взяття на поруки Стерненка.

Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 12
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 13
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 14
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 15
Обрання запобіжного заходу Стерненку: Під час спроби поручителів Стерненка увійти до приміщення суду сталася сутичка з правоохоронцями 16

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19469) суд (11683) Стерненко Сергій (384) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+27
Якого хєра вони руською?

https://twitter.com/sternenko

https://twitter.com/sternenko Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями - Цензор.НЕТ 9833 Сергій Стерненко

https://twitter.com/sternenko @sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1271487954104573952 12 мин

Заявляємо клопотання про переклад матеріалів кримінального провадження з російської мови на українську.
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12.06.2020 20:15
+22
Зелёный нарик пошел по пути Овоща...
Ростов-2.0 не за горами...
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12.06.2020 20:17
+21
О, шмарійовець тут як тут)))
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12.06.2020 20:16
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Примітивна вистава з відмазування підозрюваного в умисному вбивстві.
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12.06.2020 20:14 Відповісти
О, шмарійовець тут як тут)))
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12.06.2020 20:16 Відповісти
Я вже визначив, що він під проксі. Мабуть з росії він веде пропаганду.
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12.06.2020 20:18 Відповісти
Та однаково звідки. Якщо воно пропагандон антиукраїнський- отже ворог.
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12.06.2020 20:19 Відповісти
Що він ворог це зрозуміло, але що йому на росії муляє не зрозуміло.
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12.06.2020 20:23 Відповісти
Скрєпа в дупі йому муляє. Духовная)
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12.06.2020 20:24 Відповісти
шмарійовець катает "шарики"
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12.06.2020 20:41 Відповісти
А под флагом Германии виднее?
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12.06.2020 20:18 Відповісти
Это не ваше дело расиянце!)
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12.06.2020 20:19 Відповісти
Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями - Цензор.НЕТ 6259
Акаб, вкупе с эцилопом, это феерично.
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12.06.2020 20:15 Відповісти
похож на Бармалея.
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12.06.2020 20:32 Відповісти
Ну, я тоже со своей годовой давности бородой похож на него. Хотя Акаб не ношу))
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12.06.2020 20:35 Відповісти
я не о внешности
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12.06.2020 20:36 Відповісти
Якого хєра вони руською?

https://twitter.com/sternenko

https://twitter.com/sternenko Избрание меры пресечения Стерненко: При попытке поручителей Стерненко зайти в помещение суда произошла потасовка с правоохранителями - Цензор.НЕТ 9833 Сергій Стерненко

https://twitter.com/sternenko @sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1271487954104573952 12 мин

Заявляємо клопотання про переклад матеріалів кримінального провадження з російської мови на українську.
показати весь коментар
12.06.2020 20:15 Відповісти
російською. Не руською. Бо б'яді.
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13.06.2020 00:48 Відповісти
маскальською більше до вподоби
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14.06.2020 01:00 Відповісти
Влада обісралася зі справою Стерненка. Самі розгойдують човен в якому пливуть.
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12.06.2020 20:16 Відповісти
Зелёный нарик пошел по пути Овоща...
Ростов-2.0 не за горами...
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12.06.2020 20:17 Відповісти
Это кучарыч шоть соображает что Ростов по нему плачет?
А мусора? Как были мусора и так и остались...
Нужен короткий ствол в массы!
Может у них появится мозг...хотя сомневаюсь....
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12.06.2020 20:22 Відповісти
Вижу вам нравится общаться с собой)))
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12.06.2020 20:25 Відповісти
Та тут, такі діла, що як би прєзідєнт житєлєй Дамбасса, та не повернувся назад в Україну.
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12.06.2020 21:52 Відповісти
чувака неоднократно хотят убить, он убивает в ответ. какой полнокровной жизнью живут некоторые люди.....
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12.06.2020 20:18 Відповісти
убил человека и если он радикал, то отвечать не должен?
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12.06.2020 20:19 Відповісти
Нет. Убил урку-ватника - получи "героя". Ты против?
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12.06.2020 20:22 Відповісти
Гы, ну ты и клоун Как тебя в норвегию такого пустили то
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12.06.2020 20:29 Відповісти
А ви японамать?
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12.06.2020 20:31 Відповісти
У украинцев благодаря "киевской хунте" безвиз со странами Европы. Сиди на бутылке там на болотах в резервации и вой дальше
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12.06.2020 20:36 Відповісти
Продолжаешь выть? Ооот молодэць!
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12.06.2020 20:42 Відповісти
Повинне бути адекватне розслідування. На нього було скоєно 2 замахи. Він просив у поліції охорону (от злочинець, хотів під наглядом поліції постійно бути), проте охорону дали нападникам. Вмикай мозок, нерадикал. Чи ти шмарійовець?
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12.06.2020 20:23 Відповісти
Петя був міністром внутрішніх справ? Яке ж ти недолуге, навіть не знаєш українську систему влади)
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12.06.2020 20:39 Відповісти
Самооборону у нас отменили?
Или когда тебя будут русешвайны тыкать ножки...это будет по закону?
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12.06.2020 20:24 Відповісти
Сорян ножем.
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12.06.2020 20:25 Відповісти
олег , а как бы ты себя повел в подобной ситуации ? мы ведь не знаем как все было на самом деле
а экспертам веры нет
ни разу не за стерненко
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12.06.2020 20:24 Відповісти
Допустим не знаем. И что дальше?
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12.06.2020 20:26 Відповісти
В любій незрозумілій ситуації необхідно товкти пику Шуфричу. На крайній випадок шаройовбакам.
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12.06.2020 20:36 Відповісти
А та вата була людиною?
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12.06.2020 20:25 Відповісти
Хорошая логика. Если в Европе вас зарежет кадыровец какой-то, то его отмажут в чеченском суде, потому что вы не человек, а бендеровец какой-то
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12.06.2020 20:28 Відповісти
Колись ви були за Україну. А тепер з тобою нема розмови, бо тебе не запитували.
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12.06.2020 20:29 Відповісти
Он защищал свою жизнь. И это не имеет значения кто он. На его месте мог оказаться и ты.
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12.06.2020 20:39 Відповісти
Воно не могло опинитись на місці Стерненка, бо воно нікому не цікаве, воно нікому не заважає. Максимум- його може шпана відгепати, бо воно забуде, що не в інтернеті і нахамить.
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12.06.2020 20:54 Відповісти
показывали видео, стерненко доганял и убил ножом
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12.06.2020 20:56 Відповісти
Як можна доганяти і нанести удар в живіт? Ти точно не вживаєш наркоту?
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12.06.2020 21:15 Відповісти
погугли вилео и посмотри сам
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12.06.2020 21:37 Відповісти
Уже лежащему имеется в виду
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12.06.2020 22:22 Відповісти
Пруф у студію))
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12.06.2020 21:37 Відповісти
А хто знімав?ї
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12.06.2020 21:39 Відповісти
погуглите и будет море сьемок и девушка стерненко снимала и прохожие, он догнал нападавшего и нанес удары
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12.06.2020 21:42 Відповісти
Что я могу сказать из увиденного. Печаль. Собрали 30 каких то приверженцев Стерненко, полиции раз в 10 больше. Нацжены Билецкого отсутствовали, видимо Билецкий не хочет пиарится на мелком крышевателе борделей и наркоточек. Скучно, в общем, получается.
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12.06.2020 20:27 Відповісти
Люди Вы не поняли система ложила на правосудие и Вас большой болт не зря Зе с барского плеча вместо 2,5 млрд просьбы Авакова кинул 2,7 вашими налогами и кормиться эта шобла, а Вы не имеете здесь никаких прав кроме сдохнуть
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12.06.2020 20:29 Відповісти
Серьога, не панікуй, адже хлопи з заходу України ще не поїхали до Європи. Вони пильно слідкують за діями влади і в разі чого приїдуть, як завжди, до Києва і випруть копнякапи шоблу при владі.
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12.06.2020 20:41 Відповісти
копняки не поламаются? убил- пусть ответит
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12.06.2020 21:43 Відповісти
Починається все спочатку.
Банду ГЕТЬ !!!!
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12.06.2020 20:35 Відповісти
подонка зелЮ нужно гнать палками!
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12.06.2020 21:09 Відповісти
И ни одного "блогера" из медиа-пула Порошенко. Где все его "блогеры" на зарплате, которые стримят каждую поездку и шаг, ПП, то из прокуратуры то еще где то?
Где Нац Корпус, где Свобода?
Они пекутся только за свою шкуру и цель -дорваться до власти, и все.
Вот это вот маркер и показатель настоящего патриотизма и отношению к Украине. Люди не для показухи пошли под суд для поддержки Стерненко. И Уляна Супрун была в суде и готова взять на поруки Стернена, это и есть государственная позиция.
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12.06.2020 21:45 Відповісти
как можно было в 2019 голосовать за клоуна во время войны, ну не понимаю, хоть убейте... рыги сразу воспряли и притихли...и видя слабость т.н. "новой власти" мерзость кацапская пуще прежнего вцепилась в горло Украины, набрала, купила прокацапленных и с новой силой на радость кремлёвских волков, перекрыла народу кислород ... То, что зелёные творят может привести только к более кровавому Майдану, а значит, это и есть тот план "б", который в омане тоже проговаривали...
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12.06.2020 22:12 Відповісти
Актывысты, наверно отгул взяли на предриятии
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13.06.2020 00:17 Відповісти
 
 