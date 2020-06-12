Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кокаїнові сни

Також читайте: "Богдан просто завжди вважав, що це він справжній президент", - радник глави ОП Подоляк назвав слова Богдана про Зеленського "кокаїновими снами"

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"Якщо ти і я - це "ми"

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"Гебен мір зі бітте етвас копек ауф дем штюк брод"

Минула друга весна...

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Час, Вово, час...

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... навіть тисячу разів!!!

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