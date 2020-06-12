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Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Кокаїнові сни

Також читайте: "Богдан просто завжди вважав, що це він справжній президент", - радник глави ОП Подоляк назвав слова Богдана про Зеленського "кокаїновими снами"

Також читайте: Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

"Якщо ти і я - це "ми"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до Вакарчука: "Якщо ти і я – це "ми". А якщо "ми", то це всіх". ВIДЕО

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Гебен мір зі бітте етвас копек ауф дем штюк брод"

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Минула друга весна...

Також читайте: Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Час, Вово, час...

Також дивіться: Якщо ця влада хоче взяти приклад з Януковича, вона муситиме наслідувати його до кінця, - Стерненко під головком СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

... навіть тисячу разів!!!

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Новий логотип Зе!команди

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Зеленський Володимир (23832) Коломойський Ігор (3122) Медведчук Віктор (1707) Суркіс (321) фотожаба (13864) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+99
Ото клас.
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8721
показати весь коментар
12.06.2020 20:45
+89
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3751
показати весь коментар
12.06.2020 20:51
+80
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2466
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12.06.2020 20:57
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Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8423
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12.06.2020 20:44 Відповісти
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4114
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12.06.2020 20:47 Відповісти
Зеленський поїв юшки та постріляв з лука в Кам'янці-Подільському.
Можна засинати спокійно: презЕдент ситий, частково сухий та погрався.
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12.06.2020 20:56 Відповісти
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2704
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12.06.2020 20:57 Відповісти
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5086
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12.06.2020 20:45 Відповісти
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3751
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12.06.2020 20:51 Відповісти
ЗЕфистинг! Так и до футфистинга недалеко- как у Панина!
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12.06.2020 23:16 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8754
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12.06.2020 23:21 Відповісти
Ото клас.
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8721
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12.06.2020 20:45 Відповісти
Да.
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12.06.2020 20:47 Відповісти
може ще не втіче.
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12.06.2020 20:56 Відповісти
Он уже свой дом продает. Сам сказал. Так что "лыжи уже навострил".
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13.06.2020 01:29 Відповісти
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2466
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12.06.2020 20:57 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9698
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13.06.2020 00:01 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7248

...
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12.06.2020 21:01 Відповісти
"Молодая" была не молода!
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12.06.2020 23:17 Відповісти
Перша фотка не смішна, бо це правда.
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12.06.2020 20:45 Відповісти
І ця залікова.
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 961
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12.06.2020 20:46 Відповісти
https://twitter.com/karakay67

https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай https://twitter.com/karakay67 @karakay67 https://twitter.com/karakay67/status/1271089332145860608 11 июн.

- Роза, а почему не любят порохоботов?
- В средневековье их вообще сжигали!
Что ни скажут, то непременно сбудется.
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12.06.2020 21:06 Відповісти
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1307
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12.06.2020 20:46 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен @natohawks

https://twitter.com/natohawks https://twitter.com/natohawks



ААААААА! Замминистра обороны рашки с неописуемым восторгом рассказывает что в главном храме вооруженных сил РФ хранится КОСТЮМ И ФУРАЖКА ГИТЛЕРА.
Говорит что это реликвии. РЕЛИКВИИ, Карл!
А https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #МощиГитлера там есть?

https://twitter.com/natohawks/status/1271452549506306048
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12.06.2020 21:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dv0X8fxcQmE есть
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12.06.2020 22:10 Відповісти
Ну "посадить" він Порошенка, і що закінчиться? Гроші в людей чи рейтинг?

Ні в кого нічого не добавиться. бо не віиконується головна умова "Не красти"!!!
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12.06.2020 20:47 Відповісти
Рисунок человека похожего на Януковича с красной точкой на лбу наделал в свое время много шороху . Я уже видел рисунок ослика из известного мультика с красной точкой на лбу . Но думаю что это какой то юмор непонятный . Даже не догадываюсь что бы это могло значить .
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12.06.2020 20:47 Відповісти
Рисуйте, как Вовка в скафандре меряет температуру своей Ленке!
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12.06.2020 20:49 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8320
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12.06.2020 21:21 Відповісти
ректально)))
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12.06.2020 21:44 Відповісти
Своим термометром?
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13.06.2020 09:19 Відповісти
Как можно в годы войны сажать бывшего Главнокомандующего Украины,это может только сделать агенты воюющей с Украиной страны или если контрразведка соседнего государства выкрадет Главнокомандующего и на своей стороне посадит его если он откажется сотрудничать, а вообще таких людей должно охранять государство Украина
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12.06.2020 20:53 Відповісти
Новый логотип Зе!команды, кокаиновые сны, бригада. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8020

...
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12.06.2020 20:59 Відповісти
Телеведуча Наталя Мосейчук в ефірі «Права на владу» виголосила словосполучення «народ Донбасу». Цей винахід виключно кремлівського агітпрому для обґрунтування агресії проти України. У самому Донбасі, серед помітних там фігур, в тому числі активу Партії регіонів цю фразу не використовувалися ніколи.
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12.06.2020 21:00 Відповісти
Донбасяки шоли, чи лоханцы, утошните.
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12.06.2020 21:11 Відповісти
когда, в начале подлой захватнической войны, устроенной маскальнёй, её агитпром рассылал по английским пабликам: "Save dumbass people" - росийские троли не могли понять, что происходит, почем англоязчные ржут... в переводе это означает: "Спасите тупиц"
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12.06.2020 22:22 Відповісти
ОНа оговорилась, хотела сказать, что сброд.
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13.06.2020 06:25 Відповісти
Мальчик, пyскающий змея,
Hе знаешь ли, где вендиспансеp?
Счастливая детства поpа...
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12.06.2020 21:02 Відповісти
Співчуваю...
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12.06.2020 21:56 Відповісти
Не улыбнуло. А Вакарчук...кому может нравится человек с вечным сплином в глазах....
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12.06.2020 21:03 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1271343033125126146 10 ч

Ткаченко о сюжете 1 1 с https://news.liga.net/politics/news/tkachenko-o-syujete-11-s-**************-poroshenko-spornyy-primer-jurnalistiki
Министр культуры Ткаченко признал, что придумал убийство Порошенком своего брата ради прикола
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12.06.2020 21:05 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5179
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12.06.2020 21:14 Відповісти
Мразь
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12.06.2020 21:19 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4090

...
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12.06.2020 21:19 Відповісти
Вова, пора дамой в Ростов.
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12.06.2020 21:24 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 391
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12.06.2020 21:55 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2732
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12.06.2020 21:58 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7181
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12.06.2020 21:59 Відповісти
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12.06.2020 22:01 Відповісти
Вова, ну шо?.. Ти да ілі нє?.. Бо Слава вже да!

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12.06.2020 22:18 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4436
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12.06.2020 22:42 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8468
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12.06.2020 23:09 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9796
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12.06.2020 23:38 Відповісти
Картинки в логотипе новости нет в новости((
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12.06.2020 23:48 Відповісти
див. останню!..
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13.06.2020 10:02 Відповісти
Чутки і маячня....
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13.06.2020 00:01 Відповісти
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7800

Працюємо.Ні сну,ні відпочинку.За шоколадну пайку.
Пора Олексійовичу ковбасні цехи відкривати.
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7312
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13.06.2020 00:05 Відповісти
https://rvun.livejournal.com/ Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7776 https://rvun.livejournal.com/profile Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6229 https://rvun.livejournal.com/ rvun https://ibigdan.livejournal.com/25161018.html?thread=941426746#t941426746 June 11 2020, 11:16:02 UTC карочі - всий інтернет забитий якимсь інтерв'ю зеленського про те, що Порох маніпулятор, з ним не можна домовлятися. Знаєте, що це? Це закіпає вода в казані в якому сидить Зе. І вже навіть мантри Єрмака не заспокоюють Зе. Рік тому "в панєдєльнік ти закончіш". "Я твій вирок". Через рік: "Він все ще вважає себе президентом". "З ним не можна домовлятися". Крига скрасла, пацани, поциєнт потік. Карочі, не ховайте далеко шмайсера.
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13.06.2020 12:15 Відповісти
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13.06.2020 14:05 Відповісти
Ветка напомнила палату N6. Соевые мрiють о том, чего и в помине не существует.
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13.06.2020 14:19 Відповісти
Смішно

Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6083
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13.06.2020 22:06 Відповісти
 
 