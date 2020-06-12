42 440 58
Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Кокаїнові сни
"Якщо ти і я - це "ми"
"Гебен мір зі бітте етвас копек ауф дем штюк брод"
Минула друга весна...
Час, Вово, час...
... навіть тисячу разів!!!
Новий логотип Зе!команди
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+99 Огусто
показати весь коментар12.06.2020 20:45
+89 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар12.06.2020 20:51
+80 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар12.06.2020 20:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можна засинати спокійно: презЕдент ситий, частково сухий та погрався.
...
https://twitter.com/karakay67 Юрій Каракай https://twitter.com/karakay67 @karakay67 https://twitter.com/karakay67/status/1271089332145860608 11 июн.
- Роза, а почему не любят порохоботов?
- В средневековье их вообще сжигали!
Что ни скажут, то непременно сбудется.
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен @natohawks
https://twitter.com/natohawks https://twitter.com/natohawks
ААААААА! Замминистра обороны рашки с неописуемым восторгом рассказывает что в главном храме вооруженных сил РФ хранится КОСТЮМ И ФУРАЖКА ГИТЛЕРА.
Говорит что это реликвии. РЕЛИКВИИ, Карл!
А https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #МощиГитлера там есть?
https://twitter.com/natohawks/status/1271452549506306048
Ні в кого нічого не добавиться. бо не віиконується головна умова "Не красти"!!!
...
Hе знаешь ли, где вендиспансеp?
Счастливая детства поpа...
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1271343033125126146 10 ч
Ткаченко о сюжете 1 1 с https://news.liga.net/politics/news/tkachenko-o-syujete-11-s-**************-poroshenko-spornyy-primer-jurnalistiki
Министр культуры Ткаченко признал, что придумал убийство Порошенком своего брата ради прикола
...
Працюємо.Ні сну,ні відпочинку.За шоколадну пайку.
Пора Олексійовичу ковбасні цехи відкривати.