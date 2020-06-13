УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11892 відвідувача онлайн
Новини Фото
22 914 73

У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора в р.Дніпро за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів, в наслідок чого три лікарні залишилися без електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

"П'ятдесят сім дерев упали. У результаті цього 14 обривів ліній електротранспорту та ще 12 ліній електропостачання міськсвітла. Три лікарні без електропостачання", - написав Лисенко .

Він зазначив, що всього за 15 хвилин в місті випала півторамісячна норма опадів.

Зі свого боку Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в цілому за станом на ранок суботи, 13 червня, відбулося близько 50 випадків падіння дерев та пошкоджено 18 одиниць транспортних засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив доповідати йому про ситуацію, що склалася в західних областях у зв'язку з негодою

"Повідомлень про загиблих, постраждалих і підтоплення будинків, присадибних ділянок не надходило", - зазначили у відомстві.

Так, через негоду відключено від електропостачання близько 1700 абонентів. Аварійними бригадами зараз проводяться роботи з відновлення електроживлення.

Для ліквідації наслідків негоди залучено 50 рятувальників і 12 одиниць техніки.

У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 01
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 02
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 03
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 04
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 05
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 06
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 07
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 08
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 09
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 10
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 11
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 12
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 13
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 14
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 15
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 16
У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання 17

Дніпро (3282) негода (757)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
А во Франции собор Парижской Богоматери сгорел, а в Омане султан помер. Кто нибудь знает, что происходит?
показати весь коментар
13.06.2020 14:59
+6
Жесть...
показати весь коментар
13.06.2020 14:30
+5
Зелёный режим страшно надоел Небесной Канцелярии.
показати весь коментар
13.06.2020 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жесть...
показати весь коментар
13.06.2020 14:30 Відповісти
Лікарні мають мати резервні джерела живлення - генератори які забезпечують безперервне функціонування обладнання реанімацій та медичних моніторів, аварійного освітлення та зв'язку. На жаль за 6 років війни і 6 місяців епідемії коронавірусу, ми ще до цього не дійшли! Ми дороги ремонтуємо бездарно і бездумно, не розуміючи що гідрологія змінюється і такі інтенсивні опади розмиють всі нові дороги, які відремонтовані без заміни ливневих та дренажних споруд, без заміни мостів на більші та вищі, які можуть пропустити більшу кількість води і бруду під час повені. Краще б ті гроші які зараз безглуздо витрачають на старі немодернізовані дороги, витратили не модернізацію медичних установ і будівництво нових лікарень міжнародного рівня! Було б більше користі!
показати весь коментар
13.06.2020 14:40 Відповісти
Лікарні мають мати.
===
яку ще дурницю вигадаєшь?Може олійниста олія?
показати весь коментар
13.06.2020 15:06 Відповісти
схоже це кадр по імені Igor L... перейменувався падло
показати весь коментар
13.06.2020 15:10 Відповісти
"Лікарні мають мати резервні джерела живлення - генератори " - це все колись було, коли тут жила вища по рівню цивілізація.
показати весь коментар
14.06.2020 12:37 Відповісти
Лікарні відносять до споживачів першої категорії надійсності споживання електроенергії які мають мати два незалежний ввода електромережі і у випадку припинення енергопостачання, лікарня має переключатись на інший резервний ввод! Так і було в СРСР, але зараз немає в штаті лікарень досвідчених енергетиків та електриків, ніхто не перевіряє і не ремонтує кабелі, як правило працює виключно один енерговвод і у випадку аварійного припинення енергопостачання життя хворих підключених до обладнання підтримки життєдіяльності - обривається! Відповідальність за неналежний стан енергосистем лікарень, за непрацюючі резервні вводити електрокабеля, за непрацюючі перемикачі та автомати несе головний лікар і якщо під час припинення енергопостачання хтось помер через те що не був задіяний резервний енерговвод, або не було на місці чергового електрика чи енергетика - то це кримінальна відповідальність для головного лікаря і його підлеглих! А для того щоб головні лікарі не сідали в тюрму їм потрібно організувати на території лікарні, подалі від медичних корпусів невеличку будівлю дизельної електростанції з акумуляторами і установками безперервного живлення, куди будуть заведені обидва енерговвода і звідки буде постійно подаватись стабілізована електрика по всій лікарні. У випадку аварійного припинення енергопостачання лікарня буде отримувати з установок безперервного живлення підключених до акумуляторів - 380 вольт на мережу гарантованого живлення до якого будуть підключені медичні монітори та обладнання підтримки життєдіяльності пацієнтів та 12/24/36/48 В для системи аварійного освітлення лікарні. В цей час негайно буде запускатись дизель-генератори 380В для живлення лікарні і при виході на постійні оберти нагрузка буде підключатись до генераторів. Вся система коштує 50 тис. дол. один генератор 250-500кВт, їх потрібно один а краще два, +50 тис. доларів один безперебійник з акумуляторами на 250-500 кВт, їх також потрібно два і біля 50 тис. доларів АВР та автоматика і будівля генераторной 50 тис. доларів і перезаведення електрокабелів 50 тис. доларів. Все разом виходить 350-400 тис. доларів на одну лікарню і лікарня отримує захист від всіх видів перебоїв електрики і може протягом кількох діб забезпечувати себе стабілізованою електроенергією для всіх своїх потреб!
показати весь коментар
13.06.2020 15:25 Відповісти
Не переживайте,скоро будут в разделе продаж Авто-риа "небита,некрашена"
показати весь коментар
13.06.2020 17:45 Відповісти
Неожиданно
показати весь коментар
13.06.2020 14:31 Відповісти
То коронавирус, то метеорит, то двухмесячная норма осадков за 15 минут. Кто нибудь знает что происходит?
показати весь коментар
13.06.2020 14:35 Відповісти
Зелёный режим страшно надоел Небесной Канцелярии.
показати весь коментар
13.06.2020 14:42 Відповісти
А во Франции собор Парижской Богоматери сгорел, а в Омане султан помер. Кто нибудь знает, что происходит?
показати весь коментар
13.06.2020 14:59 Відповісти
высокосный год.
показати весь коментар
13.06.2020 18:22 Відповісти
оперативненько!
це було вчора
показати весь коментар
13.06.2020 14:41 Відповісти
таке відчуття, що впало все, що було, а не лише те, що могло.
показати весь коментар
13.06.2020 14:42 Відповісти
****...живу на левом берегу,в начале,хоть бы х.. выпал.Ни капли.
показати весь коментар
13.06.2020 14:43 Відповісти
у нас на Ч. Камні-Покровському-Парусі видимих пошкоджень немає, за виключенням поваленого ящика з пакетами для собачого лайна
показати весь коментар
13.06.2020 14:57 Відповісти
Пр.Слобожанский(начало) -ветер и фсьо.На велике ехал без проблем.
показати весь коментар
13.06.2020 15:02 Відповісти
минут 5 был ветер и опять тишина
показати весь коментар
13.06.2020 15:04 Відповісти
в мами на Слободці багато наробило: дерева поваляло, шифер позривало, дороги порозмило
показати весь коментар
13.06.2020 15:07 Відповісти
В Самаровке такого не было
показати весь коментар
13.06.2020 15:09 Відповісти
победу лупило крепким ливнем-дождем и ветром- деревья целые, града не было
показати весь коментар
13.06.2020 22:09 Відповісти
У меня на Тополе квартира,квартиранты, тоже, говорят такая же байда была
показати весь коментар
13.06.2020 22:52 Відповісти
А "начало" по твоему где? На выезде на Новомосковск?
показати весь коментар
13.06.2020 22:59 Відповісти
На столицу Украины Підгородню
показати весь коментар
13.06.2020 23:05 Відповісти
Больницы обязаны иметь резервные стационарные дизель-генераторы.
показати весь коментар
13.06.2020 14:43 Відповісти
і на 5 хвилин UPSів, поки генератори вийдуть на режим
показати весь коментар
13.06.2020 14:50 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2020 14:46 Відповісти
Не фига себе непогода, хозяевам авто не позавидуешь.
показати весь коментар
13.06.2020 14:48 Відповісти
Затопило отреставрированную улицу Короленко (детище Корбана)))

http://www.facebook.com/100001990639756/videos/3139164349493222/ www.facebook.com/100001990639756/videos/3139164349493222/

На Балашевском спуске затопило дорогу.

https://youtu.be/SWY-b40Sn7U
показати весь коментар
13.06.2020 14:49 Відповісти
Так перекопали бы перед дождем траншею, и начали искать снаряд времен второй мировой. Таких проблем точно бы не было.
показати весь коментар
13.06.2020 14:57 Відповісти
Что ватка до сих пор анальные боли от защемления гундяевской секты?
показати весь коментар
13.06.2020 16:12 Відповісти
контрасти клімату дедалі злішають
показати весь коментар
13.06.2020 15:00 Відповісти
Да уж,у нас тут куриные яйца града бомбят вовсю...
показати весь коментар
13.06.2020 15:06 Відповісти
Лес + янтарь= климат...збобикам плевать на внуков и причинно-следственные связи
показати весь коментар
13.06.2020 15:17 Відповісти
У тебя по моему логика в голове отключилась. Не на ту ветку залез
показати весь коментар
13.06.2020 15:44 Відповісти
Чего же так...климат оченно зависит от вырубки и уничтожения лесов.
показати весь коментар
13.06.2020 15:46 Відповісти
Жесть, дивом нікого не прибило.
показати весь коментар
13.06.2020 15:19 Відповісти
Мужчину убило током. наступил на провод
показати весь коментар
13.06.2020 15:45 Відповісти
13 июня, около 5:00, на улице Проектной, 24, обнаружили труп мужчины. К месту вызвали скорую и правоохранителей.По приезде медики смогли лишь констатировать смерть.Мужчину удалось опознать - им оказался 52-летний местный житель. Правоохранители оградили место происшествия, так как под телом находился оголенный провод энергоснабжения, который, предположительно, оборвало во время дождя и бури. По предварительной информации от медиков, смерть наступила из-за удара током, на ноге погибшего осталось обожженное место. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов, а также сотрудников аварийной службы и ДТЭК.
показати весь коментар
13.06.2020 16:26 Відповісти
Да, дождик славный был, я как раз на улице был, на площади вокзальной, прятаться там некуда. Думал, что начался Армагеддон.
показати весь коментар
13.06.2020 16:52 Відповісти
Складається враження, що янелох таємно в Дніпрі побував...
показати весь коментар
13.06.2020 17:49 Відповісти
Таврию жалко.
показати весь коментар
13.06.2020 18:07 Відповісти
Зато боря среди борцов,против киевской "хунты".Да за одну улицу Короленко европейский бы мер подал в отставку.Но у борюсика другие проблемы на повестке дня.
показати весь коментар
13.06.2020 18:16 Відповісти
РЫБЫ БУДЕТ МНОГО !!!
показати весь коментар
13.06.2020 18:36 Відповісти
из Таврии, в один момент сделали Кабрио!
показати весь коментар
13.06.2020 21:17 Відповісти
корыта застрахованы?
показати весь коментар
13.06.2020 21:19 Відповісти
лило у нас вчера не по детски , внизу Мазепы , возле атб , по колено вода текла
показати весь коментар
13.06.2020 21:44 Відповісти
У природы нет плохой погоды...
показати весь коментар
13.06.2020 22:49 Відповісти
 
 