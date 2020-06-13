У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора в р.Дніпро за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів, в наслідок чого три лікарні залишилися без електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

"П'ятдесят сім дерев упали. У результаті цього 14 обривів ліній електротранспорту та ще 12 ліній електропостачання міськсвітла. Три лікарні без електропостачання", - написав Лисенко .

Він зазначив, що всього за 15 хвилин в місті випала півторамісячна норма опадів.

Зі свого боку Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в цілому за станом на ранок суботи, 13 червня, відбулося близько 50 випадків падіння дерев та пошкоджено 18 одиниць транспортних засобів.

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"Повідомлень про загиблих, постраждалих і підтоплення будинків, присадибних ділянок не надходило", - зазначили у відомстві.

Так, через негоду відключено від електропостачання близько 1700 абонентів. Аварійними бригадами зараз проводяться роботи з відновлення електроживлення.

Для ліквідації наслідків негоди залучено 50 рятувальників і 12 одиниць техніки.

































