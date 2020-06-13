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Росіянка намагалася потрапити до окупованого Криму, запропонувавши прикордонникам $100, - ДПСУ. ФОТО

На пункті пропуску "Каланчак" у Херсонській області громадянка Росії, яка постійно проживає в Україні, намагалася підкупити українських прикордонників, щоб в'їхати до окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби України.

Росіянку не пропускали на півострів у зв'язку з дією карантину через коронавірус. Жінка запропонувала прикордонникам 100 доларів.

Співробітники відмовилися від неправомірної винагороди і поінформували Нацполіцію.

Читайте також: Найманці РФ другий день блокують відновлення пропуску через лінію розмежування на Донбасі, - Держприкордонслужба. ФОТО

Росіянка намагалася потрапити до окупованого Криму, запропонувавши прикордонникам $100, - ДПСУ 01

Нагадаємо, Кабмін вирішив із 15 червня відновити роботу КПВВ на адмінмежі Криму з Херсонщиною.

Дивіться також: Прикордонники затримали велосипедиста з Чехії, який їхав у Казахстан без їжі і грошей. ФОТО

Автор: 

хабар (4711) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) карантин (18172) Крим (14175) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Овца тупая, хоть бы расценки узнала. Сейчас в тренде $6 лям
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13.06.2020 19:06
+16
навошта наогул ва Украіне дазволілі жыці рускай матрошке?! хай ў сябе на паРашы сядзяць лапатныя свінні.
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13.06.2020 19:22
+9
Я бы тоже её сдал за её 100 долларов. Охамела. Минимум 2000.
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13.06.2020 19:07
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проживающая в Украине гражданка России Источник: https://censor.net/p3201846 Это как?
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13.06.2020 19:04 Відповісти
А в чём вопрос? У нас и граждане Нигерии проживают, а уж с Нигерии в Снегу куча жителей
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13.06.2020 19:29 Відповісти
В США много иносранцев живёт? Ну максимум 6 месяцев.
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13.06.2020 19:31 Відповісти
США.. это в Северной Америке вроде страна какая-то? Что нам за дело до их правил?
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13.06.2020 19:37 Відповісти
Ну у вас в тундре может и так.
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13.06.2020 19:48 Відповісти
Это гражданка роиси имеющая РВП и ВНЖ в Украине
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13.06.2020 19:29 Відповісти
може,посвідка на проживання? Їх в Україні багато.
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13.06.2020 23:39 Відповісти
Овца тупая, хоть бы расценки узнала. Сейчас в тренде $6 лям
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13.06.2020 19:06 Відповісти
уже и 6 лямов не в тренде...
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13.06.2020 22:53 Відповісти
Я бы тоже её сдал за её 100 долларов. Охамела. Минимум 2000.
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13.06.2020 19:07 Відповісти
белорусских зайцев
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13.06.2020 19:10 Відповісти
пезстыжая зараза...
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13.06.2020 19:17 Відповісти
Задарма дав би підсрачника..нехай шурує туди..
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13.06.2020 19:17 Відповісти
С учетом того шо больше её ноги в Украине не будет
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13.06.2020 19:35 Відповісти
навошта наогул ва Украіне дазволілі жыці рускай матрошке?! хай ў сябе на паРашы сядзяць лапатныя свінні.
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13.06.2020 19:22 Відповісти
Голь перекатная.
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13.06.2020 19:35 Відповісти
Ну у нас страна свободная. Разные живут.
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13.06.2020 21:51 Відповісти
Муж наверное украинец.много кацапов сюда приперлось из за климата.комары у нас добрые не то шо в тамбове или сибири да и сало смачне .життя по сравнению с мордором намного лучше.жаль что у нас 700 - 800 баков можно зароботать в Киеве или до войны в Донецке
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13.06.2020 23:49 Відповісти
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13.06.2020 19:31 Відповісти
Совсем качаны заклинило..... надо было через Гоптовку или Меловое в свою роисю ехать.хотела схалявить по деньгам и времени - получи 204 КоАП и скажи спасибо шо неприпояют измену родине.для погранцов это оскорбление стольник бакинскими
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13.06.2020 19:33 Відповісти
Ох и легендарное место *Гоптовка*---взвейтесь соколы орлами! Когда нибудь потом вылезет много---но не все поймут мульку момента!
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13.06.2020 23:16 Відповісти
Гоптiвка це самая непобоюсь этого слова центровая таможня с кацапией.особенно в ненешнее время.да и о таможенниках уже легенды ходят.была еще такая Успенка самый короткий путь с юга роиси в Донецк.крохотная но не смотря на очереди самая адекватная.надеюсь на ней когда нибудь будет развиваться украинский прапор
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13.06.2020 23:43 Відповісти
Сотка, это только стоит их неподкупность, плюс премия от начальства, --а вот нолик сверху и, уже отдыхала бы, где то на пляже
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13.06.2020 19:33 Відповісти
натурой сверху
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13.06.2020 19:41 Відповісти
чо, у тебя большой личный опыт прохода через кпп через свою жопу?
ну не все же платят натурой. Некоторые могут заработать и своей головой. Не суди обо всех по себе.
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13.06.2020 19:59 Відповісти
Понимайте правильно - 100 баксов, плюс дырявое и ржавое ведро.. но ведро видать такое стремное, что даже пограничник на него не повелся..
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13.06.2020 19:42 Відповісти
вроде симпотная, даже по зарисованному фото... некоторые даже о жопе вспомнили
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13.06.2020 20:25 Відповісти
Так то оно может и так, но 100 баксов как-то ФУ...
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13.06.2020 21:50 Відповісти
так унизить погранца? слов нет
)))
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13.06.2020 19:54 Відповісти
Посадить, а потом обменять на нашего!
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13.06.2020 20:05 Відповісти
Не глядя на комменты, дай угадаю: в основном пишут, что мало давала; не?
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13.06.2020 20:06 Відповісти
Именно. Оскорбила самые сокровенные чуйства.
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13.06.2020 21:49 Відповісти
И да, за кого она принимает украинских погранцов?! Хотя бы штуку баксов, а то.., вот сволочь!
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13.06.2020 22:47 Відповісти
Видать срочно надо было... С 15-го ведь пропускать будут..
Сотка за срочность??
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13.06.2020 20:58 Відповісти
С 1 июля. И то, кто из Украины - только через двухнедельный обсерватор.
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13.06.2020 23:31 Відповісти
в багатейшей стране такой мизер предложить(?!)
могли бы дать ей 3 попытки угадать.мабуть за пять\сотых и сама передумала въезжать....
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13.06.2020 20:59 Відповісти
Может она сердобольная водички в Крым везла.
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13.06.2020 21:30 Відповісти
А расеянские погранцы деньги не взяли патаму шта "очинь чесные"...видимо,мало давала,не сошлись в цене...
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13.06.2020 21:40 Відповісти
Так она до них даже и еще не дошла - погорела еще на украинских.
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13.06.2020 23:33 Відповісти
ну тогда другое дело..Наши погранцы -самые честные погранцы во всем мире!
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14.06.2020 00:03 Відповісти
овца тупая, расстрелять
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13.06.2020 21:46 Відповісти
Капец. Кацапка вкрай охренела. 100 баксов погранцам предлагать - смертная обида... Она в каком веке и в какой стране живет?
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13.06.2020 21:48 Відповісти
россиянка, а паспорт украинский
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13.06.2020 22:10 Відповісти
Думаю это не паспорт, а посвидка на проживання
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14.06.2020 00:02 Відповісти
*Постоянно проживающая гражданка РФ в Украине----читая, зашёл в тупик. Попробовал наоборот читать---с конца фразы---опять не ущучил. Вспомнил что на 3 закончил и в 1970г школу---всё стало на свои места.
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13.06.2020 23:11 Відповісти
Вообще дибильная ситуация. Че ее не выпускали??? Так переживают за здоровье россиянки? Да хрен с ней - пусть едет. Лучше бы потом не впускали!
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14.06.2020 00:00 Відповісти
Зачем платить если есть мост. Она просто не знала, что Путин уже мост построил.
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14.06.2020 11:59 Відповісти
То хоть не жена Семочко?
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14.06.2020 20:33 Відповісти
 
 