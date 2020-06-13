Росіянка намагалася потрапити до окупованого Криму, запропонувавши прикордонникам $100, - ДПСУ. ФОТО
На пункті пропуску "Каланчак" у Херсонській області громадянка Росії, яка постійно проживає в Україні, намагалася підкупити українських прикордонників, щоб в'їхати до окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби України.
Росіянку не пропускали на півострів у зв'язку з дією карантину через коронавірус. Жінка запропонувала прикордонникам 100 доларів.
Співробітники відмовилися від неправомірної винагороди і поінформували Нацполіцію.
Нагадаємо, Кабмін вирішив із 15 червня відновити роботу КПВВ на адмінмежі Криму з Херсонщиною.
Топ коментарі
+18 Mykola Vovk
показати весь коментар13.06.2020 19:06
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показати весь коментар13.06.2020 19:07
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ну не все же платят натурой. Некоторые могут заработать и своей головой. Не суди обо всех по себе.
)))
Сотка за срочность??
могли бы дать ей 3 попытки угадать.мабуть за пять\сотых и сама передумала въезжать....