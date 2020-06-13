Росіянка намагалася потрапити до окупованого Криму, запропонувавши прикордонникам $100, - ДПСУ. ФОТО

На пункті пропуску "Каланчак" у Херсонській області громадянка Росії, яка постійно проживає в Україні, намагалася підкупити українських прикордонників, щоб в'їхати до окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби України.

Росіянку не пропускали на півострів у зв'язку з дією карантину через коронавірус. Жінка запропонувала прикордонникам 100 доларів.

Співробітники відмовилися від неправомірної винагороди і поінформували Нацполіцію.

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Нагадаємо, Кабмін вирішив із 15 червня відновити роботу КПВВ на адмінмежі Криму з Херсонщиною.

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