Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
Незаконні збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли будинки мирних жителів Донбасу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Учора, 12 червня, близько 20:00 російські найманці з тимчасово окупованої Саханки відкрили вогонь із мінометів калібру 82 мм по Широкиному. Одна з мін влучила в житловий будинок, майже повністю зруйнувавши його, а ще три розірвалися неподалік приватного будинку. Інформація про наявність постраждалих громадян унаслідок ворожого обстрілу уточнюється.
Крім цього, сьогодні вранці, 13 червня, окупанти розмістили свої артилерійські системи безпосередньо в населеному пункті, поруч із будинками мирних жителів на східній околиці Калінінського, що в передмісті Горлівки. Прикривши себе цивільним населенням, як живим щитом, найманці РФ випустили 50 снарядів калібру 122 мм по українських захисниках Луганського. Очевидно, що окупанти хотіли змусити підрозділи Об'єднаних сил відкрити вогонь, щоб потім звинуватити наших захисників в обстрілі мирних жителів.
"У такий спосіб окупанти вкотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров'я цивільного населення і ще раз підтвердили відверте ігнорування Мінських домовленостей та міжнародного гуманітарного права", - підкреслюється в повідомленні пресцентру Об'єднаних сил.
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а было 2 воздушные армии
- ну куда куда .... Крым он ведь не резиновый....вы прошу прощения не москвич, обычно москвичи так говорят,да и собственно московия в народном сленге и называется либо нерезиновая либо default-sity. часть прогоним в армению ибо чучмеков там чверть населения часть посадим можно и расстрелять ,главное что непротив шоб я таможней местной керував
Тогда выходит и в Доломитном тоже есть жилые дома, и в Зайцево 15-я школа тоже наверное есть?