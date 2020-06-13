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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Незаконні збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли будинки мирних жителів Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС 01

Учора, 12 червня, близько 20:00 російські найманці з тимчасово окупованої Саханки відкрили вогонь із мінометів калібру 82 мм по Широкиному. Одна з мін влучила в житловий будинок, майже повністю зруйнувавши його, а ще три розірвалися неподалік приватного будинку. Інформація про наявність постраждалих громадян унаслідок ворожого обстрілу уточнюється.

Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС 02

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Крім цього, сьогодні вранці, 13 червня, окупанти розмістили свої артилерійські системи безпосередньо в населеному пункті, поруч із будинками мирних жителів на східній околиці Калінінського, що в передмісті Горлівки. Прикривши себе цивільним населенням, як живим щитом, найманці РФ випустили 50 снарядів калібру 122 мм по українських захисниках Луганського. Очевидно, що окупанти хотіли  змусити підрозділи Об'єднаних сил відкрити вогонь, щоб потім звинуватити наших захисників в обстрілі мирних жителів.

Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС 03
Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС 04
Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС 05

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"У такий спосіб окупанти вкотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров'я цивільного населення і ще раз підтвердили відверте ігнорування Мінських домовленостей та міжнародного гуманітарного права", - підкреслюється в повідомленні пресцентру Об'єднаних сил.

Автор: 

обстріл (28672) Донбас (22356) Широкине (295) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+24
Та це ж той мир, який наш гарант узрєл в очах хутіна.
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13.06.2020 20:08
+10
Какие наёмники ,что вы боитесь сказать что российские войска расстреляли жилой дом,ведь в Новоазовск российские войска зашли открыто на танках,а потом с Донецка на автобусах завезли пьяных "шахтёров" и им сказали что это всё ваше,мы только будем сзади вас защищать.
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13.06.2020 20:14
+10
Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2980
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13.06.2020 20:42
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Та це ж той мир, який наш гарант узрєл в очах хутіна.
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13.06.2020 20:08 Відповісти
Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5041
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13.06.2020 23:02 Відповісти
Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5106
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13.06.2020 23:03 Відповісти
які молодці
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13.06.2020 20:09 Відповісти
Плетя б поднял авиацию, а зебил в очередной раз утерся...
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13.06.2020 20:11 Відповісти
зеля занят,он на частичном карантине...
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13.06.2020 20:14 Відповісти
И нервничает... К нему Ленку не пускают...
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13.06.2020 20:51 Відповісти
Мастурбацию он бы поднял у меркель после озабоченности...Неприменение авиации, это минская договоренность чтобы "ополчение не откопало СУшки в шахтах"...И не откопали ...на большее Петя был неспособен...А вот при сопле Зеленой могут откопать на фоне глаз жаждущих мира...
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13.06.2020 20:24 Відповісти
Петя объявил бы яблочное перемирие.
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13.06.2020 20:39 Відповісти
не , не поднял-бы петя авиацию , мало у нас бортов (очень мало )
а было 2 воздушные армии
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13.06.2020 21:34 Відповісти
Не позорься,бот.какай авиация? Суши сухари своему "петле")))😂
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13.06.2020 22:03 Відповісти
Какие наёмники ,что вы боитесь сказать что российские войска расстреляли жилой дом,ведь в Новоазовск российские войска зашли открыто на танках,а потом с Донецка на автобусах завезли пьяных "шахтёров" и им сказали что это всё ваше,мы только будем сзади вас защищать.
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13.06.2020 20:14 Відповісти
минометом врядли можно дом разрушить разве 120 и то долго и много стрелять надо
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13.06.2020 20:21 Відповісти
https://censor.net/user/471442 Так і було - 120-ті.З десяток прильотів.
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13.06.2020 20:27 Відповісти
400гр тротила..
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14.06.2020 00:00 Відповісти
а в широкино разве ещё живут гражданские? ...экстремалы
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13.06.2020 20:26 Відповісти
Ето был привет от Сивохи и Ермака
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13.06.2020 20:34 Відповісти
Порошенко, тебе не стыдно? Прекрати наживаться на войне!
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13.06.2020 20:37 Відповісти
Операция объединенных сил сократилась до Объединенных сил, в связи с отсутствием операций.
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13.06.2020 20:41 Відповісти
Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2980
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13.06.2020 20:42 Відповісти
Бу га га .такими темпами подымим украинцев на Дону вожаки уже есть и в срочном порядке организовываем Ростовскую народную республику.истественно с последующим возвращением в родную гавань.чучмекам даём автономию в сальских степях туда же отправляем профессора и бубочку.мурчика назначаем начальником таможни... только неувязочка - чому бобочка тикає з ростова на лісапеді ? Як раз он должен вьезжать в него со стороны Таганрога
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13.06.2020 21:10 Відповісти
Ростов жеж не резиновый...
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13.06.2020 21:58 Відповісти
Вы мне напомнили ватника одного крымчанина на одном паблике вк. Когда с Донецка массово драпали этот индивидум заявлял
- ну куда куда .... Крым он ведь не резиновый....вы прошу прощения не москвич, обычно москвичи так говорят,да и собственно московия в народном сленге и называется либо нерезиновая либо default-sity. часть прогоним в армению ибо чучмеков там чверть населения часть посадим можно и расстрелять ,главное что непротив шоб я таможней местной керував
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13.06.2020 22:09 Відповісти
Та, в голові Зеленського війна уже давно закінчилася. Так що "какая разніца"
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13.06.2020 21:34 Відповісти
В Широкино? Жилой дом? .... В Широкино есть жилые дома??? ...
Тогда выходит и в Доломитном тоже есть жилые дома, и в Зайцево 15-я школа тоже наверное есть?
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14.06.2020 00:07 Відповісти
Найманці РФ мінометним вогнем зруйнували житловий будинок у Широкиному, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7316
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14.06.2020 00:58 Відповісти
 
 