Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Мангер у лікарні, активісти заявляють про спробу сховатися від суду. ВІДЕО+ФОТО
Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера госпіталізовано.
Про це йдеться в повідомленні ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.
За даними активістів, біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру помітили автомобіль Мангера.
"Це саме той медзаклад, де головлікар Олег Мазуряк збирається ховати Мангера від обов’язкового приводу на судове засідання про зміну запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Колишній український боксер Володимир Вірчіс, зі свого боку, записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому вказав на відсутність доказів провини Мангера.
"Зараз Владислав Мангер перебуває у відділенні реанімації, з якого його хочуть примусово взяти під варту співробітники силових структур", - повідомив він.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.
Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.
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В США констатировали, что способность современной российской армии «проектировать силу» за границу своей страны значительно уменьшилась по сравнению с концом 1980-х.
По https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2563/RAND_RR2563.pdf?fbclid=IwAR0OwzelFeiQBCScEBuicVqxa67-Sd7yzN4V3sA93rEVoJEPNNRyMfJe0ks данным американского аналитического центра RAND, в настоящее время т. н. «экспедиционный» потенциал российской армии составляет только 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск - и вовсе 20%.
Щось спільне є в їхньому становищі.
А як співали, як співали... мовляв, "посадіть Гордєєва"...
Но зебилам не до того. Да и очков им.