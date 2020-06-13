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Новини Фото Убивство Гандзюк
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Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Мангер у лікарні, активісти заявляють про спробу сховатися від суду. ВІДЕО+ФОТО

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера госпіталізовано.

Про це йдеться в повідомленні ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

За даними активістів, біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру помітили автомобіль Мангера.

"Це саме той медзаклад, де головлікар Олег Мазуряк збирається ховати Мангера від обов’язкового приводу на судове засідання про зміну запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: У справі про вбивство Гандзюк з'явилися нові обставини, розслідування продовжено до 29 липня, - прокурор Сенюк. ВIДЕО

Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Мангер у лікарні, активісти заявляють про спробу сховатися від суду 01
Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Мангер у лікарні, активісти заявляють про спробу сховатися від суду 02

Колишній український боксер Володимир Вірчіс, зі свого боку, записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому вказав на відсутність доказів провини Мангера.

"Зараз Владислав Мангер перебуває у відділенні реанімації, з якого його хочуть примусово взяти під варту співробітники силових структур", - повідомив він.

Читайте також: Підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк Мангера примусово доставлять у суд

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

Читайте також: Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Левін залишиться в СІЗО СБУ до липня, - прокурор Сенюк

Автор: 

Херсон (3381) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+9
Мангер у лікарні, Зеленський на особливому режимі.
Щось спільне є в їхньому становищі.
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13.06.2020 21:58
+9
мангер, перелогинься.
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13.06.2020 22:16
+7
Россия не сможет захватить даже часть Украины: в США оценили потенциал армии РФ.

В США констатировали, что способность современной российской армии «проектировать силу» за границу своей страны значительно уменьшилась по сравнению с концом 1980-х.
По https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2563/RAND_RR2563.pdf?fbclid=IwAR0OwzelFeiQBCScEBuicVqxa67-Sd7yzN4V3sA93rEVoJEPNNRyMfJe0ks данным американского аналитического центра RAND, в настоящее время т. н. «экспедиционный» потенциал российской армии составляет только 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск - и вовсе 20%.
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13.06.2020 21:55
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Россия не сможет захватить даже часть Украины: в США оценили потенциал армии РФ.

В США констатировали, что способность современной российской армии «проектировать силу» за границу своей страны значительно уменьшилась по сравнению с концом 1980-х.
По https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2563/RAND_RR2563.pdf?fbclid=IwAR0OwzelFeiQBCScEBuicVqxa67-Sd7yzN4V3sA93rEVoJEPNNRyMfJe0ks данным американского аналитического центра RAND, в настоящее время т. н. «экспедиционный» потенциал российской армии составляет только 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск - и вовсе 20%.
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13.06.2020 21:55 Відповісти
интересно какие в той больничке одеяла
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13.06.2020 21:58 Відповісти
Клетчатые.
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13.06.2020 22:04 Відповісти
Мангер у лікарні, Зеленський на особливому режимі.
Щось спільне є в їхньому становищі.
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13.06.2020 21:58 Відповісти
Все такие мрази, оказавшиеся в таком положении, почему-то в срочном порядке косят на больничку, абсолютно все, видать это у них мода такая.
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13.06.2020 22:04 Відповісти
Очередной, кто лег на "сохранение", и скорее всего уйдет от ответственности.
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13.06.2020 22:43 Відповісти
Мангер этот прием уже не первый раз применяет - лежит в больничке пока не получится "добазариться".
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14.06.2020 12:00 Відповісти
Проти Мангера взагалі нічого по вбивству немає, по відношенню до нього взагалі робиться типовий бєспрєдєл, так звані "активісти" на чолі з брехливою мразотою і аферистом Масі Найємом звичайні фСБ(у)шні тваринки, які відробляють платню, а їх хазяї в фСБ(у) сруть цеглинами, що правда про заказне вбивство ними самими їхньої ж позаштатної співробітниці Гандзюк вилізе назовні, як шило з чувала.
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13.06.2020 22:10 Відповісти
мангер, перелогинься.
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13.06.2020 22:16 Відповісти
Насрали? Приберіть за собою!
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13.06.2020 22:46 Відповісти
Левін(Москаленко)казав,що причиною нападу стала підозра помічника депутата та імовірного посередника в організації нападу Ігоря Павловського в тому, що Гандзюк підтримує активіста Олександра Цегельника, який виступав проти незаконної вирубки лісу.
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13.06.2020 22:56 Відповісти
Так лучше ?
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13.06.2020 23:52 Відповісти
Не намного. Но в имени и фамилии присутствуют общие к мангером буквы.
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14.06.2020 01:54 Відповісти
вже Гордеєв та Рищук непричетні, виходить?
А як співали, як співали... мовляв, "посадіть Гордєєва"...
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13.06.2020 23:57 Відповісти
Грамотно прописать в КПК пару статей и вопросы с клетчатыми одеялами будут сняты.
Но зебилам не до того. Да и очков им.
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13.06.2020 22:20 Відповісти
Баксьори, як завжди, "на висоті"! Зара футбальори підтягнуться...
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13.06.2020 22:22 Відповісти
А з якої партії цей Мангер?
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13.06.2020 22:36 Відповісти
Це Адміну.
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13.06.2020 22:47 Відповісти
юльчині кадри
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13.06.2020 23:58 Відповісти
Ну если даже боксер с таким криминальным е#алом вступился - то точно надо отпускать!
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13.06.2020 23:16 Відповісти
Т.е. сам приехал не своём автомобиле и сразу в реанимацию! Ну и ну!
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13.06.2020 23:55 Відповісти
Так положите его на ту кровать, на которой умирала Екатерина, а другие кровати уберите. Пусть умрёт на той кровати---тогда Бог может и простит его.
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14.06.2020 00:18 Відповісти
Баксьор відробляє бабло, захищаючи замовника вбивства, а може і сам боїться кислоти ковтнути , бо оченята ховає від камери. Кримінальне кубло, як і скрізь в Україні.
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14.06.2020 00:18 Відповісти
Шо то мне кажется.. что уже есть профессиональные борцы ,, Хто вбив Катю Гандзюк"...Не вбили ії. а побили. В лікарні померла..і то не одразу!Може там у лікарів рильце в пушку..про це не замислювались?Може так треба було шоб вона померла .. з політичной доцільності?
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14.06.2020 06:46 Відповісти
ну чого ці ах-тивісти за Шереметиною справою так хороводи не водять ?
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14.06.2020 14:24 Відповісти
іх бін бальной,пля...
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14.06.2020 15:12 Відповісти
А чому прокуратура не вимагає незалежної медичної експертизи щодо стану обвинуваченого, який явно ухиляється від судового процесу?
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14.06.2020 18:31 Відповісти
Там только за фамилию Мангер надо давать 5 лет строгого режима, а потом разбираться что он натворил. А экс боксера тоже надо проверить где он был во время преступления.
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14.06.2020 20:29 Відповісти
 
 