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За день через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в обе стороны 13 июня пересекли 120 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"С 7:00 по 13:00 осуществлялся пропуск людей с временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13:00 до 17:00 - в обратном направлении. За это время в обе стороны линию разграничения пересекло 120 граждан 90 на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 в обратном направлении", - отметили в штабе ООС.

В штабе ООС отмечают, что в районе проведения ООС 10 июня частично восстановлено пропуск лиц и транспортных средств на двух украинских КПВВ - "Марьинка" и "Станица Луганская". Пересечение линии разграничения несколько дней подряд блокируют представители российской оккупационной администрации.

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Также в штабе ООС подчеркнули, что российские наемники на Донбассе блокируют работу КПВВ "Марьинка" в Донецкой области.

"Украинские пограничники сегодня пропустили в сторону временно оккупированной территории одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получила отказ от вооруженных наемников", - подытожили в штабе ООС.

За день через КПВВ Станица Луганская пропустили 120 человек, - пресс-центр ОС 01

Также смотрите: Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

За день через КПВВ Станица Луганская пропустили 120 человек, - пресс-центр ОС 02
За день через КПВВ Станица Луганская пропустили 120 человек, - пресс-центр ОС 03
За день через КПВВ Станица Луганская пропустили 120 человек, - пресс-центр ОС 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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Напомним, 13 июня по распоряжению командующего Объединенных сил на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" с 7:00 начат пропуск через линию разграничения. Пропуск лиц и транспорта в районе операции Объединенных сил был восстановлен ранее через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Однако движению препятствовали оккупационные администрации. За три дня работы КПВВ ни один гражданин так и не смог пересечь линию разграничения.

Автор: 

карантин (18172) Донбасс (22356) Объединенные силы (598) операция Объединенных сил (6725) Станица Луганская (196) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+7
Вот это и есть причина вслеска заболеваемости, закройте все кпп, особенно с Крымом
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14.06.2020 01:15
+4
Для чого нам, щоб шастали різні ордловці? Треба перекрити адмінкордон і пропускати в Україну лише на ПМП.
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14.06.2020 01:20
+2
А туда только на БМП!
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14.06.2020 01:23
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Вот это и есть причина вслеска заболеваемости, закройте все кпп, особенно с Крымом
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14.06.2020 01:15 Відповісти
Для информации: все кпвв на Донбассе и в Крыму при карантине были закрыты! И во вторых, все протесты у офиса президента, правительства, ГБР, судов и СБУ при карантине никто не разгонял! А если учесть, что на эти акции съезжаются со всей Украины, то выводы напрашиваются сами по себе!
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14.06.2020 01:41 Відповісти
Для чого нам, щоб шастали різні ордловці? Треба перекрити адмінкордон і пропускати в Україну лише на ПМП.
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14.06.2020 01:20 Відповісти
А туда только на БМП!
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14.06.2020 01:23 Відповісти
Можно,и как мюнхгаузен.
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14.06.2020 01:28 Відповісти
Эту тему могу развить далее---про ядро навеяло. И как в фильме *Цирк* с Орловой тоже самое! Если конечно смотрели эту древность. Шутка для сов-эстетов.
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14.06.2020 01:36 Відповісти
Шутка понятна,но...Смотрел,давною.Родился там...же
при ас/dc и judas priest
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14.06.2020 01:53 Відповісти
шото слова не все впечатались
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14.06.2020 01:55 Відповісти
На сегодня (Джудас прист* конечно реликвия---или реликт! Подзабыто конечно. На гребне долго не были---всё то ушло.
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14.06.2020 22:04 Відповісти
та ну нах... чувакам уже,мама не горюй, а попробуй на концекрт поласть
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14.06.2020 22:11 Відповісти
Да дай Бог! Но как то я не очень их слушал тогда. Мне достались ещё в 1966 в конце, проскочил в совдепию концерт Роллинг Стоунс *Пир нищих*. На Днепр-12 слушали, плёнка тип-6, считалось сильно слушать с такой плёнки. Потом мама купила радиолу Ригонда-моно. С Голоса Америки на кв 25 и 31 дело пошло. Даже успел записать с эфира хит Отель Калифорния *Иглс* в конце 1968 г. Сильно тогда такое слушалось. Ушедшая давно эпоха. С 1974 с конца года ушёл практикантом на пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов* на Австралию с круизами от Сиднея и чуть позже но немного перевели на флагман пасфлота *Максим Горький* круизы от Нью-Йорка на все Карибы. Тогда уже много набирал и музыка была чуть позже куплена *Техникс* и другое было. Всё ушло. Память осталась. Случалось и вживую послушать АББА например в Мельбурне в 1976г, большое было у них тогда турне по той стране. Есть даже фильм тогда снятый великолепно.
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14.06.2020 22:33 Відповісти
В живую был только в 91м в Тушино.О там жопа была полная.
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14.06.2020 22:43 Відповісти
В РФ много было в эти годы кстати. Там другие деньги конечно. Туда и едут. Дочка в период 2004---2013гг много походила послушала. Вот недавно зимой *МЕталлика* приехала и не в первый вроде раз. Аншлаг полный был. К нам такие не едут. Не по карману нам пока. Не вспомню точно, как то в Харьков приехали *Юрая Хипп* старые половина совсем ели ходят под фонограмму. В своё время любил их сильно, все пластинки большие были, в Англии покупал в 1975-77г грамзапись фирмы *Полидор* *Эплл* высокое качество. Потом пластинки перезаписав на *Акай* продавал и по 80 рублей. Можно было и по 100р. Ладно.
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14.06.2020 23:01 Відповісти
Так я ж на металлике и был в 91м ас/dc., pantera и еще какакя то хрень российская была.
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14.06.2020 23:08 Відповісти
Вообще,завидую тебе.На ABBA тоже пошел бы
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14.06.2020 22:45 Відповісти
Завидовать то особо нечего---так чуть повезло тогда. Эпоха была закрытая, чуть убогая. Тут нет смысла копать. Туда и дорога. Д. Руссиса в Пирее как то послушал чуть в живую в начале 1977г. А шведы конечно корифеи на века! Как то вот пару лет назад было 40 лет юбилей *АББА*. Выглядят как боги, стиль, вкус, манера, глаза живые, блестят, уровень выше солнца! И сдержаность---редкое качество. В тех краях 21 век наступил гораздо раньше чем здесь календарно---ну так получается.
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14.06.2020 23:12 Відповісти
Не знаю правда или нет Д.Русос сказал,шо не любит то шо поет, а любит хеви металл
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14.06.2020 23:16 Відповісти
Спросить не удалось. Он начинал с группы *Дети Афродиты*, почти этно стиль---1971-73гг. Греки тут не корифеи по року---абсолютно. Непростой кстати народ.
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14.06.2020 23:19 Відповісти
JP тоже начинали с харда,а ассерт вообще попсовитыми были в 78
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14.06.2020 23:29 Відповісти
Та ну,как нечему?! Людям предлагали 1млрд, шоб выступили,а они сказали нет
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14.06.2020 23:25 Відповісти
може брехня,не знаю
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14.06.2020 23:27 Відповісти
Раньше было веселее и интересснее.имхо А сейчас - за ваши бабки любой каприз
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14.06.2020 22:48 Відповісти
Капризы только дешёвка---абы фейерверк был!
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14.06.2020 23:15 Відповісти
"Сміливи люди".... не бояться БандероФ@шиськихКаратєлєйХунти , ні розпятим мальчікам їх не налякати, ні піною на блок-посту!
А де логіка взагалі.... вищали "р@сєя, р@сєя" а лізуть в Україну...
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14.06.2020 01:52 Відповісти
Вы невнимательно читаете! Там написано, что люди пересекали линию разграничения в обе стороны!
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14.06.2020 02:08 Відповісти
То не люди то сволота ордловська
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14.06.2020 09:20 Відповісти
За день через КПВВ "Станица Луганская" пропустили 120 человек, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8857
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14.06.2020 06:38 Відповісти
Нарешті Бамбас знов починає годувати всю Україну.
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14.06.2020 07:47 Відповісти
Зеленський и его партия полніе крітіни... Вообще не думают сто роки с окупірованніх територій заразят нормальній людей
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14.06.2020 09:23 Відповісти
 
 