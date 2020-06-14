Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 червня 2014 року на Луганщині загинули 49 десантників і пілотів. Сьогодні на Дніпропетровщині відбувся мітинг-реквієм.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку криворізького депутата Миколи Колесника.

"Кривий Ріг. Мітинг-реквієм пам'яті загиблих героїв у Іл-76 над Луганським аеродромом. До родини Герасименків у гості приїхала родина Пантюшенків, Микола і Богдан були в полоні разом, справжнісінький тест на дружбу. Радий був бачити їх обох і їхні родини", - зазначив автор.

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Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

Нагадаємо, в ніч на 14 червня 2014 року найманці РФ збили транспортник Іл-76МД української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 49 десантників і пілотів.

Відповідальність за цю трагедію поніс тодішній начальник штабу антитерористичної операції генерал-майор Віктор Назаров, якого засудили до семи років в'язниці.

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