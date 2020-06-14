Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі. ФОТОрепортаж
У ніч на 14 червня 2014 року на Луганщині загинули 49 десантників і пілотів. Сьогодні на Дніпропетровщині відбувся мітинг-реквієм.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку криворізького депутата Миколи Колесника.
"Кривий Ріг. Мітинг-реквієм пам'яті загиблих героїв у Іл-76 над Луганським аеродромом. До родини Герасименків у гості приїхала родина Пантюшенків, Микола і Богдан були в полоні разом, справжнісінький тест на дружбу. Радий був бачити їх обох і їхні родини", - зазначив автор.
Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk
Нагадаємо, в ніч на 14 червня 2014 року найманці РФ збили транспортник Іл-76МД української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 49 десантників і пілотів.
Відповідальність за цю трагедію поніс тодішній начальник штабу антитерористичної операції генерал-майор Віктор Назаров, якого засудили до семи років в'язниці.
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"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає, солдатики,
Небо ридма ридає по вас.
Хтось звіряв на мапі маршрути,
Хтось дививсь на зорі з печер…
Нерозкритими парашутами
Називатимуть вас тепер.
По розмоклій траві розкидано,
Збиті сонця, немов бурштин.
Нині небо ридає ридма,
Диким полем гірчить полин.
Батьківщина або територія…
Кожен сам обирає шлях.
Запікається кров'ю історія,
Мов у дерево входить цвях.
Ваші хрестики, ваші прихистки,
Ваша правда, ваш сум і щем…
Так лягло - згідно правил балістики,
Так розквітло німим вогнем.
І нічого крізь сльози не видно
І біліє надтріснута вісь…
Нині небо ридає ридма,
Зі свічок осипається віск.
Вже за все перед Богом прощені
Линуть ангели-дембеля…
Засинайте спокійно, хлопчики,
Це навічно ваша земля.
© Дмитро Лазуткін
але ж там мабудь були його батьки... мама Ріма могла покласти квітку
Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49 українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.
Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
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25 полк летчики-с Мелитополя.
Мелитополь-он разный,ватный в тч.но и патриотов там хватает.например моя 1классница воевала с самого начала...
Героям слава!!!
Спочивайте, Воїни !
Як тоді прибила, оглушила ця новина ...
Спочатку відмовлялася вірити.
Зате шалено раділи "братья" ...
І ті, хто їх такими і продовжує вважати, обрали тлю.
Смерть рашистам !