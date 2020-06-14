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Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 червня 2014 року на Луганщині загинули 49 десантників і пілотів. Сьогодні на Дніпропетровщині відбувся мітинг-реквієм.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку криворізького депутата Миколи Колесника.

"Кривий Ріг. Мітинг-реквієм пам'яті загиблих героїв у Іл-76 над Луганським аеродромом. До родини Герасименків у гості приїхала родина Пантюшенків, Микола і Богдан були в полоні разом, справжнісінький тест на дружбу. Радий був бачити їх обох і їхні родини", - зазначив автор.

Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі 01

Читайте також: Сьогодні - шоста річниця катастрофи літака Іл-76 в аеропорту Луганська

Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі 02
Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі 03
Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі 04
Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

Нагадаємо, в ніч на 14 червня 2014 року найманці РФ збили транспортник Іл-76МД української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 49 десантників і пілотів.

Відповідальність за цю трагедію поніс тодішній начальник штабу антитерористичної операції генерал-майор Віктор Назаров, якого засудили до семи років в'язниці.

Читайте також: Назарову можуть 16 червня оголосити остаточний вирок у справі про збитий у Луганському аеропорту Іл-76, - сестра загиблого десантника Гайдук

Автор: 

аеропорт (1851) Кривий Ріг (1358) Луганськ (576) мітинг (753)


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Топ коментарі
+26
Слава Героям!
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14.06.2020 20:06
+19
А президент мабуть теж сказав слово про ту трагедію, бо я мабуть пропустив подивитися де він був на мітингу?
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14.06.2020 20:09
+18
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10223704712548284 Ліквідація одного з ватажків "Луганської народної республіки" Олега Анащенка у 2017 році стала результатом операції українських спецслужб . Анащенко був причетний до катастрофи літака Іл-76 під Луганськом, в результаті якої загинули 49 військових, повідомив у Facebook спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, українська сторона помстилася за загибель 9 членів екіпажу і 40 десантників під луганським аеропортом.

"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.
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14.06.2020 20:09
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Слава Героям!
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14.06.2020 20:06 Відповісти
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10223704712548284 Ліквідація одного з ватажків "Луганської народної республіки" Олега Анащенка у 2017 році стала результатом операції українських спецслужб . Анащенко був причетний до катастрофи літака Іл-76 під Луганськом, в результаті якої загинули 49 військових, повідомив у Facebook спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, українська сторона помстилася за загибель 9 членів екіпажу і 40 десантників під луганським аеропортом.

"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції лнр". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.
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14.06.2020 20:09 Відповісти
За законами математики -
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає, солдатики,
Небо ридма ридає по вас.
Хтось звіряв на мапі маршрути,
Хтось дививсь на зорі з печер…
Нерозкритими парашутами
Називатимуть вас тепер.
По розмоклій траві розкидано,
Збиті сонця, немов бурштин.
Нині небо ридає ридма,
Диким полем гірчить полин.
Батьківщина або територія…
Кожен сам обирає шлях.
Запікається кров'ю історія,
Мов у дерево входить цвях.
Ваші хрестики, ваші прихистки,
Ваша правда, ваш сум і щем…
Так лягло - згідно правил балістики,
Так розквітло німим вогнем.
І нічого крізь сльози не видно
І біліє надтріснута вісь…
Нині небо ридає ридма,
Зі свічок осипається віск.
Вже за все перед Богом прощені
Линуть ангели-дембеля…
Засинайте спокійно, хлопчики,
Це навічно ваша земля.

© Дмитро Лазуткін
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14.06.2020 20:59 Відповісти
А президент мабуть теж сказав слово про ту трагедію, бо я мабуть пропустив подивитися де він був на мітингу?
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14.06.2020 20:09 Відповісти
він на обсервації..(якщо я вірно написав те слово)
але ж там мабудь були його батьки... мама Ріма могла покласти квітку
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14.06.2020 20:12 Відповісти
все вірно написав, він в обсер.......ї
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14.06.2020 20:32 Відповісти
Батьки Зеленського вже не живуть в Кривому Розі. Кудись вивіз.
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14.06.2020 20:40 Відповісти
скоріш за все...
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14.06.2020 20:50 Відповісти
Краще було б "вже не живуть" і крапка.
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14.06.2020 23:40 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/06/14/u_zayavakh_zelenskogo_z_pryvodu_zbyttya_il_76_ta_vyzvolennya_mariupolya_nemaye_sliv_quotrosiyaquot_ta_quotrosiyanyquot У заявах Зеленського з приводу збиття Іл-76 та визволення Маріуполя немає слів "Росія" та "росіяни"

Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49 українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.

Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
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14.06.2020 20:18 Відповісти
у цей день шість років тому, воєнком ніс йому вже другу повістку, а його жінка зливала у ватних пабліках інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ. Це не їх війна, їм не болить за цю країну, у них не стискається серце від звісток про смерті на фронті, вони тут випадкові люди...
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14.06.2020 20:32 Відповісти
Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 6477Митинг в память погибших в Ил-76 над Луганским аэропортом героев прошел в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 2526

....
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14.06.2020 20:09 Відповісти
Здається, 25-та бригада і льотчики були з Мелітополя. Що, Мелітополь настільки ватний, що не захотіли пом'янути? Нє, я розумію, що звідти колишній нардеп-риг українофоб Балицький... але ж нині звідти - "за майбах бені" Мілько... колишній міський голова...
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14.06.2020 20:15 Відповісти
даже не представляешь насколько ватный....
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14.06.2020 20:18 Відповісти
Деватизировать
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14.06.2020 22:54 Відповісти
25 бригада десантура-с Днепра,Кривого Рога,Павлика...
25 полк летчики-с Мелитополя.
Мелитополь-он разный,ватный в тч.но и патриотов там хватает.например моя 1классница воевала с самого начала...
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15.06.2020 12:06 Відповісти
Вечная Память Героям...
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14.06.2020 20:20 Відповісти
светлая им память,,,
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14.06.2020 20:20 Відповісти
Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 361
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14.06.2020 20:28 Відповісти
Смерть ворогам України!
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14.06.2020 20:33 Відповісти
Царство Небесне...
Героям слава!!!
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14.06.2020 21:13 Відповісти
Вони пішли у небо ...
Спочивайте, Воїни !

Як тоді прибила, оглушила ця новина ...
Спочатку відмовлялася вірити.
Зате шалено раділи "братья" ...
І ті, хто їх такими і продовжує вважати, обрали тлю.
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14.06.2020 21:16 Відповісти
А гавнокомандующий тех времён ответственность за это понесёт?? Или дальше картинками его грузить будут??
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14.06.2020 21:29 Відповісти
Ви маєте на увазі Великого воєначальника, тактика і стратєга?
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14.06.2020 21:59 Відповісти
Слава Героям!
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14.06.2020 22:38 Відповісти
Президенти змінюється, а пам"ять про наших загиблих воїнів залишиться. Ми це пам"ятаємо, будемо пам"ятати і дітям своїм розкажемо !
Смерть рашистам !
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14.06.2020 22:59 Відповісти
це повідомлення від цього патріотичного депутата Колесніка?
Мітинг у пам’ять про загиблих в Іл-76 над Луганським аеропортом героїв відбувся у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 4940
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15.06.2020 11:21 Відповісти
 
 