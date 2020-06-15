Toyota RAV 4 за добу порушила швидкісний режим 12 разів, - патрульна поліція. ФОТО

Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за 13 червня зафіксували, що 45 автомобілів рухалися зі швидкістю понад 170 км на годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу. Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63 AMGДНЗ ДНЗ АА840***, який рухався зі швидкістю 217 км/год., а також Audi Q7 ДНЗ АЕ004*** – швидкість 206 км/год. Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на зазначеній ділянці 110 км/год", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що автомобіль Toyota RAV 4 з номерним знаком АА339*** здійснив найбільше порушень протягом доби - 12.

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