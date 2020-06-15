УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14010 відвідувачів онлайн
Новини Фото
18 797 58

Toyota RAV 4 за добу порушила швидкісний режим 12 разів, - патрульна поліція. ФОТО

Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за 13 червня зафіксували, що 45 автомобілів рухалися зі швидкістю понад 170 км на годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу. Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63 AMGДНЗ ДНЗ АА840***, який рухався зі швидкістю 217 км/год., а також Audi Q7 ДНЗ АЕ004*** – швидкість 206 км/год. Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на зазначеній ділянці 110 км/год", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що автомобіль Toyota RAV 4 з номерним знаком АА339*** здійснив найбільше порушень протягом доби - 12.

Читайте також: У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції

Toyota RAV 4 за добу порушила швидкісний режим 12 разів, - патрульна поліція 01
Toyota RAV 4 за добу порушила швидкісний режим 12 разів, - патрульна поліція 02
Toyota RAV 4 за добу порушила швидкісний режим 12 разів, - патрульна поліція 03
Toyota RAV 4 за добу порушила швидкісний режим 12 разів, - патрульна поліція 04

Також дивіться: Камери автофіксації зафіксували порушника швидкісного режиму, що розігнався до 237 км/год. ФОТО

Автор: 

Київ (19469) порушення (605) ПДР (476) швидкість (120) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
«Уезжайте в Израиль, пока вас за ноги не повесили»: Маруся Зверобой жестко обратилась к Зеленскому
https://replyua.net/politika/210863-uezzhayte-v-izrail-poka-vas-za-nogi-ne-povesili-marusya-zveroboy-zhestko-obratilas-k-zelenskomu.html

Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4154
показати весь коментар
15.06.2020 00:42
+12
Авто купили а розум ні. На швидкісті 180 км/година шансів вижити при ЛЮБІЙ аварії 0.01% навіть в такому авто. Чи варто воно того?
показати весь коментар
15.06.2020 00:47
+9
Превышение скорости более чем на 50 км должны сделать тюремный срок и только ни каких штрафов. Плюс лишение прав на 3 года.хотя бы годик в тюрьме им и научаться ездить за повторное уже лет 5.
показати весь коментар
15.06.2020 01:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Уезжайте в Израиль, пока вас за ноги не повесили»: Маруся Зверобой жестко обратилась к Зеленскому
https://replyua.net/politika/210863-uezzhayte-v-izrail-poka-vas-za-nogi-ne-povesili-marusya-zveroboy-zhestko-obratilas-k-zelenskomu.html

Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4154
показати весь коментар
15.06.2020 00:42 Відповісти
Да как он может уехать, если он ушёл в самоизоляцию ? Он, может, оттуда вообще не выйдет.
показати весь коментар
15.06.2020 01:27 Відповісти
ти завжди повторюєш те, що кажуть тобі
показати весь коментар
15.06.2020 06:39 Відповісти
Комментарий не по теме.
Обратите внимание на тех, кто лайкнул.
показати весь коментар
15.06.2020 07:25 Відповісти
Вот если этот гражданин каждый день будет получать реальные штрафы и оплачивать то может тогда научиться ездить по правилам
показати весь коментар
15.06.2020 00:42 Відповісти
бред собачий. эти ворюги могут платить штрафы ежедневно и от них не убудет. парламент должен принять закон о внедрении американской системы, где прогрессивно насчитываются баллы (demerit points). при превышении лишение прав - потом тюрьма
показати весь коментар
15.06.2020 12:11 Відповісти
Это тоже можно
показати весь коментар
15.06.2020 14:41 Відповісти
...володарям ціх автівок сплатити штраф,що шмаркатися а узбіччя...
показати весь коментар
15.06.2020 00:44 Відповісти
у тебя классовая ненависть. Как у шарикова
показати весь коментар
15.06.2020 01:14 Відповісти
https://censor.net/user/467976... кацап,я маю автівку дорожчу ніж фото - 2,цей штраф для мене теж копійки,але,в мене "ненависть",як ти кажеш,до порушення пдр...
показати весь коментар
15.06.2020 01:33 Відповісти
брехло
показати весь коментар
15.06.2020 01:58 Відповісти
https://censor.net/user/467976...очікувана відповідь ватного кацапа,"настамнетавидокажитевивсёврёте"... ...тобі більше скажу,у моєї жінки автівка дорожча ніж в мене...та пдр за 12 років ніхто з нас не порушив,хоча я проїхав декілька раз всю Україну та північ Італії...
показати весь коментар
15.06.2020 02:23 Відповісти
ахахах,автівку воно має, ровер ти маєш а не автівку
показати весь коментар
15.06.2020 09:43 Відповісти
та до чого тут"класавая нєнавісць"? потвора яка по12разів на день порушує закон -ЗЛОЧИНЕЦЬ. А ті хто заздрять як злодії витрачають вкрадене - бидло заздрісне
показати весь коментар
15.06.2020 08:01 Відповісти
Превышение скорости более чем на 50 км должны сделать тюремный срок и только ни каких штрафов. Плюс лишение прав на 3 года.хотя бы годик в тюрьме им и научаться ездить за повторное уже лет 5.
показати весь коментар
15.06.2020 01:20 Відповісти
Ну й шо?
показати весь коментар
15.06.2020 00:46 Відповісти
Авто купили а розум ні. На швидкісті 180 км/година шансів вижити при ЛЮБІЙ аварії 0.01% навіть в такому авто. Чи варто воно того?
показати весь коментар
15.06.2020 00:47 Відповісти
Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6126
показати весь коментар
15.06.2020 00:54 Відповісти
..й з ним !!!
показати весь коментар
15.06.2020 00:57 Відповісти
Та не про нього ж мова !
Та ..й з ним !
Мова про тих, кого воно вб'є і покалічіть !
Як та харківська *****.
показати весь коментар
15.06.2020 00:56 Відповісти
смотря в кого впиляться, если в дерево\столб - да, если в какую-то малолитражку или жигуар - шансы выжить в мерсе есть, если все пристёгнуты.
показати весь коментар
15.06.2020 08:54 Відповісти
Ну это лож. Вспомните аварию в Харькове, где наркоманка на скорости более 200 влетела в выезжавшего на перекресток и сбила кучу пешеходов. Так ей вообще хоть бы что...
показати весь коментар
15.06.2020 10:24 Відповісти
Не було там 200,
показати весь коментар
15.06.2020 12:18 Відповісти
Щось міняє?
показати весь коментар
15.06.2020 12:52 Відповісти
Ти не в темі. Вільне.
показати весь коментар
15.06.2020 13:19 Відповісти
Ха. Боярам разрешено.

Пока не начнёт конфисковать эти железяки, можете ничего не фотографировать - бесполезно.
показати весь коментар
15.06.2020 01:25 Відповісти
А может принять закон что использовать автомобиль больше одной конской силы в Украине запрещено.Тогда уж точно будут соблюдать скоростной режим.
показати весь коментар
15.06.2020 01:45 Відповісти
Это ошибочная точка зрения. Точно такую же ошибку делают те кто требуют запрета для населения на владние огнестрельным оружием.
Всё зависит от того: в чьих руках находится инструмент. Если у адекватного человека в гараже стоИт танк или БТР, это ничем никому не угрожает. А в руках неадеквата даже карандаш будет смертельно опасен.
показати весь коментар
15.06.2020 01:52 Відповісти
Приятная новость на конец выходных:
https://replyua.net/war/210850-poziciyu-sravnyali-s-zemley-pogib-ves-vzvod-nikto-ne-vyzhil-vsu-pod-debalcevo-navsegda-utihomirili-rossiyskih-*******.html
показати весь коментар
15.06.2020 01:41 Відповісти
Зафиксированый рекорд 237км.ч.Так что непереплюнул.
показати весь коментар
15.06.2020 01:43 Відповісти
Ну сфоткали, де затримання, злочин є, фотофіксація є... Правохоронних органів нема. Є мигалки.
показати весь коментар
15.06.2020 01:48 Відповісти
Какая разница какая марка нарушила,блевота рав4 или запорожец пздц
показати весь коментар
15.06.2020 01:52 Відповісти
запорожец не поедет 200+
показати весь коментар
15.06.2020 08:55 Відповісти
Порушила тойота, тобто - винний автомобіль ? Абсурд ! Винний водій або винні водії автомобіля.
показати весь коментар
15.06.2020 02:21 Відповісти
А нахер он в Израиле нужен , токо здыхались от Гройсмана, Рабиновича,🙄🥺🤫
показати весь коментар
15.06.2020 06:49 Відповісти
Землю удобрять. От еще то говно.
показати весь коментар
15.06.2020 07:25 Відповісти
Чепуха. Евреи составляют три четверти населения страны. Остальные - арабы, бедуины, друзы, черкесы, славяне, армяне и т.д. Кого там только нет.
показати весь коментар
16.06.2020 01:30 Відповісти
ШТРАФ 12х510грн=6120грн щоденно .. і воно попустить
показати весь коментар
15.06.2020 07:57 Відповісти
Скупився хтось .
показати весь коментар
15.06.2020 08:13 Відповісти
" Рожденный ползать летать не будет" ( тут правда наоборот). " Что положено Юпитеру, не положено быку" ( это про разный статус водителей). " Закон как дышло, куда повернул туда и вышло" ( это про наше законодательство и его подходы к разным субъектам нарушений), " Ворон ворону глаз не выклюет" ( кому то закон, а кому то понятия), " С трудов праведных не построить палат каменных" ( ну а это как итог всего) - Народная мудрость она такая, на любой случай есть..
показати весь коментар
15.06.2020 08:14 Відповісти
На рафике два чувака пристегнуты!- Европа!)
показати весь коментар
15.06.2020 08:18 Відповісти
и какая оперативная реакция полиции? может на тойоте водитель был в неадеквате, а они ему позволяют разъезжать по дорогам
показати весь коментар
15.06.2020 08:26 Відповісти
Ну так если Ауди нормально едет 200, чего ж не ехать?Тем более дорога там хорошая, может ненамного скоростной порог увеличить?
показати весь коментар
15.06.2020 08:29 Відповісти
Повезло водителю РАВа , продаст его,как раз хватит на штрафы оплатить.
показати весь коментар
15.06.2020 08:33 Відповісти
Придурки начали на спор нарушать.
Спорят на 1 000 - 5 000$
Этот штраф для них копейки.
Нужно лишать права вождения, в зависимости от количества нарушений.
5 нарушений за 3 месяца - лишать на 1 год.
10 - на 2 года.
20 - пожизненно.
показати весь коментар
15.06.2020 09:36 Відповісти
Так я так і не поняв, як же штрафують машини на іноземних номерах?
показати весь коментар
15.06.2020 10:13 Відповісти
Делать нормальные дороги и поднимать лимиты!
показати весь коментар
15.06.2020 10:26 Відповісти
О чем тут речь, RAVчик едет 90 км/ч, Ауди -110, а Мерс- 215 !
Значит на этом участке дороги все едут с превышением, рафчик самый осторожный из них
показати весь коментар
15.06.2020 10:55 Відповісти
Это не есть решением набивать кассу нарушением, проблема осталась . Есть деньги летай.
показати весь коментар
15.06.2020 12:39 Відповісти
"АА" - это катастрофа!
показати весь коментар
15.06.2020 17:50 Відповісти
 
 