Toyota RAV 4 за добу порушила швидкісний режим 12 разів, - патрульна поліція. ФОТО
Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за 13 червня зафіксували, що 45 автомобілів рухалися зі швидкістю понад 170 км на годину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.
"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу. Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63 AMGДНЗ ДНЗ АА840***, який рухався зі швидкістю 217 км/год., а також Audi Q7 ДНЗ АЕ004*** – швидкість 206 км/год. Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на зазначеній ділянці 110 км/год", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що автомобіль Toyota RAV 4 з номерним знаком АА339*** здійснив найбільше порушень протягом доби - 12.
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Обратите внимание на тех, кто лайкнул.
Та ..й з ним !
Мова про тих, кого воно вб'є і покалічіть !
Як та харківська *****.
Пока не начнёт конфисковать эти железяки, можете ничего не фотографировать - бесполезно.
Всё зависит от того: в чьих руках находится инструмент. Если у адекватного человека в гараже стоИт танк или БТР, это ничем никому не угрожает. А в руках неадеквата даже карандаш будет смертельно опасен.
https://replyua.net/war/210850-poziciyu-sravnyali-s-zemley-pogib-ves-vzvod-nikto-ne-vyzhil-vsu-pod-debalcevo-navsegda-utihomirili-rossiyskih-*******.html
Спорят на 1 000 - 5 000$
Этот штраф для них копейки.
Нужно лишать права вождения, в зависимости от количества нарушений.
5 нарушений за 3 месяца - лишать на 1 год.
10 - на 2 года.
20 - пожизненно.
Значит на этом участке дороги все едут с превышением, рафчик самый осторожный из них