Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Одесі за участю Міністра оборони України Андрія Тарана відбулася офіційна церемонія представлення нового командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Міністр оборони Таран подякував попередньому командувачу адміралу Ігорю Воронченку за сумлінну службу і привітав з новим призначенням. Був оголошений наказ, згідно з яким Воронченка призначено Головним інспектором Міністерства оборони України.

"У житті кожної людини, особливо це стосується нас, військовослужбовців, які все життя переїжджають з місця на місце, отримуючи нові призначення та нові завдання, наступає такий період, коли завершується робота на тій посаді, яка була до цього і починається робота на новій. Такий період у житті настав і для адмірала Ігоря Воронченка. Якщо до цього ви відповідали лише за ВМС, то зараз на посаді головного інспектора Міноборони, я вимагатиму з Вас відповідальності за все, що відбувається в усіх видах ЗС України", - глава Міноборони.

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Присутнім було оголошено Указ Президента України від 11 червня, згідно з яким командувачем Військово-Морських Сил ЗС України призначено контр-адмірала Неїжпапу Олексія Леонідовича.

Неїжпапа народився в 1975 році в Севастополі (АР Крим).

У 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році - Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) і Національний університет оборони України в 2015-му.

У 2015-2019 роках був заступником командувача ВМС з бойової підготовки - начальником управління бойової підготовки командування ВМС ЗСУ.

З квітня 2020 року Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача ВМС. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання в посадах командира корабля і командира бригади.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.





