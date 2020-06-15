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Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Одесі за участю Міністра оборони України Андрія Тарана відбулася офіційна церемонія представлення нового командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Міністр оборони Таран подякував попередньому командувачу адміралу Ігорю Воронченку за сумлінну службу і привітав з новим призначенням. Був оголошений наказ, згідно з яким Воронченка призначено Головним інспектором Міністерства оборони України.

"У житті кожної людини, особливо це стосується нас, військовослужбовців, які все життя переїжджають з місця на місце, отримуючи нові призначення та нові завдання, наступає такий період, коли завершується робота на тій посаді, яка була до цього і починається робота на новій. Такий період у житті настав і для адмірала Ігоря Воронченка. Якщо до цього ви відповідали лише за ВМС, то зараз на посаді головного інспектора Міноборони, я вимагатиму з Вас відповідальності за все, що відбувається в усіх видах ЗС України", - глава Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив командувачем ВМС України контрадмірала Неїжпапу замість Воронченка. ФОТО

Присутнім було оголошено Указ Президента України від 11 червня, згідно з яким командувачем Військово-Морських Сил ЗС України призначено контр-адмірала Неїжпапу Олексія Леонідовича.

Неїжпапа народився в 1975 році в Севастополі (АР Крим).

У 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році - Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) і Національний університет оборони України в 2015-му.

У 2015-2019 роках був заступником командувача ВМС з бойової підготовки - начальником управління бойової підготовки командування ВМС ЗСУ.

З квітня 2020 року Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача ВМС. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання в посадах командира корабля і командира бригади.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони 01
Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони 02
Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони 03

Автор: 

ВМС (1384) Одеса (5461) Воронченко Ігор (80) Таран Андрій (267) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+11
Не Їж папу. Прикольно.
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15.06.2020 14:57
+11
Это тот таран, который дал медальку вилкулу, тогда грош цена очередной креатуре зермака.
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15.06.2020 15:07
+10
Мдауж фамилия.
Нетудыхату напомнила
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15.06.2020 14:55
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Мдауж фамилия.
Нетудыхату напомнила
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15.06.2020 14:55 Відповісти
Не Їж папу. Прикольно.
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15.06.2020 14:57 Відповісти
Дохристиянські давньоруські прозвища.
папи», у деяких руських діалектах означає, хліб.)
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15.06.2020 15:01 Відповісти
З призначенням нового Командуючого ВМСУ є надія на активні дії ВМСУ по захисту України, припиненню злочинної діяльності російських терористів на українському газовому шельці та позвільненню від терористів територій Крима та ОРДЛО!
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15.06.2020 15:04 Відповісти
Ви знову десь загубили свою шапочку з фольги....
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15.06.2020 15:06 Відповісти
Ему можно - вин кадровый ваенный
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15.06.2020 15:58 Відповісти
Он кадровое трепло.
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15.06.2020 16:38 Відповісти
неижпапу, сбросьмамуспоезда, напоминает...
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15.06.2020 15:09 Відповісти
А тобі більше подобаються прізвища "Возгрин" ("соплин", па-кастрамскому), чи "Малафеев" ("Спермин", "Семенножидкостев")? Яке-б не було прізвище, людина не винувата, що його предку таке дали... Аби сам чоловік розумний був... Це про тебе можна сказати "Чи то мати винувата, що дитина дурнувата?...".
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15.06.2020 15:44 Відповісти
про власне використання жіночих прокладок ти пишеш сам, типа не по назначению - для сопель,для спермы...
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15.06.2020 17:42 Відповісти
"Александер", ти "жіночі прокладки" обсмоктуєш вже третій рік... Мабуть, любиш... Я теж люблю, однак використовувать за аналогічним призначенням - для всотування поту у водонепроникному взутті... А ти їх, дивлюся, любиш "обсмоктувать"... Це, хлопчику, вже "перверзія"... А там і до психічного розладу недалеко...
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15.06.2020 17:58 Відповісти
тобі ж відповідаю лише на твої зізнання...без усяких "мабуть"...
дівчинко, ти, щойно вчергове признався в любові до прокладок, а више "обсмоктував" сперму й соплі...
цензор - не майданчик для твоїх зізнань...геть і ганьба, тобі
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15.06.2020 18:15 Відповісти
Φίλα τον κώλο μου!
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15.06.2020 18:42 Відповісти
не истери
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15.06.2020 18:47 Відповісти
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Kk-don%27t-eat-dick.ogg қотақты жеме !
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15.06.2020 18:51 Відповісти
к тем, кто там рядом:
- девушки, уймите вашу мать
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15.06.2020 18:55 Відповісти
Що, "розумнику", "утух"? Ти ж у нас "геній лінгвістики"... Так переклади, що я тобі написав... Я ці мови сам лише розумію, а говорить вільно не можу... Однак, пару десятків побутових фраз сказать можу... Давай, знищ мене своїм "інтелектом"!!!
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15.06.2020 19:00 Відповісти
Все краще іванова-пєтрова-сідорова
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15.06.2020 16:25 Відповісти
а у поляків це вата!..тобто не треба їсти вату!!!
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15.06.2020 15:10 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6u8zX5oPqAhVo_SoKHWHjATsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0_(%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F)&usg=AOvVaw3VN4M6Ax1AnZWw9rgjC4oV Папа (значення) - Вікіпедія
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6u8zX5oPqAhVo_SoKHWHjATsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0_(%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F)&usg=AOvVaw3VN4M6Ax1AnZWw9rgjC4oV uk.wikipedia.org › wiki › Папа_(зна...


папа - шмат буханця хліба в українському фольклорі (дитяча література);;
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15.06.2020 15:19 Відповісти
точно. Саме так. Я ще малим памятаю питання моєї неграмотної бабусі (1895 року народження приблизно): папку їстимеш? То вона так нам на хліб казала. А всі недоїдки чи зачерствілий сушила на сухарі. Голод навчив людей бути запасливими.
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16.06.2020 13:37 Відповісти
Не на то внимание обратил. На мордах маски, а здороваются за руку, без перчаток, социальную дистанцию не соблюдают, средств гигиены на столах нет. Оштрафовать их надо. )))
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15.06.2020 15:03 Відповісти
Мабудь пра-пра були козаками
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15.06.2020 15:10 Відповісти
Цього прізвища нема в козацьких реєстрах.
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15.06.2020 15:13 Відповісти
Може й так ,він з Севастополя, може грек ...
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15.06.2020 15:15 Відповісти
Всього 71 людина в Україні має таке прізвище, а ще є Неїжпапенко... Всі ці прізвища українські та поширенні на континентальній Україні. Можливо чумацьке прізвище...
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15.06.2020 15:19 Відповісти
Чумак - не соціальний статус. Чумак - професія... Тому окремо "чумацьких" прізвищ буть не могло, як не могло буть прізвищ "ковальських", "лимарських" чи "швецьких"...
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15.06.2020 15:31 Відповісти
Професія, але бувало що давали подібні прізвища.
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15.06.2020 15:34 Відповісти
Які саме? Дай приклади...
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15.06.2020 15:52 Відповісти
Скільки чумацьких прізвищ, пов'язаних із тваринами, містить телефонний довідник! От кілька з них:
1. Бавгар - пастух рогатої худоби
2. Бавгаренко - син пастуха рогатої худоби
3. Бавгарчук - підпасич, який жив у пастуха рогатої худоби
4. Бокай - людина, у якої бик з плямистими боками
5. Ботей - пастух отари.
6. Вакар - пастух корів. В іспанській мові vaca (вака) - корова. Vacas locas - коров'ячий сказ.
7. Вакаренко - син пастуха корів
8. Вакарчук - підпасич-сирота, який пас корів
9. Валашал - кастратор тварин.
10. Вівчар - пастух овець
11. Воловик - пастух волів (також птах крапивник)
12. Воляр - пастух волів
13. Завертайло - кастратор коней
14. Козар - пастух кіз
15. Космина - хазяїн вола з неправильно посадженими рогами.
16. Личман - старший пастух. "Як череді без личмана, так козакам без отамана".
17. Отагас - теж старший пастух
18. Стадар, Стадник - пас коней
19. Стадниченко - син пастуха коней
20. Чабан - пас овець
21. Чередник - пастух череди рогатої худоби
22. Чередниченко - син чередника, пастуха рогатої худоби
23. Чередничук - підпасич-сирота, який жив у чередника
24. Чумак, Чумаченко.
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15.06.2020 16:04 Відповісти
Алі, це все - "професійні" прізвища... Я тобі їх вказував... Вони не мають ніякого стосунку до "козачих", які створювалися як для обліку козака в реєстрі, так і для маскування селянина-кріпака, від переслідувань поміщика... Я трохи "ономастику" вивчав - зацікавився походженням свого... Виявилося теж "професійним", аналогом "Лісничого", тільки для степової зони...
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15.06.2020 16:54 Відповісти
То Вакарчук походить з пастухів корів. Херовий в родині виявився пастух, який покинув свою отару.
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Коваль
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15.06.2020 16:20 Відповісти
Ти суті суперечки не зрозумів... Прізвище "Коваль" - "професійне". Його могли дать людині, що до козацтва ніякого стосунку не мала...
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15.06.2020 17:07 Відповісти
Нормальне козацьке прізвище: "Неїжтата". Касапи як завжди його зрусифікували, дебіли
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15.06.2020 16:53 Відповісти
"Папа" - "дитячий діалектизм"... Діти так, в Україні, окраєць білого хліба називають, булочку...
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15.06.2020 17:09 Відповісти
якого папу не їсти - Сруля?
а хіба Воронченко їв?
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15.06.2020 14:55 Відповісти
Контр-адмірал має прізвище Неїжпапу і його прізвище не перекладається російською мовою як Неижпапу.
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15.06.2020 14:58 Відповісти
як українською приємніше звучить...згодні?
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15.06.2020 15:01 Відповісти
Звичайно, що це українське прізвище, мабуть козацьке.
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15.06.2020 15:03 Відповісти
В козацьких реєстрах нема цього прізвища.
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15.06.2020 15:11 Відповісти
А ти всі реєстри переглянув? Їх було, "як грязі...". Були реєстри "січові" - у кожній "Січі", свої. Січей було близько десятка. Були "паланкові"- паланок, на Січах, теж було повно... Де козаки стан рибальський будували, там і паланка була. На Дніпрі їх було десятків три. А ще Південний Буг, Псьол, Сула, Ворскла, Рось... Були "городові". Відкрий карту Боплана і порахуй міста "полкові". Були "маєтні"... Тут взагалі все безконтрольно - у якого шляхтича гроші були, той і мав "гайдуків"... А було просто "нереєстрове козацтво"...
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15.06.2020 15:24 Відповісти
Звичайно, що нереєстрові козаки не були в реєстрах. У мене є програма реєстру козацьких прізвищ. А ще можна знайти онлайн цю програму.
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15.06.2020 15:27 Відповісти
Пошукаємо у ЛІТОПИСІ САМІЙЛА ВЕЛИЧКА?
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15.06.2020 15:32 Відповісти
Програму люди складали... А вони користувалися писемними джерелами. І писемні ждерела люди писали... І не всі джерела потрапляли в їх розпорядження на момент складання програми... Он, недавно чи-то корейці, чи китайці виявили двоногих викопних крокодилів... А до цього вважалося, що на двох ногах могли ходить лише динозаври - предки птахів... Як ти думаєш, програма реєстру викопних решток, до виявлення цих предків крокодилів, містила дані про них?...
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15.06.2020 15:37 Відповісти
Все можливо, але в основному реєстри правильні. Просто руками це перевіряти довго.
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15.06.2020 15:41 Відповісти
"В основному", люди народжуються з двома руками і ногами, з одною головою і без хвоста... Але, бувають виключення...
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15.06.2020 15:50 Відповісти
Знайшов.
Пори року, дні тижня як прізвища надавались тим втікачам, які появлялися в певний проміжок часу, що закарбувався в їх пам'яті - це такі прізвища, як: Зима, Засуха, Понеділок, Субота, Метелиця. Джерелом прізвищ також був і одяг: Свита, Кирея, Жупан, Столата. В прізвищах навіть втілювалися навіть така чеснота, як чемність козака; так з'явилися прізвища Панібудьласка, Пробачай, Добрийвечір.
Але найцікавішими є колоритні козацькі прізвища з гумористичним відтінком, які складалися з двох-трьох сполучених слів, які дуже вдало характеризували вдачу козака (але часом і кепкували з нього): Непийвода, Неїжко, Недайкаша, Неїжборщ, Нагнибіда, Паливода, Нетудихата, Перебийніс, Убийвовк, Куйбіда, Тягнирядно, Задерихвіст, Підіпригора, Закривидорога, Вирвихвіст, Нездійминога, Жуйборода, Підкуймуха, Лупибатько, Затуливітер, Непийвода, Крутихвіст, Печиборщ, Роздайбіда, Загнибіда, Скачистрибайло, Неварикаша, Неїжпапа, Загубисундук, Неїжкаша, Несвятипаска, Вернигора, Вернидуб, Вернивода, , Обіжисвіт, Майборода, Чудо, Безталанний, Валяйбаба, Давиборщ, Добрознай, Убийвовк, Дериведмідь, Засядьвовк, Нетреба, Чудеса, Побийвовк, Шмаровоз, Невтриніс, Смакота, Серпокрил, Швайка, Чума, Непочатих, Кривоколиска, Сиротадобрий, Гризодуб, Кривошапка, Вирвикишка, Завалипіч, Гуляйдень, Нечай, Невгад, Забийворота
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15.06.2020 15:52 Відповісти
Додай - "Неродигречка". Я з ним служив... Чоловік родом з Запоріжжя... Звідти ж, був, і "Губа"...
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15.06.2020 16:58 Відповісти
Нереєстрового козацтва набагато більше, аніж реєстрового
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15.06.2020 15:34 Відповісти
Звичайно, але перевірити без реєстру неможливо.
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15.06.2020 15:36 Відповісти
Может опечатка и после первой "п" буква "о"?
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15.06.2020 15:04 Відповісти
Кому що, а кацапам як https://censor.net/user/397592 лише одне ввижається...

Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8214
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15.06.2020 15:07 Відповісти
та Светка на Привозе бичками торгует, ей шо хош после "обеда" померещится может
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15.06.2020 15:11 Відповісти
Вак и гельдик- два дебила, но без силы.
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15.06.2020 15:46 Відповісти
хто про що мріє, чи більша тим краща
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15.06.2020 16:57 Відповісти
Хто про що думає...
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15.06.2020 15:10 Відповісти
"Што у каво балит, тот о том и говорит...", - гласит рассейская пасловица...
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15.06.2020 15:38 Відповісти
це як скабєтова назвала телеканал "прямій"
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15.06.2020 15:01 Відповісти
Но на цензоре в приоритете кацапский язык, вот и переводят криво гуглом.
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15.06.2020 15:05 Відповісти
Що криво перекладають - згоден. Ще й спочатку з україномовного першоджерела роблять переклад, а вже потім викладають українською...
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15.06.2020 15:09 Відповісти
Про переклад сперечатися не буду. Гріхи є! Але ось в "магучемрусском" букви Ї немає. Спробуй напиши.
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15.06.2020 15:12 Відповісти
Перевіряв: якщо пишеш російський текст українською розкладкою, то правку робить треба вчетверо рідше, ніж навпаки...
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15.06.2020 15:26 Відповісти
Можна спробувать через "Й"... "Нейижпапа"... Однак, вони свої слова писать нездатні, а ви хочете, щоб вони чужі писали... (Коли мені починають доводить, що нам треба перейти на "латиницю", як поляки, чехи, словаки, я пропоную їм спробувать написать слова ЦИХ мов, використовуючи "кирилицю"... Люди дивувалися - слова писалися і читалися більш природньо... А в чому справа? А в тому, що після того, як в цих країнах утвердився католицизм, єдиними носіями писемності стали католицькі монахи, що іншої писемності не знали. Вони ж ставали "писарями" в адміністраціях, вчителями в школах... Латиниця для них - чужа, бо слов"янська фонетика збереглася. А "кирилиця" створена "слов"яномовними", для слов"ян... У росіян угрофінська фонетика, тому вони не можуть толком зрозуміть будь-яку слов"янську мову...
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15.06.2020 17:27 Відповісти
...це варіант прізвища Неїжкашу..."папой" ,в деяких місцях ,кашу називають кукурудзяну...
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15.06.2020 17:09 Відповісти
в яких ще деяких місцях? Он людина правильно зауважила (і дякуючи їй я згадав своє далеке дитинство і бабусю), що папою (папка) називався хліб. Якщо знаєте іншу їжу під такою назвою, то внесіть ці знання до вікі.
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16.06.2020 14:02 Відповісти
ой какой богатырь... а на фоне...ай ладно! не буду)))))
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15.06.2020 15:02 Відповісти
а убийкацапа немає?
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15.06.2020 15:06 Відповісти
Тоді здається не було такої назви. Скоріш "москаля"...
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15.06.2020 15:10 Відповісти
Замочихуйло! колоритніше буде
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15.06.2020 15:13 Відповісти
ще Микола Гоголь писав таке «Кляті кацапи їдять щі навіть з тарганами»)
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15.06.2020 15:16 Відповісти
Ще моя правда дражнила їх кацапами!
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15.06.2020 15:21 Відповісти
Прабаба...
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15.06.2020 16:01 Відповісти
Это тот таран, который дал медальку вилкулу, тогда грош цена очередной креатуре зермака.
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15.06.2020 15:07 Відповісти
- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек.Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик.
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15.06.2020 15:09 Відповісти
Гадаю нова генерація коментаторів на сайті навіть не знає такого персонажу як Паніковський...
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15.06.2020 15:12 Відповісти
діти "плейстейшн" та смартфону
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15.06.2020 15:20 Відповісти
Это не просто фамилия это Порошенко так Зе намекает😆
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15.06.2020 15:13 Відповісти
https://uprom.info/news/other/zbrojni-syly-***********-dekilka-aviaeskadrylij-rozvidku-tanky-ta-artyleriyu-desantno-shturmovyh-vijsk-j-morskoyi-pihoty/ Збройні сили скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію Десантно-штурмових військ й морської піхоти

Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3353
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15.06.2020 15:15 Відповісти
Моладца військові, з яких 50% голосували - аби не Порошенко! Хавайте, не обляпайтеся!
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15.06.2020 16:08 Відповісти
Кликаешь по новости «ВСУ...ВМС...», глаза утыкаются в «.... хамчак, таран, вилкул, презсдезертир...» - закрыл вкладку и вычистил оперативную память от увиденного... и уже абсолютно пох кого там кто в том зелёном гадюшнике наградил/назначил и куда отвёл... тоска и деградация...
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15.06.2020 15:56 Відповісти
Имамутоже
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15.06.2020 17:28 Відповісти
Думаю,що заміна командуючого --це "відплата" за його роботу по зміцнені ВМС україни. Зе цього не любить,бо путін наказав.
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15.06.2020 20:34 Відповісти
Цього нієпімаму ставлять, щоби завалити бійову підготовку флоту...
https://novynarnia.com/2020/06/12/nejizhpapa-chmut/ військова біографія Олексія Неїжпапи таки диктує певні прогнози щодо діяльності Військово-морських сил під керівництвом контрадмірала. "Він є вихідцем із 1-ї бригади надводних кораблів Севастополя, яка завжди була зразково-показовою, де все було гарно й пофарбовано, всі бірки були на своїх місцях, бордюри - рівні, а кораблі були з видимої сторони пофарбовані однаково. Тому, думаю, варто очікувати, що Військово-морські сили будуть виглядати так само: зовні - гарно, а от питання внутрішньої наповненості, боєздатності та спроможності виконувати бойові завдання будуть під великим питанням
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15.06.2020 22:39 Відповісти
Позачергове звання двічі в мирний час - ПАРАДОКС! Чиїх будеш ?
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16.06.2020 12:20 Відповісти
 
 