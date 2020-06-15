Таран в Одесі представив нового командувача ВМС України Неїжпапу, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Сьогодні в Одесі за участю Міністра оборони України Андрія Тарана відбулася офіційна церемонія представлення нового командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Міністр оборони Таран подякував попередньому командувачу адміралу Ігорю Воронченку за сумлінну службу і привітав з новим призначенням. Був оголошений наказ, згідно з яким Воронченка призначено Головним інспектором Міністерства оборони України.
"У житті кожної людини, особливо це стосується нас, військовослужбовців, які все життя переїжджають з місця на місце, отримуючи нові призначення та нові завдання, наступає такий період, коли завершується робота на тій посаді, яка була до цього і починається робота на новій. Такий період у житті настав і для адмірала Ігоря Воронченка. Якщо до цього ви відповідали лише за ВМС, то зараз на посаді головного інспектора Міноборони, я вимагатиму з Вас відповідальності за все, що відбувається в усіх видах ЗС України", - глава Міноборони.
Присутнім було оголошено Указ Президента України від 11 червня, згідно з яким командувачем Військово-Морських Сил ЗС України призначено контр-адмірала Неїжпапу Олексія Леонідовича.
Неїжпапа народився в 1975 році в Севастополі (АР Крим).
У 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році - Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) і Національний університет оборони України в 2015-му.
У 2015-2019 роках був заступником командувача ВМС з бойової підготовки - начальником управління бойової підготовки командування ВМС ЗСУ.
З квітня 2020 року Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача ВМС. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.
Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання в посадах командира корабля і командира бригади.
Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.
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(«папи», у деяких руських діалектах означає, хліб.)
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папа - шмат буханця хліба в українському фольклорі (дитяча література);;
1. Бавгар - пастух рогатої худоби
2. Бавгаренко - син пастуха рогатої худоби
3. Бавгарчук - підпасич, який жив у пастуха рогатої худоби
4. Бокай - людина, у якої бик з плямистими боками
5. Ботей - пастух отари.
6. Вакар - пастух корів. В іспанській мові vaca (вака) - корова. Vacas locas - коров'ячий сказ.
7. Вакаренко - син пастуха корів
8. Вакарчук - підпасич-сирота, який пас корів
9. Валашал - кастратор тварин.
10. Вівчар - пастух овець
11. Воловик - пастух волів (також птах крапивник)
12. Воляр - пастух волів
13. Завертайло - кастратор коней
14. Козар - пастух кіз
15. Космина - хазяїн вола з неправильно посадженими рогами.
16. Личман - старший пастух. "Як череді без личмана, так козакам без отамана".
17. Отагас - теж старший пастух
18. Стадар, Стадник - пас коней
19. Стадниченко - син пастуха коней
20. Чабан - пас овець
21. Чередник - пастух череди рогатої худоби
22. Чередниченко - син чередника, пастуха рогатої худоби
23. Чередничук - підпасич-сирота, який жив у чередника
24. Чумак, Чумаченко.
а хіба Воронченко їв?
Пори року, дні тижня як прізвища надавались тим втікачам, які появлялися в певний проміжок часу, що закарбувався в їх пам'яті - це такі прізвища, як: Зима, Засуха, Понеділок, Субота, Метелиця. Джерелом прізвищ також був і одяг: Свита, Кирея, Жупан, Столата. В прізвищах навіть втілювалися навіть така чеснота, як чемність козака; так з'явилися прізвища Панібудьласка, Пробачай, Добрийвечір.
Але найцікавішими є колоритні козацькі прізвища з гумористичним відтінком, які складалися з двох-трьох сполучених слів, які дуже вдало характеризували вдачу козака (але часом і кепкували з нього): Непийвода, Неїжко, Недайкаша, Неїжборщ, Нагнибіда, Паливода, Нетудихата, Перебийніс, Убийвовк, Куйбіда, Тягнирядно, Задерихвіст, Підіпригора, Закривидорога, Вирвихвіст, Нездійминога, Жуйборода, Підкуймуха, Лупибатько, Затуливітер, Непийвода, Крутихвіст, Печиборщ, Роздайбіда, Загнибіда, Скачистрибайло, Неварикаша, Неїжпапа, Загубисундук, Неїжкаша, Несвятипаска, Вернигора, Вернидуб, Вернивода, , Обіжисвіт, Майборода, Чудо, Безталанний, Валяйбаба, Давиборщ, Добрознай, Убийвовк, Дериведмідь, Засядьвовк, Нетреба, Чудеса, Побийвовк, Шмаровоз, Невтриніс, Смакота, Серпокрил, Швайка, Чума, Непочатих, Кривоколиска, Сиротадобрий, Гризодуб, Кривошапка, Вирвикишка, Завалипіч, Гуляйдень, Нечай, Невгад, Забийворота
https://novynarnia.com/2020/06/12/nejizhpapa-chmut/ військова біографія Олексія Неїжпапи таки диктує певні прогнози щодо діяльності Військово-морських сил під керівництвом контрадмірала. "Він є вихідцем із 1-ї бригади надводних кораблів Севастополя, яка завжди була зразково-показовою, де все було гарно й пофарбовано, всі бірки були на своїх місцях, бордюри - рівні, а кораблі були з видимої сторони пофарбовані однаково. Тому, думаю, варто очікувати, що Військово-морські сили будуть виглядати так само: зовні - гарно, а от питання внутрішньої наповненості, боєздатності та спроможності виконувати бойові завдання будуть під великим питанням