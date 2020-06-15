Окупанти блокують пропуск людей через лінію розмежування на Донбасі, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Вільному руху в межах гуманітарних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях перешкоджають російські збройні формування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, з 11:00 до 14:00 на КПВВ "Станиця Луганська" і "Мар'їнка" проводилися "пропускні операції".

Через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України пропущено 5 громадян. Станом на 12:15 прикордонники забезпечили повернення цих громадян на контрольовану територію, оскільки окупанти знову заблокували рух на цьому напрямку.

Біля КПВВ "Мар’їнка" бажаючих перетнути лінію розмежування наразі немає. Варто зазначити, що КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян перетнути лінію розмежування.

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"Кричущим прикладом цинічного поводження загарбників є те, що російські найманці вже чотири доби утримують перед своїм блок-постом двох людей, вперто не дозволяючи їм проїхати додому. За необхідності прикордонники зі складу Об’єднаних сил готові забезпечити їх повернення на контрольовану територію.", - наголошується в повідомленні.







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Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, з 10 червня наказом командувача ООС відновлений пропуск через лінію розмежування в КПВВ "Станиця Луганська" і "Мар'їнка". Однак окупанти пропускали тільки в Станиці Луганській.