Окупанти блокують пропуск людей через лінію розмежування на Донбасі, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Вільному руху в межах гуманітарних дорожніх коридорів у Донецькій і Луганській областях перешкоджають російські збройні формування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, з 11:00 до 14:00 на КПВВ "Станиця Луганська" і "Мар'їнка" проводилися "пропускні операції".
Через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України пропущено 5 громадян. Станом на 12:15 прикордонники забезпечили повернення цих громадян на контрольовану територію, оскільки окупанти знову заблокували рух на цьому напрямку.
Біля КПВВ "Мар’їнка" бажаючих перетнути лінію розмежування наразі немає. Варто зазначити, що КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян перетнути лінію розмежування.
"Кричущим прикладом цинічного поводження загарбників є те, що російські найманці вже чотири доби утримують перед своїм блок-постом двох людей, вперто не дозволяючи їм проїхати додому. За необхідності прикордонники зі складу Об’єднаних сил готові забезпечити їх повернення на контрольовану територію.", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, з 10 червня наказом командувача ООС відновлений пропуск через лінію розмежування в КПВВ "Станиця Луганська" і "Мар'їнка". Однак окупанти пропускали тільки в Станиці Луганській.
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Плохо, когда у так называемых "людей", комментаторов с Цензора, теряется милосердие и сострадание. Они превращаются в таких орков даунбаса и лугандонии.
Заметьте, что лбди, и тролли тоже, употребляют исключительно обычные слова, описывающие, в том числе, и их собственные состояния. （соплежуйство, слюнтяйство, собственные проблемы, безответственные поступки и проч.） Ваша речь с головой выдала вас.
Не благодарите.🙂
И напомню: от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Какие еще варианты? Пришлось возвращаться.
Мне, наверное, очень повезло: несколько замечательных, разумных семей из Донбасса встретил в Киеве. С некоторыми еще во время моих командировок в Донецк познакомился по работе, в июне 2014 года позвонили спросить: что нам делать? Мой ответ: "собирайте вещи,пакуйте в огромные сумки и отправляйте Новой Почтой (пока она еще работает), хоть на Киев, хоть на Львов, хоть на Харьков, хоть на Одессу, или куда знаете. И выезжайте сами. Забирайте все, чтобы не покупать новое (кроме мебели). Там /в Донбассе/ начнется серьезный замес. Это - на годы. Повезет, если вы вообще когда-либо туда попадете".
Сегодня их дети учатся в универе Шевченко и КМА. Родителям повезло, нашли хорошую работу, правда, не тот уровень, что был, но семья счастлива. Открыли для себя Украину заново. А есть и подлецы: разожгли пожар войны в Донецке, теперь живут в Киеве, жрут украинский хлеб, но... гадят, где только могут. Такой уж ущербный народец.
Lugandon.putin.chmo.ru
Соседям надо - они сами забор поставят.
А вообще кто первый моргнёт - тот и стратил. Украина впереди. На неделю раньше закрылась. На неделю раньше открылась.
Раньше некоторые из переселенцев вьехали в Украину, но на те скромные выплаты не прожить, жилья нет и перспектив тоже, а сейчас еще многие потеряли работу.
Дайте им в Украине квартиру, работу, и они забудут тот чумной мир...
А за своих знакомых я не переживаю: одни уже устроились, все сами, с ноля; другие пошли работать даже не по специальности (кто-то даже продает книги на Петровке, очень успешный продавец), кто-то стрижет (красиво и со вкусом); и другие нужные людям профессии). Главное - какие люди. Никто ничего не просит у государства, неспособного даже защитить от врага, от воров-чиновников, от разрушения нравственности. И перестаньте про "ваши люди", они мои хорошие знакомые, любят Украину, честно работают, воспитывают замечательных людей. Мне с ваших слов кажется, что вы больший враг Украине, чем они, переселенцы из Донбасса. Про американскую пенсию, шикарную работу приплел... По Фрейду? То, в чем сами ощущаете ущербность? Можете не отвечать. Вы уже все сказали о себе.