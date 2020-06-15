Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати. ФОТОрепортаж

Повна втрата мобільності, пенсія 3 тисячі гривень, нема питної води, медико-санітарна експертна комісія не призначила лікування, санаторно-курортну реабілітацію і медичний контроль.

В таких умовах живе 24-річний ветеран АТО з інвалідністю Ілля Лященко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку депутата Криворізької міськради Миколи Колесника.

"Дніпропетровська область, Софіївський район, село Миколаївка. Лященко Ілля Іванович, 1996 року народження, ветеран АТО, служив 2.5 роки в 78 ОМБр та в 54 ОМБр, після закінчення контракту працював, отримав тяжку травму, інвалід 1 групи, повна втрата мобільності, нема контролю над тілом нижче голови, ампутована ліва нога, права нога, проліжні, велика вирогідність ампутації. Отримує пенсію 3000 гривень, після підвищення, до цього було і 2300, і 2700. З місцевого управління соцзахисту, окрім одноразової виплати 2000 гривень, не отримано НІ ЧО ГО! (Всім високопосадовцям що скиглять за малі зарплати у десятки і сотні тисяч гривень, окреме "вітання".)", - написав Колесник.

Він повідомив про головну проблему - немає питної води. "До села привозять технічну воду з перебоями, основна вода для пиття, та що збирають після дощів. Соціальних працівників не бачили, медичних працівників не бачили, картка індивідуального плану реабілітації чиста як перший сніг, що означає на думку керівника МСЕК, що даний ветеран не потребує ні лікування, ні санаторно - курортної реабілітації, ні медичного контролю", - пише Колесник, докладаючи фото зазначених документів.

Читайте також: Безкоштовний проїзд за посвідченням УБД з 1 липня призупинять у Києві







За словами депутата, батько-опікун рік тому попросив активістів допомогти з гігієнічними засобами (в основному - памперси для дорослих). На сьогодні потребу закрито.

"Те що побачили, викликало просто шок, те що почули, то той шок подвоївся. У світлі передвиборчих обіцянок, на всіх рівнях, без виключення, бачити такі речі і таке ставлення, це дикунство і знущання одночасно, а де юре злочин", - підкреслив Колесник.

Він закликав чиновників і мажоритарника виправляти ситуацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив розробити "глобальний план" щодо вирішення проблем ветеранів та сімей загиблих військових. ФОТО







Нагадаємо, у грудні 2019 року міністр юстиції Денис Малюська розповів, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу. У жовтні чиновник розповів, що отримує зарплату "приблизно 17 тисяч гривень", відтоді винагорода збільшилася до "вже приблизно 29 тисяч гривень". "Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч - надовго мене не вистачить. Менше - це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів", - зазначив він. У травні цього року Малюська повідомив про збільшення своєї зарплати втричі.

Тоді ж Верховний Суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину до 47 тис. грн. Очільниця ВС Валентина Данішевська заявила, що таке втручання свідчить про порушення принципу незалежності судової влади.

У червні генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поскаржилася на невелику зарплату. "Я думаю, що зараз "з'їм" усю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала", - сказала вона. Генпрокурор зазначила, що оскільки у неї є сім'я, діти і домашні тварини, яким потрібен ветеринар, вона буде "використовувати запаси".