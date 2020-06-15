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Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати. ФОТОрепортаж

Повна втрата мобільності, пенсія 3 тисячі гривень, нема питної води, медико-санітарна експертна комісія не призначила лікування, санаторно-курортну реабілітацію і медичний контроль.

В таких умовах живе 24-річний ветеран АТО з інвалідністю Ілля Лященко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку депутата Криворізької міськради Миколи Колесника.

"Дніпропетровська область, Софіївський район, село Миколаївка. Лященко Ілля Іванович, 1996 року народження, ветеран АТО, служив 2.5 роки в 78 ОМБр та в 54 ОМБр, після закінчення контракту працював, отримав тяжку травму, інвалід 1 групи, повна втрата мобільності, нема контролю над тілом нижче голови, ампутована ліва нога, права нога, проліжні, велика вирогідність ампутації. Отримує пенсію 3000 гривень, після підвищення, до цього було і 2300, і 2700. З місцевого управління соцзахисту, окрім одноразової виплати 2000 гривень, не отримано НІ ЧО ГО! (Всім високопосадовцям що скиглять за малі зарплати у десятки і сотні тисяч гривень, окреме "вітання".)", - написав Колесник.

Він повідомив про головну проблему - немає питної води. "До села привозять технічну воду з перебоями, основна вода для пиття, та що збирають після дощів. Соціальних працівників не бачили, медичних працівників не бачили, картка індивідуального плану реабілітації чиста як перший сніг, що означає на думку керівника МСЕК, що даний ветеран не потребує ні лікування, ні санаторно - курортної реабілітації, ні медичного контролю", - пише Колесник, докладаючи фото зазначених документів.

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Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати 01
Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати 02
Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати 03

За словами депутата, батько-опікун рік тому попросив активістів допомогти з гігієнічними засобами (в основному - памперси для дорослих). На сьогодні потребу закрито.

"Те що побачили, викликало просто шок, те що почули, то той шок подвоївся. У світлі передвиборчих обіцянок, на всіх рівнях, без виключення, бачити такі речі і таке ставлення, це дикунство і знущання одночасно, а де юре злочин", - підкреслив Колесник.

Він закликав чиновників і мажоритарника виправляти ситуацію.

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Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати 04
Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати 05
Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати 06

Нагадаємо, у грудні 2019 року міністр юстиції Денис Малюська розповів, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу. У жовтні чиновник розповів, що отримує зарплату "приблизно 17 тисяч гривень", відтоді винагорода збільшилася до "вже приблизно 29 тисяч гривень". "Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч - надовго мене не вистачить. Менше - це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів", - зазначив він. У травні цього року Малюська повідомив про збільшення своєї зарплати втричі.

Тоді ж Верховний Суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину до 47 тис. грн. Очільниця ВС Валентина Данішевська заявила, що таке втручання свідчить про порушення принципу незалежності судової влади.

У червні генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поскаржилася на невелику зарплату. "Я думаю, що зараз "з'їм" усю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала", - сказала вона. Генпрокурор зазначила, що оскільки у неї є сім'я, діти і домашні тварини, яким потрібен ветеринар, вона буде "використовувати запаси".

Автор: 

ветерани (1069) Дніпропетровська область (3726)


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Топ коментарі
+52
Вєнєдіктовой 38000 мало, на фінансову подушку попередніх років сподівається, останній піввареника позавчора доїла.
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15.06.2020 16:45
+41
Аж серце стислось.
Така невдячність до молодої людини, що віддала своє здоров'я за державу.
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15.06.2020 16:51
+37
вона більше на собаку витрачає ніж "держава" на ветерана АТО.
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15.06.2020 16:55
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Вєнєдіктовой 38000 мало, на фінансову подушку попередніх років сподівається, останній піввареника позавчора доїла.
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15.06.2020 16:45 Відповісти

Генпрокурор сказала, що зарплати в 38 тисяч гривень, яку вона отримує на руки, не вистачає для утримання сім'ї та домашніх тварин тому їй доводиться користуватися своїми заощадженнями".
"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тисяч грн. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси", - розповіла Венедіктова.
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15.06.2020 16:52 Відповісти
вона більше на собаку витрачає ніж "держава" на ветерана АТО.
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15.06.2020 16:55 Відповісти
нехай продасть
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15.06.2020 19:16 Відповісти
Ей эти 38000 - на один поход в ресторан
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15.06.2020 16:54 Відповісти
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15.06.2020 17:19 Відповісти
Вспомнил ... Скоро выборы . Политики лгут , это надо помнить .
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15.06.2020 16:46 Відповісти
і в чому тут брехня?
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15.06.2020 16:50 Відповісти
В нашем выборе на выборах .
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15.06.2020 16:52 Відповісти
за тебя рептилоиды выбирают?
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15.06.2020 16:54 Відповісти
Это привет зелемойскому и его бизнеспартнерам на крови - бене и мертвеччуку
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15.06.2020 16:51 Відповісти
Аж серце стислось.
Така невдячність до молодої людини, що віддала своє здоров'я за державу.
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15.06.2020 16:51 Відповісти
Зєбіли його туди не посилали!
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15.06.2020 16:54 Відповісти
Он получил травму на производстве. На его месте может очутиться любой.

> после окончания контракта работал, получил тяжелую травму
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15.06.2020 17:00 Відповісти
но он - ВЕТЕРАН !!!!!!!!!!!
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15.06.2020 17:21 Відповісти
Неизвестно как он получил травму и кто в этом виноват. Если был официально устроен, то должен был получить страховые выплаты. Если конечно травмировался не по пьяни.
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15.06.2020 18:36 Відповісти
де там бюджетні мільярди з фонду дружина порошенка?
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15.06.2020 19:45 Відповісти
Ті мільярди шукайте у власників сайтів, на яких писали про неіснуючий "фонд дружини порошенка".
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16.06.2020 09:37 Відповісти
Пани Ксения,какой державе?Человек отслужил,отвоевал в окопах.После службы начал работать и получил травму.И не понятно производственную ли.Молодец,что не вытащил удостоверение участника АТО и не размахивает им,как флагом.Вот ветеранам и ветеранским организациям,которые держава наплодила для отмывания денег из бюджета,стоило бы защитить ветерана от быта.
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16.06.2020 07:14 Відповісти
Так страна относится к людям, защищавшим ее с оружием в руках. Это просто жесть
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15.06.2020 16:52 Відповісти
єто ж не шлюшка с собачкой из Уханя.
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15.06.2020 16:59 Відповісти
А кому щас легко?
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15.06.2020 21:16 Відповісти
Передайте першій блєді, а то вона не знає своїх обов'язків!

https://www.pinterest.es/pin/471963235922189883/

https://www.pinterest.es/pin/471963235922189883/ "1915 год, Великия княжны, Мария и Анастасия в госпитале с ранеными"

Криворожский депутат Колесник показал нечеловеческие условия жизни 24-летнего ветерана АТО с инвалидностью Лященко: Привет чиновникам, скулящим о низких зарплатах - Цензор.НЕТ 3767
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15.06.2020 17:02 Відповісти
то ото і є ...=де там бюджетні мільярди з фонду дружина порошенка?
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15.06.2020 19:47 Відповісти
У ея виличства корону нашли. Не знаю в каком месте. Она самоизолироваться изволила. Ей не до ветеранов. Насморк донимает-с...
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15.06.2020 21:55 Відповісти
читай уважніше там інвалідність по порошенку і пенсія 2300...
нині пенсія 3000...
але проблема найбільша в тому що уже в селах Дніпропетровської області в кирницях пропала вода,от куди має йти дніпровська вода замісто кримського каналу..
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15.06.2020 23:10 Відповісти
Зализняк,ты полный придурок?Обзывать женщину?У тебя проблемы с тупой башкой.Девушки не дают?
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16.06.2020 07:17 Відповісти
Це женьсчіна в 14-му сєпарам дані про ВСУ передавала! І за півтора року прєЗЄлєнства не знайшла часу відвідати поранених які захищають її дітей від казламордих!
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17.06.2020 09:16 Відповісти
Позор шоколаду и зермаку!
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15.06.2020 17:05 Відповісти
Да уж.
Лучше бы он в АТО получил инвалидность!
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15.06.2020 17:07 Відповісти
Особо знающие- сколько хлопцев- атовцев ушли в мир иной добровольно -поболее чем за карантин имени ковида .И ТИШИНА!
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15.06.2020 17:10 Відповісти
Какой ужас. Слезі душат. Власть с ЗЕком сволочи. Как и сволочь Парашенко. Старые родители. Жизнь без помощи и перспектив. Что защищали? Их маетки?
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15.06.2020 17:13 Відповісти
А ЗЕ по ОМАНАМ раскатывает, под фонтанами бегает...….

Вот Вам и клоунская власть.....
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15.06.2020 17:30 Відповісти
после окончания контракта работал, получил тяжелую травму Источник: https://censor.net/p3202101\\\\\\\\

Ну тогда не к МинОбороны претензии?
Или и после контракта нужно всех опекать и беречь?

Просто не говорят что и как случилось. И зачем тут приплетать что воевал тогда? Шоб ватники потешались?
после - не значит - во время.
Ну что за манипуляции, прям как и с вирусом то?
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15.06.2020 17:38 Відповісти
НУ ,якщо і на виробництві травмувався , то що ,дати дитині пропасти ?!!! Та ми люди , чи біомаса , як сказав батько Зелена ?!!! Де ж ті соц.поц. захисти , що понастворювали ?!!! розенки та всі інші соцзахисники не знають ,як зхуднути і який курорт вибрати !!! Що ми за народ ?!! Нас топчуть ,над нами насміхаються ,нас вбивають , а ми мовчимо !!!!!!!!!!!!!!!
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16.06.2020 09:22 Відповісти
я тільки сказав шо платити має не Міноборони, а власник вир-ва.
а тут - наклали на Міноборони і ледве сказали шо мужик вже демобілізувався

то ше не то - чувакам без ноги(ну, на заводі втратив) - треба кожен рік доводити на комісії шо нога не відросла. совок чо
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16.06.2020 09:27 Відповісти
Зато Зеленський катається по Україні на "велопарку" з 100 позашляховиків. Зато чиновники поназначали собі зарплати в сотні тисяч доларів. Зато корупціонери зеленського дають хабарі по 6 млн. доларів. Зато сепаратистам і російським найманцям дають на окупований донбас пенсії по 10 тисяч і більше. Зато пенсійний фонд хоче нарахоувавати пенсію сепаратистам які в цю секунди воюють проти України і воювали починаючи з 2014 року. І ще багато такого уродства у нас коїться при владі Зеленського.
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15.06.2020 17:53 Відповісти
Пацану 24 роки і на відміну від 4-х разово уклоніста не гроші загрібав,а Батьківщину захищав.
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15.06.2020 18:34 Відповісти
Так он не в АТО травмировался, а неизвестно где и как.
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15.06.2020 18:38 Відповісти
В нього психіка могла бути порушена після війни. Причина і наслідок якщо бути коротко.
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15.06.2020 18:46 Відповісти
Да,не в АТО,це не міняє суті,він громадянин України який в скрутну годину став до зброї на її захист.Держава зобов'язана піклуватись про нього допоки йому потрібна буде допомога.Мені особисто як Українцю соромно,що таке відношення у Держави
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15.06.2020 21:21 Відповісти
Как быть с Савченко? Она тоже стояла на защите Украины и теперь вы обязаны ей помогать постоянно.
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15.06.2020 22:37 Відповісти
Ці підловки тут не доречні.Що до Савченко,вона громадянка України і якщо їй потрібна допомога то Держава повинна попіклуватись про неї.Так як і якщо громадянин злочинець Держава зобов'язана вжити заходів з покарання відповідно до вини.
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16.06.2020 00:02 Відповісти
"Получает пенсию 3000 гривен, после повышения, до этого было и 2300, и 2700"





я не отмазываю ЗЕ. но простите разве Зе уменшил???? и тогда почему эта инфа не всплывалаа до этого?
а сколько таких еще..
и очевидно такие размеры "помощи"..ктото ввел. и очевидно они уже давно



ну и про Колесника.



https://www.youtube.com/watch?v=e-PBvRXzjbM Кримінальний елемент «Тайсон» рветься до Ради



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15.06.2020 19:02 Відповісти
Света, прошу прощения, а Владыка это действительно у вас фамилия такая??
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15.06.2020 19:29 Відповісти
ВЛАДИКА(трансл. Vladyka, рос. Владыка)

Налічує 1609 носіїв.
За поширенням займає 2923 місце.
Найчастіше - на Галичині
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15.06.2020 19:52 Відповісти
да нет . эт просто что в голову взбрело.
игру престолов смотрели фильм??))
никакой маниии. просто ник и все))) и я не света)

зачем искать гдето скрытый смысл

удивляет некоторые люди ( не к вам относиться) -- которые место ответа посути цепляються к нику)

.
а своим постом хотел намекнуть людям, что данная проблема не 1ый день.((

увы такое часто.

и тому же Колеснику. место поднятия какогото хайпа или как называеться. думаю можно было создать петицию или обращение к власти или что. чтоб пересмотрели размеры финансирования.. (пусть даже открытым письмом. мол я такойто помощник. от имени "когото там" прошу обратить внимание и направл бы в ОП или куда там)).

( учитывая что работает помощником нардепа..)

что мы тут покричим -- скотыняки .сволоты зеленые чудики и т.д.. и что? из раза в раз также(
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15.06.2020 21:38 Відповісти
Скажите, а что вы знаете о Колеснике кроме ролика на ТВ?
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16.06.2020 07:42 Відповісти
лично не знаком

но таким вопросом можно и про всех спросить..

согласитесь куда больше пользы было бы. еслиб кроме поста в фесбук/инстраграми или где он там пишет. было б еще депутатское обращение от депутата коим помощником он являеться?

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18.06.2020 19:30 Відповісти
ляшко и шалава юлька ща помогут последние труселя продадут...
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15.06.2020 19:10 Відповісти
а мама ваша чем вам не шалава, тузик?
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15.06.2020 19:21 Відповісти
Господи! хоть бы номер карты дали...
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15.06.2020 22:18 Відповісти
Номер карти дайте!
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15.06.2020 22:39 Відповісти
А после москальско - украинской войны приходят красноморденькие ,уверенные в себе и доброжелательные ,с уравновешенной психикой и желанием жить ! Да , еще и богатые - бабла нагребли же ??? А то что учасник бойових дій, вместе со всем совком - то пофиг , главное к девятому мая, не до Дня захисника Украіни ,ему чуть более тысчонки кинули жри ,не обляпайся .Да , еще кучмовские сорок гривен к пенсии ветеранов не забудь - к которым так и не доходят руки у всех патриотов и не патриотов и многочисленных служб.
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15.06.2020 23:31 Відповісти
Нема слів.
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15.06.2020 23:36 Відповісти
Суки эти "слуги без народа " из Криворожья . Где решала Юзик, где большой ЗЕ, где д,Ермаки?
Бубочка а тее не в падло было шастать по-курортам ?
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16.06.2020 00:20 Відповісти
Що ви хтіли - Зе владі завжди плювати на життя пересічних громадян поодинці, їм статистика потрібна
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16.06.2020 11:54 Відповісти
 
 