Криворізький депутат Колесник показав нелюдські умови життя 24-річного ветерана АТО з інвалідністю Лященка: Привіт чиновникам, які скиглять про низькі зарплати. ФОТОрепортаж
Повна втрата мобільності, пенсія 3 тисячі гривень, нема питної води, медико-санітарна експертна комісія не призначила лікування, санаторно-курортну реабілітацію і медичний контроль.
В таких умовах живе 24-річний ветеран АТО з інвалідністю Ілля Лященко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку депутата Криворізької міськради Миколи Колесника.
"Дніпропетровська область, Софіївський район, село Миколаївка. Лященко Ілля Іванович, 1996 року народження, ветеран АТО, служив 2.5 роки в 78 ОМБр та в 54 ОМБр, після закінчення контракту працював, отримав тяжку травму, інвалід 1 групи, повна втрата мобільності, нема контролю над тілом нижче голови, ампутована ліва нога, права нога, проліжні, велика вирогідність ампутації. Отримує пенсію 3000 гривень, після підвищення, до цього було і 2300, і 2700. З місцевого управління соцзахисту, окрім одноразової виплати 2000 гривень, не отримано НІ ЧО ГО! (Всім високопосадовцям що скиглять за малі зарплати у десятки і сотні тисяч гривень, окреме "вітання".)", - написав Колесник.
Він повідомив про головну проблему - немає питної води. "До села привозять технічну воду з перебоями, основна вода для пиття, та що збирають після дощів. Соціальних працівників не бачили, медичних працівників не бачили, картка індивідуального плану реабілітації чиста як перший сніг, що означає на думку керівника МСЕК, що даний ветеран не потребує ні лікування, ні санаторно - курортної реабілітації, ні медичного контролю", - пише Колесник, докладаючи фото зазначених документів.
За словами депутата, батько-опікун рік тому попросив активістів допомогти з гігієнічними засобами (в основному - памперси для дорослих). На сьогодні потребу закрито.
"Те що побачили, викликало просто шок, те що почули, то той шок подвоївся. У світлі передвиборчих обіцянок, на всіх рівнях, без виключення, бачити такі речі і таке ставлення, це дикунство і знущання одночасно, а де юре злочин", - підкреслив Колесник.
Він закликав чиновників і мажоритарника виправляти ситуацію.
Нагадаємо, у грудні 2019 року міністр юстиції Денис Малюська розповів, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу. У жовтні чиновник розповів, що отримує зарплату "приблизно 17 тисяч гривень", відтоді винагорода збільшилася до "вже приблизно 29 тисяч гривень". "Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч - надовго мене не вистачить. Менше - це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів", - зазначив він. У травні цього року Малюська повідомив про збільшення своєї зарплати втричі.
Тоді ж Верховний Суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину до 47 тис. грн. Очільниця ВС Валентина Данішевська заявила, що таке втручання свідчить про порушення принципу незалежності судової влади.
У червні генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поскаржилася на невелику зарплату. "Я думаю, що зараз "з'їм" усю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала", - сказала вона. Генпрокурор зазначила, що оскільки у неї є сім'я, діти і домашні тварини, яким потрібен ветеринар, вона буде "використовувати запаси".
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Генпрокурор сказала, що зарплати в 38 тисяч гривень, яку вона отримує на руки, не вистачає для утримання сім'ї та домашніх тварин тому їй доводиться користуватися своїми заощадженнями".
"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тисяч грн. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси", - розповіла Венедіктова.
Така невдячність до молодої людини, що віддала своє здоров'я за державу.
> после окончания контракта работал, получил тяжелую травму
https://www.pinterest.es/pin/471963235922189883/
https://www.pinterest.es/pin/471963235922189883/ "1915 год, Великия княжны, Мария и Анастасия в госпитале с ранеными"
нині пенсія 3000...
але проблема найбільша в тому що уже в селах Дніпропетровської області в кирницях пропала вода,от куди має йти дніпровська вода замісто кримського каналу..
Лучше бы он в АТО получил инвалидность!
Вот Вам и клоунская власть.....
Ну тогда не к МинОбороны претензии?
Или и после контракта нужно всех опекать и беречь?
Просто не говорят что и как случилось. И зачем тут приплетать что воевал тогда? Шоб ватники потешались?
после - не значит - во время.
Ну что за манипуляции, прям как и с вирусом то?
а тут - наклали на Міноборони і ледве сказали шо мужик вже демобілізувався
то ше не то - чувакам без ноги(ну, на заводі втратив) - треба кожен рік доводити на комісії шо нога не відросла. совок чо
я не отмазываю ЗЕ. но простите разве Зе уменшил???? и тогда почему эта инфа не всплывалаа до этого?
а сколько таких еще..
и очевидно такие размеры "помощи"..ктото ввел. и очевидно они уже давно
ну и про Колесника.
https://www.youtube.com/watch?v=e-PBvRXzjbM Кримінальний елемент «Тайсон» рветься до Ради
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игру престолов смотрели фильм??))
никакой маниии. просто ник и все))) и я не света)
зачем искать гдето скрытый смысл
удивляет некоторые люди ( не к вам относиться) -- которые место ответа посути цепляються к нику)
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а своим постом хотел намекнуть людям, что данная проблема не 1ый день.((
увы такое часто.
и тому же Колеснику. место поднятия какогото хайпа или как называеться. думаю можно было создать петицию или обращение к власти или что. чтоб пересмотрели размеры финансирования.. (пусть даже открытым письмом. мол я такойто помощник. от имени "когото там" прошу обратить внимание и направл бы в ОП или куда там)).
( учитывая что работает помощником нардепа..)
что мы тут покричим -- скотыняки .сволоты зеленые чудики и т.д.. и что? из раза в раз также(
но таким вопросом можно и про всех спросить..
согласитесь куда больше пользы было бы. еслиб кроме поста в фесбук/инстраграми или где он там пишет. было б еще депутатское обращение от депутата коим помощником он являеться?
Бубочка а тее не в падло было шастать по-курортам ?