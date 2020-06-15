ДБР поверне військовій частині БТР, який у 2015 році віддали активістам на ремонт, а потім вважали викраденим. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Краматорську, повернуть військовій частині бронетранспортер, який з лютого 2015 року вважався викраденим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, з'ясувалося, що пошкоджену під час бойових дій бойову колісну плаваючу машину БТР-70 військовослужбовці передали цивільним особам для проведення ремонтних робіт.

"При цьому передача військового майна не була жодним чином документально оформлена. Надалі зв'язок із цивільними особами, які здійснювали ремонт БТР, було втрачено, а саму бойову машину до військової частини не повернули. 12 червня 2020 року під час проведення санкціонованих обшуків на території, де здійснює свою діяльність одна з громадських організацій, слідчі ДБР виявили та вилучили зниклий бронетранспортер. Після отримання відповідних висновків і експертиз, бронетранспортер у відремонтованому стані повернуть до військової частини", - сказано в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Донецького гарнізону.

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