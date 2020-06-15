ДБР поверне військовій частині БТР, який у 2015 році віддали активістам на ремонт, а потім вважали викраденим. ФОТОрепортаж
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Краматорську, повернуть військовій частині бронетранспортер, який з лютого 2015 року вважався викраденим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, з'ясувалося, що пошкоджену під час бойових дій бойову колісну плаваючу машину БТР-70 військовослужбовці передали цивільним особам для проведення ремонтних робіт.
"При цьому передача військового майна не була жодним чином документально оформлена. Надалі зв'язок із цивільними особами, які здійснювали ремонт БТР, було втрачено, а саму бойову машину до військової частини не повернули. 12 червня 2020 року під час проведення санкціонованих обшуків на території, де здійснює свою діяльність одна з громадських організацій, слідчі ДБР виявили та вилучили зниклий бронетранспортер. Після отримання відповідних висновків і експертиз, бронетранспортер у відремонтованому стані повернуть до військової частини", - сказано в повідомленні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Донецького гарнізону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(и плевать что там ДБР шарится))))))
Источник: https://censor.net.ua/n3200836
Это не заголовок. Тоесть он такого не утверждал? Или я должен додумывать сам?
а что ремонт надо кто-то смог оплатить (итить) как-то не задумались?
там запчасти не по три копейки...