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ДБР поверне військовій частині БТР, який у 2015 році віддали активістам на ремонт, а потім вважали викраденим. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Краматорську, повернуть військовій частині бронетранспортер, який з лютого 2015 року вважався викраденим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, з'ясувалося, що пошкоджену під час бойових дій бойову колісну плаваючу машину БТР-70 військовослужбовці передали цивільним особам для проведення ремонтних робіт.

"При цьому передача військового майна не була жодним чином документально оформлена. Надалі зв'язок із цивільними особами, які здійснювали ремонт БТР, було втрачено, а саму бойову машину до військової частини не повернули. 12 червня 2020 року під час проведення санкціонованих обшуків на території, де здійснює свою діяльність одна з громадських організацій, слідчі ДБР виявили та вилучили зниклий бронетранспортер. Після отримання відповідних висновків і експертиз, бронетранспортер у відремонтованому стані повернуть до військової частини", - сказано в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Донецького гарнізону.

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ДБР поверне військовій частині БТР, який у 2015 році віддали активістам на ремонт, а потім вважали викраденим 01
ДБР поверне військовій частині БТР, який у 2015 році віддали активістам на ремонт, а потім вважали викраденим 02
ДБР поверне військовій частині БТР, який у 2015 році віддали активістам на ремонт, а потім вважали викраденим 03
ДБР поверне військовій частині БТР, який у 2015 році віддали активістам на ремонт, а потім вважали викраденим 04

Автор: 

Краматорськ (653) БТР (279) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+14
машину отдали тем кто мог её отремонтировать. потом часть вернулась в ППД потом сразу первая волна из которой и договаривались о ремонте ушла на дембель а организация ждала когда заберут.
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15.06.2020 22:40
+13
Зелень вообще охренела. Твари. Люди за свой счёт ремонтируют БТР, так и это надо обгадить.
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15.06.2020 22:42
+10
последнее фото: под БТРом собака-наземлеваляка))
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15.06.2020 22:33
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последнее фото: под БТРом собака-наземлеваляка))
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15.06.2020 22:33 Відповісти
Вотка піть, земля валяцца.
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15.06.2020 22:36 Відповісти
тенек нашел..и под броней спокойнее - боевая псинка! ))))
(и плевать что там ДБР шарится))))))
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15.06.2020 22:51 Відповісти
Оставят теперь блохастого без крыши над головой.
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15.06.2020 23:19 Відповісти
це дбр лізе скрізь, навіть туди, де їм і робити нічого.
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15.06.2020 22:36 Відповісти
машину отдали тем кто мог её отремонтировать. потом часть вернулась в ППД потом сразу первая волна из которой и договаривались о ремонте ушла на дембель а организация ждала когда заберут.
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15.06.2020 22:40 Відповісти
Зелень вообще охренела. Твари. Люди за свой счёт ремонтируют БТР, так и это надо обгадить.
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15.06.2020 22:42 Відповісти
Сладкоежки уже готовы самую нелепую херню отмазывать, лишь Зеленский был виноват)) 5 лет они не выходили на связь, это воровство. Если считаешь иначе отдай мне свой автомобиль на бесплатный ремонт, я пропаду на 5 лет и когда меня найдут я тебе тоже самое скажу) посмотрим что ты скажешь тогда🤦‍♂️
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15.06.2020 23:03 Відповісти
Ага сделали ремонт за свои и ждали 5 лет пока заберут скорее всего кто отдал ушли на дембель или погибли. А волонтёры ждали иначе бы продали его давно по запчастям или так . Зелёным не понять как так за свои ремонтировать??? Они же только госрезерв продать и маски могут.
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15.06.2020 23:14 Відповісти
Чего волонтёры ждали? Почему никому не сообщили что у них 5 лет БТР стоит и никто не забирает? Не строй из себя идиота, любому адекватному человеку тут все понятно.
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15.06.2020 23:21 Відповісти
А для чего тогда хранили пять лет? Что хотели с ним сделать? Что тебе понятно, уставшему на диване от войны.
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16.06.2020 00:11 Відповісти
Прежде чем задавать вопросы будь добр на мои ответить. А то вы сладкоежки только стрелки переводить можете.
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16.06.2020 00:18 Відповісти
Кац, ты опять, после обсерона с нидерландским прокурором, решил поумничать?)) Ты еще не привык, что твое место под шконкой?))) Сказали, пшел вон, ты должен послушно выполнить команду и забиться в угол)))
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16.06.2020 00:47 Відповісти
Место под шконкой твоё по праву наследства, я тебе дураку 5 раз написал где противоречия ты все свою херню несёшь. Смысл идиоту объяснять что он идиот?))
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16.06.2020 01:00 Відповісти
Кац, как бы ты не пытался оправдать свою рашку, ее место все равно на свалке истории))) И то, что ты стыдишься своего флага, только подтверждает это))) Ты заявил о вранье прокурора, но подтвердить это его ЦИТАТОЙ не смог))) Так что забейся в угол и тихонько жди приговора по Боингу...
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16.06.2020 01:20 Відповісти
Пойми слабоумный, мне плевать на твою рашку, если я вижу противоречия я говорю об этом а не веляю хвостом как ты😉
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16.06.2020 01:26 Відповісти
Противоречия у Бутусова))) И о них я ему говорил еще когда только следователи засветили номер ракеты... А ты заявил о ВРАНЬЕ прокурора... Но ты даже не заметил разницы между словами журналистов и цитатами прокурора))) Так ГДЕ вранье прокурора?))) Чего хвостом крутишь?)))
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16.06.2020 02:31 Відповісти
Я видел как тебе плевать на рашку))) Когда я сказал, что рашку поймали на лжи, ты начал обвинять во лжи прокурора))) Прикольные вы кацы, совсем не палитесь)))
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16.06.2020 02:35 Відповісти
В теле пилота рейса МН17 нашли осколок, "похожий" на осколок от новой российской ракеты от ЗРК "Бук", утверждает прокурор
Источник: https://censor.net.ua/n3200836
Это не заголовок. Тоесть он такого не утверждал? Или я должен додумывать сам?
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16.06.2020 02:48 Відповісти
Конечно он такого не утверждал))) Это заголовок статьи))) Только на другом сайте, на который ссылается Цензор))) А утверждал он другое))) Об этом ниже в статьях на обоих ресурсах))) И вот кто ты после этого?))) Зебил? Или рашик?))) Зебил, он дурак, и не понимает элементарного))) Рашик, если и понимает, то все равно сознательно ВРЕТ))) А ты ВРЕШЬ, причем сознательно))) И петляешь своим хвостом))) Ведь ты уже сто раз нашел цитаты прокурора, но пытаешься выкрутится)))Я же тебе еще в самом начале сказал, что я не читаю заголовков))) Я любую информацию проверяю)) Во всех доступных источниках))) Так где СОВРАЛ прокурор? Его цитаты не сложно найти)))
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16.06.2020 03:21 Відповісти
Ты максимально упоротый)) это в тексте статьи.
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16.06.2020 03:23 Відповісти
Пошёл вон сказали твоему соевому гетману год назад. И он послушно выполнил команду и из кабинета президента забился к себе в угол. А вы все тут серете от злости, ну ничего эти страдания вы заслужили)) 🤣🤣
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16.06.2020 01:06 Відповісти
Ты то каким боком к украинским избирательным возможностям?))) У тебя есть ***** и ты молишься на него уже 20 лет)))
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16.06.2020 01:22 Відповісти
Ты конечно можешь так думать, хотя думать это не про тебя. А я свой гражданский долг выполнил на выборах и отправил Петю на свалку)))
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16.06.2020 01:27 Відповісти
Да нет. Это зебилы-шморкли привыкли задавать вопросы, так как ответов никогда не знали. Ничего никогда не умели. Только бухать, гулять, все обсырать. Сцикливое завистливое стадо. Вы понимаете, что вам нечего ловить в будущем, вы лузеры. Вы нутром ощущаете что нет у вас достойного места в свободном современном обществе. Свободным и умным людям не нужны зеленские с их совковыми идеями - отнять и разделить между собой.
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16.06.2020 11:58 Відповісти
А чего они ещё и должны бегать за военными по вашему?
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16.06.2020 01:20 Відповісти
Не надо бегать, достаточно было один раз сообщить об этом.
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16.06.2020 01:28 Відповісти
С 15-го года "люди ремонтируют"?На календарь глянь-за это время с него самолет уже можно было сделать.Он отремонтирован уже-а "люди" типа забыли откуда брали.Порохнявые и тут "зелень" умудряются к делу пришить
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16.06.2020 11:27 Відповісти
без бумажки ты букашка...даже если БТР ))))
а что ремонт надо кто-то смог оплатить (итить) как-то не задумались?
там запчасти не по три копейки...
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15.06.2020 22:53 Відповісти
Обнаружили, изьяли. Да машина свежекрашенная и вымытая. Из волонтерских рук всегда так выходит. ДБР опять друзей страны с врагами попутало.
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15.06.2020 22:54 Відповісти
Главное собаку на последнем фото не потревожьте=)
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15.06.2020 22:57 Відповісти
И на хера такие новости нужны....?????
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15.06.2020 22:57 Відповісти
А вот немножко правды про мышебратьев и о любви руцких к Украине и украинцам.
ГБР вернет воинской части БТР, который в 2015 году отдавали активистам на ремонт, а потом посчитали похищенным - Цензор.НЕТ 793
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15.06.2020 23:10 Відповісти
Одно они не поймут- чтобы сохранить русский народ надо рожать, а не убивать.
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16.06.2020 06:53 Відповісти
сцикотно ваЗЕліновому
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15.06.2020 23:50 Відповісти
БТР конечно надо вернуть, но никого не наказывать, а тем более волонтеров. Наоборот - надо заплатить за ремонт. И возможно дальше продолжать сотрудничество. Как думаете - так будет?
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16.06.2020 06:57 Відповісти
 
 