СБУ викрила розкрадання понад 2,5 млн на реконструкцію центральної площі Павлограда. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, причетного до мільйонних розкрадань бюджетних коштів під час реконструкції Соборної площі в Павлограді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
За попередньою версією слідства, в кінці 2019 року один із суб'єктів господарювання Нікополя здобув перемогу в тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі Павлограда. Загальна сума запланованих робіт становила понад 17,5 млн гривень.
У січні поточного року посадовці одного з департаментів Дніпропетровської облдержадміністрації розірвали договір з фірмою-переможницею торгів.
Оперативники спецслужби встановили, що представники компанії, зокрема, порушили встановлені терміни ремонтних робіт і не завершили їх у повному обсязі. При цьому підрядникам з обласного бюджету було перераховано майже 6 мільйонів гривень.
За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 мільйона гривень.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.
Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Павлоградської місцевої прокуратури.
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У разі прийняття законопроекту, главу СБУ призначатиме парламент за поданням президента на шість років. Зараз його призначає президент, а термін перебування на посаді не обмежений.
Законопроект президента Володимира Зеленського http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3196&skl=10 №3196 про реформу СБУ
У той же час, на думку експертів Центру протидії корупції, законопроект зберігає в СБУ Головне управління з боротьби з корупцією, просто змінюючи його назву, але не функції.
Проект закону Рада отправила на доработку президентский закон о реформе СБУ.. 20 мая 2020,
Ключовими завданнями СБУ є:
(Офіційний веб-сайт)
захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності,, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та посягань з боку окремих організацій, груп і осіб;
протидія тероризму;
протидія злочинам проти миру і безпеки людства, корупції та організованій злочинності, які створюють загрозу національній безпеці;боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством;
охорона державної таємниці.
У Бакланова жена уже сменила расейское гражданство на украинское или так и продолжает быть гражданкой Расеи?
Крім СБУ ...., також подумали цілком логічно - а ці тут до чого ?
Але у цьому органі вирішили , що небажання їх харчувати і є загрозою національній безпеці