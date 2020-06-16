СБУ викрила розкрадання понад 2,5 млн на реконструкцію центральної площі Павлограда. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, причетного до мільйонних розкрадань бюджетних коштів під час реконструкції Соборної площі в Павлограді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За попередньою версією слідства, в кінці 2019 року один із суб'єктів господарювання Нікополя здобув перемогу в тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі Павлограда. Загальна сума запланованих робіт становила понад 17,5 млн гривень.

У січні поточного року посадовці одного з департаментів Дніпропетровської облдержадміністрації розірвали договір з фірмою-переможницею торгів.

Оперативники спецслужби встановили, що представники компанії, зокрема, порушили встановлені терміни ремонтних робіт і не завершили їх у повному обсязі. При цьому підрядникам з обласного бюджету було перераховано майже 6 мільйонів гривень.

За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 мільйона гривень.









Наразі у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Павлоградської місцевої прокуратури.

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