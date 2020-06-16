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СБУ викрила розкрадання понад 2,5 млн на реконструкцію центральної площі Павлограда. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила керівника компанії-підрядника, причетного до мільйонних розкрадань бюджетних коштів під час реконструкції Соборної площі в Павлограді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За попередньою версією слідства, в кінці 2019 року один із суб'єктів господарювання Нікополя здобув перемогу в тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі Павлограда. Загальна сума запланованих робіт становила понад 17,5 млн гривень.

У січні поточного року посадовці одного з департаментів Дніпропетровської облдержадміністрації розірвали договір з фірмою-переможницею торгів.

Оперативники спецслужби встановили, що представники компанії, зокрема, порушили встановлені терміни ремонтних робіт і не завершили їх у повному обсязі. При цьому підрядникам з обласного бюджету було перераховано майже 6 мільйонів гривень.

За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 мільйона гривень.

СБУ викрила розкрадання понад 2,5 млн на реконструкцію центральної площі Павлограда 01
СБУ викрила розкрадання понад 2,5 млн на реконструкцію центральної площі Павлограда 02
СБУ викрила розкрадання понад 2,5 млн на реконструкцію центральної площі Павлограда 03
СБУ викрила розкрадання понад 2,5 млн на реконструкцію центральної площі Павлограда 04

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Павлоградської місцевої прокуратури.

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Автор: 

злодійство (395) Павлоград (121) СБУ (12821) Дніпропетровська область (3729)


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Топ коментарі
+5
СБУ теперь этим занимается?
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16.06.2020 10:52
+5
так харчеватся то ведь надо
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16.06.2020 10:59
+3
шпиены все украли?? Если нет то тогда каким боком тут СБУ
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16.06.2020 10:59
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СБУ теперь этим занимается?
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16.06.2020 10:52 Відповісти
так харчеватся то ведь надо
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16.06.2020 10:59 Відповісти
У нинішній редакції реформа СБУ припускає скорочення штату служби з 27 000 до 15 000 чоловік, демілітаризацію служби - поступовий перехід військовослужбовців СБУ до статусу співробітників зі спецзваннями, і суттєве зростання зарплат.
У разі прийняття законопроекту, главу СБУ призначатиме парламент за поданням президента на шість років. Зараз його призначає президент, а термін перебування на посаді не обмежений.
Законопроект президента Володимира Зеленського http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3196&skl=10 №3196 про реформу СБУ

У той же час, на думку експертів Центру протидії корупції, законопроект зберігає в СБУ Головне управління з боротьби з корупцією, просто змінюючи його назву, але не функції.
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16.06.2020 11:05 Відповісти
Переименовать и переодеть, а суть остаётся прежней - решение вопросов с финансовым интересом
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16.06.2020 11:13 Відповісти
12 мар. 2020 г. - Проект закону було підготовлено на базі документа, що розробили фахівці СБУ і подали до Офісу Президента у жовтні 2019 року,

Проект закону Рада отправила на доработку президентский закон о реформе СБУ.. 20 мая 2020,
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16.06.2020 11:23 Відповісти
Действительно, при чём тут СБУ? Попил бабла на реконструкции площади в Павлограде и как-то связан с безопасностью страны? Это уже вопросы к местному меру и тем, кому заносят бабло в Днепре
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16.06.2020 10:57 Відповісти
Напоминаю

Ключовими завданнями СБУ є:
(Офіційний веб-сайт)




захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності,, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;


економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;


захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та посягань з боку окремих організацій, груп і осіб;


протидія тероризму;


протидія злочинам проти миру і безпеки людства, корупції та організованій злочинності, які створюють загрозу національній безпеці;боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством;


охорона державної таємниці.
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16.06.2020 10:59 Відповісти
на этот сайт так и не вернули эмблему козака который борется с кацапской гидрой...пидели типа сайт на реконструкции поэтому невидно
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16.06.2020 11:04 Відповісти
Так они теперь не борются с кацапской гидрой, оне с ней почти дружат.
У Бакланова жена уже сменила расейское гражданство на украинское или так и продолжает быть гражданкой Расеи?
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16.06.2020 11:12 Відповісти
..энтот марионеточный мальчик в сбу- просто никто и нигде...
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16.06.2020 13:59 Відповісти
шпиены все украли?? Если нет то тогда каким боком тут СБУ
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16.06.2020 10:59 Відповісти
Ну как же каким боком?Это же очевидно,что плитку(ну ту,что не успели спионерить) так похабно положила "рука кремля".Вот СБУ и возбудилось.
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16.06.2020 11:15 Відповісти
Гроші всім , кому треба , позаносили .

Крім СБУ ...., також подумали цілком логічно - а ці тут до чого ?
Але у цьому органі вирішили , що небажання їх харчувати і є загрозою національній безпеці
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16.06.2020 11:24 Відповісти
СБУ повинна займатись не розкраданнями фірм, а тими посадовими особами, що не побачили такого розкрадання, тобто протидією державній корупції, яка є загрозою державному ладу. Тому СБУ потрібно позбавити фукції прокуратури, МВС, НАБУ, НАЗК, ДБР. Досить гебні пастись біля фірм і митниць. СБУ повинна відповідати за ДЕРЖАВНУ безпеку, тобто, політичну корупцію, тероризм, зброя і т.д. і т.п. А не металобрухтом, фурами з медом і горіхами.
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16.06.2020 11:42 Відповісти
А СБУ раскріть хищение 2700 вагонов зерна из Госрезерва не может? Или СБУ кришует 95 квартал?
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16.06.2020 11:55 Відповісти
В Павлограді мер потужний, бувший Ригоанал
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16.06.2020 13:27 Відповісти
 
 