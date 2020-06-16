Із загиблим на Донбасі прапорщиком 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським прощатимуться завтра в Києві. ФОТО

Завтра, 17 червня, у місті Київ, за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 16 (Оболонська РДА), о 10.30 розпочнеться церемонія прощання з Леонідом Цезаровичем Добрянським (позивний Старий), 1974 року народження, уродженцем міста Ружин Житомирської області, мешканцем Києва, прапорщиком, командиром відділення взводу управління 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 13 червня увечері у зоні проведенння Операції Об'єднаних Сил у Луганській області внаслідок смертельних мінно-вибухових поранень, що зазнав під час ведення бою з найманцями РФ на передовому спостережному пункті наших військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Леонід Добрянський народився 31.07.1974 року у Ружині. З 1992 року проходив строкову військову службу, в 1994-му закінчив школу прапорщиків. До війни працював на авіаційному заводі "Антонов" у Києві. З 2014 по 2015 воював у складі 72-ї ОМБр. Влітку 2014 року, під час боїв у Червонопартизанську, що на Луганщині, дістав контузію. З осені 2015-го проходив службу у складі 30 ОМБр. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши у всіх гарячих точках.

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Поховають Героя на Алеї Слави Лук'янівського кладовища (початок церемонії о 13.00). У нього залишилися дружина та донька.