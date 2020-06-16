П'яна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція. ФОТОрепортаж
У Вінницькій області в селі Слобідка місцева мешканка, перебуваючи за кермом автомобіля "ВАЗ 21103", наїхала на чотирьох дітей. Один із травмованих хлопчиків у стані травматичної коми перебуває в реанімації.
Про це йдеться в повідомленні поліції, передає Цензор.НЕТ.
Попередньо встановлено, що 32-річна місцева мешканка під час розвороту заднім ходом допустила наїзд на чотирьох дітей, які гралися біля сусідського двору. Постраждалих дітей віком 4, 6, 7 і 8 років каретою швидкої допомоги з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Старший із травмованих хлопчиків з відкритою черепно-мозковою травмою та політравмою перебуває в травматичній комі.
Як повідомляється, під час медичного огляду встановлено, що водійка за кермом перебувала в стані алкогольного сп'яніння. "Драгер" зафіксував 1.07 проміле алкоголю, що в п'ять разів перевищує допустиму норму.
Правопорушницю затримано в процесуальному порядку. Слідчим управлінням обласної поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження). За таке правопорушення жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.
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недавно еду, никого не трогаю - какое чудо затонированное наглухо прилипло к заднему бамперу... я уже еду со скоростью пешехода, но оно упёрто ползёт за мной, хотя места для манёвра - море!
я прижимаюсь к обочине, думаю, может кто-то хочет себе очень приключений, останавливаюсь, опускаю стекло, это тело равняется с моей дверью, опускается стекло и оттуда бухая, просто засцатая в ноль баба:
- Ну чё это? так всё нормааааально! и порулила...
Я от неожиданности, даже сказать ничего не успел...
ненавижу пьянь за рулем....кем бы оно не было
Поневоле задумаешься, а существует ли справедливость вообще.
жаль деток...
Никак женщин не выгораживаю (как велосипедист, я одинаково крайне негативно отношусь ко всем водителям), но по статистике на долю мужиков приходится больше тяжких дтп, а на долю женщин - лёгких.
https://glavred.info/stolica/48028-v-kieve-na-trotuare-pomoshchnica-sudi-zadavila-zhenshchinu-foto.html
Я мужик, если что.
А тут из-за одной пьяной устроили травлю всех женщин- водителей.
Нічого особистого, просто факт.
Якщо будуть смерті, то надовше, років на 16-ть.
-- так она ж красівая
-- харашо, но потом сжечь!
За що ви її так ненавидите?
Мы это и при Союзе проходили - это называлось блат и кумовство, а сейчас называется коррупция.
Правда, и сейчас такое в Украине в юриспруденции и судах.
Юристы-аферисты.
В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.
Оно все одно к одному....
Если будет работать ручное управление, а не система , то это будет тупо продолжение коррупции - как было при ручном возмещении НДС.
находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21103"!!! Ви давно мажора на такій машині бачили?
Невже не очевидно? Суспільство повністю кончене. Ладно мажори, судді, прокурори, ті вірять у те, що відмажуться, але ж у нас люба сільсь.ка піз.да на Жигульові, дозволяє собі те саме, за що зневажає мажорів, суддів і т.п.!!!
Так тих мажорів і суддів 1, 2% від суспільства, а цих тупих клуш?
За водіння на підпитку треба відбирати право керувати автівкою на ПОЖИТТЄВИЙ ТЕРМІН !!!