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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області в селі Слобідка місцева мешканка, перебуваючи за кермом автомобіля "ВАЗ 21103", наїхала на чотирьох дітей. Один із травмованих хлопчиків у стані травматичної коми перебуває в реанімації.

Про це йдеться в повідомленні поліції, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що 32-річна місцева мешканка під час розвороту заднім ходом допустила наїзд на чотирьох дітей, які гралися біля сусідського двору. Постраждалих дітей віком 4, 6, 7 і 8 років каретою швидкої допомоги з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Старший із травмованих хлопчиків з відкритою черепно-мозковою травмою та політравмою перебуває в травматичній комі.

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Як повідомляється, під час медичного огляду встановлено, що водійка за кермом перебувала в стані алкогольного сп'яніння. "Драгер" зафіксував 1.07 проміле алкоголю, що в п'ять разів перевищує допустиму норму.

Правопорушницю затримано в процесуальному порядку. Слідчим управлінням обласної поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження). За таке правопорушення жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Пяна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція 01
Пяна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція 02
Пяна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція 03
Пяна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція 04
Пяна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція 05
Пяна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція 06

Автор: 

Вінниця (621) Вінницька область (1016) діти (5066) ДТП (4467) Нацполіція (15173) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+29
с*ка! с*ка! с*ка!!!!!
ненавижу пьянь за рулем....кем бы оно не было
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16.06.2020 11:26
+24
худоба, курва!
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16.06.2020 11:26
+10
Но ловят не пьянь а тех кто едет по городу 70 км/ч
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16.06.2020 11:31
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худоба, курва!
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16.06.2020 11:26 Відповісти
последнее время вижу оооочень много именно пьяных баб за рулём!
недавно еду, никого не трогаю - какое чудо затонированное наглухо прилипло к заднему бамперу... я уже еду со скоростью пешехода, но оно упёрто ползёт за мной, хотя места для манёвра - море!
я прижимаюсь к обочине, думаю, может кто-то хочет себе очень приключений, останавливаюсь, опускаю стекло, это тело равняется с моей дверью, опускается стекло и оттуда бухая, просто засцатая в ноль баба:
- Ну чё это? так всё нормааааально! и порулила...
Я от неожиданности, даже сказать ничего не успел...
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16.06.2020 11:51 Відповісти
Порулила или подрулила? Может она давно к тебе подруливает...просто по трезвой стеснялась подрулить
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16.06.2020 11:54 Відповісти
не, баба не знакомая
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16.06.2020 11:55 Відповісти
ета тока ти йєйо нє знайєш
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16.06.2020 12:03 Відповісти
И скорее всего кацапка...это в их стиле А для мацквы просто норма...
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16.06.2020 12:10 Відповісти
по мацквє бєз рюмкі ніхто нє водіт - там же вождєнійє постоянний стресс
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16.06.2020 12:19 Відповісти
ілі ти про то шо мацквічкі клинці до наших хльопців підбивають
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16.06.2020 12:20 Відповісти
Тока не ржать...как-то поругался с женой и уматал на причал к себе в курень...взял нотик с собой и мобильную связь на флешке ...немного выпил и по пьяне полез на мамбу И там начал прикалываться с москвичкой (типа приезжай отдохнем)...А она взяла села за руль и приехала и похрен, шо через границу с москвы под Одессу ..Вау..привезла кучу бухла...Пришлось лепить горбатого перед соседями И ее иметь всю ночь...А давла она хорошо...Все обошлось без последствий...
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16.06.2020 12:31 Відповісти
піши мімуари!
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16.06.2020 12:37 Відповісти
с*ка! с*ка! с*ка!!!!!
ненавижу пьянь за рулем....кем бы оно не было
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16.06.2020 11:26 Відповісти
Но ловят не пьянь а тех кто едет по городу 70 км/ч
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16.06.2020 11:31 Відповісти
Поделитесь советом как ловить пьянь которая едет по городу 50 км/час
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16.06.2020 11:39 Відповісти
Остановить и спросить А куда это вы так ползете.?
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16.06.2020 11:44 Відповісти
а куда ета ви крадьотєсь?
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16.06.2020 11:45 Відповісти
Дословно не могу обвинят у воровстве хотя на авторство я не претендую.
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16.06.2020 11:48 Відповісти
почему то в США Канаде странах Европы, Японии, Южной Кореи и даже в Китае... факт совершения тяжкого ДТП раненные травмированные или погибшие тем более и водитель в стельку бухой или под воздействием наркотических препаратов или лекарственных веществ способных изменять реактивность водителя.. карается КАК УМЫШЛЕННОЕ С БОЛЬШИМИ ШТРАФАМИ И ТЮРЕМНЫМ СРОКАМИ НА 10-30 ЛЕТ.... с ПОЖИЗНЕННЫХ ЛИШЕНИЕМ ПРИБЛИЖАТЬСЯ ДАЖЕ К ИГРУШЕЧНЫМ АВТО И ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ...
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16.06.2020 12:03 Відповісти
Кстати о птичках...одно из характерного поведения пьяного за рулем...Знал таких...пьяный за рулем едет крайне осторожно и исключительно по правилам ...что допустим нехарактерно для данного участка дороги где все идут 60-75, а пьяный едет строго 50 чем и выдает себя
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16.06.2020 11:59 Відповісти
«Не пей вина, Гертруда!» (с)
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16.06.2020 11:32 Відповісти
тупая селючка откупиться не сможет - судя по всему отслюнявить мусорам, прокурорам и семьям потерпевших нечем, даже если на трассе будет смоктать 7 дней в неделю лет 50
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16.06.2020 11:35 Відповісти
Натягнути дві берези, прив'язати за ноги й відпустити. Дитина якщо й виживе- лишиться глибоким інвалідом.
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16.06.2020 11:35 Відповісти
Открытая ЧМТ... шансов у несчастного ребенка очень мало... практически нет. Господи, 8 лет и еще трое покалеченных деток....А эта мразь отсидит годик-полтора и по УДО выйдет на свободу.
Поневоле задумаешься, а существует ли справедливость вообще.
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16.06.2020 11:36 Відповісти
так допустила наїзд, чи, таки, наїхала?
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16.06.2020 11:36 Відповісти
Снесла ворота и въехала в дерево задним ходом, похоже,что перепутала педали тормоза с газом- самая распространенная ошибка баб за рулем,а тут еще и бухая...
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16.06.2020 11:36 Відповісти
Баба за кермом- що мавпа з гранатою. Кажу з власного досвіду. А тут ще й буха....
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16.06.2020 11:39 Відповісти
вона допустила двє ашипкі: 1) роділась 2) довго живе
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16.06.2020 11:42 Відповісти
У нее десятка а там первая и задняя включаются в одну сторону, вперед. Вот это она и попутала.
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16.06.2020 16:37 Відповісти
По ходу, куда то видать очень спешила...
жаль деток...
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16.06.2020 11:39 Відповісти
якшо ті ворота знесло - то воно ліхо разворачівалось - там задки аж летіло, недотрахане
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16.06.2020 11:40 Відповісти
правонарушительница ахаххах
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16.06.2020 11:40 Відповісти
За рулем ...зда это не езда.
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16.06.2020 11:40 Відповісти
Тварь!!
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16.06.2020 11:41 Відповісти
випила - сиди дома. Хочеш трахацца - є мобільна связь - только дзвякни - мужики нє откажуцца
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16.06.2020 11:44 Відповісти
ДТП в пьяном состоянии - лишение прав на всю оставшуюся жизнь, а если с травмами или трупами никаких УДО, срок по максимуму, все должны знать и не рыдать потом.
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16.06.2020 11:44 Відповісти
Одно из самых тяжёлых "женских" ДТП на моей памяти. В основном дамы совершают идиотские, но мелкие ДТП на маленьких скоростях и без жертв. Большинство трупов и калек делают мужики. А тут такое.
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16.06.2020 11:44 Відповісти
а эта которая на красный ломанулась как её, ваша память не запомнила
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16.06.2020 11:47 Відповісти
Да, забыл. Но на одну зайцеву с её шестью трупами приходятся сотни мужиков, которые производят сотни трупов на трассах.
Никак женщин не выгораживаю (как велосипедист, я одинаково крайне негативно отношусь ко всем водителям), но по статистике на долю мужиков приходится больше тяжких дтп, а на долю женщин - лёгких.
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16.06.2020 13:00 Відповісти
по статистике просто, или по статистике на 1000 мужиков и 1000 женщин? а то водителей мужиков просто больше, и в абсолютных цифрах они естественно совершают больше дтп
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16.06.2020 13:22 Відповісти
Да, в сравнеини 1 к 1. По крайней мере в той статье, что я читал. Но я её не найду уже, пару лет прошло.
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16.06.2020 13:54 Відповісти
у тебя оооочень дырявая память!
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16.06.2020 11:54 Відповісти
-- у мєня память отлічная! Как у... ну, етого... как йєго? Ну.... А о чьом ето йа?
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16.06.2020 12:00 Відповісти
Ты про зайцеву? Я ответил выше.
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16.06.2020 13:01 Відповісти
на тебе еще, просто случайное, жри не обляпайся
https://glavred.info/stolica/48028-v-kieve-na-trotuare-pomoshchnica-sudi-zadavila-zhenshchinu-foto.html
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16.06.2020 19:22 Відповісти
Отменный аргумент. В этот же год мужики на трассах поубивали сотни (иногда целые семье разом), но то такое, таким как ты на это внимание обращать не с руки.
Я мужик, если что.
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16.06.2020 21:39 Відповісти
Ніколи не довіряю жінкам за кермом, п'яна жінка за кермом це біда на колесах
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16.06.2020 12:16 Відповісти
Зря. Если в большинстве случае женщина тебе оставит вмятину или бампер оторвёт, перепутав педали, то мужик вполне может влететь в лоб на трассе на скорости 160 кмч.
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16.06.2020 13:05 Відповісти
перепутав педали обычно на огромной скорости влетают в витрину или сносят все на пути, если мужик перепутает педали он сразу это видит и тормозит, а этих видимо клинит или что...
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16.06.2020 13:24 Відповісти
Правильно. Каждый день тяжелые аварии из-за езды по встречке , два, три, а то и четыре погибших в том числе и детки. И кто за рулем? Правильно - мужики.

А тут из-за одной пьяной устроили травлю всех женщин- водителей.
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16.06.2020 12:56 Відповісти
є статистика. Згідно неї жінки рідше потрапляють у ДТП, але вчинені ним ДТП більш тяжкі.
Нічого особистого, просто факт.
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16.06.2020 13:44 Відповісти
32 года - женщіна в самом соку! А прідьоцца сідєть самиє лучшийє годи
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16.06.2020 11:48 Відповісти
Коли до цих тварюк дійде не сідай за кермо якщо вживав спиртне а ще не перевищувати швидкість ,дотримуватись правил.
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16.06.2020 11:49 Відповісти
з таким алкоголєм в де-яких країнах мона їхати, але без аварій. Тьотка не скільки п'яна, як взбудоражена - шось її возбуділо - ото вона спересердя знесла ворота і дітей подавила
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16.06.2020 11:53 Відповісти
Або ж возбуждьонна була.
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16.06.2020 11:55 Відповісти
ото ж бо!
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16.06.2020 12:04 Відповісти
Хату лярви спалити, саму на цугундер років на 12-ть...

Якщо будуть смерті, то надовше, років на 16-ть.
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16.06.2020 11:59 Відповісти
мо' наоборот?
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16.06.2020 12:05 Відповісти
-- вєдьму сжечь!
-- так она ж красівая
-- харашо, но потом сжечь!
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16.06.2020 12:06 Відповісти
там 10ка "потолок"
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16.06.2020 12:17 Відповісти
За езду в пьяном виде надо лишать прав пожизненно . За ДТП в пьяном виде =5 лет ,за смерть, как за умышленное убийство,а за травмы - как покушение на убийство.Как-то так.
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16.06.2020 11:59 Відповісти
нарешті... нарешті суспільство почало шукати способи вирішення проблеми.
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16.06.2020 12:16 Відповісти
Мальченку жаль. Если и выживет- то инвалид до конца жизни.
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16.06.2020 12:04 Відповісти
Не розумію чому її на місці не прибили, це не людина а худоба
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16.06.2020 12:13 Відповісти
По той же причине, по которой не прибили никого до этого, за всю историю страны.
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16.06.2020 13:07 Відповісти
прибивают обычно , на зазах и вазах, на ламборгинЙях меньше прибивают обычно)
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17.06.2020 00:19 Відповісти
А що за кіпіш? Вона ж не мусор, не прокурор, не суддя і не на мерседесі.
За що ви її так ненавидите?
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16.06.2020 12:16 Відповісти
про неї тільки шо 32 роки. Мо' й прокурва, чи сєкрєтутка в судді
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16.06.2020 12:22 Відповісти
Тобто не все втрачено, надія є? Ну якщо підтвердиться клич, будемо разом ненавидіти.
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16.06.2020 13:38 Відповісти
Все равны, но кто-то есть ровнее?
Мы это и при Союзе проходили - это называлось блат и кумовство, а сейчас называется коррупция.
Правда, и сейчас такое в Украине в юриспруденции и судах.
Юристы-аферисты.

В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.

Потом и на дорогах 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.

Оно все одно к одному....
Если будет работать ручное управление, а не система , то это будет тупо продолжение коррупции - как было при ручном возмещении НДС.
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16.06.2020 13:26 Відповісти
та Бог із тими мажорами.
находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21103"!!! Ви давно мажора на такій машині бачили?

Невже не очевидно? Суспільство повністю кончене. Ладно мажори, судді, прокурори, ті вірять у те, що відмажуться, але ж у нас люба сільсь.ка піз.да на Жигульові, дозволяє собі те саме, за що зневажає мажорів, суддів і т.п.!!!
Так тих мажорів і суддів 1, 2% від суспільства, а цих тупих клуш?
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16.06.2020 13:41 Відповісти
По ка не ясно кого же посадят детей или их родителей?
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16.06.2020 14:02 Відповісти
..на этих тазах вонючих-гробах-убийцах даже бабы пьянеют моментально...(((
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16.06.2020 14:05 Відповісти
лахудра чортова !!
За водіння на підпитку треба відбирати право керувати автівкою на ПОЖИТТЄВИЙ ТЕРМІН !!!
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16.06.2020 14:50 Відповісти
 
 