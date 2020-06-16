П'яна жінка за кермом збила чотирьох дітей у селі біля Вінниці: один із постраждалих у комі, - поліція. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області в селі Слобідка місцева мешканка, перебуваючи за кермом автомобіля "ВАЗ 21103", наїхала на чотирьох дітей. Один із травмованих хлопчиків у стані травматичної коми перебуває в реанімації.

Про це йдеться в повідомленні поліції, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що 32-річна місцева мешканка під час розвороту заднім ходом допустила наїзд на чотирьох дітей, які гралися біля сусідського двору. Постраждалих дітей віком 4, 6, 7 і 8 років каретою швидкої допомоги з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Старший із травмованих хлопчиків з відкритою черепно-мозковою травмою та політравмою перебуває в травматичній комі.

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Як повідомляється, під час медичного огляду встановлено, що водійка за кермом перебувала в стані алкогольного сп'яніння. "Драгер" зафіксував 1.07 проміле алкоголю, що в п'ять разів перевищує допустиму норму.

Правопорушницю затримано в процесуальному порядку. Слідчим управлінням обласної поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження). За таке правопорушення жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.











