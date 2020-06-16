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Новини Фото Хабарники
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На хабарі в $5 тис. за уникнення тюремного терміну затримано поліцейського на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР затримали начальника сектору кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського відділу ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області після одержання ним коштів за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав та одержав від фігуранта кримінального провадження $5 тис. За хабар він обіцяв вплинути на уповноважених службових осіб задля перекваліфікації злочину та призначення покарання без реального позбавлення волі.

16 червня 2020 року слідчі ДБР затримали правоохоронця після одержання ним неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

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На хабарі в $5 тис. за уникнення тюремного терміну затримано поліцейського на Дніпропетровщині, - ДБР 01
На хабарі в $5 тис. за уникнення тюремного терміну затримано поліцейського на Дніпропетровщині, - ДБР 02
На хабарі в $5 тис. за уникнення тюремного терміну затримано поліцейського на Дніпропетровщині, - ДБР 03
На хабарі в $5 тис. за уникнення тюремного терміну затримано поліцейського на Дніпропетровщині, - ДБР 04

Автор: 

хабар (4704) Нацполіція (15173) ДБР (3494) Дніпропетровська область (3729)


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ну это 6 млн долларов, этот присядет наверо лет на 7
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16.06.2020 11:51 Відповісти
Все ж таки міністр найкращий в них.
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16.06.2020 11:54 Відповісти
Новость неплохая, чистить эти авгиевы конюшни надо продолжать и тем более на местах, краях непуганных идиотов и "как сидели на своих местах, так и будем". Вот только сразу 3 конторы на фото : ГБР, СБУ и ДВБ многовато для такого мелкого взяточника
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16.06.2020 11:57 Відповісти
Практика під цю статтю не сформована. Скоріше за усе перейдуть на шахрайство і вин обійдеться умовним покаранням.
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16.06.2020 12:12 Відповісти
По сравнению с "мышами" из Госрезерва, этот полицейский жалкая букашка
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16.06.2020 12:40 Відповісти
..энтот пацик упорный и совсем непоправимый- будет давать до последнего упора... ..- взял-дал...-дал..-дал..= походу добьется успеха
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16.06.2020 14:12 Відповісти
Это ж, сколько раз он на детекторе лжи проходил проверку!??????
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16.06.2020 15:34 Відповісти
 
 