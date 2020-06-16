На хабарі в $5 тис. за уникнення тюремного терміну затримано поліцейського на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР затримали начальника сектору кримінальної поліції одного з відділень Нікопольського відділу ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області після одержання ним коштів за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав та одержав від фігуранта кримінального провадження $5 тис. За хабар він обіцяв вплинути на уповноважених службових осіб задля перекваліфікації злочину та призначення покарання без реального позбавлення волі.

16 червня 2020 року слідчі ДБР затримали правоохоронця після одержання ним неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

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