Ветерану війни на Донбасі, снайперу Сергію потрібні гроші на лікування онкологічного захворювання, - Сініцин. ФОТО

Українському снайперу, ветерану АТО/ООС Сергію потрібна допомога для боротьби з онкологічним захворюванням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці волонтер Роман Сініцин.

"У 2014-му у віці 40 років пішов добровольцем в АТО. В серпні 2014 його підрозділ вів бої з частинам РФ, що вторглися через кордон (район Амвросієвка-Успєнка-Лесиче поблизу Савур-Могили). Разом з підрозділом потрапив в оточення, з якого виходили через територію Росії. Потрапив у полон. Завдяки обміну на полонених окупантів повернувся додому. Після полону знайшов у собі сили продовжити службу. В 2015 році був у районі Маріуполя, підрозділ тримав позиції біля Гранітного та Сатрани.

У грудні 2019 року йому було діагностовано гострий лімфобластний лейкоз", - розповів Сініцин.

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За словами волонтера, лікування Сергія проходить з ускладненнями, які є наслідком хіміотерапії та радіології.

"Через це тривалість лікування та його вартість постійно збільшуються. Особисті кошти Сергія вже закінчилися. Родина, а це мама (медик, пенсіонер) і тато (інвалід), вичерпала всі свої ресурси на лікування, яке ніяким чином припиняти не можна. Пожертв, які вдалося зібрати раніше, теж не вистачає... Загалом за перші пів року лікування Сергієм було витрачено близько $10 000. Лікарі вважають, що знадобиться ще пів року", - повідомив Сініцин, уточнивши, що держава, посилаючись на недофінансування, компенсує лише частину ліків.

"Давайте всі разом дамо можливість Сергію здолати недугу! Карта Привату 4731 2191 2281 4902 або 5168 7427 0201 4501", - написав волонтер.



