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Поліція вилучила 858 кг бурштину загальною вартістю $1,2 млн на Рівненщині. ФОТОрепортаж

За попередніми даними, частина каменів має історичну цінність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Місцеві мешканці організували скупку незаконно видобутого каміння, яке в подальшому експортували за межі країни поза митним контролем. Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.

Правоохоронці вже вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою понад 850 кг. Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів США. Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на "чорному" ринку починається від 10 000 доларів США.

Процесуальні заходи тривають.

Також читайте: В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти

Поліція вилучила 858 кг бурштину загальною вартістю $1,2 млн на Рівненщині 01
Поліція вилучила 858 кг бурштину загальною вартістю $1,2 млн на Рівненщині 02
Поліція вилучила 858 кг бурштину загальною вартістю $1,2 млн на Рівненщині 03
Поліція вилучила 858 кг бурштину загальною вартістю $1,2 млн на Рівненщині 04

Автор: 

Нацполіція (15173) бурштин (509) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+12
Странно видимо не смотрели популярный видосик "Зеленский поборол бурштынокопачей". Еще прошлогодний.
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16.06.2020 13:53
+5
т.е. как помпы гудят и копатели-старатели намывают - никто не видит (вернее глаза закрывают)
а как уже готовенькое и чистенькое изъять - так историческая ценность ?
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16.06.2020 13:56
+4
Этого не может быть. Их поборол еще рюкзаков под чутким руководством пэти.
""Две недели даю силовикам для ликвидации крышевания на участках добычи янтаря. 90% янтаря в Украине добывается нелегально под крышеванием правоохранительных органов. Подъеду без охраны на одну из трех западных областей и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!"
3 июля, 2015
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16.06.2020 13:59
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Странно видимо не смотрели популярный видосик "Зеленский поборол бурштынокопачей". Еще прошлогодний.
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16.06.2020 13:53 Відповісти
Это продолжение, Бурштынокопачи против Чужого.
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16.06.2020 13:57 Відповісти
Этого не может быть. Их поборол еще рюкзаков под чутким руководством пэти.
""Две недели даю силовикам для ликвидации крышевания на участках добычи янтаря. 90% янтаря в Украине добывается нелегально под крышеванием правоохранительных органов. Подъеду без охраны на одну из трех западных областей и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!"
3 июля, 2015
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16.06.2020 13:59 Відповісти
И именно поєтому Аваков лучший министр всех времен, по версии Зеленского
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16.06.2020 14:00 Відповісти
Потом ещё было. Новые чистые незапятнанные безмозглые лица. Лесника житомирского тогда сняли.
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16.06.2020 14:01 Відповісти
Так то ж він порохівських пабєділ, а це вже свої підтяглися. І вічний міністр роботу має.(((
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16.06.2020 14:00 Відповісти
Вот что ролик чудотворящий делает!
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16.06.2020 13:54 Відповісти
Как то обыденно стали сообщать о таких преступлениях, может пора прекратить незаконную добычу и продажу, или пусть прибыль раскидывают на всех граждан Украины. Ископаемые ведь принадлежат народу?
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16.06.2020 13:55 Відповісти
т.е. как помпы гудят и копатели-старатели намывают - никто не видит (вернее глаза закрывают)
а как уже готовенькое и чистенькое изъять - так историческая ценность ?
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16.06.2020 13:56 Відповісти
Отакої тобі!!! Так шо копають? Їм президент не указ?
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16.06.2020 13:57 Відповісти
Самоизоляцией его воспользовались, супостаты!
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16.06.2020 13:58 Відповісти
Они что там, газет не читают? Бурштиномахвию вже давно подолано!
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16.06.2020 14:20 Відповісти
А в просто уявіть, скільки його було вивезено за всі ці роки?
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16.06.2020 14:27 Відповісти
Раньше янтарем печки топили, уголь дороже стоил
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16.06.2020 14:36 Відповісти
таки поборов авакін бурштинову мафію, чи як? взяв під контроль, а тепер добиває конкурентів?
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16.06.2020 17:14 Відповісти
Читай Мамина - Сибиряка ,,Золото,, там четко- старатели по буеракам и ямам крупинка к крупинки намывали золотые крупинки в таежной глухомани ,в конце сезона подтягивались к деревням ,где скупщики были. Но перед деревнями старателей на глухих тропинках уже поджидали -кто с дубиной, кто с кистенем- минута работы и горсть золота в руках, а этих и комары не ели....
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16.06.2020 19:53 Відповісти
щось його вилучають тоннами. Тільки куди він дівається?? В чий карман?? Хто може відчитатись?? Та ніхто
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16.06.2020 20:03 Відповісти
 
 