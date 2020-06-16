Поліція вилучила 858 кг бурштину загальною вартістю $1,2 млн на Рівненщині. ФОТОрепортаж

За попередніми даними, частина каменів має історичну цінність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Місцеві мешканці організували скупку незаконно видобутого каміння, яке в подальшому експортували за межі країни поза митним контролем. Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження.

Правоохоронці вже вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою понад 850 кг. Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів США. Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на "чорному" ринку починається від 10 000 доларів США.

Процесуальні заходи тривають.

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